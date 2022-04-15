Невидимая работа автоспортивной команды: пилот превращается в механика, ему подсказывают киберспортсмены, есть спецы по «нерешаемым проблемам»

От редакции: Привет! Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов в мире. Здесь вам простым и понятным языком рассказывают о красоте нашего дрифта. Поддержите авторов плюсами и подписками – тогда таких постов будет больше!

Времена гонщиков-одиночек давно прошли – сейчас выступать на конкурентоспособном уровне в RDS GP получится только при поддержке единомышленников, объединившихся в профессиональный гоночный коллектив.

Рассказываем, без каких людей не может обойтись ни одна команда Российской Дрифт Серии (если она рассчитывает добиться успехов в дрифте).

Менеджер команды – это мама, папа и все на свете

Уик-энд Российской Дрифт Серии для зрителей длится два дня – субботу и воскресенье. Но для пилотов и команд все начинается гораздо раньше. Все должно быть готово уже к пятничным официальным тренировкам, а если проходят еще и тесты, то на трассу коллектив должен приехать еще раньше.

Тут в дело вступает менеджер команды. Выстроить логистику, проверить, что никто ничего не забыл на базе , организовать быт пилотов и механиков на трассе, проследить, чтобы все были сытыми и отдохнувшими – вообще, сделать все, что потребуется, чтобы команда работала как четко отлаженный механизм.

Это невероятная по своему объему работа остается за кадром. Но каждый раз, приезжая на трассу и видя яркие палатки, в которых кипит работа, помните – это заслуга тим-менеджера.

Вообще это настоящие лидеры и мастера быстро решать любые проблемы. Построить планы работы механиков, чтобы и быстро починить сломавшийся во время заезда автомобиль. Нет нужных запчастей – найти их и обеспечить доставку на трассу.

Сложностей на гонках хватает с лихвой – и только сами тим-менеджеры знают, каких усилий им порой стоит разобраться с нерешаемыми, казалось бы, проблемами. Ну или пилоты, если им досаждают технические поломки.

В прошлом сезоне RDS GP Дамиру Идиятулину буквально «везло» на проблемы с автомобилем. Причем начались они прямо с первого же этапа. На Moscow Raceway во второй квалификационной попытке на его «Тойоте» Altezza вышел из строя двигатель – зрелищно, с пожаром! Казалось, что в топ-32 Дамиру уже не выступить. Но вы просто не знаете механиков команды «Фреш Авто Дрифт»!

Только представьте – в перерыве между квалификацией и началом парных заездов эти парни успели не просто заменить на «Тойоте» двигатель. За эти несколько часов они еще и привезли новый мотор из Москвы!

Каждый, кто хоть чуть-чуть представляет себе пробки на подмосковных трассах в майские праздники, способен оценить этот подвиг. На самом деле, для команд RDS GP нет ничего невозможного.

Другой отличный пример образцовой работы тим-менеджера в дрифте – команда «Форвард Авто» из Красноярска. Загляните к ним на этапе RDS GP.

Идеально подготовленный лагерь в сервис-парке, отлаженная работа в боксе и умение гостеприимно принимать в своем расположении гостей – такой работе менеджера могла бы позавидовать и команда «Формулы-1»!

Споттер – глаза пилота, которые видят все

Споттер – по-настоящему «невидимый» герой, который вносит без преувеличения бесценный вклад в итоговый результат пилота в дрифте. Задача у него простая и одновременно сложная – стать дополнительными «глазами» гонщика .

Обзор пилота за рулем машины ограничен, а вот споттер со своего рабочего места видит всю трассу целиком. Он анализирует езду соперника и дает подсказки, рассказывает пилоту о том, что происходит на трассе, о судейских решениях и вообще всячески поддерживает гонщика во время борьбы.

Чтобы стать хорошим споттером, мало просто разбираться в дрифте. Нужно уметь выстроить отношения с гонщиком, добиться полного взаимопонимания и доверия – только так можно эффективно сражаться на трассе в условиях постоянного прессинга.

Если споттер и пилот понимают друг друга с полуслова, работают легко и непринужденно, без лишних нервов и трений, то у такого тандема большое будущее! И высокие результаты в дрифте.

Кстати, иногда споттер и сам может стать отличным пилотом , как это вышло у Данилы Скоробогатова. Дебютировав в прошлом году на этапе RDS GP в Красноярске, он сразу же взлетел на пьедестал – 3-е место в личном зачете!

Кто-то скажет, что ему помогли «домашние стены» знакомого автодрома «Красное кольцо», но талант и мастерство у Данилы есть бесспорно. И он личным примером доказал, что можно с успехом объединять две роли.

А еще в последнее время в рядах споттеров начали появляться киберспортсмены. Оказывается, что незамыленный глаз симрейсеров и их нестандартный взгляд на дрифт могут внести вклад в успех на трассах Российской Дрифт Серии. К примеру, в команде «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим» сразу несколько молодых симрейсеров наблюдают за заездами с разных точек трассы, делятся своим мнением и помогают составлять рекомендации пилотам. По словам команды, отличный опыт!

Инженер-механик – делай работу так, чтобы о ней говорили

Жаль, не придумано еще таких компьютерных или видеоигр, в которых можно натренироваться и стать хорошим инженером-механиком. Это особый талант, выковать который можно только упорным трудом и желанием постоянно учиться новому.

Из видимой зрителям RDS GP работы механиков – замена колес и дозаправка «боевых» автомобилей. Но на самом деле на плечах этих ребят лежит важнейшая работа: от настройки параметров двигателя и подвески под конкретную трассу и пилота до срочного кузовного ремонта после «визитов в стену» и восстановления вспыхнувших двигателей.

На этапе RDS GP 2021 в Санкт-Петербурге, где Дамир Идиятулин опять был вынужден «подрабатывать» механиком у своих партнеров по команде, коллективу «Фреш Авто Дрифт» пришлось изрядно попотеть. У ирландца Джека Шанахана вышел «погулять» шатун в двигателе, а у иркутянина Евгения Лосева треснул блок двигателя.

Ценой трех бессонных суток механики сделали невероятное – они дважды собрали из двух двигателей по одному рабочему. Сначала для Шанахана, а потом и для Лосева.

Джек Шанахан (кстати, чемпион RDS GP 2021-го) признавался, что не верил, будто за ночь можно починить убитый мотор и вернуться в борьбу. Но то, что в европейском коллективе означало бы сход, для российской команды – лишь временные трудности.

Стоит ли говорить, что «Фреш Авто Дрифт» восстановили обе машины, и лучшей благодарностью для механиков стала встреча Шанахана и Лосева в финале этапа. В итоге победу на питерской «Игоре Драйв» одержал Джек, Евгений стал вторым. А их друзья-механики заслуженно получили приз за первое место в командном зачете на этапе!

Так что если где и совершаются невероятные подвиги в дрифте, то в боксах!

Дрифт давно превратился из покатушек на парковке в профессиональный спорт, а взаимоотношения внутри главного чемпионата страны по дрифту – в одну большую семью. На трассе все пилоты РДС друг другу непримиримые соперники, а вне гоночного полотна – добрые друзья.

Интересных историй, скрытых от глаз болельщиков в глубине паддока Гран-при РДС предостаточно. Всем, кто любит дрифт и хочет узнать побольше о нашей внутренней кухне рекомендуем этот фильм – он о людях, которые обычно остаются за кадром, но без которых невозможен большой дрифт.

Смотрите, узнавайте новое, делитесь ссылкой на видео с друзьями, и приходите на этапы RDS GP – увидеть все своими глазами. Старт нового сезона на Moscow Raceway уже через две недели!

Всем дрифт!

Фото: RDS GP; Fresh Auto Drift