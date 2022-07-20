Как выглядит идеальный проезд на 100 баллов: в российском дрифте их не было годами, а в 2022-м сделали два примера

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Если у дрифтера есть спортивные мечты, то сводятся они к трем достижениям – победа в сезоне, победа на этапе и максимальные 100 баллов за квалификационный проезд. С победителями проблем нет – их определяют на каждом этапе Российской Дрифт Серии, а вот заветную «сотку» поклонникам российского дрифта пришлось ждать аж года три. Зато в этом сезоне увидели уже две!

В японском дрифте проезд на максимально возможные 100 баллов называется «аникуя», и под силу это далеко не каждому. Собрать весь урожай судейских оценок без остатка – результат крайне редкий. Но реальный. В один момент времени должно сложиться множество факторов. Надо идеально проехать по судейскому квалификационному заданию, не отклоняясь от траектории, с достойным углом и стилем. Нельзя допустить ни малейшей ошибки, а от техники требуется бесперебойная работа от старта до финиша.

Добавьте к этому еще тонну переменных вроде состояния трассы, настроек автомобиля, погоды, работы механиков и поймете, почему проще стать неоднократным победителем квалификации или парных заездов, чем хотя бы единожды записать на свой счет заветные 100 баллов. Тем все интереснее становится сезон-2022 Российской Дрифт Серии, где звезды рождаются не только из числа топовых пилотов!

Денис Сорокопуд – звезда казанского «Каньона»

В середине июля в Казани на автодроме «КазаньРинг Каньон», где один из этапов проводит межрегиональная серия RDS Europe, автором сенсации стал вовсе не кто-то из ветеранов российского дрифта, а молодой пилот команды «Московский спорт» Денис Сорокопуд.

Компактный и очень рельефный трек покоряется не каждому, но Денис смог раскусить секрет трассы и выдал то, на что мало кто рассчитывал – первую в своей карьере «аникую»!

Dот этот заезд:

Как у него это получилось? Вот версия самого Дениса:

«Я верил и знал, что в квалификации у меня будет первое место, потому что в прошлом сезоне я уже выигрывал квалификацию на трассе в Казани. Но, увы, не все складывалось гладко. На тренировках у меня не получалось проехать – мы не понимали, что происходит с тачкой и боролись с ней. За прошедший год мы смогли лучше подготовить машину, она стала быстрее и появилось больше сцепления, и в таком варианте справиться с автомобилем на этой трассе было тяжело. Мы подумали-подумали, поиграли с давлением в колесах, и мне стало легче ехать. Стабильно из четырех проездов три были прямо идеальными.

В день квалификации я чуть-чуть потренировался, стер два баллона – все было шикарно. Когда выехал на квалификацию, то первую попытку планировал сделать на «сейве», аккуратненько, но когда проехал – офигел. Понял, что не могу ехать аккуратно и еду всегда либо на 90, либо на 100 процентов. Но хорошо, что мне удалось сделать все круто – когда подъехал [на вторую квалификационную попытку] на старт, пока ждал своей очереди, то в рацию услышал, что я молодец и что у меня 100 баллов. Подумал, что надо мной шутят и минуты две не верил: «Да ладно, что вы надо мной прикалываетесь – скажите уже настоящие цифры!». А мне ответили: «Реально сто!».

И вторую попытку (уже понимая, что 100 баллов – это первое место, и его никто не перебьет) в начавшийся дождь я решил, что нужно сильнее разогнаться и раньше поставиться в занос, чтобы помочь машине проскользить. Сделал все, но только не учел, что дождь был небольшой и только на старте – на постановке было сухо, я разогнался, поставился раньше и не долетел, машина «зацепилась». В итоге я в тормозе проехал половину трассы, подымил и помахал людям ручкой».

«Сотка» Дамира Идиятулина на Moscow Raceway

А первую в этом сезоне, да и вообще за несколько лет, «сотку» в квалификации привез Дамир Идиятулин их команды Sintec Fresh Auto Drift на первом этапе RDS GP на Moscow Raceway. Но все, кто знает красноярского пилота, наверняка согласятся, что каждый его проезд – зрелищный и весьма агрессивный, что позволяет претендовать на самые высокие позиции в протоколах.

Так своей второй квалификационной попыткой Идиятулин и выдал долгожданные 100 баллов. Высокий темп, плавное движение по трассе в сочетании с идеальным следованием судейскому заданию не оставили судьям иного выбора, кроме как оценить пилота по максимуму: 35 баллов за траекторию, 35 баллов за угол и 30 баллов за стиль.

Проезд Дамира на 100 баллов в этом видео:

«В тренировках я накатывал хорошие заезды, среди которых было несколько очень хороших, под сотню баллов. В первой попытке ехал я хорошо и без особых «сейвов», но просто немного не получилось. Зато во второй, когда у меня уже был хороший балл и я ничего не терял, я ехал более расслабленно и более рискованно. В итоге это сыграло и получился хороший заезд, который я на тренировках и отрабатывал», – в своем традиционном лаконичном стиле рассказывает Дамир Идиятулин про тот заезд.

За первые три этапа сезона-2022 пилоты уже установили несколько рекордов и в Гран-при, и в младшей RDS Europe. А до финала чемпионата еще полпути. Так что от спортсменов, всерьез сражающихся за титул в российском дрифте, можно смело ждать новых сюрпризов и достижений.

Приезжайте на трассы и вживую следите за заездами. А если такой возможности нет – подписывайтесь на RDS TV, чтобы ничего не пропустить. Кто знает, вдруг уже в эту субботу, 23 июля, мы снова увидим сенсационные 100 баллов в квалификации на RDS GP в Красноярске ?

Ну а пока – всем дрифт!

Фото: rdseurope.ru