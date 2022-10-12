Исследование российского дрифта: за этап пилот сжигает 46 шин и 200 литров бензина. Команды везут по 4 тонны запчастей и 5 кг бананов

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS. Не жалеем плюсов!

Как в каждом виде автоспорта, у участников Российской Дрифт Серии своя внутренняя математика. Тут есть постоянные и переменные – те, что поддаются подсчету, и те, которые проще описать формулировкой «близко к бесконечности». Раскрываем конкретные цифры и факты: сколько, чего и зачем нужно участникам RDS GP на одном этапе чемпионата.

Каждый этап RDS GP складывается из огромного количества цифр, незаметных со стороны

162 шины и 4 тонны запчастей — у SINTEC FRESH AUTO DRIFT

162 покрышки на трех пилотов — много это или мало? Пожалуй, оптимально для действующего чемпиона RDS GP, команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT. За один этап три пилота стирают в пыль в среднем 138 задних и 24 передних покрышки. Такой расход шин требует быстрой смены колес, поэтому для каждой машины на этап привозят по шесть пар колесных дисков — две пары на переднюю ось и четыре на заднюю.

Пилоты команды активно используют каждое мгновение на трассе во время тренировок. А значит, «аппетит» у автомобилей славный — каждый за уик-энд сжигает по шесть-восемь 40-литровых бочек гоночного топлива. А это, на минуточку, около 1000 литров высокооктанового бензина!

SINTEC FRESH AUTO DRIFT ставит рекорды не только на трассе, но и в паддоке — механики команды не раз удивляли своими подвигами в ремонте автомобилей

В том, что касается запасных частей, счет у команды тоже идет на тонны. В зависимости от того, какие машины участвуют в заездах, на каждый уик-энд SINTEC FRESH AUTO DRIFT берет с собой на трассу 3-4 тонны деталей, комплектующих и «расходников» для обслуживания и ремонта автомобилей. Над машиной каждого пилота колдуют по два механика, а лишнюю работу с них снимают волонтеры.

Вся эта рабочая братия за уик-энд расходует 20-25 пар рабочих перчаток и выпивает до 100 литров питьевой воды. На питание для команды в SINTEC FRESH AUTO DRIFT тоже не скупятся — кто хорошо работает, тот и ест хорошо!

Чемпионы RDS GP в командном зачете знают, как грамотно организовать работу на этапе

120 шин и целый запасной автомобиль — у LUKOIL Racing Drift Team

Коллектив LUKOIL Racing Team — живая легенда российского автоспорта, которая за четверть века своего существования выиграла немало гонок и титулов в самых разных дисциплинах по всему миру. Уже несколько лет команда неизменно выступает в высшей лиге дрифта и весь свой колоссальный опыт воплощает в том, как эффективно и эффектно работать на этапах Гран-при Российской Дрифт Серии.

Три пилота на трех разных автомобилях — настоящий вызов для команды

На каждом уик-энде в составе LUKOIL Racing Drift Team работает 21 человек (без учета фотографов и видеооператоров). Возглавляет коллектив руководитель LUKOIL Racing Евгений Малиновский, под началом которого трудятся тим-менеджер, два кольцевых инженера, ребята из киберспортивной команды (помощники споттера), персональный шиномонтажник и три пилота.

А вот в командах у самих пилотов — разное количество людей, поскольку они сами готовят и обслуживают свои автомобили. С Магомедом Омаровым работают пятеро (инженер, два механика, споттер и его сопровождающий), Андрею Астапову помогают два механика, а у Григория Гусева — три механика и помощник.

Работа команды в дрифте включает в себя не только ремонт и обслуживание автомобилей, но и анализ огромного массива информации

За этап каждый пилот в среднем сжигает на трассе порядка 150 литров топлива. С шинами — куда интереснее. На трех пилотов команда заказывает 120 покрышек, но «персональный» расход зависит от интенсивности тренировок и стадии парных заездов, до которой дошел спортсмен.

Самый большой расход шин одного пилота за этап в LUKOIL Racing Drift Team зафиксировали в 2020 году в Нижнем Новгороде. Тогда, из-за, казалось, бесконечного количества ОМТ-заездов, Алексей Головня потратил на пути к победе 46 покрышек. Второй «рекорд» по расходу покрышек в историю команды записал в этом году Григорий Гусев. В том же Нижнем Новгороде он истратил 44 шины. Но есть в команде и система поощрения — за хорошие результаты пилот получает дополнительные покрышки.

Григорий Гусев — один из рекордсменов LUKOIL Racing Drift Team по расходу покрышек

В среднем за уик-энд такой большой коллектив съедает около 70 кг продуктов, выпивает примерно 76 литров воды и охотно пьет кофе — на этап уходит килограмм кофе в зернах. В команде знают даже точное количество бумажных стаканчиков: 125 штук по 300 мл, около 120 по 200 мл и 10 маленьких стаканчиков для эспрессо. Профессиональная команда профессиональна во всем!

А вот ночами кофе пить не приходится. Накопленный за 25 лет опыт позволяет команде обходиться без бессонных ночей. Весь процесс подготовки к этапам, если все идет без неожиданностей, пройден по много раз — команда в целом ездит по одним и тем же автодромам, так что им давно и хорошо известно, как ехать на трассу, где жить и что есть.

Иногда команде приходится за время хот-пит творить чудеса и возвращать машину в строй

В среднем, с момента прибытия LUKOIL Racing Drift Team на трассу и до появления фирменных шатров уходит 7 часов — столько занимает полная установка всего командного оборудования в паддоке. Чтобы собрать свою рабочую зону, команда использует 478 пластиковых хомутов (смотрите, какая точность!). Большая часть из них идет на крепление брендированных баннеров. А вот разбор бренд-зоны идет быстрее. Рекорд — 90 минут.

