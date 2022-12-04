«Ногами прохожу каждый метр трассы и выделяю все ямки». Комментатор российского дрифта влюбляет в свой спорт

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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Николай Свистун с полным правом может носить титул «Голос RDS», ведь он комментирует соревнования Российской Дрифт Серии с момента их появления. О том, как рос и развивался российский дрифт, как было тогда и стало сейчас, о фишках комментаторской работы и судействе – в интервью для Sports.ru.

Поклонники дрифта со стажем знают «Голос RDS» в лицо

«Назвать кого-то в микрофон лошарой было нормально»

Года с 2007-го я комментировал ралли-спринты под Санкт-Петербургом – уже не помню, как именно меня туда позвали, но среди участников был Тимофей Кошарный. Он тогда активно ездил в ралли и занимался дрифтом. Где-то в начале 2009 года он позвонил мне и сказал, что они затевают соревнования по дрифту – первый этап должен был состояться в мае. И вот я приехал на площадку перед торговым центром, как сейчас помню, «Северный молл», и уже по ходу действия вникал в дрифт. Этот ТЦ, кстати, все еще существует, а его парковка успела принять и этап RDS, и зарождавшийся тогда EEDC (Кубок Восточной Европы по дрифту).

В том же 2009 году Тимофей начал устраивать открытый кубок Санкт-Петербурга. К нему подключился Александр Смоляр, и они более-менее по-спортивному начали делать дрифт. Плюс Дмитрий Семенюк на Дальнем Востоке занимался дрифтом, так что, собравшись вместе, они придумали RDS. Когда дрифт в России начал набирать обороты, я оказался в центре событий.

Николай Свистун прошел путь от живых комментариев на площадке до многодневных трансляций в прямом эфире

Тогда не было трансляций – все комментарии шли вживую на площадке. Все было гораздо свободнее: назвать кого-то в микрофон лошарой было нормально, никто особо не обижался. Зрителей сначала приходила пара сотен, потом – тысячи. То, что я остался в этой системе, результат того, что я параллельно выстраивал свою жизнь как ведущий и журналист, чтобы расти и соответствовать уровню. Когда в RDS пришел Дмитрий Добровольский, он решил, что я должен оставаться с дрифтом. И пока не передумал (улыбается).

Первым дрифт на телевидении начал показывать канал 7ТВ – точно не скажу, но мне кажется, что не позже 2011 года уже были какие-то отчеты, которые мы на коленке озвучивали и отдавали в эфир. Тогда, к счастью, технические требования были не очень строгие, и нашего «наколеночного» труда было достаточно. Если нас читают старожилы, то они, наверное, всплакнут, потому что у 7ТВ программа почти на 80% состояла из автомобильного спорта. Это был прорыв.

«Кто не распрямился, не развернулся, не загорелся, тот и выиграл»

За прошедшие годы многое изменилось – лошар в дрифте не осталось. Мало же кто понимает, как дрифт выглядел на заре своего развития в России. Как выглядело судейство в 2009-2010 годы? Кто не распрямился, не развернулся, не загорелся, тот и выиграл, – всерьез задумываться судьям и не приходилось.

Да, уже тогда пытались строить сверхмощные машины, приглашать иностранцев. В 2010 году к нам приехал Кристапс Блушс (один из самых опытных дрифтеров Европы и один из основателей HGK Motorsport, которая занимается проектированием и выпуском дрифт-каров). И это было сравнимо с первым пришествием Дайго Сайто (он первым в мире выиграл оба сильнейших чемпионата – D1 GP в Японии и Formula D в США). Мы уже тогда следили за звездами Японии и думали, что у нас, наверное, никогда так не будет. А потом японцы приехали к нам – и это уже как бы норма.

Общий язык с каждым пилотом — залог качественной трансляции

Успех RDS связан в первую очередь с тем, что чемпионат изначально строили как спортивную серию. Устроители сразу поняли – если хочешь сделать хорошее шоу для зрителей, прежде всего нужно создать хорошую лигу, куда захочется прийти участникам. Будут участники – будет шоу. Что бы кто из пилотов ни говорил, они в первую очередь хотят понятных правил и прозрачной борьбы в хорошем чемпионате. То, что это зрелищно – это врожденные плюсы дисциплины и того, как сами пилоты устраивают дрифт.

Вместе с ростом мастерства пилотов растет и качество трансляций RDS GP

Чемпионат RDS планомерно растет, и в последние годы его даже приходится ограничивать в каких-то моментах. Например, удлинять конфигурации, чтобы меньше было возможностей ехать на одной паре покрышек. Или вводить правило, не позволяющее менять шины после первого заезда в одной паре пилотов. По сути, все это против роста мощности автомобилей. В 2022 году пришли к «моношине», потому что сезон 2021 года прошел под знаком подглядывания, кто на чем едет и где достать нужные покрышки. Все эти моменты – очень тонкий баланс, который организаторам RDS удается удерживать.

«Комментаторов «Формулы-1» стоит брать за образец»

Не хочу обидеть комментаторов зарубежных дрифт-серий, но я не знаю, чему мог бы у них, как комментатор, научиться. Чтобы быть в тонусе я слушаю Дэвида Крофта и Мартина Брандла, которые комментируют «Формулу-1» на Sky Sports. Их дуэт – это большая победа продюсеров, потому что редко удается собрать такую комбинацию. Брандл ездил еще с самим Айртоном Сенной, его авторитет не вызывает сомнений, а Крофт – просто журналист. Они умеют в достаточно высоком темпе предельно понятно излагать большой объем фактуры – очень мощная история. Это то, что стоит брать за образец.

Все зависит от того, что хочет видеть промоутер в своем чемпионате. Например, все мероприятия «Ред Булл» строятся вокруг картинки. И очень круто, что им удается это сделать относительно небольшими силами – совершенно невероятные технологии, которыми на Red Bull Air Race в ПТС занимались всего семь человек. Думаю, это лучшее из того, что есть, если не брать в расчет монструозные трансляции вроде Sky Sports.

Работа комментатора RDS GP начинается задолго до заездов и после финиша не заканчивается

В RDS сейчас работаем над созданием базы статистики. У нашей дрифт-серии не такая большая история, но вспомнить какие-то результаты 2010 года сложно. Нам сейчас предстоит восстановить статистику за прошедшие годы, особенно это касается первых сезонов. Пока многое приходится делать вручную – да, у меня есть полная статистика с 2011 года по пилотам, и я могу сказать, кто на каком этапе в каком году сколько очков набрал. Мы думаем над тем, чтобы во время представления пилотов показывать их статистику и историю личных противостояний некоторых соперников, которая уходит глубоко вдаль веков.

Особенно интересно следить за этим с течением времени. Потому что, к примеру, Евгений Ружейников образца 2013-2014 годов не то же самое, что Евгений Ружейников сейчас. Технические возможности для этого у нас появились по ходу сезона 2022 году, но внедрить нововведения в ходе чемпионата было непросто, поэтому работаем над этим в межсезонье.

«Своими ногами прохожу конфигурацию и сам лично измеряю длину»

Для меня подготовка к этапу RDS начинается со сбора статистики. Затем, уже на трассе, я ногами прохожу конфигурацию оцениваемого участка и сам лично измеряю курвиметром длину каждой зоны. Все промеренные длины, до каждого метра, все особенности – например, на «Красном кольце» какие-то ямки – я наношу на схему оцениваемого участка.

Цифры — неотъемлемая составляющая комментариев RDS GP

По итогам тренировок изучаю данные системы телеметрии RDS Drift Dynamics, а потом по выборке топ-пилотов формирую среднестатистические значения по скорости для каждой из зон. В системе есть данные со всех заездов и, анализируя их, учитывая стиль и особенности каждого из пилотов, можно получить важную информацию, чтобы уже во время комментария в прямом эфире делать какие-то выводы и оценки.

Информация постоянно пополняется. На тренировках видно, что кто-то ехал медленнее, а теперь стал быстрее. Плюс идет постоянный сбор данных о том, у кого какие проблемы с техникой. Команды и пилоты воспринимают комментатора как часть пейзажа – не могу сказать, что мы большие друзья, но если я задам вопрос, то мне ответят. Я, конечно, понимаю, что мне отвечают, зная, что это будет ретранслировано на широкую аудиторию. Но это нормально. Иногда 15 минут разговора с нужными людьми достаточно, чтобы составить правильную картину.

Общение с представителями команд дает массу интересной информации

«У нас с судьями не одна и та же точка зрения – я всегда выступаю за зрителя»

Пилотам и командам постоянно что-то в моих комментариях не нравится. А если таких замечаний нет, то я уже начинаю думать, что где-то я не доработал. Нет задачи у комментатора нравиться комментируемым. Это у нас в RDS такая специфическая ситуация, где все могут подойти и высказать мнение. Комментатор – не сто долларов, чтобы всем нравиться. Я считаю, что если ты вызвал эмоцию у зрителей или заставил их сопереживать новичку, то все удалось.

Часто в трансляциях приходится комментировать ошибки пилотов — без этого в спорте никуда

Бывает, что я во время комментария в трансляции отмечаю какие-то ошибки у пилотов, а потом судьи озвучивают совершенно иное мнение. Это говорит только о том, что у нас с судьями не одна и та же точка зрения. Я стою на позиции эмоций – и во многом это зависит от условий работы. Когда я могу видеть заезды глазами, картинка бывает более объективной, а если я работаю по экрану трансляции, то я вижу только те ракурсы, которые дает режиссер. Я всегда выступаю за зрителя и говорю о том, что они могут видеть в трансляции, а она не может охватить абсолютно все, что происходит на трассе.

Судьи должны четко с точки зрения правил определить, кто победил, а кто проиграл. Я же должен влюбить зрителей в дрифт , особенно если они смотрят его впервые – если возникнут эмоции и сопереживания, пусть даже они и не согласны с вердиктом судей, то все уже не зря.

«Всегда интересно, как адаптируются новички»

Пилотов-любимчиков у меня нет. Мне всегда интересно, как адаптируются новички, особенно пилоты, состоявшиеся в других дисциплинах, как Григорий Бурлуцкий. Или Анатолий Щербак, который состоялся в ралли-кроссе и доездился в «Национальном» до кандидата в мастера спорта, а сейчас нашел себя в дрифте. Знаю, что многие кольцевики хотели бы попробовать себя в дрифте.

Победитель и призеры этапов RDS GP всегда делятся впечатлениями с комментатором и зрителями, прежде чем отправиться за наградами

В RDS все пилоты замечательные – они талантливые, у всех есть амбиции, но кто-то быстро продвигается вверх, а кому-то нужно время. И наблюдать за этим процессом всегда интересно. Например, в 2014 году блеснул Андрей Песегов – буквально парень от сохи, которого взяли под крыло Tuning Factory. И практически ему одному противостояла мощная команда Evil Empire, за которую ехали увешанные со всех сторон титулами Кристапс Блушс и Гвидо Элкснис на дико конкурентоспособных тачках. И когда выскакивает Андрюха и все-таки побеждает в чемпионате – вот это круто!

И в яркие моменты можно вписать весь сезон-2021 – думали ли мы когда-нибудь, что в нашем чемпионате за наши команды поедут пилоты такого уровня, как Джеймс Дин (победитель Интерконтинентального кубка ФИА по дрифту 2021-го, трехкратный чемпион американской Formula Drift, двукратный чемпион европейской серии Drift Masters и еще кучи престижных соревнований)?

Лучшие трассы календаря: конфигурация «Казань Ринг» и изюминка Нижнего Новгорода

Запомнился первый приезд на «Казань Ринг» в 2011 году – очень бы хотел, чтобы RDS GP туда вернулась. Меня ни одна конфигурация так не впечатляла, как казанская – постановка из-за перегиба, вниз – очень классно!

В топ-3 трасс, безусловно, входит и Нижний Новгород, где одно из самых удобных рабочих мест для меня. Но и в целом эта трасса интересна – недаром там больше всего этапов RDS прошло. И хочется отдать должное своеобразному очарованию Рязани. Опять же не столько самой дорожке, которая многим не нравится, не стенке и не объятиям поролона, сколько инфраструктуре трассы. Видно, что этот комплекс строили гоночные люди и они понимали, что делали.

Трасса в Казани впечатляет своим рельефом – в 2023 году туда стоит приехать на RDS Europe

Везде есть что-то интересное. «Игора Драйв» захватывает дикими скоростями на постановке… Или как можно ругать «Красное кольцо» при всех особенностях его покрытия, которое никуда не годится, ведь на этой трассе выросли такие пилоты?!

Чтобы как следует проникнуться духом дрифта, надо ехать в Рязань на RDS Europe, потому что попадешь в сравнительно небольшое число болельщиков, но все они будут «в теме». Из тех трасс, что присутствуют в календаре RDS GP, стоит поехать в Нижний Новгород. Это не помпезные автодромы, как Сочи, «Москоу Рейсвей» или «Игора Драйв», а трассы, где все поблизости, где сразу попадаешь в эпицентр событий. Вне зависимости от погоды – эпичные заезды гарантированы.

Всем дрифт!

Фото: RDS