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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

В автоспорте есть числа, которые ассоциируются с конкретным пилотом и сопровождают его на протяжении всей карьеры – речь, конечно же, о стартовых номерах. За каждым номером, украшающим могучие дрифт-кары Гран-при Российской Дрифт Серии, стоит своя история.

Спортивный регламент RDS GP позволяет участникам чемпионата самостоятельно выбирать стартовые номера. Принцип приоритетности простой – если спортсмен, выступавший в предыдущем году, хочет сохранить свой номер в новом сезоне, он его получит. А если номер не занят, он достанется тому пилоту, кто подаст заявку раньше других претендентов.

До этого года в RDS GP было разрешено использовать максимум двузначные номера: от 4 до 99. Исключение было сделано лишь однажды – для звезды мирового дрифта Джеймса Дина, который в международных чемпионатах ехал под №130 и его же использовал в 2021 году в России. В сезоне-2023 у пилотов RDS GP будет возможность выбрать любой стартовый номер в диапазоне от 4 до 199. Так что у каждого участника серии появится возможность хотя бы отчасти почувствовать себя легендарным ирландцем.

Что касается номеров 1, 2 и 3, то претендовать на них могут только пилоты из тройки призеров предыдущего сезона. В 2023 году – это Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян и Дамир Идиятулин. Но обязательства использовать номер в соответствии со своим результатом в личном зачете, у спортсменов нет – они могут сохранить прежний номер, если испытывают к нему особую привязанность.

№88 – двойная бесконечность энергии Аркадия Цареградцева

Номер «88» появился у Аркадия Петровича не сразу – свою карьеру в дрифте чемпион RDS GP 2022 начинал под номером… «13»! Да-да, вопреки стереотипам, что чертова дюжина считается числом несчастливым. Царь решил испытать судьбу, но позже признался, что ездить под №13 ему «не легло по ощущениям». Поэтому переключился на №5, под которым выступал и в дрифте, и в кольцевых гонках.

В 2023 году Царь заслужил право нести №1 на своем автомобиле, но изменит ли чемпион привычному №88?

Что касается ставшего уже культовым №88, это сочетание в какой-то момент само пришло к пилоту. Значение весьма философское: две цифры «8» есть не что иное, как двойная бесконечность энергии, а с точки зрения китайской мифологии это и вовсе двойное счастье (восьмерка в Китае считается символом счастья). Пожалуй, лучших аргументов для выбора Аркадия Цареградцева и не придумать!

Обзор жаркой «зедки» Царя в этом видео:

№31 – японский подарок для Георгия Чивчяна

Ярко-желтый «Ниссан» Silvia S15, кажется, ездит под номером «31» всю жизнь, но на самом деле культовому номеру Георгия Чивчяна нет и десяти лет. Под номером «31» Гоча впервые вышел на старт в 2015 году на D1GP в Японии – одном из сильнейших мировых чемпионатов по дрифту и самом престижном на тот момент. Стартовый номер ему присвоили организаторы. В том сезоне российский пилот блестяще показал себя на уровне опытнейших соперников и получил колоссальный опыт.

Желтая Silvia S15 под №31 во всем мире ассоциируется с Гочей

Участие в D1GP стало поворотным моментом в карьере Гочи, утвердив его желание добиваться успехов в автоспорте. И раз уж провидение в лице организаторов японского турнира выдало ему путевку в большой дрифт под номером «31», то отказываться от этого числа спортсмен не стал. И быстро сделал его культовым во всем мире – все свои титулы в RDS GP и победы в Интерконтинентальном кубке ФИА по дрифту (FIA IDC) Георгий Чивчян завоевал под этим номером на неизменной Silvia S15. Стабильность результатов, постоянство в выборе автомобиля и стартового номера – признак мастерства!

Обзор машины Гочи смотрите тут:

Как японец Дайго Сайто увел номер у Дамира Идиятулина

В прошлом году один из лидеров личного зачета RDS GP Дамир Идиятулин выступал под стартовым номером «9». Хотя на пути к нему сменил сразу несколько.

Изначально Дамир выступал в Российской Дрифт Серии под №87. Но пропущенный в 2018 году сезон обернулся тем, что номер забронировал за собой знаменитый пилот Дайго Сайто. По регламенту «отнять» его у титулованного японца было уже нельзя, и в 2019 году Идиятулин вернулся в RDS GP под зеркальным номером «78». Но и тут оказалось не все гладко.

Путь Дамира Идиятулина к №9 был долгим и тернистым. Все изменится в 2023-м?

С №78 возникли проблемы при размещении на боковой проекции автомобиля. Поэтому Дамир решил выбрать «однозначный» номер. Так и появилась «9» – единственная на тот момент свободная цифра. Но в сезоне-2023, если Дамир того пожелает, в его распоряжении будет в качестве альтернативы еще и номер «3».

№13 – какая Silvia, такой и номер Ильи Федорова

Какой стартовый номер был у Ильи Федорова в самых первых его соревнованиях по дрифту, не помнит уже и сам пилот. Дальше номера менялись в зависимости от итогов сезона: были и «3», и «1», и в какой-то момент пришло решение занять свободный №13. Тем более, что выступал Илья на «Ниссане» Silvia S13. По словам пилота, номер быстро оценили болельщики – многие подходили к нему и признавались, что это их любимое число.

Илья Федоров не испытывает никаких предрассудков относительно чертовой дюжины

С 2017 года Илья Федоров старается не пропускать ни одного сезона RDS GP, чтобы не потерять свой узнаваемый номер – спортсмен уверен, что если не подать заявку, то «13» точно заберет кто-то из соперников. Но если в какой-то момент чертову дюжину уведут, у Федорова уже готов альтернативный вариант №135. Под этим номером он выступал в Sochi Drift Challenge на «Ниссане» Stagea — в номере объединились «13» и «35», которая отсылает к индексу кузова M35 японского универсала. А с учетом того, что в новом сезоне Гран-при Российской Дрифт Серии разрешено использование трехзначных номеров – почему бы и нет?

№81 – стремление Евгения Лосева быть первым

Как и Гоча, Евгений Лосев уже много лет хранит верность стартовому номеру «81». Выбор пилот из Иркутска объясняет целой чередой символов.

В №81 для Евгения Лосева сложилась целая философская концепция

Во-первых, «81» отдает дань уважения автомобилю, с которым Евгений прошел почти всю карьеру в дрифте – «Тойоте» Mark II JZX81. Во-вторых, «8» символизирует бесконечность (см. выше философский подход Царя). А «1» олицетворяет стремление Лосева всегда быть первым. Судя по выступлениям Евгения Лосева в прошлом сезоне RDS GP, у него есть все шансы завоевать право нанести заветную единицу на свою машину.

№5 – число, которое не подходит Федору Воробьеву

Всю спортивную жизнь, сколько помнит себя Федор Воробьев, он выступает исключительно под №5. Этот стартовый номер фактически закреплен за пилотом и сопровождает его с самого начала автоспортивной карьеры – и в ралли-кроссе, и в дрифте. Но совсем недавно Федор выяснил, что ему как человеку этот номер не подходит от слова «совсем»!

«Пятерка» с №5 – сочетание знаковое, но не слишком удачное, как сказали Федору Воробьеву

Пилот, конечно, говорит, что не верит в нумерологию, но в рамках эксперимента собирается в сезоне-2023 сменить стартовый номер. Каким он будет – пока секрет, но совершенно точно двузначным и без цифры «5». Поможет ли это пилоту выйти на новый уровень? Скоро узнаем!

№71 – боевая единица Сергея Сака

Возможно, самое необычное объяснение дает своему стартовому номеру пилот из Минска Сергей Сак. За его числом «71» стоит целая история, в которой у каждой цифры – интересная аргументация, создающая цельное и весьма интригующее послание для соперников.

Если не знать, какой смысл вкладывает Сергей Сак в №71, то о нем никогда не догадаешься!

Боевую единицу, как описывает сам себя пилот, отражает цифра «1», а «7» символизирует – никто бы не догадался – одновременно и боевой топор, и коня. Так что №71 – это фактически олицетворение конного воина, идущего в атаку. Эге-гей!

№24 – сибирский привет Дмитрия Ермохина

Дмитрий Ермохин – скромный, но очень талантливый участник RDS GP, выступает под №24. Так он отдает дань уважения своему региону, ведь 24 – один из автомобильных кодов родного для пилота Красноярского края. Знатоки с первого взгляда могут понять, какой регион представляет машина с «24» на борту.

Знатоки кодов автомобильных номеров точно порадуются выбору Дмитрия Ермохина

№37 – истребитель Сергея Кабаргина

Сергей Кабаргин не просто выступает в RDS GP, а делает это за рулем гиперкара собственной разработки Flanker F. Свое творение «ddKaba» назвал в честь экспериментального самолета Су-37 (в кодификации НАТО – как раз Flanker-F). И, собственно, этим и был предопределен выбор стартового номера – под каким еще, если не под №37, может выходить на старт автомобиль, названный в честь сверхманевренного истребителя?

В автомобиле Сергея Кабаргина сошлись все индексы российского самолета, в честь которого назван суперкар

№4 – школьные воспоминания Антона Дмитриенко

Каждый стремится добиться максимальных успехов, но жизнь – вещь непростая и выполнить все задачи на «отлично» зачастую очень непросто. Даже твердая четверка не дается просто так, ее надо заслужить упорным трудом.

Антон Дмитриенко придерживается принципа стремления к максимуму, но радости уже достигнутому

Усвоив эту мысль еще со школьной скамьи, Антон Дмитриенко перенес заветную цифру и в дрифт. Пилот в каждом заезде старается как минимум отработать на «четверку» – этим и объясняет свой стартовый номер. Скромность украшает!

Под какими номерами выйдут на старт пилоты нового сезона RDS GP 2023 узнаем уже скоро. Грандиозное открытие сезона состоится на трассе «Москоу Рейсвей» в выходные 29-30 апреля. Билеты можно купить тут, а прямую трансляцию посмотреть на RDS TV. Обещаем, будет мощно!

Всем дрифт!

Фото: RDS GP