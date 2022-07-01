Дрифт в Мячково: авто буквально под ногами зрителей, частые вылеты в гравий на постановке и мощная скоростная дуга

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов в мире. Авторы увлекательно рассказывают о сезоне RDS. Не жалеем плюсов!

Автодром в подмосковном Мячково идет бок о бок с большим дрифтом с самого начала его зарождения в России. 2-3 июля на ADM Raceway вновь пройдут соревнования главного чемпионата страны по дрифту – RDS GP. Рассказываем, почему этот дрифт-уикенд точно нельзя пропустить.

Полное погружение в дрифт

Мячковская трасса ADM Raceway, как и нижегородский NRing, на котором проходил второй этап RDS GP, довольно компактная – тут не надо участвовать в марафоне, чтобы дойти от трибуны до сервис-парка или фудкортов. И мы могли бы сказать, что у зрителей такой же хороший обзор трассы, как на NRing, но нет… Он еще лучше!

Огромная дуга, которая занимает едва ли не половину конфигурации трассы под RDS GP, всецело и практически вплотную окружена трибунами. Автомобили проносятся буквально под ногами у зрителей! Так что с любого места гарантирован отличный вид всего заезда и шикарные фотографии. Приготовьтесь к полному погружению в действие, облакам сизого дыма от жженых покрышек и звуковым волнам от рева высокофорсированных моторов.

Огромная дуга занимает едва ли не половину конфигурации трассы под RDS GP

Будет жарко!

Мало того, в этом году ADM Raceway предстанет в необычной, скажем так, для фанатов российского дрифта атмосфере… Горячей в прямом и переносном смыслах!

Дело в том, что несколько лет подряд трасса в Мячково принимала предпоследний в сезоне этап RDS GP, который проходил в сентябре. Неизменно трассу поливало дождем, а зрителям, пилотам, механикам и организаторам приходилось кутаться в теплые вещи.

В этом году ADM Raceway встречает большой дрифт не в сентябре, а в начале июля

В сезоне-2022 календарь был пересмотрен, и теперь ADM Raceway встречает большой дрифт в начале июля. Судя по прогнозу на предстоящий уикенд, солнце и жара до +30С гарантированы!

Впрочем, если для зрителей летняя погода в кайф, то пилотов, механиков и менеджеров команд перспектива тридцати градусов в тени едва ли радует. Все агрегаты в автомобилях, выступающих в RDS GP, и в комфортную-то погоду работают в постоянном режиме стресса. А в жару серьезно повышается риск перегревов и поломок. Кроме того, раскаленный до уровня плиты асфальт ускоряет износ шин. А ведь по регламенту пилоту положен всего один комплект шин на один «хит» (два заезда одной пары пилотов)

Что уж говорить про самих пилотов. Наверняка, некоторые из вас садились в раскаленный от солнца автомобиль, в котором нет кондиционера. А теперь добавим к этим ощущениям шлем с подшлемником, гоночный комбинезон, многоточечные ремни, активное руление и жар, исходящий от мотора с трансмиссией. Баня та еще!

В жару пилот теряет жидкость литрами, такая баня внутри автомобиля

Родные стены не всегда помогают

Пилоты RDS GP ценят ADM Raceway по нескольким причинам. Во-первых, для многих спортсменов этот автодром является чуть ли не родным домом. Они приезжают туда на тесты и тренировки, они организовывают тут свои школы дрифта, они снимают тут свои шоу и видеопроекты. Но несмотря на фактор родных стен, не всем пилотам RDS GP трасса ADM Raceway дается легко.

Красочные брызги гравия в исполнении Никиты Шикова

Конфигурация Мячково под RDS GP технична, быстра и местами коварна. Многие пилоты устраивали настоящий ралли-кросс на своих автомобилях, вылетая с трассы на постановке после длинной разгонной прямой. В 2020 году брызгами гравия отличился Роман Тиводар, а в 2021-м – Никита Шиков на своей «Тойоте» Supra A90.

И не вся техника выдерживает длинную скоростную дугу, которая занимает обширную часть оцениваемого участка. Не всем пилотам удается грамотно переложиться в парных заездах на последнем секторе, не задев автомобиль лидера. В общем, ярких моментов во время этапов Российской Дрифт Серии на ADM Raceway всегда избытке!

Дрифт на ADM Raceway считается одним из самых зрелищных

Эпические моменты RDS GP-2021 в Мячково

Кстати, о моментах! Шестой этап RDS GP-2021 запомнился фанатам дрифта множеством зрелищных и интригующих событий. Были и красочные вылеты в гравий, и внезапные поражения – например, когда один из лидеров турнирной таблицы Евгений Лосев из-за ошибки проиграл Федору Дзежицу еще в Топ-32. Была эпическая дуэль двух гигантов дрифта, Аркадия Цареградцева и мирового чемпиона по дрифту Джеймса Дина, в которой ирландец одержал победу только через OMT-заезд.

Но, пожалуй, главным героем того этапа стал Андрей Астапов из «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим» и его «Лексус» IS. Пилот из Екатеринбурга не поднялся в тот раз на пьедестал, но он, его автомобиль и команда заслуживают приза «За волю к победе»! С дышащим на ладан двигателем Андрей доехал до полуфинала. И не просто доехал, а демонстрировал каждый раз красивый дрифт и настоящую борьбу.

Андрей Астапов и команда Lukoil Racing Drift Team заслужили в прошлом году приз «За волю к победе»

В Топ-8 Астапов отправил самого Джеймса Дина досматривать заезды зрителем. Но в полуфинале мотор «Лексуса» сдался и вспыхнул пламенем под конец дуэли с Георгием Чивчяном. Казалось бы, в битве за третье место соперник Астапова поедет bye run, но каким-то чудом механики «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим» оживили погорелый 2JZ на пять цилиндров из шести.

Было очевидно, что с таким техническим состоянием автомобиля екатеринбуржец не сможет выиграть. Но в тот момент зрителям была уже важна не сама победа, а желание Астапова провести заезд до конца. Со страшными звуками, с коррекциями и ошибками «Лексус» доезжает до финиша и под эпически гаснущие огни фар испускает последний дух.

Смотрим лучшие парные заезды RDS GP-2021 и зацениваем конфиг трассы в этом видео. А на 04:28 тот самый смачный вылет Шикова.

Уверены грядущий этап на ADM Raceway преподнесет не меньше захватывающих моментов. А главное, подольет бензина в огонь интриги чемпионата RDS GP-2022. Сможет ли Гоча удержать лидерство, войдет ли наконец-то в тройку призеров Аркадий Цареградцев – это и многое другое узнаем уже скоро, 2-3 июля на третьем этапе RDS GP-2022 в Мячково. Билеты тут, а прямая трансляция по подписке на RDS TV.

Кстати, ADM Raceway расположен всего в 16 километрах от МКАД по Новорязанскому шоссе, но собираясь на автомобиле, выезжать из Москвы лучше пораньше – пробки, как никак.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP