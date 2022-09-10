Самый молодой чемпион мира по ралли, покоритель «Дакара», пилоты «Ф-3» и прототипов «Ле-Мана» – кажется, в дрифт переходят все

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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Представители разных гоночных дисциплин иногда снисходительно смотрят на мастеров управляемого заноса: что за автоспорт без секундомера? А ведь тех, кто предпочел именно дрифт «классическим» кольцевыми гонками, ралли и ралли-рейдами, – предостаточно. И среди них – громкие имена как в России, так и за рубежом.

Дуэли некогда кольцевых пилотов и дрифтеров стали обыденностью в RDS

Дмитрий Добровольский

До промоутерства Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский был полностью погружен в кольцевые гонки. Вице-чемпион России по кольцевым гонкам в личном зачете в классе «Туринг», обладатель Кубка России в классе Legends, победитель этапов Кубка России в классе «Супер-продакшн», мастер спорта России по автоспорту, многочисленных призовых финишей в российских и зарубежных соревнованиях, включая многочасовые гонки на «Нюрбургринге Нордшляйфе» (одним из самых опасных треков в мире) – да, кольцевая карьера у него сложилась весьма успешно . А потом – дрифт.

Дмитрий Добровольский сменил кольцевые гонки на дрифт, где успешно выступает в роли пилота, судьи и промоутера

«Я пришел в дрифт как промоутер и организатор в статусе действующего пилота кольцевых гонок. Для меня тогда проект RDS был связан исключительно с организацией соревнований. Естественно, когда ты что-то организуешь, то хочешь понимать, как и что происходит — так я начал тренироваться, учиться, и дрифт меня затянул», — так описывает свой путь в дрифте Дмитрий Добровольский.

На новом витке своей спортивной карьеры Добровольский отметился выступлениями в межрегиональной серии RDS Europe, сибирском чемпионате Winter Drift Battle и южном Sochi Drift Challenge. А потому может с высоты своего многогранного гоночного опыта судить о том, какие качества важны для спортсмена в дрифте.

«С одной стороны, все дисциплины разные и отличаются с технической точки зрения, по тактике и стилю пилотирования. Но машина — это в любом случае «тележка», четыре колеса и мотор. Поэтому любой подготовленный гонщик будет в дрифте успешнее, чем просто новичок. Но дрифт – это не так просто, как кажется », — отмечает Дмитрий Добровольский.

RDS Europe стала той серией, в которые российские кольцевые гонщики делают первые шаги в профессиональном дрифте

Тем, кто профессионально выступает в любой другой дисциплине автоспорта, придется адаптировать свои навыки. Дмитрий Добровольский на собственном примере в этом убедился — пришлось довольно долго переучиваться с кольцевых привычек на стиль дрифта. Но нет никаких проблем в том, чтобы кольцевик стал дрифтером.

« Самый важный показатель — не дисциплина, в которой выступал пилот, а его уровень владения машиной. Важно, что человек чувствует автомобиль, его сцепление с дорогой, угол поворота руля и понимает принципы управления машиной. Дрифт сам по себе молодая дисциплина автоспорта. В той же Японии, на родине дрифта, все отцы-основатели, например, Кейси Тсучия, пришли именно из кольцевых гонок».

О том, как Добровольский занялся автоспортом и позднее окунулся в дрифт – смотрите в этом видео:

Кирилл Ладыгин

Без преувеличения – легенда российского автоспорта. Причем своих успехов Кирилл Ладыгин добивался на самой разной технике: только в «кольце» он опробовал автомобили GT, прототипы LMP и машины TCR. И в классическом ралли и в зимних трековых гонках он неизменно был в числе лидеров.

Кирилл Ладыгин собрал гору титулов в разных классах кольцевых гонок, но дрифт — пока непокоренная вершина легендарного пилота

Двукратный чемпион России по кольцевым гонкам в личном зачете в классе «Туринг», чемпион России в классах Lada Revolution и Lada Granta Cup, многократный чемпион России по картингу , призер Чемпионата России по ралли в классе R2, многократный победитель рождественской «Гонки чемпионов», победитель «Гонки звезд «За Рулем», призер Чемпионата России по зимним трековым гонкам в классе N1600, участник чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC, участник чемпионата мира среди кузовных автомобилей WTCC, призер марафона «24 часа Ле-Мана» — это далеко не полный список всех достижений звездного пилота.

А в начале 2022 года имя Кирилла Ладыгина появилось в списке участников турнира Sochi Drift Challenge, куда он приехал по приглашению Аркадия Цареградцева.

Интересная история, кстати! Когда Цареградцев дебютировал в «Гонке чемпионов» в Тольятти, он пообещал победителю той битвы дать мастер-класс по дрифту в рамках этапа сочинского турнира. Ладыгин вызов принял и на протяжении трех дней осваивал непривычную для себя роль дрифтера.

Оказалось, побороть натренированные за долгие годы рефлексы траекторной езды и пуститься в занос не так-то просто! Сам Кирилл по итогам своего дебюта честно признался, что ехать боком он не умеет. Но за несколько дней продемонстрировал очевидный прогресс. Как знать, если у него будет достаточно времени на подготовку, возможно к многочисленным титулам в «кольце» добавятся и призовые места в дрифте?

Как Ладыгин входил в тему дрифта – в этом видео:

Григорий Бурлуцкий

Виражи гоночной карьеры привели в дрифт еще одного постоянного участника РСКГ. Но если Ладыгин пока ограничился разовым выступлением, то его недавний соперник по «кольцу» Григорий Бурлуцкий (пятикратный победитель этапов РСКГ и чемпион сезона-2018 в классе «Туринг-лайт») с головой погрузился в премудрости управляемого заноса. Спортсмен из Санкт-Петербурга стремительно покоряет дрифт.

У Григория Бурлуцкого немало фанатов в кольцевых гонках, а теперь уже и в дрифте

Григорий уже завоевал бронзу по итогам сезона-2021/22 в Sochi Drift Challenge, мощно сражался в RDS Europe – одном из самых конкурентных и сложных чемпионатов в России и СНГ, – и даже дебютировал на этапе Гран-при Российской Дрифт Серии 2022 на автодроме «Игора Драйв».

« Я достаточно быстро адаптировался в дрифте после кольцевых гонок, чуть-чуть подкорректировал свой стиль пилотирования. Прошедший сезон я бы назвал для себя вкаточным — есть к чему стремиться дальше, но результаты уже неплохие. Участие в уик-энде RDS GP дало мне новые знания и новый опыт, позволило понять, как ехать вторым с быстрым автомобилем — это было полезно», — отметил Григорий Бурлуцкий. И намекнул, что собирается продолжать свою спортивную карьеру именно в дрифте.

В 2022 году Григорий Бурлуцкий дебютировал на домашнем этапе RDS GP в Санкт-Петербурге

Константин Терещенко

В числе участников RDS Europe 2022 был еще один пилот, чье имя знакомо поклонникам автоспорта в основном по кольцевым гонкам. Дрифт решил покорить московский гонщик Константин Терещенко. Его спортивная биография которого насчитывает многолетнюю карьеру в российских и зарубежных сериях, формульных и кузовных, включая титулы в сериях «Формула-Россия» и испанской «Формуле-3», а также вице-чемпионство в Euroformula Open.

Константин Терещенко, добившись успеха в «кольце», теперь делает первые шаги в дрифте

Начав выступать в кольцевых гонках за рулем болидов с открытыми колесами, включая близкий по уровню к «Ф-2» турнир «Формула V8 3,5», впоследствии Константин переквалифицировался на гонки на выносливость. За рулем прототипа LMP Терещенко гонялся в серии ELMS и выходил на старт марафона «24 часа Ле-Мана», а затем на спорткаре категории GT3 бился за титул в спринтерских и марафонских гонках серии GT World Challenge Europe.

Пилоту не привыкать ездить на мощных заднеприводных автомобилях, но движение в заносе — в новинку для спортсмена

В дрифте молодой пилот пока громких успехов не добился, но начало этой главе своей гоночной карьеры уже положил. Не исключено, что в новом сезоне к победам в кольцевых гонках Константин добавит и первые подиумы в дрифте.

Чарльз НГ

Еще один пример успешного кольцевика в дрифте – это Чарльз НГ. В Российской Дрифт Серии пилот из Гонконга гоняет уже четвертый год, а в 2022 году он стал первым, кто смог завоевать место на подиуме RDS GP за рулем российского гиперкара Flanker F. Не последнюю роль в этом сыграл гоночный бэкграунд спортсмена.

Чарльз НГ — пример спортсмена, который успешен и в дрифте, и в кольцевых гонках

В профессиональный автоспорт Чарльз пришел уже в «ветеранском» возрасте – в 24 года. Но это не помешало ему быстро прогрессировать. За плечами пилота статус чемпиона Asian Touring Car Series, выступления в многочасовых гонках VLN на «Нордшляйфе» и баталии в чемпионате мира по кузовным гонкам WTCC.

Причем Чарльз совмещал сражения на «кольце» с выступлениями в дрифте в нескольких сериях , включая чемпионат Китая под дрифту и D1 Grand Prix China, американскую Formula Drift и Интерконтинентальный кубок ФИА. И это дало большой толчок — по его словам, в кольцевых гонках он научился точной траекторной езде, которая помогает в дрифте, а из дрифта перенес в кольцевые гонки умение контролировать машину на грани заноса.

Приручить непокорный Flanker F и привести его на подиум RDS GP пока смог только Чарльз НГ

Да, одновременное выступление в двух абсолютно непохожих гоночных дисциплинах может быть успешным. Подтверждение тому – многочисленные призовые финиши Чарльза НГа, включая подиумы в RDS GP. А теперь еще и статус пилота, сумевшего приручить норовистый Flanker F.

Мощная битва Чарльза НГ с Аркадием Цареградцевым в финале 7 этапа RDS GP 2022 – в этом видео:

Впрочем, такая многогранность талантов характерна не только для пилотов российских чемпионатов. В Европе и США есть немало гонщиков, которые выступления на постоянной основе в одной дисциплине совмещают либо с полным сезоном в дрифте, либо с разовыми выступлениями на отдельных дрифт-ивентах.

Калле Рованпера

Возможно, самый яркий и самый титулованный новичок дрифта, которого нам подарил 2022 год — Калле Рованпера. Финский самородок вырос в семье профессионального гонщика Харри Рованперы и пошел по стопам отца, выбрав в качестве основной дисциплины классическое ралли.

Cменить полный привод на задний, а классическое ралли на дрифт – решил Калле Рованпера

Рованпера-младший сначала выиграл несколько региональных титулов, затем взял мировой чемпионат в зачете WRC-2 Pro и перешел в главный раллийный турнир мира. А в WRC за несколько лет проделал путь от самого молодого победителя этапа до самого молодого чемпиона WRC в истории.

Самый молодой в истории WRC чемпион ярко проявил себя в дебютном этапе DMEC

Тем удивительнее, что, сражаясь в 2022 году за заветное чемпионство в WRC, Калле позволил себе выступить в Drift Masters European Championship. И в новой для себя дисциплине пилот, которому и в ралли-то хватает скольжений, проявил себя весьма неплохо. На дебютном этапе Рованпера прошел квалификацию и добрался до топ-16, что для новичка в дрифте — результат блестящий.

Якуб Пшигонски

Одним из соперников Калле Рованперы в баталиях Drift Masters European Championship был поляк Якуб Пшигонски. Спорстмен многогранный, совмещает участие в самых разных дисциплинах автоспорта. В свое время он выступал даже на «Дакаре» в седле мотоцикла.

Якуб Пшигонски успешно совмещает дрифт и гонки по бездорожью

Но больших успехов и большей славы Пшигонски добился именно на четырех колесах. Широкой аудитории Якуб известен как завсегдатай ралли-рейдов и обладатель Кубка мира по кросс-кантри.

Однажды пилот решил попробовать себя в дрифте, и это увлечение оказалось настолько серьезным, что последние несколько лет езда в управляемом заносе стала для Якуба Пшигонски приоритетом. В дрифте он выступает весьма успешно. На прошедших недавно Автоспортивных играх выиграл квалификацию и завоевал третье место в дрифте.

Якуб Пшигонски — серьезный соперник даже для гуру дрифта Джеймса Дина

Риз Миллен

В семье новозеландцев Милленов, похоже, всем на роду написано становиться гонщиками. Будучи племянником Стива Миллена и сыном Родни Миллена, которые успешно выступали в гонках, Риз закономерно стал продолжателем славной традиции и влился в американский автоспорт.

Риз Миллен может похвастать многолетней и очень разнообразной гоночной карьерой

Риз Миллен — один из самых известных и опытных американских дрифтеров, а также первый пилот в американском дрифте, кто смог заручиться поддержкой автопроизводителя для своих выступлений. При поддержке General Motors Риз построил несколько интересных автомобилей для езды в управляемом заносе. И он же одним из первых в мире стал обладателем дрифтового «Хендэ».

Построить «Хендэ» для дрифта? Для Риза Миллена нет проблем

К своим победам и титулу в Formula D пилот впоследствии добавил успешные выступления в классическом ралли и ралли-кроссе, рекорды в культовой гонке по подъему на Пайкс-Пик , блестящие выступления в тайм-аттаке и зрелищные трюки на автомобилях. Так что дрифт для Риза Миллена пусть и успешная, но только лишь одна из многочисленных глав его автоспортивной карьеры.

Таннер Фауст

Если бы в США был свой Аркадий Цареградцев, то им бы стал Таннер Фауст. Опытнейший американский гонщик за свою карьеру поучаствовал в множестве дисциплин — классическом ралли, ралли-кроссе, включая чемпионат мира, гонялся в тайм-аттаке и ледовых гонках, покорял подъемы на холм и сражался в гонках электрических внедорожников Extreme E — и везде добивался успеха. В активе пилота чемпионский титул в двух главных американских сериях ралли-кросса, подиум в турнире Extreme E и награды во всемирных экстремальных играх X Games.

Таннера Фауста знают даже те, кто далек от автоспорта

Но главные достижения американского многостаночника — два титула в чемпионате Formula D. По количеству чемпионских побед Цареградцеву еще есть к чему стремиться, но вот по уровню многогранности таланта и Аркадий, и Таннер близки. Хотя главных успехов оба добились именно в дрифте.

Таннер Фауст умеет превращать даже самые неприспособленные для езды в заносе автомобили в успешные дрифт-кары

Кроме того, как и «Царь», которого многие знают как автора популярного видеоблога, Таннер тоже известен широкой аудитории по своим работам в кино и на телевидении. Он выполнял трюки в «Токийском дрифте» популярной франшизы «Форсаж», в «Железном человеке 2» и «Need for Speed: Жажда скорости» . А в «Ford против Ferrari» Таннера можно увидеть в образе американского гонщика 60-х Ронни Бакнема. Плюс спортсмен долгое время был ведущим американской версии шоу Top Gear и других видеопроектов, связанных с автомобилями.

Вон Гиттин-младший

Вон Гиттин-младший – пилот, который иллюстрирует американскую мечту, пробившись на топовый уровень дрифта исключительно благодаря своим талантам и мастерству.

Вон Гиттин-младший сам строит автомобили для дрифта и успешно на них выступает

За время своей карьеры в Formula D он выиграл два титула и одержал множество побед. А заодно сделал имя не только как умелый спортсмен, но и как грамотный инженер. Конечно, до уровня Сергея Кабаргина (создателя российского гиперкар Flanker F) Гиттин-младший еще не дорос, но свои машины делает.

Львиная доля американских «Фордов» Mustang для дрифта — детище Вон Гиттина-младшего и его компании

Основанная пилотом компания RTR Vehicles специализируется на тюнинге автомобилей «Форд» и почти все дрифтовые «Форды» Mustang в Formula D построены силами его компании. Дрифт и создание уникальных машин американцу удаются лучше, чем выступления в других сериях — в гонках по бездорожью Ultra4 Racing и региональном дивизионе NASCAR Canadian Tire Series особых успехов пилот не добился, а потому ассоциируется именно с ездой в управляемом заносе.

Несмотря на то, что дрифт – совсем молодая дисциплина, количество поклонников езды в управляемом заносе стремительно растет. В дрифте пробуют себя многие профессиональные гонщики (включая пилотов Формулы-1). Интересно, кого из именитых кольцевиков и раллистов увидим в следующем сезоне RDS GP?

Всем дрифт!

Фото: vdrifte.ru