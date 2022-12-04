Номера дрифтеров России: в честь истребителя, код родного края, символ атакующего всадника и отсылка к школьной оценке
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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!
В автоспорте есть числа, которые ассоциируются с конкретным пилотом и сопровождают его на протяжении всей карьеры – речь, конечно же, о стартовых номерах. За каждым номером, украшающим могучие дрифт-кары Гран-при Российской Дрифт Серии, стоит своя история.
Спортивный регламент RDS GP позволяет участникам чемпионата самостоятельно выбирать стартовые номера. Принцип приоритетности простой – если спортсмен, выступавший в предыдущем году, хочет сохранить свой номер в новом сезоне, он его получит. А если номер не занят, он достанется тому пилоту, кто подаст заявку раньше других претендентов.
До этого года в RDS GP было разрешено использовать максимум двузначные номера: от 4 до 99. Исключение было сделано лишь однажды – для звезды мирового дрифта Джеймса Дина, который в международных чемпионатах ехал под №130 и его же использовал в 2021 году в России. В сезоне-2023 у пилотов RDS GP будет возможность выбрать любой стартовый номер в диапазоне от 4 до 199. Так что у каждого участника серии появится возможность хотя бы отчасти почувствовать себя легендарным ирландцем.
Что касается номеров 1, 2 и 3, то претендовать на них могут только пилоты из тройки призеров предыдущего сезона. В 2023 году – это Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян и Дамир Идиятулин. Но обязательства использовать номер в соответствии со своим результатом в личном зачете, у спортсменов нет – они могут сохранить прежний номер, если испытывают к нему особую привязанность.
№88 – двойная бесконечность энергии Аркадия Цареградцева
Номер «88» появился у Аркадия Петровича не сразу – свою карьеру в дрифте чемпион RDS GP 2022 начинал под номером… «13»! Да-да, вопреки стереотипам, что чертова дюжина считается числом несчастливым. Царь решил испытать судьбу, но позже признался, что ездить под №13 ему «не легло по ощущениям». Поэтому переключился на №5, под которым выступал и в дрифте, и в кольцевых гонках.
Что касается ставшего уже культовым №88, это сочетание в какой-то момент само пришло к пилоту. Значение весьма философское: две цифры «8» есть не что иное, как двойная бесконечность энергии, а с точки зрения китайской мифологии это и вовсе двойное счастье (восьмерка в Китае считается символом счастья). Пожалуй, лучших аргументов для выбора Аркадия Цареградцева и не придумать!
Обзор жаркой «зедки» Царя в этом видео:
№31 – японский подарок для Георгия Чивчяна
Ярко-желтый «Ниссан» Silvia S15, кажется, ездит под номером «31» всю жизнь, но на самом деле культовому номеру Георгия Чивчяна нет и десяти лет. Под номером «31» Гоча впервые вышел на старт в 2015 году на D1GP в Японии – одном из сильнейших мировых чемпионатов по дрифту и самом престижном на тот момент. Стартовый номер ему присвоили организаторы. В том сезоне российский пилот блестяще показал себя на уровне опытнейших соперников и получил колоссальный опыт.
Участие в D1GP стало поворотным моментом в карьере Гочи, утвердив его желание добиваться успехов в автоспорте. И раз уж провидение в лице организаторов японского турнира выдало ему путевку в большой дрифт под номером «31», то отказываться от этого числа спортсмен не стал. И быстро сделал его культовым во всем мире – все свои титулы в RDS GP и победы в Интерконтинентальном кубке ФИА по дрифту (FIA IDC) Георгий Чивчян завоевал под этим номером на неизменной Silvia S15. Стабильность результатов, постоянство в выборе автомобиля и стартового номера – признак мастерства!
Обзор машины Гочи смотрите тут:
Как японец Дайго Сайто увел номер у Дамира Идиятулина
В прошлом году один из лидеров личного зачета RDS GP Дамир Идиятулин выступал под стартовым номером «9». Хотя на пути к нему сменил сразу несколько.
Изначально Дамир выступал в Российской Дрифт Серии под №87. Но пропущенный в 2018 году сезон обернулся тем, что номер забронировал за собой знаменитый пилот Дайго Сайто. По регламенту «отнять» его у титулованного японца было уже нельзя, и в 2019 году Идиятулин вернулся в RDS GP под зеркальным номером «78». Но и тут оказалось не все гладко.
С №78 возникли проблемы при размещении на боковой проекции автомобиля. Поэтому Дамир решил выбрать «однозначный» номер. Так и появилась «9» – единственная на тот момент свободная цифра. Но в сезоне-2023, если Дамир того пожелает, в его распоряжении будет в качестве альтернативы еще и номер «3».
№13 – какая Silvia, такой и номер Ильи Федорова
Какой стартовый номер был у Ильи Федорова в самых первых его соревнованиях по дрифту, не помнит уже и сам пилот. Дальше номера менялись в зависимости от итогов сезона: были и «3», и «1», и в какой-то момент пришло решение занять свободный №13. Тем более, что выступал Илья на «Ниссане» Silvia S13. По словам пилота, номер быстро оценили болельщики – многие подходили к нему и признавались, что это их любимое число.
С 2017 года Илья Федоров старается не пропускать ни одного сезона RDS GP, чтобы не потерять свой узнаваемый номер – спортсмен уверен, что если не подать заявку, то «13» точно заберет кто-то из соперников. Но если в какой-то момент чертову дюжину уведут, у Федорова уже готов альтернативный вариант №135. Под этим номером он выступал в Sochi Drift Challenge на «Ниссане» Stagea — в номере объединились «13» и «35», которая отсылает к индексу кузова M35 японского универсала. А с учетом того, что в новом сезоне Гран-при Российской Дрифт Серии разрешено использование трехзначных номеров – почему бы и нет?
№81 – стремление Евгения Лосева быть первым
Как и Гоча, Евгений Лосев уже много лет хранит верность стартовому номеру «81». Выбор пилот из Иркутска объясняет целой чередой символов.
Во-первых, «81» отдает дань уважения автомобилю, с которым Евгений прошел почти всю карьеру в дрифте – «Тойоте» Mark II JZX81. Во-вторых, «8» символизирует бесконечность (см. выше философский подход Царя). А «1» олицетворяет стремление Лосева всегда быть первым. Судя по выступлениям Евгения Лосева в прошлом сезоне RDS GP, у него есть все шансы завоевать право нанести заветную единицу на свою машину.
№5 – число, которое не подходит Федору Воробьеву
Всю спортивную жизнь, сколько помнит себя Федор Воробьев, он выступает исключительно под №5. Этот стартовый номер фактически закреплен за пилотом и сопровождает его с самого начала автоспортивной карьеры – и в ралли-кроссе, и в дрифте. Но совсем недавно Федор выяснил, что ему как человеку этот номер не подходит от слова «совсем»!
Пилот, конечно, говорит, что не верит в нумерологию, но в рамках эксперимента собирается в сезоне-2023 сменить стартовый номер. Каким он будет – пока секрет, но совершенно точно двузначным и без цифры «5». Поможет ли это пилоту выйти на новый уровень? Скоро узнаем!
№71 – боевая единица Сергея Сака
Возможно, самое необычное объяснение дает своему стартовому номеру пилот из Минска Сергей Сак. За его числом «71» стоит целая история, в которой у каждой цифры – интересная аргументация, создающая цельное и весьма интригующее послание для соперников.
Боевую единицу, как описывает сам себя пилот, отражает цифра «1», а «7» символизирует – никто бы не догадался – одновременно и боевой топор, и коня. Так что №71 – это фактически олицетворение конного воина, идущего в атаку. Эге-гей!
№24 – сибирский привет Дмитрия Ермохина
Дмитрий Ермохин – скромный, но очень талантливый участник RDS GP, выступает под №24. Так он отдает дань уважения своему региону, ведь 24 – один из автомобильных кодов родного для пилота Красноярского края. Знатоки с первого взгляда могут понять, какой регион представляет машина с «24» на борту.
№37 – истребитель Сергея Кабаргина
Сергей Кабаргин не просто выступает в RDS GP, а делает это за рулем гиперкара собственной разработки Flanker F. Свое творение «ddKaba» назвал в честь экспериментального самолета Су-37 (в кодификации НАТО – как раз Flanker-F). И, собственно, этим и был предопределен выбор стартового номера – под каким еще, если не под №37, может выходить на старт автомобиль, названный в честь сверхманевренного истребителя?
№4 – школьные воспоминания Антона Дмитриенко
Каждый стремится добиться максимальных успехов, но жизнь – вещь непростая и выполнить все задачи на «отлично» зачастую очень непросто. Даже твердая четверка не дается просто так, ее надо заслужить упорным трудом.
Усвоив эту мысль еще со школьной скамьи, Антон Дмитриенко перенес заветную цифру и в дрифт. Пилот в каждом заезде старается как минимум отработать на «четверку» – этим и объясняет свой стартовый номер. Скромность украшает!
Под какими номерами выйдут на старт пилоты нового сезона RDS GP 2023 узнаем уже скоро. Грандиозное открытие сезона состоится на трассе «Москоу Рейсвей» в выходные 29-30 апреля. Билеты можно купить тут, а прямую трансляцию посмотреть на RDS TV. Обещаем, будет мощно!
Всем дрифт!
Фото: RDS GP
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