Финал сезона в российском дрифте – 🌊: у лидера отвалилось колесо, каждый претендент на титул попал в аварию, за победу рубились до ночи

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Сенсационные повороты сюжета и драматичные события 7-го этапа Гран-при Российской Дрифт Серии держали в напряжении всех болельщиков и самих пилотов вплоть до финального заезда на «Сочи Автодроме».

RDS GP в Сочи – это невероятные пейзажи и острейшая борьба

Идиятулин выиграл квалификацию, но выбыл из борьбы

Автором главной сенсации Кубка ВТБ — 7-го этапа RDS GP стал Дамир Идиятулин. Пилот SINTEC FRESH AUTO DRIFT приехал на финал сезона в Сочи одним из фаворитов в борьбе за чемпионство. И заявку на победу красноярец сделал первым же квалификационным проездом на великолепные 98 баллов из 100.

Вторую попытку достаточно было проехать без лишнего риска, но именно в этот самый момент автомобиль Идиятулина решил напомнить всем, что дрифт — это технический вид спорта. И от внезапных поломок не застрахован никто...

В прошлом году колесо на постановке в Сочи потерял Андрей Астапов, теперь – Дамир Идиятулин

На постановке переднее левое колесо «Альтеззы» отвалилось! Машина стала совершенно неуправляемой и отправилась прямиком в бетонный отбойник. Лобовой удар. Такой силы, что сдвинулись с места бетонные секции. Пилот отделался травмой нескольких ребер, но врачи не допустили его к дальнейшему участию в соревнованиях.

Дамир Идиятулин одержал очередную победу в квалификации, но с шансами на чемпионство в этом году пришлось распрощаться. Да, не на такой финал он рассчитывал – и в сезоне-2023 намерен взять реванш!

Шубадеров и Воробьев в «клубе 90+»

Вообще, 90+ баллов в квалификации обычно набирают те, кого мы привыкли видеть на верхних строчках турнирной таблицы. Но в Сочи в этот элитный клуб ворвались два спортсмена, которые реально удивили и судей, и болельщиков.

Владислав Шубадеров добился своего лучшего квалификационного результата и всерьез претендовал на выход в топ-8

Пилот из Минска Владислав Шубадеров первым же проездом набрал 88 баллов, которые стали одним из самых впечатляющих его результатов за все время участия в RDS GP. Казалось бы, на этом уже можно успокоиться и поберечь свою машину. Но не для того Владислав ехал на «Сочи Автодром», чтобы осторожничать!

Вторая попытка и еще более мощный проезд, за который судьи щедро одарили его 93 баллами. Итог – седьмое место в квалификации и лучший результат Владислава в Гран-при Российской Дрифт Серии.

Федор Воробьев единственной квалификационной попыткой ворвался в «клуб 90+»

Не меньше удивил болельщиков и Федор Воробьев. Сначала создатель культового ВАЗ-2105 «Жигацарь» всех напугал, пропустив квалификационную попытку и объявив о переходе в «группу здоровья». Но к концу квалификации москвич смог решить технические проблемы и выехал-таки на трассу. Проезд был только один, права на ошибку не оставалось. Но Федор не собирался ни ошибаться, ни осторожничать — и судьи оценили эту попытку на 91 балл.

В этом видео смотрите квалификационный проезд Федора Воробьева на 01:08, Владислава Шубадерова на 02:47, Дамира Идиятулина на 08:22

Столкновение Гочи и Тиводара в топ-16

И снова драма – сетка парных заездов уже на стадии топ-16 свела в дуэли напарников по «Форвард Авто» и двоих реальных претендентов на чемпионский титул – Георгия Чивчяна и Романа Тиводара. То есть после этого «хита» один из спортсменов мог забыть про победу в личном зачёте. Но вряд ли кто-то мог предположить, что первый же проезд едва не лишит команду обоих пилотов.

«Форвард Авто» придется потрудиться над восстановлением машины Романа Тиводара...

Вряд ли мы узнаем, что послужило причиной ошибки: желание проявить себя перед полными трибунами, психологический прессинг или просто перебор со скоростью — но на постановке Роман Тиводар устремился прямиком в… отбойник. И затем, когда бело-синяя «Сильвия» оказалась в бетоне, ее припечатало такое же купе, но желтого цвета — Георгий Чивчян не смог избежать аварии и врезался в своего напарника.

...а вот автомобиль Георгия Чивчяна команда быстро вернула в бой

Для Тиводара все на этом закончилось. Судьи признали его виновником аварии, да и автомобиль уже был едва ли не под списание. В битве за чемпионство в RDS GP-2022 остался Гоча. Правда, и это продлилось не так долго…

Лосев на чемпионской «Супре»

На стадии топ-8 сетка заездов свела Гочу с Евгением Лосевым из SINTEC FRESH AUTO DRIFT. Пилот из Иркутска — один из сложнейших соперников для любого дрифтера, что и доказала очередная дуэль. Потребовалось несколько дополнительных OMT-заездов, чтобы судьи определили сильнейшего в этом сражении. Да, битва была мощной! В полуфинал в итоге отправился Лосев, а Чивчян прекратил борьбу, лишившись шансов на чемпионство.

Евгений Лосев наконец-то пересел на новый автомобиль и сразу показал, что у «Супры» большой потенциал

А еще Евгений Лосев отметился тем, что за один этап выступил сразу на двух автомобилях — уик-энд он начал на «Тойоте» Supra (A80), которая в сезоне-2021 сделала чемпионом ирландца Джека Шанахана. Затем, после поломки купе, на стадии оцениваемых тренировок Евгений вернулся на свою «Тойоту» Mark II (X81), а в воскресенье вновь выступил за рулем «чемпионки».

Расстанется ли Лосев с «Марком» и кому достанется легендарная машина – в этом видео:

Смена техники оказалась результативной — в полуфинале Евгений Лосев смог вырвать у пилота LUKOIL Racing Drift Team Андрея Астапова третье место. Дебют на «Супре» сам иркутянин оценил весьма позитивно, хотя и признал, что без технических проблем не обошлось.

А нововведение 7-го этапа RDS GP под названием «оцениваемые тренировки» (или «Фейк топ-16») смотрите в этом видео:

Первый подиум для российского дрифт-кара Flanker F

Зато вот у кого все складывалось хорошо, так это у Чарльза НГа, защищающего в этом сезоне цвета команды STAR PЁR STARS AIMOL. С каждым этапом гонконгский легионер чувствует себя за рулем российского дрифт-кара Flanker F все более уверенно. И в Сочи все слагаемые успеха сложились воедино — пилот уже достаточно освоился на этом автомобиле и на своей любимой трассе смог добраться до призового финиша. Второе место!

На пути к подиуму Чарльз успешно преодолел сопротивление Леонида Шнайдера («Форвард Авто»), Никиты Шикова (Carville Racing) и Андрея Астапова (LUKOIL Racing Drift Team). Хотя без OMT-заездов не обошлось. Но Чарльз блестяще с вызовами справился, чтобы в финале встретиться с Аркадием Цареградцевым («FailCrew Дарксайд»). И эта битва точно войдет в историю российского дрифта!

«Сочи Автодром» благоволит Чарльзу НГу, который выступает на ночной трассе очень успешно

Череда OMT-заездов привела к тому, что финал этапа проходил уже в темноте. Антураж Олимпийского парка с его подсветкой, светящиеся огоньки смартфонов полной трибуны болельщиков и свет фар, прорезающих клубы дыма от горящих покрышек, создали невероятную атмосферу. Но спортсменам стремительные сумерки задачу усложнили.

Сочи подарил очередной подиум для Чарли и первый в RDS GP – для Flanker F

Впрочем, уровень пилотов позволил им без потерь провести все дуэли и выявить сильнейшего. Традиционно не обошлось без OMT. И пусть Чарльз стал только вторым, уступив Цареградцеву, но зато он принес гиперкару Flanker F первый в истории подиум в RDS GP. Блестящий результат, еще раз подтвердивший и мастерство Чарльза НГа, и потенциал автомобиля Сергея Кабаргина.

«Царь» — чемпион!

Завершая сезон-2022, Сочи должен был назвать имя нового чемпиона Гран-при Российской Дрифт Серии. И реальными претендентами на титул финальный этап начинали четыре пилота, которые один за другим начали драматично выбывать из этого сражения . В итоге вышло так, что победителем стал тот, кто решающий этап начинал только четвертым в личном зачете!

Впрочем, Аркадий Цареградцев — опытнейший спортсмен, способный добиться максимума в любой ситуации. Если, конечно, не мешают технические проблемы. А в этот раз на «Сочи Автодроме» Царю везло. «Bye run» в топ-32, затем технический сход соперника в топ-16 и еще один «bye run» привели к тому, что первый «боевой» заезд ждал Цареградцева только на стадии топ-8.

Зрелищный прыжок и удар в стену сопровождали «Царя» на пути к чемпионству

Правда, тут же пришлось понервничать. Сергей Сак из BY Motorsport, который пробился в топ-8 через несколько OMT-заездов с Владиславом Шубадеровым, ошибся в первом же заезде.

Начав хит преследователем, Сергей не удержал машину и врезался в «Ниссан» FireLady Z Цареградцева. Многострадальное купе Аркадия сначала зрелищно подпрыгнуло, а затем оказалось в объятиях ограждения из покрышеr. Виновником столкновения был признан пилот BY Motorsport, а механикам «FailCrew Дарксайд» предстояло оперативно починить автомобиль своего пилота.

Многолетний опыт команды оказался на руку — «Царя» вернули в строй. А пробившись в финал, он одержал свою вторую в сезоне-2022 победу: к выигранному на домашней трассе «Красное кольцо» в Красноярске уик-энду новоиспеченный чемпион RDS GP-2022 добавил триумф на втором для себя домашнем треке «Сочи Автодром». Блестящее завершение невероятного сезона!

Полный обзор 7-го этапа с разбором судейских решений смотрите на платформе RDS TV.

Очередная дуэль с Чарльзом НГом снова сложилась в пользу Аркадия Цареградцева

Первый титул «Форвард Авто» в командном зачете

И хотя Георгий Чивчян и Роман Тиводар не смогли побороться за титул, красноярский коллектив не остался без чемпионства. По итогам сезона-2022 «Форвард Авто» одержала победу в командном зачете.

Насколько сильным оказался состав «Форвард Авто» в 2022 году — очки набирали и Георгий Чивчян (двукратный чемпион FIA IDC и трехкратный чемпион RDS GP), и Роман Тиводар, и новичок коллектива Леонид Шнайдер. Общими усилиями это мощное трио привело прославленную команду к пьедесталу.

В сезоне-2022 «Форвард Авто» собрала мощный состав пилотов — титул в командном зачете тому подтверждение

Итоги сезона RDS GP-2022

Личный зачет:

1 место – Аркадий Цареградцев

2 место – Георгий Чивчян

3 место – Дамир Идиятулин

Аркадий Цареградцев в сезоне-2022 выиграл два этапа и завоевал первый свой чемпионский титул в RDS GP

Командный зачет:

1 место – «Форвард Авто»

2 место – SINTEC FRESH AUTO DRIFT

3 место – «FailCrew Дарксайд»

«Форвард Авто», SINTEC FRESH AUTO DRIFT и «FailCrew Дарксайд» вошли в тройку сильнейших команд RDS GP 2022

RDS GP-2022 завершен, но пилоты и команды уже начали подготовку к следующему сезону. Сможет ли новый чемпион отстоять свое звание или оно достанется кому-то из его соперников? Многие претенденты на титул готовятся взять реванш. Осталось набраться терпения и дождаться старта RDS GP-2023. Обратный отсчет пошел!

Всем дрифт!

Бонус-видео «РДС Изнутри», финал в Сочи

Фото RDS GP : Антон Михайлов, Алексей Граффит, Андрей Шаронов, Всеволод Рожок, Илья Котельников