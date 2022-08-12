Магия и коварство дрифта на суперсовременной трассе под Питером – в бешеных скоростях: до 200 км/ч на постановке с риском вылета на первых же метрах

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С тех пор, как в 2020 году на «Игоре Драйв» впервые прошел этап Гран-при Российской Дрифт Серии, невозможно представить себе большой дрифт без этой суперсовременной северной локации. Чего стоят одни постановки на бешеных скоростях!

Вне всяких сомнений, «Игора Драйв» – это самый продвинутый автодром в России. И неудивительно, ведь построен он по проекту самого Германа Тильке, которого называют «придворным архитектором» «Формулы-1». Гоночный комплекс расположен на курорте «Игора» в 54 километрах к северу от Санкт-Петербурга и имеет категорию Grade 1, согласно FIA. Это означает, что трасса способна принимать даже требовательную «Формулу-1».

Открытие гоночного комплекса состоялось в конце 2019 года, а уже в июне 2020-го самые крутые российские дрифтеры оставили на новеньком асфальте жирные следы покрышек своих автомобилей. Несмотря на погоду, которую в тот уикенд лихорадило так же, как весь мир от пандемии, тот петербургский этап RDS GP-2020 настолько запал в сердца пилотам и зрителям , что сегодня мы уже и не можем себе представить календарь РДС без «Игоры».

Скорости до 200 км/ч на постановке

Для пилотов RDS GP «Игора Драйв» особенна не только годом постройки. Конечно, каждому спортсмену всегда приятно выступать на красивом и современном в техническом плане автодроме. Но ключевая особенность «Игоры» скрыта именно в конфигурации для дрифта. Сказать, что она скоростная – это ничего не сказать!

На этапе RDS GP в прошлом году скорость пилотов перед началом заноса варьировалась от 170 до 197 км/ч (тогда как на других трассах, как правило, доходила едва до 150). Да-да! Год назад Дамир Идиятулин, разогнавшись до безумных 197 км/ч, отправил в занос свою «Альтеззу». А теперь представьте, что такой скорости на постановке достигают одновременно два автомобиля и продолжают в сумасшедшем вальсе показывать зрителям и судьям красивейший парный дрифт, буквально дверь в дверь.

Топ квалификации RDS GP-2021 на «Игоре Драйв» смотрите в этом видео, проезд Дамира Идиятулина на 05:20

Скорость впечатляет, но в то же время, многократно повышает риски. В RDS GP суть постановки на «Игоре Драйв» не сводится к банальному дрэг-рейсингу. Переборщишь в зоне разгона – вылетишь с трассы в самом начале оцениваемого участка и отправишься смотреть на следующие заезды уже в качестве зрителя. Не наберешь необходимую скорость – не сможешь грамотно выполнить судейское задание и забрать все баллы судей (оцениваются траектория, угол, стиль).

Причем, проигрыш – не самое плохое, что может случится из-за неправильно подобранной скорости на постановке. Столкновения тут не обещают ничего хорошего… Скорость! В этом магия и коварство «Игоры Драйв».

Дрифт-конфигурация RDS GP на «Игоре» требовательна и к технике. Тут не получится компенсировать «умирающий» мотор грамотно настроенной подвеской и навыками пилота. Впрочем, и автомобиль с мощным мотором, но проблемной подвеской и неопытным пилотом здесь тоже далеко не уедет. В этом шарм «Игоры Драйв». Как своим внешним видом, так и высокими запросами к участникам она подчеркивает статус Гран-при Российской Дрифт Серии в высшей лиге мирового дрифта.

Дух большого автоспорта (хоть и без «Формулы-1»)

Кто бы что ни говорил, но красивая обстановка важна, а зрителям – так особенно. И блестящая от новизны «Игора Драйв» вторит этому. Если добавить к ее антуражу красоты Карельского перешейка, массу развлечений (например, школу дрифта и дрифт-такси) и легкую дорогу от Санкт-Петербурга, получатся все слагаемые отличного уикенда.

Со зрительских трибун «Игоры» – отличный обзор на всю конфигурацию оцениваемого участка RDS GP, по которому в окружении клубов дыма несутся автомобили. С перекусами проблем тоже нет. Сразу две зоны фуд-кортов готовы накормить всех желающих во время этапа. Будут и нововведения! Теперь можно сходить в сервис-парк, где находятся шатры команд, и вернуться на трибуны в любой момент дня, а не только во время перерыва. Движение будет организовано по новому подземному переходу.

Лучшие моменты RDS GP на «Игоре Драйв»

В 2020 году этап RDS GP на новенькой петербургской трассе прославил Романа Тиводара, новичка (на тот момент) команды «Форвард Авто». Молодой пилот из Сочи, выступающий в одном коллективе с двукратным обладателем Кубка мира по дрифту FIA IDC Георгием Чивчяном, в плотной и тяжелой борьбе взял тогда золото.

Немало сюрпризов в 2020-м преподнесла и погода. Все стереотипные шутки про метеорологию в Питере сбылись. Пятничные тренировки – под дождем. В субботу, вопреки прогнозам, на время квалификации и Топ-32 асфальт высушило жаркое солнце. А в воскресенье облака снова обильно отжимали на трассу воду.

В 2021 году этап RDS GP на «Игоре» впечатлил обширным составом клуба «90+» по итогам квалификации: сразу десять пилотов получили от судей оценки от 90 до 96 баллов из 100. Начиная со стадии Топ-16, каждый «хит» радовал зрителей близким парным дрифтом. Особенно заезд Григория Гусева и Джеймса Дина в Топ-8, где титулованный ирландец смог одолеть пилота из Находки только через ОМТ (перезаезд).

Эту битву Джеймса Дина и Григория Гусева смотрите в этом видео:

На этап RDS GP, который пройдет на «Игоре Драйв» уже в эти выходные, 13 и 14 августа, синоптики прогнозируют жаркую солнечную погоду. Но «Это Питер, детка!» Так что стоит на всякий случай захватить с собой дождевик. Или забежать за ним в фирменную палатку RDS Shop прямо на этапе.

Но какой бы ни была погода, мы уверены, что пилоты покажут феноменальный дрифт на безумных скоростях. Сезон RDS GP-2022 прошел свой экватор и борьба за победу в чемпионате сильна как никогда. Интрига накаляется!

Билеты на пятый этап RDS GP-2022 еще есть в продаже, а прямая трансляция с «Игоры Драйв» будет идти на платформе RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP