«Емельяненко, возможно, в принципе не дожил бы до боя с Дациком». Кто лечил Александра перед поединком?

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В субботу в Москве состоялся турнир Hardcore Boxing, где Александр Емельяненко вышел в ринг против Вячеслава Дацика. АЕ проиграл нокаутом за 13 секунд, но сам факт его выхода на поединок можно назвать чудом.

Еще в начале лета поединок казался невозможным, потому что Емельяненко несколько месяцев был в серьезном загуле. Тогда многие спортивные эксперты в принципе сомневались в том, что Емельяненко хотя бы просто начнет нормально жить, не говоря уже о выступлениях.

За помощью Емельяненко приехал в Екатеринбург. Менеджер бойца Никита Бурчак сразу же заявил, что Емельяненко находится в специальной клинике, однако подробностей не раскрыл. До сих пор не было известно, кто конкретно занимался лечением известного бойца.

В пятницу на официальном YouTube-канале Александра появилось видео, где на обложке была размещена фотография человека, которого в самом видео не было.

Речь идет о втором человеке слева на обложке. Этот же человек был замечен на другом видео – уже после боя.

После поединка он ушел с Александром в раздевалку вместе с врачами скорой помощи и секундантом Иваном Штырковым.

По нашим данным, это главный врач ОНБ №1 Антон Поддубный. Это подтверждает федеральное агентство URA.RU.

По данным источника URA.RU, именно Поддубный вытащил с того света Александра: «Если бы Поддубный не взялся за Емельяненко, Александр, возможно, в принципе не дожил бы до боя или стал инвалидом. Он его вытащил однозначно».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович