Российский дрифт в Красноярске – как Гран-при Монако в «Ф-1». Здесь сумасшедшие скольжения в отрицательном угле и «постановки под светофор»

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS. Не жалеем плюсов!

В каждой гоночной серии есть своя уникальная трасса и гонка, победа в которой важна не только в плане очков, но и престижа. В «Формуле-1» –это, безусловно, Гран-при Монако. В американском NASCAR – это «500 миль Дайтоны», которую еще называют «Великой американской гонкой». А в Гран-при Российской дрифт серии – это «Красное Кольцо» под Красноярском.

«Красное Кольцо» считается кузницей талантов российского дрифта

Рассказывать об этой трассе любому, увлекающемуся дрифтом, все равно что рассказывать о вине опытному сомелье. Хотя в силу географического положения Красноярска не каждый фанат на этой трассе бывал. Но каждый, безусловно, знает про ее фееричные постановки под светофор и зрелищные вылеты.

Вообще «Красное кольцо» – настоящая мекка российского дрифта. Именно на этой гоночной трассе зажглись такие звезды дрифта, как Георгий Чивчян, Аркадий Цареградцев, Дамир Идиятулин, Евгений Лосев и Дмитрий Ермохин.

Георгий Чивчян – единственный двукратный обладатель кубка FIA по дрифту

Именно здесь на заре российской дрифт-культуры проводил первые баттлы Аркадий Цареградцев. А с 2011 по 2015 годы «Красное Кольцо» становится «полем боя» для «Супер Drift Битвы», где сибиряки ставят окончательную точку в споре о лучших дрифтерах страны. Надо ли говорить, насколько пилотам и командам необходима победа именно здесь?

Бэквард требует душа пилота (но не судьи)

Попросите пилотов RDS GP назвать три любимых трека и двое из трех непременно назовут «Красное Кольцо». Проверено! Красноярский трек техничен. Или, правильнее будет сказать, эффектно-техничен. Конфигурация под RDS GP на «Красном Кольце» не такая скоростная, как на Moscow Raceway или на «Сочи Автодроме» . Но здесь на первый план выходит именно мастерство пилота и грамотно настроенная подвеска – и никакой форсированный до неприличия мотор не поможет одолеть соперника, если руки растут не из того места.

Постановка под светофор в исполнении Джеймса Дина

Главная фишка «Красного Кольца» – это постановка. Или как ее еще называют – «постановка под светофор», потому что пилоты после разгона пускают автомобиль в занос прямо возле стартового светофора трассы. Выглядит это так же опасно, как и есть на самом деле. От бетонного блока и металлической балки, на которой держатся сигнальные огни, автомобиль оберегает лишь пара рядов покрышек. Считается, что чем ближе к светофору постановка, тем проще потом будет ехать по заданной судьями траектории.

Потому-то каждый пилот RDS GP и пытается заработать очки, удивив судей бэквардом [backward entry – прием в дрифте, когда автомобиль ставится в отрицательный угол]. У некоторых действительно получаются сумасшедшие постановки. А у кого-то сумасшедшие вылеты и развороты.

Агрессивный бэквард от Евгения Лосева в этом видео:

Кстати, в прошлом году судьи не раз говорили пилотам, что целостность траектории всего заезда важнее эффектной постановки (в этом году за угол более 95 градусов будут снижать баллы). Но многие участники все равно раз за разом ставились в бэквард в квалификации. Самыми фееричными и агрессивными входами в первый поворот отметились Евгений Лосев и Николас Бертанс. Но дальнейшие коррекции и ошибки, вызванные, в том числе, бэквардом, не позволили им набрать достаточное количество баллов для первого места в квалификации.

Лучшие моменты 2021 года

Прошлогодний этап на «Красном Кольце» запомнился множеством интересных моментов. Победу в квалификации, как и на всем этапе, одержал ирландский чемпион Джеймс Дин, выступавший за команду Aimol Racing. Причем во время тренировок с треком у него не ладилось, но в соревнованиях он проводил один академический заезд за другим, чем обеспечил себе два золота.

Удивил своих фанатов Никита Шиков из Carville Racing. В топ-32 московский пилот, выступающий на Toyota Supra A90, дважды во время хита ошибся на постановке и тем самым подарил билет в топ-16 Ивану Корнейчику. Зато с приятной стороны удивил Данила Скоробогатов. Молодой томский пилот «Фэйл Крю Дарксайд» заменял на «Тойоте» Supra A80 петербуржца Сергея Кабаргина. Дебют в RDS GP получился триумфальным – тумба, шампанское и бронза по итогам этапа.

Преодолевая столкновения и огонь до серебра добрался Аркадий Цареградцев. В топ-8 его «Ниссан» 370Z вначале получил удар от соперника, а потом и вовсе загорелся. Несмотря на пламя, Аркадий завершил заезд и прошел дальше. В полуфинале свой след на кузове «зетки» оставил пилот «Форвард Авто» Роман Тиводар. В финале Царегардцев показал красивейшие заезды с Джеймсом Дином, но ирландец оказался немного сильнее.

Все лучшие моменты красноярского этапа RDS GP-2021 в этом видео:

Четвертый этап RDS GP-2022 на «Красном Кольце», который состоится уже в этот уикенд 23-24 июля , обещает быть не менее горячим. И поводов любить красноярскую трассу у зрителей хватает. Автодром компактен и удобен с точки зрения логистики. Плюс от центра Красноярска до трассы – всего 20 километров. Да и на самой трассе все расположено под рукой: парковка, трибуны, фуд-корт, палатки с сувенирами, развлекательные зоны и сервис-парк, где ожидают начала заездов пилоты и их «боевые кони».

Уверены, что и бэквардов, как и других зрелищных моментов, будет в избытке. А самое интересное – как изменится расклад в турнирной таблице личного зачета? Узнаем совсем скоро!

Билеты на трибуны почти все раскуплены, но тут еще есть места. А прямая трансляция соревнований доступна по подписке на RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP