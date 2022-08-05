Восторг дрифтера из Гонконга от российского гиперкара: круче «Ниссанов» и «БМВ». У машины есть рекорд на льду Байкала

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Героем этапа Гран-при Российской Дрифт Серии в Красноярске стал пилот из Гонконга Чарльз НГ, который смог «приручить» первый российский гиперкар, заточенный специально под дрифт.

Создать отечественный суперкар пытались многие, но удалось это пока только одному человеку – Сергею Кабаргину (ака ddKaba). Но его карбонового монстра Flanker F укротить могут далеко не все. И тем интереснее опыт Чарльза НГа, который впервые оказался за рулем этой машины и смог великолепно провести этап RDS GP в Красноярске.

Чарльз НГ фантастически выступил на Flanker F в Красноярске

Flanker F – это полноценная гоночная машина

Гиперкар Сергея Кабаргина назван в честь экспериментального самолета Су-37 (в кодификации НАТО – как раз Flanker-F). Пилотировать этот дрифтовый «истребитель» пробовали и сам Сергей Кабаргин, и даже бывалый Аркадий Цареградцев. А в руках гонконгского спортсмена автомобиль полностью оправдал свое имя.

В этом году Чарльз НГ стал напарником Сергея Кабаргина по команде STAR PЁR STARS AIMOL. Так что возможность познакомиться с Flanker F у легионера была, но о том, чтобы сесть за руль гиперкара, Чарльз даже не мечтал. Все решило стечение обстоятельств.

«Перед этапом в Красноярске мне позвонил руководитель команды и сообщил, что «Роза» – мой «Ниссан» Silvia S14 – из-за проблем с двигателем не будет готова к четвертому этапу Гран-при РДС в Красноярске. Я уже собирался пропустить этап, но на следующий день босс позвонил мне снова и сказал, что Сергей Кабаргин не сможет выступить в Красноярске и готов дать мне свой Flanker F, чтобы я на нем погонял», – рассказывает Чарльз.

Быстрый Чарльз — счастливый Чарльз на Flanker F

Когда команда приехала на трассу «Красное кольцо» и начались тренировки, стало понятно, что в руках пилота из Гонконга оказался настоящий дрифтовый бриллиант.

«Flanker F намного легче и мощнее, чем моя «Роза», это машины абсолютно разного класса. Надо понимать, что «Ниссан» – это просто тюнинг-кар на базе дорожного автомобиля, а вот Flanker F – это полноценная гоночная машина, которая изначально создавалась именно для гонок», – говорит Чарльз.

Жги резину, а не машину

История Flanker F началась в Санкт-Петербурге в начале 2010-х, когда Сергей Кабаргин, пилот одной из старейших дрифт-команд Evil Empire, решил выйти на новый уровень. И от доработки серийных автомобилей перейти к созданию гиперкара по собственному проекту. Аналогичные мысли в тот момент появились и у компании Zenvo Automotive, которая задумалась создать первый датский суперкар.

Flanker F и его создателю Сергею Кабаргину принадлежит рекорд скорости на поставке в дрифт

В какой-то момент замаячила перспектива российско-датского автомобиля, но в итоге каждая из сторон решила работать самостоятельно. Причем дизайн оставили себе и в Дании, и в России. Именно поэтому Flanker F так похож на Zenvo ST1, как Zenvo ST1 – на Flanker F. С тем лишь отличием, что пока датская модель горела на шоу Top Gear и Историческом Гран-при Копенгагена, российская – жгла резину в управляемом заносе на трассах Российской Дрифт Серии и ставила рекорды скорости на Байкале.

В 2019 году на «Байкальской миле» Сергей Кабаргин вместе с Аркадием Цареградцевым на двух Flanker F установили рекорд постановки в парный дрифт на льду – 246 км/ч. А в 2022 году ddKaba его побил! На своем гиперкаре он разогнался до 252,14 км/ч, балансируя в управляемом заносе по ледяной глади Байкала. Как это было – смотрите в этом видео:

Карбон, карбон и еще раз карбон

Как и подобает чистокровному суперкару Flanker F построен вокруг углепластикового монокока, а кузовные панели выполнены из карбона или карбон-кевлара. Но одной легкости машины мало. Важна еще мощность. И с этим у творения ddKaba проблем тоже нет.

Flanker F существует в нескольких версиях – с американским V8 легендарных семейств LS и LT от Chevrolet Corvette и с не менее культовым японским V6 серии VR38 от прославленного Nissan GT-R поколения R35. На сегодняшний день построено четыре экземпляра автомобиля и каждый имеет под капотом достаточно лошадиных сил, чтобы тянуть карбонового монстра в управляемом заносе и превращать покрышки в клубы дыма.

На «Красном кольце» Чарльз НГ показал фантастический 124-градусный бэквард (постановка в отрицательный угол)

Может показаться, что для статуса гиперкара у Flanker F двигатель не на своем месте, но на самом деле конструкция российского автомобиля куда более продуманная, чем у многих зарубежных проектов. В дрифте двигателю полагается быть спереди – это самая тяжелая часть машины, вокруг которой должна «крутиться» корма. У того же Zenvo ST1, который не специализируется на управляемом заносе, двигатель за спинками сидений. У Flanker F – спереди.

Российские ноу-хау ddKaba

Конструкция автомобиля наряду с хорошо зарекомендовавшими себя в автоспорте узлами и агрегатами включает немало ноу-хау от самого Сергея Кабаргина. Это элементы подвески, доработка и настройка двигателя, а также кузовные детали, которые команда ddKaba выпускает самостоятельно. Но самое ценное у Flanker F – это российские инженеры, которые помогли воплотить мечту в реальность. И пилоты, которые демонстрируют возможности гиперкара на этапах Гран-при Российской Дрифт Серии.

Культовая желтая «Сильвия» и не менее культовый Flanker F — два символа RDS GP

Дебют Flanker F в российском автоспорте состоялся в 2018 году и с тех пор он неизменный участник главного чемпионата страны по дрифту. Помимо самого Сергея Кабаргина на гиперкаре выступал Аркадий Цареградцев – причем не только на этапе RDS GP, но и на Интерконтинентальном кубке FIA IDC в Латвии. Не говоря о зрелищных заездах на двух суперкарах в Санкт-Петербурге и по горным серпантинам Сочи, где ddKaba и «Царь» дали волю азарту.

Чарльз НГ мощно проехал в квалификации в Красноярске, несмотря на погоду

Теперь же в руках опытного пилота из Гонконга российский карбоновый монстр показал новые грани своего потенциала. А Чарльз – сходу взлетел на нем до Топ-8.

«Поменяли настройки подвески – вот и все»

Уже в квалификации Чарльз за рулем Flanker F показал уверенный проезд на 91 балл из 100. В парных заездах – плотный, синхронный заезд с Аркадием Цареградцевым. Зрители и участники – в восторге. Битву Чарльза и «Царя» смотрите в этом видео :

«После первого знакомства в Flanker F у меня не было к нему особых претензий, вносить изменения практически не потребовалось. По ходу тестов и тренировок мы поменяли настройки подвески и изменили сход-развал – вот и все, что было сделано. Конечно, я бы еще поработал с подвеской, если у меня появится возможность снова сесть за руль этой машины», – говорит Чарльз.

Чарльз НГ остался в восторге от Flanker F

Механик команды STAR PЁR STARS AIMOL Павел Бондарев подтверждает – особых изменений гиперкар не потребовал. Под нового пилота поменяли жесткость пружин задней подвески, жесткость амортизаторов и настройки сжатия-отбоя – плюс подобрали подходящую редукцию.

По ходу заездов чуть приподняли и разгрузили заднюю часть машины, догрузив переднюю ось – Чарльз отметил, что такие изменения позитивно сказались на поведении автомобиля. Потенциально еще большее смещение веса вперед должно поменять управляемость Flanker F в лучшую сторону. Но уже сейчас у гиперкара, по мнению гонконгского пилота, отличные перспективы в дрифте.

Два крутейших спорткара с моторами VR38 — это дуэль Аркадия Цареградцева и Чарльза НГа

Выглядит намного круче, чем «Ниссан» и «БМВ»

Сейчас интрига в том, будет ли у Чарльза шанс еще лучше раскрыть возможности Flanker F и вновь выступить на гиперкаре в Гран-при Российской Дрифт Серии. Сам Чарльз не скрывает, что очень бы этого хотел.

«Правильно построенный «Ниссан» Silvia – это самый простой в управлении автомобиль для дрифта. Поэтому эта модель и пользуется таким успехом на протяжении стольких лет. Моя «БМВ» 3 Series тоже отличная машина. Но в любой день я бы предпочел сесть за руль Flanker F, потому что он намного круче!», – не скрывает своего восторга от российской машины Чарльз НГ.

Чарльз НГ высоко оценил автомобиль своего напарника ddKaba

Впереди еще три этапа RDS GP, и кто знает, может быть Чарльз вновь сядет за руль Flanker F, а может – очень хотелось бы! – в составе STAR PЁR STARS AIMOL окажутся сразу два российских гиперкара. Пятый этап в Санкт-Петербурге на трассе «Игора Драйв» уже 13-14 августа. Билеты еще есть в продаже, а прямая трансляция – по подписке на RDS TV.

Всем дрифт!

Бонус-видео: в истории Flanker F есть не только яркие проезды в RDS GP, но и зрелищные заезды по улицам Санкт-Петербурга и горным серпантинам Сочи!

Фото: RDS GP, STAR PЁR STARS AIMOL