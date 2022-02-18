Азбука дрифта: 20 слов, которые помогут вам стать знатоком RDS GP. Полная версия

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Новый сезон главного российского турнира по дрифту не за горами, а значит – самое время начать подготовку к Гран при Российской дрифт серии. Если вы только-только знакомитесь с дрифтом, давайте начнем с азов. Сегодня расскажем о главных терминах из мира управляемого заноса – запоминайте, эти слова помогут быстро разобраться в происходящем на трассах.

Ну а если вы фанат РДС со стажем – отлично, повторим основы!

Техника пилотирования

• Furidashi («фуридаши») – с этого начинается любой заезд в дрифте. Словом «фуридаши» называется инициация заноса в конце разгонного участка. Начать ее важно не раньше и не позже отмеченного отрезка трассы, а от качества исполнения постановки в занос зависит качество и темп заезда как в квалификации, так и в дуэлях.

• Furikaeshi («фурикаеши») – без «фуридаши» невозможно представить себе «фурикаеши». За этим японским словом скрывается смена направления движения в управляемом заносе. Если говорить совсем просто, то «фурикаеши» — тот маневр, который знаком всем под термином «перекладка».

Оверстир, андерстир или бэквард? Ответ на этот вопрос знает только сам пилот.

• Oversteer/Understeer («оверстир»/«андерстир») – слова, которые часто встречаются в автоспорте и обозначают проблемы со сцеплением колес автомобиля с трассой. Если недостаточно хорошо за дорогу держится передняя ось и машину несет наружу поворота, то это understeer или снос. В обратной ситуации, когда сцепление с покрытием потеряли задние колеса, машина отправляется в занос или oversteer.

• Backward («бэквард») – один из немногих дрифтерских терминов, который имеет не японское, а английское происхождение. За «бэквардом» скрывается крайне зрелищная постановка, в момент которой задняя ось автомобиля практически обгоняет переднюю. Если автомобиль правильно настроен, а пилот имеет достаточный опыт, то таким маневром можно порадовать болельщиков и получить кучу фоточек в инстаграм. Но если что-то пошло не так, то «бэквард» закончится в лучшем случае разворотом, а в худшем – аварией.

Целовать стены без последствий под силу только настоящим мастерам дрифта.

• Powerslide («пауэрслайд») – один из способов инициации заноса, в котором основную роль играет мощность двигателя. Если табун лошадей под капотом достаточный, а настройки подвески подобраны правильно, то спровоцировать скольжение можно за счет «пауэрслайда». Клубы дыма из-под колес и респект зрителей гарантированы.

• Kansei («кансей») – если «пауэрслайд» позволяет отправить машину в занос за счет мощности двигателя, то «кансей» работает на контрасте с этим методом. Здесь занос начинается за счет вывернутого руля и одновременного резкого сброса газа. Если вы хоть раз смотрели культовое аниме Initial D, то с «кансей» вы знакомы как минимум на картинке.

• Kiss the wall – в прямом смысле «поцелуй стены», который по силам только настоящим мастерам дрифта. Во время этого маневра пилот касается задним бампером своего автомобиля отбойника – если удалось дальше продолжить движение, то это желанный kiss the wall. Если касание привело к аварии, то это уже фиаско.

На трассе в Сочи из-за близости отбойников от скорости работы механиков зависит многое.

Участки гоночной трассы и разметка

• Respect zone («респект зона») – отрезок участка разгона, в котором автомобиль пилота-преследователя должен двигаться в пределах базы машины пилота-лидера. Сделано это для того, чтобы нивелировать возможную разницу в мощности и разгонной динамике двух автомобилей, обеспечив максимально синхронный разгон и минимальное расстояние между участниками заезда на «постановке» в занос.

Пройти так клиппинг-зону – значит, получить от судей хороший балл.

• Clipping zone («клиппинг зона») – это часть оцениваемого участка, расположенная обычно внутри траектории движения автомобилей, через которую оба пилота должны проехать. Дрифтерам необходимо двигаться через нанесенную на асфальт разметку, которую из-за вида трех белых полосок часто называют «адидасами». Причем чтобы судьи зачли прохождение «клиппинг зоны», ее важно преодолеть через короткие стороны разметки. Удается это не всем и не всегда.

• Touch and go («тач-н-гоу») – зона оцениваемого участка, разметку которой пилоты должны преодолеть хотя бы одним задним колесом. Обозначается на трассе прямоугольником. Обычно «тач-н-гоу» располагаются снаружи относительно траектории движения автомобилей и призваны не дать лидеру смещаться внутрь, лишая этим преследователя возможности ехать плотно и синхронно.

Cлева в кадре видны два прямоугольника тач-н-гоу, а справа – «адидасы» клиппинг зоны.

Правила соревнований

• Senko («сенко») и Atooi («атой»), они же leader и chaser, они же лидер и преследователь. Проще говоря, лидер – это пилот, который в парном заезде двигается по трассе первым и задает темп и траекторию. Логично, что преследователь в парных заездах едет вторым, стараясь удержаться за машиной впереди. Любой участник РДС, если он прошел квалификацию и вышел в стадию топ-32, как минимум один раз должен примерить на себя роль «сенко» и «атоя».

• Tanso («тансо») и Tsuiso («тсуисо») — японские термины, имеющий английский аналог solo run и tandem run. Как ясно из названия, первый термин означает одиночные проезды по трассе, а второй – парные заезды. Проще говоря, «тансо» в дрифте называются квалификационные заезды, по итогам которых определяются участники топ-32. А стать свидетелями «тсуисо» можно со стадии топ-32 и вплоть до финала.

• Heat – «хитом» в дрифте называют парные заезды, причем именно их сочетание. Сочетание, при котором один из участников дуэли по очереди проезжает оцениваемый участок сначала в роли лидера, а потом в роли преследователя. Таким образом, в состав «хита» входят два парных проезда. И никак иначе – если участник один, то смотрите bye run ниже.

Типичный хит в дрифте – два пилота одновременно на трассе.

• Bye run («бай ран») — запоминайте, он возможен только в парных заездах. Этим термином называют заезд, в котором участвует только один пилот – либо из-за схода соперника, либо из-за нечетного количества участников в дуэлях. Для успешного прохождения в следующую стадию борьбы пилоту в «бай ране» нужно просто своим ходом доехать до зоны постановки и все.

• One more time — термин, который часто скрывается за аббревиатурой OMT и обозначает перезаезд, если судьи не смогли определить победителя парного заезда. А часто бывает так, что OMT не приходит один. Порой пилоты едут одинаково хорошо (или одинаково плохо) несколько раз подряд, так что судьям приходится неоднократно назначать перезаезды. Регламент RDS GP допускает до трех OMT в одной паре участников.

Опытная команда способна за короткое время восстановить машину после аварии или заменить двигатель после поломки.

• Pit stop («пит-стоп») — широко распространенный в гонках термин, за которым скрывается плановая остановка автомобиля в специально обозначенной зоне трассы. В RDS GP пилотам и командам отводится минута на смену покрышек, проверку состояния машины и общение с дрифтером перед продолжением борьбы. Если в минуту не уложились – либо идет competition time out, либо участника ждет наказание.

• Competition time out – если что-то пошло не по плану и автомобиль сломался во время парных заездов, каждый пилот может один раз за гоночный уик-энд воспользоваться 5-минутным перерывом на ремонт машины. Не уложились в это время – увы, борьба завершена… Но опытные команды способны за время competition time out перебрать чуть ли не половину дрифт-кара, чтобы вернуть своего пилота в борьбу!

• Anikuya («аникуя») – мечта всех пилотов, которые выходят на старт квалификационных заездов. За этим японским словом скрывается достаточно редкое событие, записать которое на свой счет хотят все без исключения дрифтеры. Термином «аникуя» в мире управляемого заноса называется проезд в квалификации с максимальным результатом в 100 баллов. Если тебе покорилась anikuya – твое имя надолго впишут в историю РДС, ведь за последние два года в дрифт-серии никто в квалификации на 100 баллов так и не проехал.

Этот ролик даёт отличное представление о фуридаши (01:19), фурикаеши в парных заездах (01:36) и, конечно, о работе команд во время пит-стопов и competition time out (02:43)

Конечно, этой двадцаткой слов лексикон дрифта не ограничивается, но и перечисленных терминов вам хватит на первое время, чтобы ощутить себя профи во время просмотра трансляций на RDS TV и в живых дискуссиях на трибунах. Есть вопросы – пишите в комментариях, и мы на них ответим.

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Всем дрифт!

Фото: RDS GPLukoil Racing Team