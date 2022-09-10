Всем ДРИФТ
Блог
Трибуна

Самый молодой чемпион мира по ралли, покоритель «Дакара», пилоты «Ф-3» и прототипов «Ле-Мана» – кажется, в дрифт переходят все

ралли Дакар
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана
почитать
чемпионат мира по ралли чемпионат мира по ралли
Формула-3 Формула-3
техника
ралли-рейды
WEC
Супер ГТ
WTCC WTCC
Якуб Пшигонский
Калле Рованпера
Аркадий Цареградцев
Константин Терещенко Константин Терещенко
Григорий Бурлуцкий
Чарльз Нг
Кирилл Ладыгин
видео
фото
Дрифтинг
RDS GP RDS GP
Авто Авто

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Представители разных гоночных дисциплин иногда снисходительно смотрят на мастеров управляемого заноса: что за автоспорт без секундомера? А ведь тех, кто предпочел именно дрифт «классическим» кольцевыми гонками, ралли и ралли-рейдами, – предостаточно. И среди них – громкие имена как в России, так и за рубежом.

Дуэли некогда кольцевых пилотов и дрифтеров стали обыденностью в RDS

Дмитрий Добровольский

До промоутерства Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский был полностью погружен в кольцевые гонки. Вице-чемпион России по кольцевым гонкам в личном зачете в классе «Туринг», обладатель Кубка России в классе Legends, победитель этапов Кубка России в классе «Супер-продакшн», мастер спорта России по автоспорту, многочисленных призовых финишей в российских и зарубежных соревнованиях, включая многочасовые гонки на «Нюрбургринге Нордшляйфе» (одним из самых опасных треков в мире) – да, кольцевая карьера у него сложилась весьма успешно. А потом – дрифт.

Дмитрий Добровольский сменил кольцевые гонки на дрифт, где успешно выступает в роли пилота, судьи и промоутера

«Я пришел в дрифт как промоутер и организатор в статусе действующего пилота кольцевых гонок. Для меня тогда проект RDS был связан исключительно с организацией соревнований. Естественно, когда ты что-то организуешь, то хочешь понимать, как и что происходит — так я начал тренироваться, учиться, и дрифт меня затянул», — так описывает свой путь в дрифте Дмитрий Добровольский.

На новом витке своей спортивной карьеры Добровольский отметился выступлениями в межрегиональной серии RDS Europe, сибирском чемпионате Winter Drift Battle и южном Sochi Drift Challenge. А потому может с высоты своего многогранного гоночного опыта судить о том, какие качества важны для спортсмена в дрифте.

«С одной стороны, все дисциплины разные и отличаются с технической точки зрения, по тактике и стилю пилотирования. Но машина — это в любом случае «тележка», четыре колеса и мотор. Поэтому любой подготовленный гонщик будет в дрифте успешнее, чем просто новичок. Но дрифт – это не так просто, как кажется», — отмечает Дмитрий Добровольский.

RDS Europe стала той серией, в которые российские кольцевые гонщики делают первые шаги в профессиональном дрифте

Тем, кто профессионально выступает в любой другой дисциплине автоспорта, придется адаптировать свои навыки. Дмитрий Добровольский на собственном примере в этом убедился — пришлось довольно долго переучиваться с кольцевых привычек на стиль дрифта. Но нет никаких проблем в том, чтобы кольцевик стал дрифтером.

«Самый важный показатель — не дисциплина, в которой выступал пилот, а его уровень владения машиной. Важно, что человек чувствует автомобиль, его сцепление с дорогой, угол поворота руля и понимает принципы управления машиной. Дрифт сам по себе молодая дисциплина автоспорта. В той же Японии, на родине дрифта, все отцы-основатели, например, Кейси Тсучия, пришли именно из кольцевых гонок».

О том, как Добровольский занялся автоспортом и позднее окунулся в дрифт – смотрите в этом видео:

Кирилл Ладыгин

Без преувеличения – легенда российского автоспорта. Причем своих успехов Кирилл Ладыгин добивался на самой разной технике: только в «кольце» он опробовал автомобили GT, прототипы LMP и машины TCR. И в классическом ралли и в зимних трековых гонках он неизменно был в числе лидеров.

