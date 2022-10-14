Шарм «Сочи Автодрома» для большого дрифта – «поцелуи» с бетонными стенами. Даже фавориты не всегда уворачиваются

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS. Не жалеем плюсов!

Ни один другой гоночный комплекс в России не пропитан так же сильно духом большого спорта, как «Сочи Автодром». Проложенная среди объектов зимних Олимпийских Игр трасса, хранит воспоминания о баталиях «Формулы-1» и каждый октябрь принимает финал сезона Гран-при Российской Дрифт Серии.

Большой дрифт впервые приехал на «Сочи Автодром» в октябре 2016 года в рамках одноэтапного соревнования «Кубок Чемпионов РДС 2016». А уже с 2017 года самый крупный гоночный комплекс на юге России прочно закрепился в календаре RDS GP. И это неудивительно, ведь «Сочи Автодром» имеет сразу несколько уникальных качеств для ценителей управляемого заноса.

«Сочи Автодром» – одна из сложнейших трасс для дрифта, и от того одна из самых любимых у пилотов

Бетонные стены и нулевая толерантность к ошибкам

Для проведения этапа Гран-при Российской дрифт серии выбрана часть трассы, которая не прощает ошибок. Скорости на постановке здесь переваливают за 170 км/ч, а добрая половина оцениваемых зон, в которые пилоты должны отправить свои автомобили в заносе, находятся в непосредственной близости к бетонным ограждениям.

Kiss the wall – в прямом смысле «поцелуй стены», который по силам только настоящим мастерам дрифта

Даже опытнейшие дрифтеры, которые, казалось бы, знают трассу наизусть, совершают здесь ошибки. И последствия могут быть драматичными. Например, в прошлом году, во время пятничных тренировок Георгий Чивчян и Дмитрий Семенюк встречей со стеной «превратили» свои автомобили в… хэтчбеки. Механикам «Форвард Авто» удалось быстро вернуть желтую «Сильвию» Гочи в боевое состояние благодаря быстро сменяемой задней части автомобиля. А вот Дмитрию Семенюку не повезло: реанимировать автомобиль к началу соревнований не удалось.

Последствия встречи со стеной могут быть драматичными, но механикам «Форвард Авто» по силам и не такое

Адреналин на максимуме

Чем рискованнее и опаснее трасса, тем привлекательнее она для зрителей. Бешеные скорости, рев моторов, парные проезды в миллиметрах от стен – и все это почти что на расстоянии вытянутой руки. Плюс благодаря возвратной конфигурации автомобили проносятся практически под ногами у зрителей дважды за каждый заезд.

С трибун отличный обзор оцениваемого участка трассы целиком

А теперь представьте себе рязанский «Атрон» с выкрученными на максимум спецэффектами и уровнем сложности. Только на «Сочи Автодроме» не одна «стена-магнит», а вся трасса окружена такими стенами. В разные годы зрители с замиранием сердца наблюдали, как лупили о сочинские стены свои автомобили Дамир Идиятулин, Денис Мигаль, Борис Абрамов и многие другие.

Но «Сочи Автодром» – это не только аварии. Это ярчайшие и эффектные по своему наполнению заезды. Здесь пилоты демонстрируют высшее мастерство. Сколько прекрасных «поцелуев» за эти годы было подарено этим стенам! [Kiss the wall] Пожалуй, самый изящный «поцелуй» исполнил в 2021 году Джеймс Дин, когда со звоном коснулся о металлическую ограду кончиком антикрыла своей «Сильвии».

Еще одна отличительная особенность «Сочи Автодрома» – в его географическом расположении и теплом климате. А в октябре заходящее за факел Олимпийского огня теплое солнце окрашивает участок разгонной прямой, автомобили и дым в невероятные цвета.

Идеальная картинка! Почти что огненное шоу…

Огненный финал 2021 года

«Трасса – огонь!» – скажет каждый, кто увлекается или занимается дрифтом. Но настоящим огоньком здесь отметился Аркадий Цареградцев. В прошлом году во время квалификации его Nissan 370Z в очередной раз за сезон самовоспламенился. Только в Сочи Аркадий Петрович решил не останавливаться и в объятой пламенем «Зетке» жал газ до самого финиша. К счастью, все закончилось благополучно. Цареградцев без вреда для здоровья не только финишировал, но и добрался в итоге до 4 места в парных заездах.

Но не только огнем запомнился финал прошлого сезона. Начиная со стадии ТОП 16, пилоты восхищали зрителей невероятно близким парным дрифтом. Судьям не раз приходилось назначать перезаезды (OMT – one more time), чтобы определить лучшего в некоторых парах спортсменов. Одним из таких OMT стало сражение за третье место между молодым латышом Николасом Бертансом и ирландцем Джеком Шанаханом. Победил в итоге Джек – как в этой дуэли, так и в сезоне RDS GP-2021.

Хроники той победы, как и всех ярких, эмоциональных событий прошлого сезона RDS GP, смотрите в сериале «Шинная борьба» на RUTUBE.

Чемпион RDS GP 2021 Джек Шанахан

Непредсказуемый финал

15 и 16 октября «Сочи Автодром» вновь становится решающей ареной сражения в главном чемпионате страны по дрифту. Кто же станет чемпионом? Накал страстей зашкаливает. На чемпионство претендуют сразу пять пилотов. Арифметика простая – кто выиграет финальный этап, тот и станет чемпионом!

Билеты на трибуны «Сочи Автодрома» еще есть в продаже, а прямая трансляция этапа будет показана на платформе RDS TV (квалификация и ТОП-32 без регистрации, парные заезды от ТОП-16 до финала по подписке).

Сочи ждет! Всем дрифт!

Фото RDS GP