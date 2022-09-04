Могучий год нашего дрифта: первый подиум российского суперкара, 39-летний чемпион, два идеальных проезда – на максимальные 100 баллов

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13-й сезон Гран-при Российской Дрифт Серии запомнится рекордами сибиряков, мощными баттлами на всех семи этапах, новыми форматами и «хулиганскими» неофициальными челленджами. Вспоминаем самые яркие моменты сезона.

Заветная высота Цареградцева и «Форвард Авто»

RDS GP 2022 года подарил российскому дрифту двух новых чемпионов. В личном зачете первый в карьере титул взял 39-летний Аркадий Цареградцев , которому удалось наконец-то покорить заветную высоту. Сделать это он пытался еще с 2018 года (или с 2017-го, если считать участие в «RDS Запад»), но несмотря на мастерство Царю все время что-то мешало. Он неизменно заканчивал сезон в первой пятерке, но даже вице-чемпионства добиться не мог.

В 2021 году Цареградцев был буквально в шаге от чемпионства – к 7-му этапу в Сочи он подошел в статусе реального претендента на победу, но зрелищный пожар в квалификации спутал все карты. Как итог – только четвертое место. В сезоне-2022 поначалу казалось, что у Аркадия Петровича опять что-то идет не совсем так. Первая победа только на 4-м этапе в Красноярске.

Аркадий Цареградцев — новый чемпион RDS GP

Но за счет стабильности, не допуская грубых ошибок по ходу сезона и решив технические проблемы с автомобилем, Аркадий Цареградцев наконец-то добавил долгожданную победу в RDS GP к своим титулам в Drift Battle, «RDS Сибирь» и вице-чемпионству в первом Интерконтинентальном кубке FIA по дрифту.

А среди команд чемпионом Гран-при Российской Дрифт Серии впервые стала «Форвард Авто». Сложно поверить, но коллектив с трехкратным чемпионом RDS GP Георгием Чивчяном в своем составе до этого года еще не побеждал в главном турнире страны по дрифту.

Сразу два проезда на 100 баллов в квалификации

То, что 13-й сезон RDS GP будет особенным, стало понятно сразу. Первомайский уик-энд на «Москоу Рейсвей» начался со знаковой победы Дамира Идиятулина в квалификации. Зрелищно, технично, без единой помарки! Судьи оценили проезд пилота SINTEC FRESH AUTO DRIFT на максимальные 100 баллов. И это была первая «сотка» в квалификации RDS GP за многие годы.

Любуемся идеальной квалой Дамира этом видео:

Но не последняя. На 5-м этапе в Санкт-Петербурге блеснул еще один пилот SINTEC FRESH AUTO DRIFT. Евгений Лосев славится агрессивным стилем пилотирования, и скоростная «Игора Драйв» идеально подходит для таких выступлений. Что и подтвердил сибирский силовик — феноменальная квалификационная попытка и 100 баллов.

Вот этот проезд Евгения Лосева:

Рекорд Гочи в Нижнем Новгороде

С момента появления трассы «Нижегородское кольцо» в календаре Гран-при Российской Дрифт Серии в статусе фаворита на ней прочно закрепился лидер «Форвард Авто» Георгий Чивчян. Не обошлось без рекорда и в этом году – седьмая по счету победа Гочи на этапе в Нижнем Новгороде ! И пускай путь к ней был не самым простым, колоссальный опыт сыграл на руку трехкратному чемпиону RDS GP и обеспечил пилоту очередной триумф на нижегородской земле.

Зрелищная финальная дуэль Георгия Чивчяна с Дмитрием Ермохиным — на отметке 12:40 в этом видео:

Цареградцев наконец-то покорил домашние трассы

Победа «Царя» в сезоне RDS GP 2022 – не единственное достижение, которое можно назвать историческим. Лидер «FailCrew Дарксайд» наконец-то сумел выиграть парные заезды на красноярской трассе «Красное кольцо» и на «Сочи Автодроме». В прошлые годы эти два трека «Царю» никак не покорялись, хотя и считаются его «домашними». Из Красноярска пилот родом, а в Сочи живет несколько лет и представляет этот город в чемпионате.

В чемпионском сезоне «Царь» выиграл этапы на «Красном Кольце» и «Сочи Автодроме»

Вторая победа в карьере Тиводара

Роман Тиводар на протяжении всего сезона-2022 показывал невероятное мастерство и был одним из лидеров личного зачета. Хотя до этого года в послужном списке сочинского пилота значилась только одна победа на этапе RDS GP. Да и та была аж в 2020 году на новом тогда для всех автодроме «Игора Драйв». Тот этап проходил в сложнейших погодных условиях, и уже тогда Роман дал понять, что готов к чемпионской гонке.

Роман Тиводар в жесткой конкуренции смог оформить свою вторую победу в RDS GP

И в этой самой гонке пилот «Форвард Авто» достойно боролся за чемпионство в этом году. Вторую победу на этапе RDS GP в его личную копилку принесла обратная конфигурация трассы «Москоу Рейсвей» (что для дрифтера, считай, новый автодром). Вызов для всех спортсменов и заслуженная победа Тиводара на 6-м этапе.

Смотрим в этом видео с отметки 7:20

Первый подиум Андрея Астапова в RDS GP

Вообще 6-й этап на новой версии трассы «Москоу Рейсвей» был богатым на исторические моменты. Одним из них стал первый подиум в RDS GP в карьере Андрея Астапова. Путь к призовому месту был непростым как для пилота, так для его команды LUKOIL Racing Drift Team.

Андрея Астапова публика RDS GP знает уже давно и любит его зрелищные, агрессивные проезды. Но пилоту все никак не удавалось конвертировать их в призовой финиш: то ошибался он сам, то подводила техника. В сентябрьский уик-энд на «Москоу Рейсвей» Андрею наконец-то удалось собрать все воедино. Как итог – заслуженная «бронза» на этапе.

Андрей Астапов в 2022 году наконец-то смог попасть на подиум – 3-е место на 6-м этапе RDS GP

Редкий случай: победителя в заезде определили по результатам квалификации

При этом у Андрея Астапова были равные шансы как стать вторым на «Москоу Рейсвей», так и получить «деревянную медаль». Все дело в том, что победителя в его дуэли с Романом Тиводаром за место в финале судьям пришлось определять очень долго. Оба пилота ехали так, что даже два дополнительных ОМТ-заезда не позволили назвать победителя.

Этап RDS GP на новой конфигурации «Москоу Рейсвей» был богат на исторические для российского дрифта эпизоды

Случай действительно редкий! Но в регламенте соревнований такая ситуация учтена: лучший в паре определяется по результатам квалификации. Такое решение судьи RDS GP вынесли впервые за несколько лет — в финал в итоге отправился Роман Тиводар, который квалифицировался выше Астапова.

Российский Flanker F впервые на подиуме

Гиперкар Flanker F разработки Сергея Кабаргина уже не первый год покоряет трассы Гран-при Российской Дрифт Серии. Но только в этом году уникальному автомобилю удалось добраться до подиума. Исторического успеха добился пилот STAR PЁR STARS AIMOL Чарльз НГ. Пересев за руль Flanker F в середине сезона, пилот из Гонконга прибавлял от уик-энда к уик-энду, находя оптимальные настройки машины.

Чарльз НГ не смог размочить сухой счет в дуэлях с Цареградцевым, но стал первым в RDS GP, кто приехал в топ-3 за рулем Flanker F

И кульминацией стал финал в Сочи. Там в драматичной ночной дуэли Чарльз обеспечил себе и машине второе место на этапе RDS GP. Интересно, что за победу он боролся с Аркадием Цареградцевым. Эта пара пилотов неоднократно сходилась в дуэли по ходу сезона и неизменно победителем выходил Аркадий – 5:0 в пользу «Царя». Ждем реванш в следующем сезоне?

Зрелищную дуэль мощнейших пилотов в финале 7 этапа RDS GP в Сочи смотрим тут:

«Дикий» коллаб с пилотами младшей серии

Новые форматы стали фишкой 13-го сезона RDS GP. Один из них – дебют пилотов межрегиональной серии RDS EUROPE в Гран-при в рамках первого в истории заезда RDS Wild Card. Молодые пилоты Денис Сорокопуд и Данила Воробьев устроили зрелищную дуэль на этапе RDS GP в Мячково. Сильнейшим стал Денис Сорокопуд из команды «Московский спорт».

Впервые в истории RDS GP в рамках этапа выступили пилоты «младшей» серии RDS Europe

Данила Воробьев и Денис Сорокопуд блестяще проявили себя в RDS Wild Card

Неформальные челленджи для пилотов

Другой эксперимент этого сезона – неофициальные челленджи в рамках заездов топ-32. Чтобы повысить зрелищность соревнований, пилотам, оставшимся без соперников (обязательный bye run), предстояло продемонстрировать свое мастерство управления автомобилем в заносе. Пилоты вообще любят кулуарно «меряться» углами и скоростями, а организаторы РДС эту идею подхватили и упаковали в понятные правила.

Началось с Красноярска. В первой «Фуридаши битве» на максимальный угол на постановке с результатом 130 градусов победил Евгений Лосев. В Санкт-Петербурге пилоты сражались уже за максимальную скорость на постановке. И тут Леонид Шнайдер с результатом 176 км/ч был недосягаем. А в Москве баталии развернулись вокруг максимальной скорости во внешней клиппинг-зоне перед финишной чертой – со скоростью 154,8 км/ч лучшим стал Роман Тиводар.

В этом видео мы собрали вылеты, крэши и лучшие моменты сезона-2022. Это было красиво!

RDS GP 2022 завершен, но межсезонье – не время для скуки. Пилоты и команды уже начали подготовку к чемпионату 2023 года, а скрасить ожидание новых стартов болельщикам поможет RDS TV. Обзоры этапов, лучшие моменты сезона и масса зрелищных видео ждут вас на этой платформе. Погнали «one more time» всего сезона?

Всем дрифт!

Фото: RDS GP

Бонус-видео: что пошло не по плану и о чем жалеют пилоты?