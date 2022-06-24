В российском дрифте придумали схватку молодых пилотов рядом с топами. Это шанс блеснуть в высшей лиге, участников выбрали фанаты

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Парни из межрегиональной серии RDS Europe готовятся ворваться в Гран-при – впервые на этапе RDS GP пройдет дуэль участников младшей серии. Причем пилотов, которые 3 июля сразятся друг с другом на глазах у тысяч зрителей, выбрали сами фанаты дрифта.

Возможность выступить в битве RDS Wild Card на главном чемпионате страны по дрифту и побороться за призовые 100 тысяч рублей от компании Aimol появилась у молодых пилотов впервые. И хотя термин wild card знаком многим любителям спорта, в российском дрифте такой формат дебютирует на этапе в подмосковном Мячково.

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RDS Europe – колыбель дрифт-талантов

Если вы еще не знакомы с межрегиональным чемпионатом RDS Europe, то многое теряете! Если RDS GP подобна «Формуле-1», где выступают лучшие из лучших, то RDS Europe – это «Ф-2», только в дрифте. А значит, каждый этап превращается в непредсказуемую битву от квалификации до самого финала.

Иначе и быть не может, ведь за рулем мощных автомобилей выступают и опытные пилоты, и совсем юные парни, которые не знают страха. Такое сочетание дарит напряженные баттлы, которые порой заканчиваются зрелищными крэшами. Но такие моменты не огорчают спортсменов, а только добавляют им желания отыграться. На радость зрителям!

В этом сезоне в RDS Europe участвуют больше 50 пилотов со всей России. Среди них – 18-летний красноярец Леонид Шнайдер (о котором мы уже рассказывали отдельно), опытные пилоты Максим Репьев и Аркадий Пучинин, выступавшие в GP, и даже сам глава Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский. Так что в первый заезд RDS Wild Card попасть хотели многие.

Что такое заезд RDS Wild Card?

За термином wild card (если дословно, то «шальная карта», а если официально, то «специальное приглашение») стоит возможность выступить в том или ином соревновании на особых условиях. Зовут, как правило, популярных спортсменов, которые хорошо показали себя на других соревнованиях и нравятся зрителям. Неудивительно, что приглашения двум пилотам RDS Europe, прошедшим в топ-16 второго этапа межрегиональной серии, выдали как раз болельщики.

Оба участника заезда RDS Wild Card уже отметились на подиуме RDS Europe

По итогам зрительского голосования участниками первого в истории заезда RDS Wild Card станут Данила Воробьев и Денис Сорокопуд. Оба пилота уже открыли счет своим подиумам в дрифте в этом году. А их заезд на этапе RDS GP станет битвой двух регионов – Архангельской области и Москвы – и двух технических школ, «БМВ» и «Тойоты».

Данила Воробьев: со зрительской трибуны в RDS Europe

Дрифт-история 19-летнего Данилы Воробьева началась в 2017 году, когда он вместе с братом побывал на этапе RDS GP на Moscow Raceway и напрочь заболел дрифтом.

Сначала был зимний дрифт на «Жигулях» в Архангельской области. После переезда в Санкт-Петербург – уже летний на подготовленном «Ниссане» Silvia S14. А в RDS Europe Данила выступает за рулем «БМВ» 3 Series в кузове E36.

Данила Воробьев уже громко заявил о себе в российском дрифте

И, кстати, сезон-2022 начал неплохо — по итогам двух этапов Данила идет 5-м в личном зачете и уже открыл счет подиумам. Второй этап принес Воробьеву «серебро». Болельщики оказались под таким впечатлением от его заездов, что путевка в RDS Wild Card теперь у пилота в кармане.

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Денис Сорокопуд: из Владивостока – в «Московский спорт»

Дрифтерская карьера 20-летнего Дениса Сорокопуда началась с… детского лагеря. Как и почти все во Владивостоке, лагерь этот был пропитан атмосферой любви к автомобилям и автоспорту. Так что юный пилот достаточно быстро проделал путь с трибун дальневосточных этапов RDS за руль гоночной машины. Наставником молодого дрифтера стал пилот Илья Федоров – завсегдатай RDS GP и основатель собственной школы дрифта.

Денис Сорокопуд в RDS Europe представляет команду «Московский спорт»

Денис грамотно использовал выпавший ему шанс, сегодня он один из лидеров RDS Europe. Сорокопуд выступает на «Тойота» Chaser JZX100 за команду «Московский спорт» и представляет столицу. На первом этапе в Рязани – второе место, а по итогам двух уик-эндов он идет третьим в личном зачете.

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Похоже битва молодых пилотов RDS Wild Card обещает не меньшую интригу, чем заезды лидеров RDS GP. «Дикую карту» разыграют в воскресенье, 3 июля, между заездами за третье место и финальной дуэлью за кубок третьего этапа RDS GP 2022.

Встречаемся в Мячкове на ADM Raceway 2-3 июля! Билеты на этап RDS GP ждут вас тут, а прямая трансляция – на RDS TV (подписку можно оформить на официальном сайте).

Всем дрифт!

Фото: RDS Europe