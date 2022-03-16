Дрифт – фигурное катание автоспорта, только технику здесь оценивают математически. А за аварии чаще достается тому, кто впереди

Рассказ от лучшей дрифтовой серии в России.

От редакции: Привет! Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов по дрифту в мире. Здесь вам простым и понятным языком расскажут, почему валить боком – круто, как работает система оценок, чем берет российский дрифт и почему он такой красивый. Поддержите начинание плюсами и подписками – тогда и постов будет больше и чаще, а ведь о дрифте их так не хватает!

Судейство дрифта в чем-то схоже с фигурным катанием: оценивают и технику, и стиль. Пилотам нужно точно выполнить судейское задание и продемонстрировать максимально близкие и синхронные парные проезды независимо от разницы в массе и мощности автомобилей. Разбираемся, как судят дрифт на RDS GP.

В предыдущем посте мы рассказали о том, что такое судейское задание в дрифте, а сегодня разберемся в нюансах судейства – доступным языком для тех, кто только начинает знакомство с миром управляемых заносов.

Выбираем трассу

Дрифт можно проводить даже на асфальтовой площадке подходящего размера со специальной разметкой для оцениваемого участка. Но на соревнованиях уровня RDS GP в большинстве случаев используются профессиональные автодромы.

Возьмем, например, Moscow Raceway под Волоколамском. Как из почти 4-километрового кольца, полного поворотов, выбрать тот самый оцениваемый участок?

На кольцевой трассе, как правило, выбирают отрезок, где:

• есть прямой участок для разгона;

• есть подходящие по радиусу повороты;

• есть медленные и быстрые повороты.

Баланс очень важен. На участках трассы со слишком большим радиусом автомобиль не может долго двигаться с правильным углом. Оптимально – средний и малый радиус поворотов. А сочетание скоростных и медленных поворотов на оцениваемом участке позволяет увидеть весь уровень мастерства пилотов.

При составлении судейского задания у судей вовсе нет задачи поставить пилотов в сложное положение. Специфику диктуют особенности конкретной трассы.

Обычно клиппинг-зоны располагаются снаружи или внутри, но порой их приходится двигать едва ли не на середину трассы, чтобы получилась оптимальная для пилотов траектория движения. Иначе можно накрутить такую конфигурацию, которую невозможно будет проехать в непрерывном заносе. Кстати, даже небольшие изменения в расположении клиппинг-зон могут существенно изменить технику прохождения трассы.

Сложная трасса для дрифта – «Сочи Автодром». Тут высокие скорости и близость бетонных отбойников, которые в буквальном смысле испытывают участников на прочность. Но и зрелищности эта трасса, конечно, добавляет!

В судейском задании этапа RDS GP в Сочи есть «шпилька» (разворот) с очень маленьким радиусом из-за ширины трассы всего в 20 метров. Чтобы пройти этот разворот, пилотам приходится тормозить с очень высокой скорости. Для парного дрифта такие участки очень сложные.

Как начисляются баллы

Все зависит от сложности. Есть участки, которые очень сложно проехать так, как сказали судьи, поэтому за них получают больше баллов. А есть участки, куда машина буквально сама едет – за них пилоты получают меньше.

Никакой самодеятельности в оценке нет. Международная автомобильная федерация (FIA) в правилах судейства дрифта определяет, что «вес» каждого из критериев может быть от 10 до 50 баллов, а их сумма в общей оценке составляет 100 баллов.

Вес каждого критерия – угол заноса, траектория движения автомобиля и стиль – по ходу сезона RDS GP не меняется вне зависимости от сложности трассы. Сейчас используется расклад «30-30-40», где 40 баллов – это максимум за стиль и по 30 баллов можно набрать за угол и траекторию.

Что судить проще, а что сложнее?

В каждом чемпионате по дрифту свои подходы к судейству. Бывает так, что весь сезон один судья будет отвечать за стиль, другой – за траекторию, третий – за угол.

В прошлом сезоне RDS GP ротировали роли судей, чтобы у них была возможность расширить взгляд на ситуацию и оценку. Потому что оценка траектории требует более математического подхода, а оценка стиля – это уже более глубокое понимание физики процесса и зрелищности. Причем нельзя сказать, что какой-то критерий более сложный – они просто разные.

Хоть в RDS GP участвуют разные по массе и мощности машины, подход к оценке прохождения трассы у судей одинаковый. Конечно, легкая машина и полуторатонный «бегемот» имеют совсем разную динамику, движение и перекладки. Но их соревновательные возможности уравниваются через баланс веса автомобиля и ширины шины: для более легких машин используют более узкие шины.

В дрифте неслучайно трое судей. В квалификационных (одиночных) заездах каждый из них оценивает свой критерий, поэтому разногласий не бывает. А вот в парных заездах случается так, что один отдал победу одному пилоту, другой – другому. Решение принимается количеством голосов, а если третий судья поставит OMT, то назначат повторный заезд (если не знаете что такое ОМТ – читайте наш ликбез по терминам дрифта).

Как разбирают аварии?

В дрифте не действуют правила дорожного движения, и часто в авариях на трассе виноват тот, кто ехал впереди . По правилам, если в результате аварии невиновный пилот не может продолжить соревнование, то он автоматически становится победителем всего хита (двух заездов одной пары спортсменов). А если же контакт был, но оба пилота продолжили движение по заданной траектории, то судьи снимут баллы с виновника за грубую ошибку, а не поставят ноль.

Понять, по какой причине произошло столкновение, и принять верное решение судьям бывает очень сложно. В этой ситуации на помощь приходит техника.

В RDS GP используется система телеметрии Drift Dynamics , которая через 20-30 секунд после окончания заезда предоставляет судьям прямой доступ к скорости и углу обеих машин в любой точке оцениваемого участка. Благодаря телеметрии становится понятно, кто из пилотов в парном заезде ошибся: сильнее замедлился первый или слишком сильно разогнался второй (срезал чуть-чуть и увеличил разницу в скорости).

Также система дает возможность судьям сравнивать заезды пилотов в парах и в квалификации, особенно если погодные условия не менялись. Если есть большое отличие между разными проездами одного пилота в схожих условиях, то для судей это повод задуматься, почему так произошло. Бывает очень показательно.

Но даже использование техники не избавляет судей от критики – и со стороны болельщиков, и со стороны пилотов.

Судью на мыло?

В любом виде спорта, где есть судейские оценки и субъективное мнение, всегда будут недовольные. Будь то дрифт, фигурное катание, прыжки в воду или синхронное плавание. Доволен только тот, кто выиграл. Точно так же со зрителями, у которых есть свое мнение.

Надо учитывать, что судьи – это профессионалы , которые очень хорошо понимают процесс, знают правила и обязаны принимать максимально объективные решения. Плюс у них есть для этого все необходимое: телеметрия Drift Dynamics и специальные судейские повторы (их не показывают в трансляции). RDS GP судят те, кто уже оценивали и принимали решения по множеству заездов и имеют большой судейский опыт.

Работа судьи – одна из самых сложных: технически, физически и морально. Это три дня за этап, по 6-7 часов на судейской вышке в любую погоду – в жару, в холод, в дождь. И от зрителей этим ребятам прежде всего нужна поддержка. В конце концов, именно судьи делают соревнования соревнованиями.

В этом видео с финала RDS GP 2021 в Сочи разбираются некоторые ошибки пилотов, а с 07:30 показываем атмосферу в штабе РДС во время финальных заездов – пилоты болеют друг за друга и предсказывают решения судей.

Надеемся, что теперь судейство дрифта стало для вас более понятным. Приходите на этапы RDS GP, следите за соревнованиями с трибун или смотрите прямые трансляции на RDS TV, чтобы еще глубже погрузиться в мир управляемых заносов.

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Всем дрифт!

Фото: RDS GP