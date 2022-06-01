Проезд в дрифте может казаться идеальным с трибуны, но телеметрия сдаст все промашки. Доказано на RDS GP в Нижнем – тремя судейскими драмами

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов в мире. Авторы продолжают цикл текстов о новом сезоне RDS. Не жалеем плюсов!

В дрифте непросто приходится всем – и пилотам, которым надо проехать в точности по судейскому заданию, и судьям, которые оценивают квалификационные (одиночные) и парные проезды по трассе. Болельщики-то всегда найдут повод раскритиковать судей , но для того и создан наш блог, чтобы вместе разбираться в правилах дрифта и судействе.

«Стало интереснее и правильнее»

Даже самые преданные фанаты дрифта не сразу заметили изменения, которые появились в судейском задании нижегородского этапа Гран-при Российской Дрифт Серии в 2022 году. Да, конфигурация оцениваемого участка трассы для RDS GP все та же, но кое-что поменялось. Причем инициаторами перемен стали сами пилоты.

«Наша задача – ехать быстро, но понятно для преследователя. Раньше, в 2018-м, мы ездили супершироко и это было замедление, это было некомфортно для второго пилота. Потом на трассе вообще появилась «серая зона» и все стали делать, что хотели, стали убегать. Сейчас мы выбрали средний вариант – чтобы ты и не убежал, и не замедлялся», – пояснил суть изменений пилот «FailCrew Дарксайд» Аркадий Цареградцев .

Если пилоты хотят уточнений – судьи всегда готовы им помочь. Даже если ради этого нужно скорректировать судейское задание

Если в двух словах, то после первого внутреннего клипа, где после постановки пилотов ждет длинная дуга, траекторию слегка заузили. Пилоту-лидеру это дало четкое понимание того, как надо двигаться, чтобы его заезд для второго пилота-преследователя был предсказуемым.

Добавили и зрелищности. Судейская бригада скорректировала задание так, чтобы обеспечить динамичные заезды с динамичными перекладками под постоянный разгон от старта до самого финиша.

Смотрите на схему выше. В OZ1 появилась дополнительная разметка, чтобы лидер ехал по дуге с одинаковым углом, немного сдвинули TG2 для комфортной перекладки с большим углом лидера в OZ2, чтобы и у преследователя оставалось достаточно места, а все остальное осталось неизменным. Ну разве что выросла «цена» новой точки TG1 (4 балла), более длинной OZ1 (10 баллов) и OZ2 (8 баллов).

Изменения небольшие? Так только кажется. Если хотите копнуть еще глубже, посмотрите этот разбор судейского задания от судьи RDS GP Максима Ахтямова:

«На мой вкус, даже стало интереснее и правильнее, потому что в один год внешние зоны делали сильно далеко и постоянно туда все вываливались и вылетали, а до этого делали NG-зону и когда ты ехал вторым, было непонятно, как поедет лидер, потому что там широкое полотно и один может вывалиться наружу, один может поехать узко и непонятно. Здесь тебе четко дали границу, и ты знаешь, как поедет лидер. Это очень правильное решение», – выразил мнение участников пилот Carville Racing Николай Горковенко.

Но других поводов для горячих споров Нижний Новгород все равно подкинул.

Тиводара засудили?!

Сочинец Роман Тиводар, выступающий за «Форвард Авто» уже после квалификации оказался в центре внимания фанатов. На трибунах и у экранов трансляции зрители, мягко говоря, недоумевали решением судейского трио, которое несправедливо засудило молодое дарование (по мнению фанатов, разумеется).

Мол, почему Тиводар, визуально идеально проехавший весь оцениваемый участок, получил те же 89 баллов в квалификации, что и Дамир Идиятулин (Sintec Fresh Auto Drift) за заезд, в котором ошибки были видны невооруженным глазом?! Но с трибун и экранов трансляций заметно-то не все.

Квалификационный проезд Романа Тиводара взбудоражил публику и заставил фанатов разгневаться на судей

Разбор ситуации в обзоре RDS TV смотрите здесь — на отметке 5:30 (жмите по ссылке). В этом видео детальнейший анализ спорного проезда Тиводара и Идиятулина, в котором телевизионная картинка дополнена графиками и цифрами. Тем, кто любит погружаться в самую суть, понравится точно. Для тех, кто выбирает вариант попроще – расклад ниже.

Итак, в квалификации оба пилота проехали с равным количеством баллов, только вот оценки по критериям были неодинаковые.

Роман Тиводар – 89 баллов

Траектория: 34

Угол: 29

Стиль: 29

Дамир Идиятулин – 89 баллов

Траектория: 30

Угол: 33

Стиль: 26

В RDS GP используется система телеметрии Drift Dynamics , и она четко показала судьям, что у пилота на протяжении всего оцениваемого участка был рваный темп по скорости. Во-вторых, множество мелких коррекций, которые также видны по данным Drift Dynamics, но не со стороны. В-третьих, маленький угол, что особенно заметно было в зоне OZ2, где судьям как раз требовался максимальный угол. Достаточно для того, чтобы понять оценку?

Но вышеперечисленные помарки Тиводара были нивелированы практически идеальной траекторией, чего нельзя сказать о Дамире. Идиятулин наоборот потерял баллы на этом показателе, а вот угол движения оказался достаточно хорошим, чтобы компенсировать проблемы с траекторией и привести к равенству баллов с Романом. Тем более, что стиль у обоих пилотов оценили одинаково.

Шиков vs Никулин: кто виноват в крэше и почему

В топ-16 последняя дуэль закончилась после первого заезда, лидировал в котором Никита Шиков из Carville Racing, а преследовал его Иван Никулин из «FailCrew Дарксайд». Все шло ничего ровно до момента, пока в OZ2 Шиков внезапно не начал вываливаться наружу и замедляться – и Никулин этого явно не ожидал.

А уж когда Никита нажал на газ, колеса поймали асфальт и бросили машину вперед, его Supra приехала ровно в то место, где уже была Silvia преследователя. В итоге – контакт передними колесами и смачный крэш.

Через мгновение в машину Никиты Шикова врежется автомобиль Ивана Никулина

Судьям пришлось погружаться в изучение данных телеметрии и пересмотр повторов проезда, чтобы дать полный расклад по ситуации.

Если вкратце, то в финальной дуге оцениваемого участка Шиков тремя колесами выехал за пределы трассы, что в сочетании с замедлением и обернулось контактом. А Никулин ехал узко, стремясь догнать лидера, но в рамках допустимого для преследователя.

В этом видео смотрите, как все было:

А подробно эту аварию мы разбираем на отметке 22:56 в обзоре RDS TV (жмите по ссылке). В итоге в топ-8 вышел Никулин, а Шиков прекратил борьбу.

Сколько можно OMT

После этапа в Нижнем Новгороде Дмитрий Ермохин из BY Motorsport получил негласный титул «Король OMT», который пилоту из Красноярска достался после сразу трех перезаездов. Причем два OMT подряд будущий серебряный призер этапа проехал с Дамиром Идиятулиным.

В первом плановом проезде судьи не смогли выявить победителя, поскольку оба пилота были одинаково хороши в роли лидера. В качестве преследователя каждый допустил примерно равное число помарок. Логичный OMT.

Если оба пилота едут одинаково хорошо, то судьи назначат OMT-заезд, чтобы оценить проезды этой пары еще раз. Тем более, что правила это позволяют

Но когда пилоты провели первый перезаезд, решающего преимущества опять ни у кого нет! Дамир лидером пропустил первый внутренний клип и совершил помарку на перекладке в TG2, но зато Идиятулин был хорош в роли преследователя. Ермохин же, будучи позади лидера, из дуги OZ1 выходил немного раньше, чем нужно, зато первым был невероятно хорош.

Во втором OMT-заезде ситуация повторилась – не было перевеса ни у одного пилота, но назначить еще один перезаезд уже не позволяли правила (все-таки есть лимит в два ОМТ на одну пару пилотов). Поэтому судьи учли, что лидерами и Ермохин, и Идиятулин ехали блестяще, а вот преследователем Дамир на постановке и на перекладке перед OZ1 держался далековато от лидера, тогда как Дмитрий рисковал гораздо сильнее и на постановке, и на перекладках. И этот агрессивный и рискованный стиль езды стал решающим.

Три OMT-заезда за один день, и Дмитрий Ермохин в финале

Обстоятельные объяснения судей по решениям в дуэли Дмитрий Ермохин vs Дамир Идиятулин смотрите здесь на отметке 25:55 (клик на ссылку RDS TV)

Вот таким богатым на острые для болельщиков и сложные для судей моменты выдался второй этап Гран-при Российской Дрифт Серии сезона-2022. После уик-энда в Нижнем Новгороде сменились лидеры в обоих зачетах: в личном турнирную таблицу возглавил Георгий Чивчян, а в командном на первое место вышла красноярская «Форвард Авто».

Каждый из призеров этапа RDS GP в Нижнем Новгороде стал героем дня

Впрочем, до следующего этапа RDS GP-2022, который пройдет 2-3 июля в Москве на трассе ADM Raceway, еще целый месяц. За это время пилоты успеют и разобраться с техническими проблемами, и провести разбор полетов, так что в разгар лета нас ждут жаркие во всех смыслах сражения на трассе.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP