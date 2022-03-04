Как судят дрифт? За что дают баллы? Сколько и где можно набрать? Рассказ с видеопримером от лучшей серии России

От редакции: Привет! Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – лучшем чемпионате по дрифту в мире. Здесь вам простым и понятным языком расскажут, почему валить боком – круто, как работает система оценок, чем берет российский дрифт и почему он такой красивый. Поддержите начинание плюсами и подписками – тогда и постов будет больше и чаще, а ведь о дрифте их так не хватает!

Гоночный уик-энд Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) обычно начинается в пятницу с официальных тренировок, хотя проводить тесты на трассе пилоты и команды могут начинать заранее, если у них есть желание и возможность.

Подбирать настройки, оттачивать навыки и в целом готовится к борьбе загодя регламент соревнований не запрещает. Но требования судей в квалификации и парных заездах пилоты узнают только из судейского задания . Сегодня расскажем, что это такое.

Без судейского задания этот участок трассы – просто кусок асфальта.

В сезоне-2021 на всех этапах RDS GP состав судейской коллегии был постоянным: Андрей Наумов, Александр Сиверцев и Айк Симонян. От этапа к этапу они менялись своими ролями: каждый оценивал либо стиль, либо угол, либо траекторию. А глава Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский неизменно выступал в роли руководителя гонки.

Этот квартет и определял требования к прохождению оцениваемого участка.

На брифингах, которые проводят судьи, обязаны присутствовать все пилоты: чтобы они знали, что нужно делать за рулем.

Проще говоря, абы как взять и проехать «боком» от начала оцениваемого участка до финишной черты нельзя. То есть, конечно, можно, но на хороший результат в этом случае вряд ли стоит рассчитывать. А чтобы успешно пройти квалификацию и обеспечить себе как минимум место в топ-32, нужно максимально точно придерживаться судейского задания .

В нем объясняется, как оцениваемый участок поделен на отрезки и какое количество баллов на них можно заработать: как проходить «клиппинг зоны» и «тач-н-гоу» (если не знаете, что это такое — читайте этот пост, где мы рассказываем о терминах дрифта) и даже то, в какой технике надо преодолевать те или иные отрезки оцениваемого участка.

На брифинге судьи объясняют, в какие части трассы смещаться запрещено, показывают крайнюю точку постановки (в занос) и отвечают на все вопросы пилотов.

Оцениваемый участок на трассе Moscow Raceway

В квалификации (одиночный заезд) пилот может набрать максимум 100 баллов. Результат складывается из оценок трех судей. Каждый ставит оценки по тому критерию, за который он отвечает. Это угол заноса, траектория движения автомобиля и стиль .

Причем оценка за стиль складывается из двух факторов: точность, агрессивность и самоотдача пилота при движении автомобиля вперед по траектории (то, что называют «коммитментом», commitment) и контроля, плавности при движении автомобиля вокруг своей оси (оно же «флюидити», fluidity).

На брифинге судьи рассказывают, какой максимальный балл можно получить за прохождение каждого сектора, и пилоты могут сами для себя решать, чем пожертвовать в проезде, если что-то пойдет не так. Или прибрать угол, чтобы не допустить разворота и не обнулить совсем проезд, или же порадовать зрителей и полностью посвятить себя сражению по стилю.

Пилот точно получит «ноль» от всех трех судей, если : допустит разворот, полную остановку или критическое замедление; явное, видимое прямолинейное движение; будет двигаться с противоположным заданию углом; выедет за пределы трассы всеми четырьмя колесами; допустит критически большую дистанцию от лидера. Карается нулем и неспортивное поведение в заезде.

Могут быть и другие «нулевые» ошибки, которые судьи обязательно доведут до участников на брифинге. Выше мы рассмотрели базовый «набор» моментов, которые гарантированно обнулят любой заезд — хоть одиночный, хоть парный.

В парных заездах от лидера требуется максимально точно выполнить судейское задание, а преследователю важно полностью повторить движения и траекторию лидера, находясь как можно ближе к нему, но не обгоняя его. Обгоны в дрифте категорически запрещены, кроме ситуаций, когда надо избежать аварии.

Преследователь в парных заездах оценивается по углу, траектории, синхронности повторения маневров лидера и степени приближения к нему.

Пока на словах это может показаться сложным, особенно если вы только-только знакомитесь с дрифтом, но на деле достаточно посмотреть пару этапов RDS GP – и все станет понятно. Примеры судейских заданий из сезона RDS GP прошлого года — ниже.

Так выглядело судейское задание на автодроме Moscow Raceway в 2021 году.

Теперь давайте попрактикуемся: в видео (08:25) послушайте объяснение судейского задания на брифинге пилотов на подмосковном автодроме ADM Raceway.

Для понимания судейского задания в дрифте этих знаний вам на первое время должно хватить. Хотите их углубить? Приходите на этапы RDS GP и с трибун следите за нюансами дрифта или смотрите прямые видеотрансляции на RDS TV.

И не забывайте подписываться на наш блог. Дальше будет интереснее – вас ждут очередные ликбезы, инсайты по подготовке наших пилотов к чемпионату 2022 года и возможность быть в курсе событий нового сезона RDS GP .

Всем дрифт!

Фото: RDS GP