Кирилл Ладыгин собрал гору титулов в разных классах кольцевых гонок, но дрифт — пока непокоренная вершина легендарного пилота

Двукратный чемпион России по кольцевым гонкам в личном зачете в классе «Туринг», чемпион России в классах Lada Revolution и Lada Granta Cup, многократный чемпион России по картингу, призер Чемпионата России по ралли в классе R2, многократный победитель рождественской «Гонки чемпионов», победитель «Гонки звезд «За Рулем», призер Чемпионата России по зимним трековым гонкам в классе N1600, участник чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC, участник чемпионата мира среди кузовных автомобилей WTCC, призер марафона «24 часа Ле-Мана» — это далеко не полный список всех достижений звездного пилота.

А в начале 2022 года имя Кирилла Ладыгина появилось в списке участников турнира Sochi Drift Challenge, куда он приехал по приглашению Аркадия Цареградцева.

Интересная история, кстати! Когда Цареградцев дебютировал в «Гонке чемпионов» в Тольятти, он пообещал победителю той битвы дать мастер-класс по дрифту в рамках этапа сочинского турнира. Ладыгин вызов принял и на протяжении трех дней осваивал непривычную для себя роль дрифтера.

Оказалось, побороть натренированные за долгие годы рефлексы траекторной езды и пуститься в занос не так-то просто! Сам Кирилл по итогам своего дебюта честно признался, что ехать боком он не умеет. Но за несколько дней продемонстрировал очевидный прогресс. Как знать, если у него будет достаточно времени на подготовку, возможно к многочисленным титулам в «кольце» добавятся и призовые места в дрифте?

Как Ладыгин входил в тему дрифта – в этом видео:

Григорий Бурлуцкий

Виражи гоночной карьеры привели в дрифт еще одного постоянного участника РСКГ. Но если Ладыгин пока ограничился разовым выступлением, то его недавний соперник по «кольцу» Григорий Бурлуцкий (пятикратный победитель этапов РСКГ и чемпион сезона-2018 в классе «Туринг-лайт») с головой погрузился в премудрости управляемого заноса. Спортсмен из Санкт-Петербурга стремительно покоряет дрифт.

У Григория Бурлуцкого немало фанатов в кольцевых гонках, а теперь уже и в дрифте

Григорий уже завоевал бронзу по итогам сезона-2021/22 в Sochi Drift Challenge, мощно сражался в RDS Europe – одном из самых конкурентных и сложных чемпионатов в России и СНГ, – и даже дебютировал на этапе Гран-при Российской Дрифт Серии 2022 на автодроме «Игора Драйв».

«Я достаточно быстро адаптировался в дрифте после кольцевых гонок, чуть-чуть подкорректировал свой стиль пилотирования. Прошедший сезон я бы назвал для себя вкаточным — есть к чему стремиться дальше, но результаты уже неплохие. Участие в уик-энде RDS GP дало мне новые знания и новый опыт, позволило понять, как ехать вторым с быстрым автомобилем — это было полезно», — отметил Григорий Бурлуцкий. И намекнул, что собирается продолжать свою спортивную карьеру именно в дрифте.

В 2022 году Григорий Бурлуцкий дебютировал на домашнем этапе RDS GP в Санкт-Петербурге

Константин Терещенко

В числе участников RDS Europe 2022 был еще один пилот, чье имя знакомо поклонникам автоспорта в основном по кольцевым гонкам. Дрифт решил покорить московский гонщик Константин Терещенко. Его спортивная биография которого насчитывает многолетнюю карьеру в российских и зарубежных сериях, формульных и кузовных, включая титулы в сериях «Формула-Россия» и испанской «Формуле-3», а также вице-чемпионство в Euroformula Open.

Константин Терещенко, добившись успеха в «кольце», теперь делает первые шаги в дрифте

Начав выступать в кольцевых гонках за рулем болидов с открытыми колесами, включая близкий по уровню к «Ф-2» турнир «Формула V8 3,5», впоследствии Константин переквалифицировался на гонки на выносливость. За рулем прототипа LMP Терещенко гонялся в серии ELMS и выходил на старт марафона «24 часа Ле-Мана», а затем на спорткаре категории GT3 бился за титул в спринтерских и марафонских гонках серии GT World Challenge Europe.

Пилоту не привыкать ездить на мощных заднеприводных автомобилях, но движение в заносе — в новинку для спортсмена

В дрифте молодой пилот пока громких успехов не добился, но начало этой главе своей гоночной карьеры уже положил. Не исключено, что в новом сезоне к победам в кольцевых гонках Константин добавит и первые подиумы в дрифте.

