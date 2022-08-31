Съемки российского дрифта – лучшие в индустрии: дроны, краны высотой 50 метров, 12 км кабелей и 50 ТБ видео. Как все устроено?

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS. Не жалеем плюсов!

Как снимают дрифт? Вот эти клубы дыма из-под колес, громкие и близкие парные заезды, вылеты с трассы и аварии – все это в прямом эфире на твоем экране. Сегодня расскажем о секретах Российской Дрифт Серии – о том, как устроена трансляция RDS TV.

У нас было шесть машин, фура, три автобуса, десять километров кабеля, почти два десятка камер, квадрокоптер, стедикам, операторские краны, графическая станция, система повторов для судей, три станции замедленных повторов и почти 100 человек. Да, если уж мы в RDS задумали делать крутую картинку, то к делу подходим серьезно .

Думаете, на этом все?! Конечно же, нет!

Как происходит расстановка камер?

План расстановки камер составляется, как правило, за месяц до начала соревнований. Сначала на бумаге – точки обсуждаются на схеме автодрома. Ближе к этапу уже на самой трассе проводится зрительный осмотр выбранных мест. Главный режиссер трансляции Роман Барков и оператор-постановщик вместе с руководителем RDS Дмитрием Добровольским проходят по всем выбранным точкам, смотрят насколько хорошо будет видно тот или иной участок трассы относительно кадра и судейского задания. Тут важно согласовывать все с судьями, спортивной частью и службой безопасности автодрома, чтобы не оказалось чего-то лишнего в кадре и камеры не мешали друг другу.

Именно поэтому команда RDS TV задействует для трансляции подъемники разных размеров и высоты (от 10 до 50 метров). Если вы были на соревнованиях RDS, то наверняка видели с трибун эти краны. На одном подъемнике, как правило, сидят судьи, а на других – как раз установлены камеры. И все точки определяются с такой тщательной скрупулезностью, чтобы было видно все зоны оцениваемого участка трассы, но при этом краны не лезли в картинку и не мешали обзору судей. Та еще работа!

Но Роману Баркову опыта в этом не занимать – ведь это именно он снимал самые первые трансляции RDS в далеких уже 2010-х. Причем за эти годы он не только изучил все трассы в мельчайших подробностях и собрал крутую команду, но и придумал несколько ноу-хау.

Например, RDS первой среди всех мировых дрифт-серий стала использовать съемки с квадрокоптера. Роман Барков вспоминает, что американская Formula Drift тогда прямо обзавидовалась такой картинке. Другая фишка RDS – это система передачи по интернету записи с онборд-камер, которые устанавливаются внутри автомобиля и снимают пилота. Как только завершается заезд, режиссер трансляции тут же выдает на экран повтор из кабины – и ему не надо ждать, когда, кто-то прибежит с записью на флешке (как это случается во многих других сериях).

А еще мы придумали, как интегрировать прямо в трансляцию данные системы телеметрии Drift Dynamics (тоже ноу-хау RDS, кстати). После каждого заезда весь массив данных, записанных датчиками на машинах, выгружается на сервер. Через графическую станцию данные сразу же обрабатываются и рисуются графики скорости и угла, которые вы и видите на повторах – это как раз те показатели, которыми руководствуются судьи при принятии решений. Очень наглядно.

Следить за каждой камерой ради лучших моментов

А теперь давайте заглянем в центр управления полетами трансляцией RDS TV – в передвижную телестудию (она же ПТС). Всем процессом здесь рулят главный режиссер трансляции Роман Барков и режиссер Анна Баркова.

Самый напряженный день для них – пятница накануне соревнований, когда все подключается, настраивается, распределяется и проверяется: все камеры и кабели, все серверы и системы, все сигналы и «картинки». Впрочем, заблуждением будет думать, что суббота и воскресенье проходят в лайт-режиме.

Вы когда-нибудь пытались одновременно смотреть кино, работать за компьютером, слушать радио и вести деловую переписку в смартфоне? Сложно? А у режиссера трансляции RDS экранов не три, а все 25. Плюс связь со спортивной частью соревнований по рации. А еще в одном ухе– связь с операторами на трассе и звукорежиссером, а в другом– с комментатором и переводчиком. И нужно следить за всем одновременно, отправляя в эфир то одну, то другую картинку.

Анна Баркова справляется с этим виртуозно. Как дирижер оркестра она в реальном времени руководит всем этим множеством камер. То, что вы видите в трансляции RDS TV (и на «Матч ТВ», кстати, тоже) – это как раз ее умение быстро реагировать на происходящее.

Чтобы зрителям не было скучно, Анна постоянно думает, чем заполнять паузы. Каждый заезд записывается, и повторщики через свою систему выдают их режиссеру. В зависимости от ситуации и того, что в реальном времени происходит на трассе, Анна пускает повторы в эфир или не пускает. Добавляются рекламные блоки, синхронизируется работа с Алишей Дюймовской, которая в прямом эфире берет интервью у пилотов. И все, что сейчас вам могло показаться хаосом, идет аккуратной, красивой и динамичной картинкой – прямо на RDS TV.

В этом видео то, как рождается картинка RDS – переговоры судей и главного режиссера трансляции по рации во время соревнований:

Спасению трансляции одного из этапов «помогли» зубы лисы

Конечно, в таком сложном процессе не обходится без непредсказуемых ситуаций. Трансляции RDS TV срываться не приходилось, но курьезные моменты бывали.

Однажды группа повторщиков перепутала автодром и уехала на «Москоу Рейсвей» под Волоколамск вместо ADM Raceway в Мячково. Промахнулись славно – 220 километров как-никак, к началу заездов не успеть. Но оказалось, что ночью лисица перегрызла один из кабелей. Пришлось задержать старт, пока техники восстанавливали связь. За это время ребята успели доехать.

Или другой случай: в 2020 году после парада пилотов на этапе в Рязани квадрокоптер трансляции влетел в провода и повис прямо перед зрительской трибуной. Спасение коптера транслировалось в прямом эфире – пригнали вышку, чтобы достать поломанный дрон из проводов. Для зрителей это был настоящий экш! Правда, коптеру тогда пришел конец, снимать он дальше не смог.

Что нового нас ждет?

Те, кто подписан на RDS TV и следит за чемпионатом RDS GP, наверняка, уже заметили, что в этом сезоне появилcя новый формат – подробные обзоры этапов с разборами самых ярких моментов и судейских решений. Причем очень много контента на платформе RDS TV теперь можно смотреть без регистрации. В планах – еще больше инсайдов, интервью и интересных ракурсов.

Пять этапов сезона-2022 уже позади. Осталось всего два. Следующий этап – 10-11 сентября на автодроме «Москоу Рейсвей» под Волоколамском. Пожелаем команде трансляции удачи, чтобы ни лисицы, ни путаницы в названиях автодромов, ни погода, ни любые другие «сюрпризы» не мешали им делать свою профессиональную работу и радовать нас красивой картинкой на экранах!

Билеты на RDS GP можно купить здесь, а заценить качество трансляции главного чемпионата страны по дрифту – на RDS TV (по подписке тут можно смотреть и весь сезон, и отдельные этапы).

Всем дрифт!

Фото: RDS GP