Гораздо больше времени занимает работа по итогам соревнований: анализ видео с камер в автомобилях, вырезок заездов из трансляции, данных телеметрии и записей помощников споттера с трибун. Бывает, что этим команде приходится заниматься… на кольцевых гонках! Потому что часто гоночные уик-энды команды идут друг за другом. «Приехал с дрифта, пересел за руль другого автомобиля и поехал на кольцевые гонки», — будни команды LUKOIL Racing Drift Team.

Встреча напарников в одном заезде — двойная нагрузка на механиков команды

50 шин, тонна запчастей и 5 кг бананов — у Чарльза НГа

На один уик-энд команда STAR PЁR STARS AIMOL, цвета которой защищает звездный пилот Чарльз НГ, привозит около тонны запчастей. От запасных колес и элементов подвески до моторов и коробок передач — суперкар Flanker F с необходимыми ему запчастями и оборудованием занимает целую фуру.

Чарльз НГ в сезоне-2022 осваивается на новом для себя автомобиле Flanker F

За каждый этап Чарльз, с которым в команде работают инженер и три механика, тратит 40–50 покрышек и сжигает более 150 литров гоночного топлива. В среднем, в зависимости от интенсивности тренировок, расход бензина составляет 180-240 литров на уик-энд. Понятно, что эти числа могут меняться в ту или иную сторону в зависимости от успехов пилота в парных заездах.

Колоссальный опыт пилота позволяет быстро адаптироваться к любому сопернику

А вот раздача автографов идет активно на каждом этапе. За уик-энд спортсмен подписывает около 300 автограф-карточек , не считая бейсболок, футболок, фотографий и вообще всего, с чем к нему подходят фанаты за заветной подписью. Прибавьте к этому сотни селфи и фотографий, тысячи сообщений в чате с переводчиком, который помогает решать все насущные вопросы, и поймете, что пилот занят на протяжении уик-энда всегда. А не только когда находится за рулем дрифт-кара на трассе.

И на каждом этапе весь коллектив STAR PЁR STARS AIMOL выпивает до 100 литров воды и съедает около 5 килограммов бананов. Почему бананы? Потому они полезны для мозга, быстро восполняют запас энергии и их удобно есть. Не случайно многие профессиональные спортсмены так любят эти ягоды (да-да, с точки зрения ботаники, именно ягоды!)

В перерыве между заездами Чарли не остается без дела — каждый хочет взять автограф у легенды дрифта

30 шин, 120 литров топлива и одни перчатки — у Федора Воробьева

А вот у Федора Воробьева роль администратора команды играет сам Федор. «В целом, сплю хорошо. Бессонных ночей сейчас уже нет, не то, что раньше. Но это было связано исключительно с отсутствием опыта и понимания происходящего», — рассказывает создатель «Жигицаря».

«Жигацарь» — один из автомобилей-символов российского дрифта

На этап для легендарного ВАЗ-2105 привозят около 400 кг запчастей — набор ЗИП включает в себя практически все, для того чтобы оперативно починить автомобиль. Над культовыми дрифтовыми «Жигулями» работают механик Евгений Савицкий и отец Федора Воробьева, при необходимости к ним подключается и сам пилот.

Федор Воробьев за один этап использует 20–30 покрышек, причем у пилота достаточно интересный подход. Примерно 30–40% шин — это бывшая в употреблении резина. Получается одновременно и экономично (б/у шины дешевле), и экологично (вместо того, чтобы валяться на свалке, покрышки приносят пользу). Что касается топлива, то за этап «Жигацарь» с аппетитом потребляет в среднем 120 литров бензина. Зато на перчатках команда может экономить — хороших рабочих перчаток механикам хватает на целый сезон.

Если не мешают технические проблемы, Федор Воробьев радует зрителей яркими проездами

А вот маркеры — это расходный материал, ведь народный любимец Федор в среднем за этап подписывает от 200 до 500 карточек, не считая автографов на других предметах.

Пилот «Жигицаря», механик и популярный блогер — все это Федор Воробьев

Кстати!

Пройденную за этап автомобилем дистанцию посчитать сложнее всего. Во-первых, потому что она напрямую связана с продолжительностью уик-энда и надежностью техники: при двух днях тестов и отсутствии поломок пилот явно проедет больше, чем при многочисленных ремонтах. Во-вторых, езда в управляемом заносе вовсе не то же самое, что равномерное движение по обычной дороге. Оцениваемый участок в дрифте короткий, обычно менее километра, но колеса вращаются так быстро и часто, что пробег, фиксируемый автомобилем, расходится с реальной протяженностью трассы.

Заветная цифра для всех пилотов

«Расходники» у пилотов и команд RDS GP могут варьироваться, но главная цифра, о которой мечтают все без исключения — это «1». Первый результат в квалификации, первое место на этапе, первое – по итогам сезона.

Главная награда за усердный труд механиков — кубок за победу в командном зачете

Кто станет чемпионом RDS GP-2022, узнаем совсем скоро! 15 и 16 октября на «Сочи Автодроме» состоится финал битвы за чемпионство, на которое сейчас претендуют сразу пять пилотов. Билеты еще есть в продаже, а прямая трансляция уик-энда будет доступна на платформе RDS TV по подписке.

Бонус: А для тех, кому интересно узнать еще больше цифр из дрифта — смотрите эту подборку видео.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP