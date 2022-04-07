«Всех порву!» Легенда российского дрифта Цареградцев готов к новому сезону – починил сгоревший трижды суперкар и ждет детали для зверя на 1500 л.с.

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Сезон-2021 на Гран-при Российской Дрифт Серии стал для Аркадия Цареградцева огненным во всех смыслах слова и принес четвертое место в личном зачете. В этом году один из опытнейших российских дрифтеров намерен с первого же этапа включиться в борьбу за чемпионство.

Знакомьтесь, Аркадий Петрович. Для краткости – Царь

История спортивной карьеры Аркадия Цареградцева вполне могла бы стать сюжетом для целого сериала. Популярный блогер, живая легенда RDS GP, вице-чемпион Интерконтинентального кубка FIA по дрифту и организатор соревнований Sochi Drift Challenge – все это Аркадий Цареградцев, которого в знак уважения к его заслугам почтительно именуют в паддоке Аркадием Петровичем, а для краткости Царем. Вполне заслуженно, если учитывать все регалии пилота.

Уроженец Красноярска стал одним из отцов-основателей не только сибирского, но и российского дрифта в целом, оказавшись у истоков новой дисциплины на «Красном кольце». Трасса не в последнюю очередь благодаря усилиям Царя быстро стала культовой – сначала Аркадий Петрович там гонялся, потом взялся за организацию соревнований и в итоге стал руководителем автодрома.

В сезоне-2021 Аркадий Цареградцев до последнего сражался за чемпионский титул RDS GP

Параллельно с гоночными активностями харизматичный красноярец стал видеоблогером и инициатором одного из самых интересных и увлекательных противостояний в российском дрифте «Царь vs. Гоча».

Локальный междусобойчик двух топовых пилотов быстро вышел на международный уровень – с выездами Аркадия Цареградцева и Георгия Чивчяна (Гоча) на культовые соревнования в Японию. В наши дни это еще и принципиальная дуэль Красноярска, верность которому сохраняет Гоча, и Сочи, куда несколько лет назад перебрался Царь.

Противостояние Царя и Гочи — главная битва российского дрифта

Естественно, не просто так. Это простым людям хочется жить на берегу Черного моря, потому что там тепло, а вот для Аркадия Петровича гораздо важнее практически круглый год быть на гоночной трассе.

«Сочи Автодром» дал Царю в полную меру проявить все свои таланты — на трек-днях пилот вспоминает молодость в кольцевых гонках и тайм-аттаке, а в рамках Sochi Drift Challenge новоиспеченный сочинец проявляет организаторские способности.

И не без успеха. Сочинский турнир в гоночное межсезонье быстро полюбился и пилотам, и болельщикам, которые теперь могут наслаждаться дымным дрифтом на асфальте даже зимой.

Впрочем, близость к трассе, на которой можно тренироваться едва ли не 365 дней в году, вовсе не означает, что Аркадий Цареградцев не вылезает из-за руля. По словам самого пилота, толком потренироваться не удалось ни во время трек-дней, ни по ходу сезона Sochi Drift Challenge, поскольку основной заботой была все-таки организаторская работа.

Но совсем без выездов красноярский сочинец не остался. Немногочисленные тренировки показали, что ездить он не разучился – и в новом сезоне Гран-при РДС спуску соперникам Царь не даст!

Прошлый сезон RDS GP Цареградцев начал с победы на 1-м этапе на Moscow Raceway

«Деревянный гонщик»

Во время рождественской «Гонки чемпионов», которая по традиции была организована «Ладой» в Тольятти в январе, Царь стал первым представителем дрифта в истории состязаний. Опыт оказался интересным и полезным, хотя сам Аркадий Петрович признался, что освоиться на переднем приводе да еще и на льду быстро не удалось.

Самого себя легендарный пилот российского дрифта охарактеризовал не иначе как «деревянного гонщика», но и удивить опытных участников зимних ледовых гонок Цареградцеву удалось. Точные и динамичные перекладки и умение эффективно снижать скорость за счет угла заноса восхитили соперников Аркадия.

Аркадий Цареградцев стал первым гонщиком из дрифта в истории «Гонки чемпионов»

А сам Царь оказался открыт ко всему новому. Приняв вызов выйти на старт ледовой гонки, в ответ он пригласил победителя «Гонки чемпионов» сменить амплуа – и 8-кратный триумфатор «Гонки чемпионов», один из самых титулованных кольцевых гонщиков России, знаменитый Кирилл Ладыгин дебютировал на Sochi Drift Challenge!

Так что Аркадий Цареградцев в 2022 году с полным правом заслужил звание амбассадора дрифта в российском автоспорте .

По льду на «Ладе» – в новый сезон дрифта

В перерывах между заездами на переднеприводной «Лада» Vesta с шипами Царь обмолвился, что в 2022 году проедет как минимум один этап в классическом ралли. Сказал и сразу сделал, покорив Ралли Яккима в заснеженной Карелии за рулем заднеприводной BMW.

А еще он сказал, что собирается довести мощность своего дрифт-кара для RDS GP до умопомрачительных 1500 л.с.! Но, похоже, запастись терпением придется и самому пилоту, и его поклонникам.

Крутой баттл Аркадия Цареградцева с юным дебютантом RDS GP 2021 Николасом Бертансом на этапе в Рязани (кстати, Бертанс победил)

В 2022-м все этапы RDS GP он с большой вероятностью проедет на той же спецификации «Ниссан» 370Z BadAss VR-Z , что была в распоряжении лидера команды «FailCrew Дарксайд» в прошлом году.

Из-за проблем с логистикой заказанные заранее запчасти еще в пути — если новый редуктор Winters Performance еще есть какой-то шанс «увидеть» на дрифт-каре по ходу чемпионата, то вот установка турбо-кита, скорее всего, отложена до следующего года. Тем интереснее будет ждать RDS GP-2023 – интрига следующего сезона появилась еще до старта нынешнего.

В этом видео – обзор жаркой «зетки» Царя

Впрочем, Аркадий Цареградцев не исключает, что его BadAss VR-Z могут ждать какие-то изменения по ходу сезона, если подоспеют запчасти, но пока все это лишь осторожные надежды на лучшее. Если же детали не приедут, то пилот готов провести весь чемпионат на прошлогоднем варианте машины.

И да, на сей раз никаких пожаров быть не должно. За прошлый год во время уик-эндов RDS GP Царь трижды «горел на работе».

Царь льда и пламени!

На этапе в Нижнем Новгороде пожар, начавшийся с колеса, быстро набрал силу и пламя уничтожило всю заднюю часть «Ниссана» 370Z. Повреждения оказались такими серьезными, что Аркадий вынужден был пересесть на непривычный для себя Flanker F, а потому не смог проехать в полную силу и потерял важные очки для чемпионства.

На домашней трассе в Красноярске в финале этапа Аркадий Цареградцев встретился с самым титулованным пилотом в дрифте, ирландцем Джеймсом Дином

На родной земле в Красноярске BadAss VR-Z вновь полыхнул, но хотя бы под финиш заезда – спасатели подоспели вовремя и сбили пламя, не позволив огню нанести автомобилю серьезные повреждения.

Но вот на финальном этапе в Сочи огненная стихия взяла свое уже в квалификации. На середине оцениваемого участка клубы дыма от собственных покрышек помешали Аркадию Цареградцеву разглядеть разгорающееся пламя, и к финишу пожар охватил уже всю корму купе – потушить удалось, пилот не пострадал, но о продолжении борьбы в квалификации речи не шло.

Смотрите, как это было, в этом видео:

А дальше начались чудеса.

Сначала выяснилось, что у Аркадия Петровича не оказалось соперника по парным заездам в топ-32, и для прохода дальше ему было достаточно совершить bye run (читайте, что это такое, в нашей предыдущей статье).

Механики смогли как-то реанимировать машину и буквально вручную дотолкали обугленный «Ниссан» до линии старта. Там Аркадий запустил двигатель, медленно двинулся к точке постановки (в занос), заглушил мотор и докатился к нужному участку трассы – трибуны «Сочи Автодрома» неистовствовали, приветствуя пилота.

Повезло, что база команды «FailCrew Дарксайд», которую представлял Аркадий Петрович, находилась на том же «Сочи Автодроме». Невероятно, но за одну ночь механики сумели восстановить спорткар, на котором пилот в итоге занял четвертое место.

Так что Царя не напугать ни льдом, ни пламенем.

Еще по ходу прошлого чемпионата стало понятно, что причина всех возгораний кроется в особенностях конструкции выхлопной системы BadAss VR-Z – раскаленные газы выходят под днище в непосредственной близости от колес, а летящая в процессе дрифта резиновая крошка в сочетании с парами спирта, на котором работает мотор, вспыхивала на ура.

К новому чемпионату поменяется и конфигурация выпуска, и топливо для двигателя, так что заезды Царя должны быть огненными исключительно в переносном смысле этого слова.

Диски, обвес и топливная система

По словам Аркадия Цареградцева, несмотря на пожар на финальном этапе RDS GP 2021, автомобиль находится в отличном состоянии. Требуется только поменять уничтоженную огнем топливную систему да перекрасить машину.

Собственно, команда ждет возвращения боевого «Ниссана» 370Z из покраски и готова приступить к чистовой сборке.

Тысячи фанатов Царя ждут возвращения своего кумира на трассу в сезоне RDS GP 2022

А вот каким будет новый автомобиль внешне – пока секрет. То есть понятно, что с технической точки зрения это останется старый-добрый BadAss VR-Z, но пилот обещает новый обвес, новые диски и, естественно, новую ливрею. Так что ждем с нетерпением премьеры нового «царского» дрифт-кара.

Однако если соперники надеются, что смогут обеспечить решающее преимущество над Аркадием Петровичем за рулем «прошлогоднего» спорткара, то тут на первый план выходит подготовка Царя.

Не физуха, а ясный ум

Физическая форма в дрифте не так важна, поскольку заезды не чета «Формуле-1», хотя и за 30-секундный проезд пилоты успевают взмокнуть. А вот моральная подготовка – это ключ к успеху .

Ясный ум и нормальный боевой настрой перед стартом каждого заезда – залог того, что на трассе все получится. И здесь у Аркадия Цареградцева свой секрет.

«На старте просто говоришь себе: «Всех порву! Против кого вы тут все выехали!». И с этой мыслью стартуешь. Большую часть времени все так и получается», – с неизменным оптимизмом, кратко и емко делится Царь настроем перед новым сезоном RDS GP.

А ведь до старта меньше месяца!

Царь решительно настроен на чемпионство в RDS GP в этом сезоне

Тем, кому доведется встретиться с BadAss VR-Z на разгоне, будет нелегко, а зрители точно останутся в восторге. А чем ответят соперники Аркадия Цареградцева? Подписывайтесь на наш блог и все узнаете.

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Всем дрифт!

Фото: RDS GP, Monster Energy, Lada Sport Rosneft