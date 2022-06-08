В российском дрифте катает парень из Гонконга: стал профи в 24, котирует нашу серию среди лучших в мире, восхищен собранным в России гиперкаром

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов в мире. Авторы продолжают цикл текстов о новом сезоне RDS. Не жалеем плюсов!

Скромный парень Чарльз НГ из Гонконга стал своим для российских фанатов дрифта за время выступлений в RDS GP, где он проводит уже четвертый сезон. Причем не в роли статиста, а серьезного соперника для завсегдатаев главной дрифт-серии страны. Быстро освоиться на российских трассах Чарли помог его весьма необычный спортивный бэкграунд. И умение ехать быстро — и побеждать! — в самых разных дисциплинах, от дрифта до кольцевых гонок.

Чарльз НГ, как и Аркадий Цареградцев, охотно пробует себя в разных видах автоспорта

Кольцо vs дрифт

В автоспорт Чарльз НГ (полное имя NG Ka Ki Charles) пришел достаточно поздно – карьеру в гонках он начал аж в 24 года, что по автоспортивным меркам практически равно статусу ветерана. Но быстро выяснилось, что желание выступать на профессиональном уровне у пилота подкреплено и умением ехать быстро.

Времени на раскачку у Чарли не было, поэтому первый же сезон в кольцевых гонках в 2010 году пилот закончил в статусе чемпиона Asian Touring Car Series (ATCS), а затем сразу решил закрепить успех на международной арене. Выступления на сложнейшей «Нордшляйфе» в многочасовых гонках VLN в Германии и старты в суточном марафоне в Бельгии сочетались с баталиями на чемпионате мира WTCC.

Обменяться мнениями с опытнейшим пилотом рад любой участник RDS GP

Именно яркими и достаточно агрессивными выступлениями в главной кузовной серии планеты и был знаком российским поклонникам автоспорта Чарльз НГ (до дебюта в RDS, конечно). Но в полной мере гоночное мастерство пилота проявило себя в дрифте.

Да, не удивляйтесь – Чарли параллельно выступал в таких абсолютно непохожих дисциплинах, как кольцевые гонки и дрифт. И скептиков пилот поставил на место своим умением переносить навыки из одного вида автоспорта в другой. Кольцевые гонки научили НГа-дрифтера точной траекторной езде, а дрифт дал НГу-кольцевику бесценный опыт контроля над машиной на грани скольжения.

Чарли едет стильно и агрессивно. Что в квалификации, что в парных заездах

Воочию оценить мастерство гонконгского гонщика российским фанатам дрифта удалось в 2019 году. Именно тогда уже опытный участник чемпионата Китая по дрифту, турнира D1 Grand Prix China, знаменитой американской серии Formula Drift (где Чарльз поднимался в топ-8 по итогам сезона и на 2-е место как «Новичок года») и завсегдатай кубка FIA IDC – внезапно оказался в заявочном листе участников Гран-при Российской Дрифт Серии.

В сражении за титул RDS GP

Тот, кто не следил за карьерой Чарли до его дебюта в RDS, удивился блестящему новичку дрифт-серии, который сразу же включился в борьбу за самые высокие места. А после подиума на втором этапе в RDS GP-2019 всем стало понятно, что команда Aimol Racing привезла в Россию мастера мирового уровня . Это сам Чарльз подтвердил своими результатами.

Фотография со звездой мирового масштаба — обязательна для каждого фаната RDS GP

До самого финала сезона-2019 Чарльз НГ претендовал на титул, но пропущенный этап из-за контрактных обязательств в кольцевых гонках в Китае, не позволил тогда выиграть RDS GP. Хотя совсем без побед Чарльз не остался – он выиграл в том году финальный этап на «Сочи Автодроме» и стал серебряным призером чемпионата.

Вице-чемпионский титул стал не единственной наградой для Чарли в российском дрифте – с яркой и агрессивной ездой пилот быстро обзавелся армией фанатов, которые продолжают его поддерживать и сейчас, уже четвертый сезон пилота в RDS GP.

Сезон-2022 в российском дрифте Чарли начал на высокой ноте

«Получаю удовольствие от вождения»

За годы участия в Гран-при Российской Дрифт Серии Чарльз НГ отметился выступлениями за рулем нескольких машин. Начав новую главу дрифт-карьеры на «Ниссан» 180SX, затем пилот пересел за руль более современного «Ниссан» Silvia (S14). А в 2021-м даже порадовал болельщиков выступлениями на «БМВ» 3 Series (E92). Увы, но технические проблемы с машинами все никак не дают Чарли показать все, на что он способен.

Хотя сам пилот не теряет оптимизма и уверен, что главные его успехи в RDS GP еще впереди.

«В новом сезоне я еду на «Ниссан» Silvia (S14), которую мне предоставляет мой давний партнер в России, команда Aimol Racing. Хотя я и не владею этим автомобилем, но с командой мы улучшаем ее с каждым этапом, и я получаю удовольствие от вождения.

В России у Чарльза НГа уже целая армия фанатов

В 2022 году пока все складывается не очень просто, потому что на этапах в Москве и Нижнем Новгороде была неожиданно прохладная погода. У нас достаточно небольшие передние шины, и в холод их сложно прогревать, что и повлияло на мои результаты. Но несмотря ни на что мне удались заезды высокого уровня с Аркадием Цареградцевым и Григорием Гусевым – это сильные пилоты, с которыми надо выкладываться по полной, и мы все показали наш максимум.

Это уже мой четвертый год в RDS, и хотя из-за пандемии и ряда других обстоятельств мне не удалось проехать целиком последние два сезона, я не могу не отметить развитие RDS. Постепенно Российская Дрифт Серия превратилась в один из лучших чемпионатов в мире. Я точно никогда не забуду свою победу в сражении с лучшими дрифтерами мира в Сочи в 2019 году и буду долго вспоминать, как зрители, которые оставались на трассе до конца, приветствовали меня у подиума. Здесь отличные пилоты и интересные трассы, так что я надеюсь, что RDS GP будет расти и дальше.

Команда Aimol Racing открыла Чарльза НГа для России и Россию для Чарльза

Новый сезон я еду за команду Star Pёr Stars Aimol, где мои напарники Борис Абрамов и Сергей Кабаргин. Уже могу сказать, что это очень смешные и добродушные парни и мне очень нравится с ними проводить время. Кроме того, я очень уважаю Сергея Кабаргина и его команду за то, что они построили гиперкар для дрифта. Flanker F – это зверь, а не машина!» – поделился первыми впечатлениями участия в RDS GP-2022 Чарльз НГ.

Старт нового сезона чемпионата RDS GP-2022 для Чарли начался неплохо и все похоже на то, что свои позиции в топ-10 гонконгский пилот сможет улучшить. Пока по итогам двух прошедших этапов Чарльз НГ занимает 8-е место, завоевав на Moscow Raceway и NRing уже 200 очков.

Star Pёr Stars Aimol: Сергей Кабаргин, Чарльз НГ и Борис Абрамов

Следующий этап RDS GP-2022 пройдет 2-3 июля на подмосковной трассе ADM Raceway. Приходите поболеть за Чарли, команду Star Pёr Stars Aimol и других не менее ярких мастеров дрифта или смотрите прямые трансляции на RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP, Aimol