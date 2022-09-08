Трасса «Москоу Рейсвей» заставляет быстро думать в дрифте. А с новой конфигурацией будет еще сложнее и интереснее

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Трасса «Москоу Рейсвей» под Волоколамском, казалось бы, знакома многим фанатам дрифта до песчинки – в мае тут традиционно проходит открытие сезона Российской дрифт серии. Но шестой этап RDS GP-2022, который вновь пройдет на этом автодроме 10-11 сентября, преподнесет приятный сюрприз. Мы подготовили абсолютно новую конфигурацию трассы!

Уникальная черта автодрома «Москоу Рейсвей», расположенного на 95-м километре Новорижского шоссе, – в движении против часовой стрелки, что в кольцевых гонках встречается редко. И все эти годы соревнования RDS GP проводились здесь тоже против часовой стрелки. Но на предстоящем шестом этапе сезона-2022 пилоты поедут в обратную сторону.

Обратная конфигурация трассы для пилота – все равно, что новый автодром

И это не простое изменение, а вообще другая конфигурация трассы – получится старт в горку, затем спуск вниз и снова подъем в горку. А вместе с изменением направления движения, поменяется и последовательность поворотов. К тому же, не стоит списывать со счетов и сентябрьскую погоду с ее переменчивым характером. Как все это отразится на результатах турнирной таблицы – главная интрига предстоящего дрифт-уикенда.

«Она заставляет быстро думать»

Вот уж чего-чего, а скорости на «Москоу Рейсвей» хватает в избытке. Это одна из самых быстрых трасс в календаре RDS GP, которая уступает по этим параметрам разве что «Игоре Драйв». Тут скоростные постановки, широкие зоны вылета и высокий уровень безопасности, что позволяет пилотам рисковать и выжимать максимум из своих автомобилей. Но и без сложностей не обходится. Рельефная местность с крутыми перепадами высот и один медленный поворот в середине оцениваемого участка требуют особого мастерства, чтобы сохранить автомобиль в целостности и получить высокие баллы от судей.

В квалификации и парных заездах этого этапа можно смело ожидать сюрпризов

Аркадий Цареградцев, Никита Шиков и Кристапс Блушс не раз называли «Москоу Рейсвей» одной из самых любимых в RDS GP. «Она заставляет быстро думать», – отмечал Аркадий Петрович.

Новый вид на прежних местах

Грядущий шестой этап RDS GP – это тот самый случай, когда можно смело сказать, что зрителям повезло больше, чем пилотам и командам. Пусть асфальтовое полотно то же самое, но знакомиться с новой конфигурацией всем участникам придется с нуля. А вот зрители получат обновленную картинку, сохранив свои места. Да-да, основные трибуны остаются прежние, а вот вид на оцениваемый участок трассы – новый, да еще и более зрелищный.

Новый ракурс и отличный обзор с трибуны: от старта до финиша

Если в привычной нам конфигурации RDS GP большую часть времени вы наблюдали с трибун задние части автомобилей, частично скрытые в дыму от покрышек, то теперь все иначе. Автомобили будут двигаться в сторону зрителей. Так что красивые виды (и кадры) без «дымовых» фильтров вам обеспечены.

Аркадий Цареградцев и Роман Тиводар точно будут бороться за победу на этапе

И, конечно же, все любят «Москоу Рейсвей» за инфраструктуру. С высоких трибун открывается отличный вид на весь оцениваемый участок трассы – фактически с любого места можно насладиться близким парным дрифтом «колесо в колесо» и звуками форсированных моторов. При этом, буквально в минуте ходьбы от трибун – обширный фуд-корт, батутный парк для детей, развлекательные и сувенирные зоны. И, конечно, парк сервиса с шатрами команд и пилотов, которые изо всех сил будут бороться за очки на предпоследнем в сезоне-2022 этапе чемпионата.

Этапы RDS GP на «Москоу Рейсвей» всегда собирают тысячи зрителей

Финал близок – интрига растет

Пятый этап на «Игоре Драйв» поменял расклад сил в турнирной таблице. Первенство в личном зачете теперь удерживает Георгий Чивчян из «Форвард Авто» (938 баллов). Но отрыв Гочи от ближайшего соперника, Дамира Идиятулина из «Синтек Фреш Авто Дрифт», всего каких-то 17 очков. Закрывает тройку лидер «Фэйл Крю Дарксайд» Аркадий Цареградцев с 816 баллами. Если прикинуть, что за один этап пилот может набрать больше 200 очков, то на победу в сезоне могут претендовать еще и Роман Тиводар («Форвард Авто») и Евгений Лосев («Синтек Фреш Авто Дрифт»), которые сейчас занимают 4-ю и 5-ю позиции соответственно.

Кому же покорится новая конфигурация трассы и кто отправится в финал фаворитом?

Выделить фаворита на этом этапе RDS GP не представляется возможным – сейчас все зависит от того, как быстро пилоты смогут адаптироваться к новой конфигурации трассы и подобрать правильные настройки автомобилей . Да и вообще, «Москоу Рейсвей» в разное время импонировал разным пилотам. На первом этапе этого сезона трасса покорилась Дамиру Идиятулину, победившему и в парных заездах, и в квалификации. В 2021 году – Аркадию Цареградцеву. На Кубке Москвы 2020-го года победу здесь одержал тот же Дамир Идиятулин. В 2019-м – Георгий Чивчян, а в 2018-м – Евгений Лосев.

Шестой этап на «Москоу Рейсвей» может вписать в историю RDS GP новое имя победителя и встряхнуть всю турнирную таблицу перед финалом в Сочи. А может быть, поможет закрепиться нынешним лидерам? Уикенд 10-11 сентября обещает стать максимально интригующим. Кто же отправится в финал фаворитом? Узнайте одним из первых – на зрительских трибунах автодрома или у экранов телетрансляции RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP