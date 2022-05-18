В российском дрифте – мощный дебютант-школьник. С первого этапа в составе команды чемпиона повлиял на схватку за титул

От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов в мире. Авторы продолжают цикл текстов о новом сезоне RDS и сегодня рассказывают об одном из самых новичков одной из топовых команд. Не жалеем плюсов!

Спорим, никто не думал, что школьник может заставить поволноваться опытнейших пилотов Российской Дрифт Серии? Но случилось именно так – 18-летний Леонид Шнайдер в первый же гоночный уик-энд нового сезона RDS GP на Moscow Raceway ворвался в топ-8!

Дебют молодого красноярца в качестве пилота команды «Форвард Авто» в RDS GP стал иллюстрацией поговорки «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Планировалось, что весь сезон RDS GP-2022 вместе с Георгием Чивчяном и Романом Тиводаром поедет индонезиец Эммануэль Амандио, но из-за ситуации в мире зарубежного пилота пришлось импортозамещать.

Вообще, безоговорочный лидер красноярской команды Георгий Чивчян, единственный двукратный обладатель Интерконтинентального кубка FIA IDC и трехкратный чемпион RDS GP, в последние годы окружает себя молодежью. Выступая бок о бок с пилотом такого уровня, они быстро прогрессируют и показывают очень техничный, близкий дрифт в битвах за места на подиуме.

Три одинаковых «Ниссана» для трех пилотов «Форвард Авто»

Первым этот путь – от дебютанта до призера Гран-при Российской Дрифт Серии – прошел сочинец Роман Тиводар. А сейчас эту же карьерную траекторию повторяет красноярец Шнайдер. К старту сезона-2022 новый пилот «Форвард Авто» проехал немногим более десятка гонок и только один раз участвовал в Гран-при РДС. Но неслучайно же сибирская земля богата талантами в дрифте.

Знакомьтесь, Леонид Шнайдер

Увлечение автомобилями у Шнайдера началось в детстве и постепенно вылилось в постройку собственных «Жигулей» с «джейзетом» под капотом (знакомая история!). А дальше – как в фильме, где детская мечта внезапно становится реальностью. Однажды Леонид оказался на тренировке пилотов RDS GP и понял, что хочет вместе с ними «давать угла» на трассе.

Леонид Шнайдер привыкает к роли пилота легендарной команды RDS GP

Откладывать в долгий ящик не стали – буквально за неделю до этапа RDS GP-2021 в Красноярске была подготовлена «Тойота» Mark II, на которой он и дебютировал. Причем не просто прошел квалификацию в топ-32, показав 24-й результат, но и сразу же оказался в гуще событий. Турнирная сетка свела его в парном заезде с будущим чемпионом 2021 года, Джеком Шанаханом. Ирландец в той дуэли взял верх, и это еще сильнее разожгло интерес Леонида к дрифту – в тот момент он понял, что хочет всерьез заниматься этим спортом.

За дебютом в Красноярске – участие в RDS Сибирь и Sochi Drift Challenge, где были и подиумы, и победы. А теперь настало время побороться за призовое место в полном сезоне главного чемпионата страны по дрифту. На сей раз Шнайдеру уже не надо было самостоятельно собирать машину – подготовку купе «Ниссан» Silvia S15 с шестицилиндровым мотором 2JZ взяла на себя «Форвард Авто», а самому пилоту надо было как следует бахнуть по трассе. И он бахнул!

Первая попытка в квалификации на незнакомой трассе — и сразу на 93 балла!

«План простой – не опозориться»

Открытие сезона RDS GP-2022 прошло в первые майские выходные на автодроме Moscow Raceway. Оказавшись на незнакомой трассе и за рулем практически незнакомой машины (не считать же полноценными тестами обкатку «Сильвии» S15 на трассе «Форвард Авто»), Шнайдер не сплоховал.

Несмотря на прохладную погоду, из-за которой утренние тренировки проходили едва ли не по обледеневшей трассе, первый же квалификационный проезд новичка превзошел самые смелые ожидания. Сразу 93 балла из 100! Результат, который заставил многих постоянных участников RDS GP задумчиво почесать затылок и пристальнее присмотреться к юнцу за рулем красного «Ниссана».

Едет новобранец «Форвард Авто» очень агрессивно и дымно

Мало кто ожидал, что самый молодой участник сезона-2022 не просто войдет в «клуб 90+», но сделает это на первом же этапе. И пусть вторая квалификационная попытка была не такой результативной, Шнайдер обеспечил себе шестое место в квалификации и выход в топ-16 через bye run – с красивым проездом в эффектном заносе.

Дальше – больше. В топ-16 Леонид без особых усилий победил опытнейшего Евгения Ружейникова и вполне мог бы претендовать на место в топ-4, если бы не ошибка в заезде с Евгением Лосевым, которая привела к контакту с соперником (а в дрифте контакты запрещены).

Даже проигранный Евгению Лосеву заезд — бесценный опыт в копилку

В итоге первый этап сезона RDS GP-2022 молодой красноярец завершил на стадии топ-8. Эпичный результат для дебютанта серии Гран-при, если учитывать, что на этой же стадии выбыл и такой гуру дрифта, как Аркадий Цареградцев.

Как итог – седьмое место в личном зачете после первого этапа и первый подиум в RDS GP в командном зачете. Вместе с Романом Тиводаром и Георгием Чивчяном Леонид Шнайдер принес «Форвард Авто» второе место. Без особой подготовки и на новой трассе – неплохо для школьника!

«Перерисковал, но зато установил себе планку»

А вот что сам Леонид рассказал по итогам своего первого этапа в Гран-при Российской Дрифт Серии в «Форвард Авто»:

«О том, что я поеду в RDS GP в составе «Форвард Авто» я узнал где-то месяца за полтора до старта сезона. Не знаю как, но оказался в легендарной команде. Никакой особой подготовки у меня не было – занимались в основном машинами. Очень приятно выступать с такими опытными напарниками, которые помогают быстрее прогрессировать и набираться опыта, а Гоча – это вообще великий пилот, с которым мы многое обсуждаем, анализируем информацию, он много подсказывает. Это самый настоящий мой наставник в дрифте.

В сезоне-2022 Гоча окружил себя молодыми дрифт-талантами

План на первый этап был простой – не опозориться. Думаю, что проехал я нормально. Мне неплохо удалась квалификация, где я стал не последним, да и в парных заездах, кажется, все было неплохо. Для меня все было в первый раз – впервые в команде, впервые на этой машине, впервые на Moscow Raceway – так что результат, как мне кажется, я показал не стыдный. «Форвард Авто» построила классный «Ниссан» Silvia S15, который мне очень нравится, а вот трасса в Москве мне не очень пришлась по душе.

Первая попытка в квалификации была «на сейве», «на расслабоне» – надо было аккуратненько проехать, все собрать, везде попасть, ну а во второй я уже рисковал и чуть-чуть шины не выдержали, поэтому вторая попытка мне не удалась. В парных заездах самым неудобным соперником был Ружейников, а вот самым сложным – Лосев, который едет быстро и агрессивно, заставляя рисковать. Я вот и перерисковал, но зато установил себе планку. Но с такими соперниками растет скилл.

Впереди у Леонида Шнайдера насыщенный сезон в дрифте

По итогам этапа отличная обратная связь от команды, мы обсудили выступление и в целом команда довольна моей работой. Помимо RDS GP у меня есть выступления еще и в других сериях, да и к ЕГЭ надо готовиться. Есть планы работы на каждый этап, будем работать точно так же – приедем на трассу и будем тренироваться. Главное – привыкнуть к машине, а там тело все само будет делать на автопилоте».

Впереди у Леонида Шнайдера еще шесть этапов RDS GP-2022 и шесть этапов в RDS Europe. Так что от молодого красноярца можно ждать громких успехов. А мы будем внимательно следить за его выступлениями – наверняка, молодой дебютант покажет еще много интересного!

На Moscow Raceway «Форвард Авто» блестяще начала новый сезон в RDS GP

Следующий этап соревнований – уже 21-22 мая на трассе NRing в Нижнем Новгороде. Приходите болеть за своих фаворитов на трибунах или смотрите прямые трансляции соревнований на платформе RDS TV. Будет жарко!

Всем дрифт!

Фото: RDS GP