Чарльз НГ

Еще один пример успешного кольцевика в дрифте – это Чарльз НГ. В Российской Дрифт Серии пилот из Гонконга гоняет уже четвертый год, а в 2022 году он стал первым, кто смог завоевать место на подиуме RDS GP за рулем российского гиперкара Flanker F. Не последнюю роль в этом сыграл гоночный бэкграунд спортсмена.

Чарльз НГ — пример спортсмена, который успешен и в дрифте, и в кольцевых гонках

В профессиональный автоспорт Чарльз пришел уже в «ветеранском» возрасте – в 24 года. Но это не помешало ему быстро прогрессировать. За плечами пилота статус чемпиона Asian Touring Car Series, выступления в многочасовых гонках VLN на «Нордшляйфе» и баталии в чемпионате мира по кузовным гонкам WTCC.

Причем Чарльз совмещал сражения на «кольце» с выступлениями в дрифте в нескольких сериях, включая чемпионат Китая под дрифту и D1 Grand Prix China, американскую Formula Drift и Интерконтинентальный кубок ФИА. И это дало большой толчок — по его словам, в кольцевых гонках он научился точной траекторной езде, которая помогает в дрифте, а из дрифта перенес в кольцевые гонки умение контролировать машину на грани заноса.

Приручить непокорный Flanker F и привести его на подиум RDS GP пока смог только Чарльз НГ

Да, одновременное выступление в двух абсолютно непохожих гоночных дисциплинах может быть успешным. Подтверждение тому – многочисленные призовые финиши Чарльза НГа, включая подиумы в RDS GP. А теперь еще и статус пилота, сумевшего приручить норовистый Flanker F.

Мощная битва Чарльза НГ с Аркадием Цареградцевым в финале 7 этапа RDS GP 2022 – в этом видео:

Впрочем, такая многогранность талантов характерна не только для пилотов российских чемпионатов. В Европе и США есть немало гонщиков, которые выступления на постоянной основе в одной дисциплине совмещают либо с полным сезоном в дрифте, либо с разовыми выступлениями на отдельных дрифт-ивентах.

Калле Рованпера

Возможно, самый яркий и самый титулованный новичок дрифта, которого нам подарил 2022 год — Калле Рованпера. Финский самородок вырос в семье профессионального гонщика Харри Рованперы и пошел по стопам отца, выбрав в качестве основной дисциплины классическое ралли.

Cменить полный привод на задний, а классическое ралли на дрифт – решил Калле Рованпера

Рованпера-младший сначала выиграл несколько региональных титулов, затем взял мировой чемпионат в зачете WRC-2 Pro и перешел в главный раллийный турнир мира. А в WRC за несколько лет проделал путь от самого молодого победителя этапа до самого молодого чемпиона WRC в истории.

Самый молодой в истории WRC чемпион ярко проявил себя в дебютном этапе DMEC

Тем удивительнее, что, сражаясь в 2022 году за заветное чемпионство в WRC, Калле позволил себе выступить в Drift Masters European Championship. И в новой для себя дисциплине пилот, которому и в ралли-то хватает скольжений, проявил себя весьма неплохо. На дебютном этапе Рованпера прошел квалификацию и добрался до топ-16, что для новичка в дрифте — результат блестящий.

Якуб Пшигонски

Одним из соперников Калле Рованперы в баталиях Drift Masters European Championship был поляк Якуб Пшигонски. Спорстмен многогранный, совмещает участие в самых разных дисциплинах автоспорта. В свое время он выступал даже на «Дакаре» в седле мотоцикла.

Якуб Пшигонски успешно совмещает дрифт и гонки по бездорожью

Но больших успехов и большей славы Пшигонски добился именно на четырех колесах. Широкой аудитории Якуб известен как завсегдатай ралли-рейдов и обладатель Кубка мира по кросс-кантри.

Однажды пилот решил попробовать себя в дрифте, и это увлечение оказалось настолько серьезным, что последние несколько лет езда в управляемом заносе стала для Якуба Пшигонски приоритетом. В дрифте он выступает весьма успешно. На прошедших недавно Автоспортивных играх выиграл квалификацию и завоевал третье место в дрифте.

Якуб Пшигонски — серьезный соперник даже для гуру дрифта Джеймса Дина

Риз Миллен

В семье новозеландцев Милленов, похоже, всем на роду написано становиться гонщиками. Будучи племянником Стива Миллена и сыном Родни Миллена, которые успешно выступали в гонках, Риз закономерно стал продолжателем славной традиции и влился в американский автоспорт.

Риз Миллен может похвастать многолетней и очень разнообразной гоночной карьерой

Риз Миллен — один из самых известных и опытных американских дрифтеров, а также первый пилот в американском дрифте, кто смог заручиться поддержкой автопроизводителя для своих выступлений. При поддержке General Motors Риз построил несколько интересных автомобилей для езды в управляемом заносе. И он же одним из первых в мире стал обладателем дрифтового «Хендэ».

Построить «Хендэ» для дрифта? Для Риза Миллена нет проблем

К своим победам и титулу в Formula D пилот впоследствии добавил успешные выступления в классическом ралли и ралли-кроссе, рекорды в культовой гонке по подъему на Пайкс-Пик, блестящие выступления в тайм-аттаке и зрелищные трюки на автомобилях. Так что дрифт для Риза Миллена пусть и успешная, но только лишь одна из многочисленных глав его автоспортивной карьеры.

Таннер Фауст

Если бы в США был свой Аркадий Цареградцев, то им бы стал Таннер Фауст. Опытнейший американский гонщик за свою карьеру поучаствовал в множестве дисциплин — классическом ралли, ралли-кроссе, включая чемпионат мира, гонялся в тайм-аттаке и ледовых гонках, покорял подъемы на холм и сражался в гонках электрических внедорожников Extreme E — и везде добивался успеха. В активе пилота чемпионский титул в двух главных американских сериях ралли-кросса, подиум в турнире Extreme E и награды во всемирных экстремальных играх X Games.

Таннера Фауста знают даже те, кто далек от автоспорта

Но главные достижения американского многостаночника — два титула в чемпионате Formula D. По количеству чемпионских побед Цареградцеву еще есть к чему стремиться, но вот по уровню многогранности таланта и Аркадий, и Таннер близки. Хотя главных успехов оба добились именно в дрифте.

Таннер Фауст умеет превращать даже самые неприспособленные для езды в заносе автомобили в успешные дрифт-кары

Кроме того, как и «Царь», которого многие знают как автора популярного видеоблога, Таннер тоже известен широкой аудитории по своим работам в кино и на телевидении. Он выполнял трюки в «Токийском дрифте» популярной франшизы «Форсаж», в «Железном человеке 2» и «Need for Speed: Жажда скорости». А в «Ford против Ferrari» Таннера можно увидеть в образе американского гонщика 60-х Ронни Бакнема. Плюс спортсмен долгое время был ведущим американской версии шоу Top Gear и других видеопроектов, связанных с автомобилями.

Вон Гиттин-младший

Вон Гиттин-младший – пилот, который иллюстрирует американскую мечту, пробившись на топовый уровень дрифта исключительно благодаря своим талантам и мастерству.

Вон Гиттин-младший сам строит автомобили для дрифта и успешно на них выступает

За время своей карьеры в Formula D он выиграл два титула и одержал множество побед. А заодно сделал имя не только как умелый спортсмен, но и как грамотный инженер. Конечно, до уровня Сергея Кабаргина (создателя российского гиперкар Flanker F) Гиттин-младший еще не дорос, но свои машины делает.

Львиная доля американских «Фордов» Mustang для дрифта — детище Вон Гиттина-младшего и его компании

Основанная пилотом компания RTR Vehicles специализируется на тюнинге автомобилей «Форд» и почти все дрифтовые «Форды» Mustang в Formula D построены силами его компании. Дрифт и создание уникальных машин американцу удаются лучше, чем выступления в других сериях — в гонках по бездорожью Ultra4 Racing и региональном дивизионе NASCAR Canadian Tire Series особых успехов пилот не добился, а потому ассоциируется именно с ездой в управляемом заносе.

Несмотря на то, что дрифт – совсем молодая дисциплина, количество поклонников езды в управляемом заносе стремительно растет. В дрифте пробуют себя многие профессиональные гонщики (включая пилотов Формулы-1). Интересно, кого из именитых кольцевиков и раллистов увидим в следующем сезоне RDS GP?

Всем дрифт!

Фото: vdrifte.ru

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные