13 комментариев

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От редакции: вы в официальном блоге Владислава Радимова. В дебютном посте экс-капитан «Зенита» вспоминает курьезные истории про первых легионеров из дальнего зарубежья в Санкт-Петербурге. Такое точно заслуживает плюсов и подписок.

Друзья, всем привет, на связи Владислав Радимов. Первую запись в блоге мне захотелось сделать ностальгической. Чуть позже я планирую писать про проблемы нашего детско-юношеского футбола, расскажу про свой благотворительный проект, участие в медиафутболе и отношение к нему, но начать хочется именно с воспоминаний. Кстати, часто мыслями я делюсь у себя в телеграм-канале, подписывайтесь.

Недавний материал Андрея Бодрова с неочевидными воспоминаниями про легионеров «Спартака», которых принято если не критиковать, то вспоминать с нескрываемой усмешкой, побудил меня вспомнить об иностранцах, с которыми я играл вместе за «Зенит». В истории петербургского клуба хватало легионеров, а в начале нулевых, как раз когда я вернулся в родной город и стал капитаном «Зенита», поток иностранных игроков в клуб увеличился, а вместе с этим и количество ярких колоритных историй, некоторыми из которых хочется поделиться с читателями.

Первые легионеры из дальнего зарубежья оказались в «Зените» после бронзы 2001 года, однако по-настоящему массовый характер приобретение иностранцев обрело после прихода на тренерский мостик Властимила Петржелы. Так вышло, что я присоединился к клубу зимой 2003 года вместе с группой игроков, которую прозвали «чехословацким нашествием» – Горак, Ширл и Мареш пришли из «Спарты», Чонтофальски и Гартиг из «Богемианса».

За полгода до этого в «Зенит» приехали два легионера из Румынии. И если Даниэла Кирицэ многие помнят, ведь защитник провел в Петербурге три неплохих сезона, то второго румына мало кто помнит и знает. Зено Бундя продержался в «Зените» несколько месяцев, а привез его в команду тогда еще Бориса Раппопорта тот же агент, что и у Кирицэ. Ничем примечательным, кроме того, что он приходил свободным агентом, этот трансфер не запомнился, Бундя сыграл за «Зенит» всего три матча и уехал. Удивительно, но спустя год после отъезда из «Зенита» этот игрок умудрился даже сыграть за сборную Румынии, хотя среди болельщиков «Зенита» его помнят немногие. А вот Кирицэ, который провел 66 матчей в футболке «Зенита», за сборную так и не сыграл.

Зато Кирицэ смог отметиться дичайшей историей в «Зените». Во время сборов команда жила в отеле, в котором у ресепшена был огромный аквариум с маленькими декоративными рыбками. Кирицэ поспорил на 100 долларов, что съест одну из них, и, совершенно не смущаясь работников отеля, запустил руку в аквариум, достал рыбку и с лицом, довольным от осознания факта, что он стал на 100 баксов богаче, сожрал рыбеху.

Пришедшие вместе со мной ребята из Чехии и Словакии в «Зените» выступили неплохо. Павел Мареш на пару лет закрыл левую бровку обороны, в 2004-v со сборной Чехии взял бронзу на Евро, но многим запомнился тем, что был невероятно похож на меня внешне. Мы носили одинаковые стрижки, были близки по росту и фактуре, да и черты лица отдаленно сходились. Так вышло, что на первый сбор команды после трансфера я приехал чуть позже, и когда подошел к Петржеле, он с Боровичкой на несколько секунд застыл в непонимании, как это вообще возможно – такое сходство! Потом привыкли.

В августе 2006 Мареш переходил в «Болтон», и на домашнем матче с «Амкаром» в перерыве чех сделал круг по беговым дорожкам «Петровского» и бросал на трибуны игровые футболки, разбросал штук десять! А через пару дней трансфер по неведомым причинам сорвался, конкурент Мареша за место в составе травмировался, так что чеха решили оставить еще на полгода. Правда, накануне ближайшего матча возникла проблема – играть не в чем, все футболки раздал. Начальник команды раздраженно ворчал, чтобы Мареш шел к болельщикам и просил майки обратно, но все-таки новые комплекты к игре подготовить успели.

Радек Ширл остался подольше, собрал титулы, включая Кубок УЕФА, ну а в сердцах болельщиков «Зенита» навсегда останется как автор «золотого гола» в Раменском, который принес нашей команде долгожданное чемпионство.

Хорошие воспоминания о Камиле Чонтофальски. Кажется, что в него верили больше, чем в Малафеева, но Славу конкуренция со словаком только укрепила, и постепенно он место в основе отбил и больше не уступал, хотя в чемпионский сезон оба вратаря сыграли практически одинаковое количество матчей.

Но начал Камил в «Зените» неважно. Второй матч в старте – легендарные 1:7 от «Динамо», причем первый гол – откровенный привоз. В аэропорту перед посадкой Чонтофальски мрачно хмурился после такого матча, уставился в одну точку, вообще не шевелился и не подавал признаков жизни. Покупаю мороженое рожок, подхожу к Камилу, сую мороженое ему под нос, как микрофон, и спрашиваю: «Что вы можете сказать о прошедшем матче?» Только тогда Камил хоть слегка, но улыбнулся, растаял и успокоился.

Одним из самых запоминающихся легионеров той волны был Лукаш Гартиг. И с ним связано больше всего курьезных историй. Поговаривали, что дома в Чехии он работал трактористом или слесарем, футбол для него оставался только хобби, но благодаря счастливой случайности в 24 лет оказался в «Богемиансе», а чуть позже и в «Зените». Гартиг был мощный, агрессивный, неуступчивый, но по футбольным качествам, конечно, у него выпячивались большие пробелы. Лучший свой матч он выдал в кубковой игре в Ярославле, сделав дубль, а обе голевые передачи ему отдал я. Но, разумеется, Гартигу было чрезвычайно сложно выдерживать тот уровень, который требовался тогда для игры в «Зените», да и конкуренты за место в составе играли здорово.

Еще ходил слух, что Гартиг – скинхэд, ведь и внешность у него соответствовала. Быть может, это не так, но один момент на эту тему запомнился. Однажды на просмотр в «Зенит» приезжал Баффур Гьян, который играл в «Динамо» и «Сатурне». И в контрольной игре Гартиг ни разу не отдал передачу Гьяну, хотя был его партнером по атаке. Гьян себя в итоге не смог проявить и в «Зенит» не перешел.

Еще история. «Зенит» играл в предсезонном турнире Copa del Sol. Побеждаем в первом матче «Динамо» из Тбилиси, катаем ничью со «Спартаком», а против «Шахтера» Гартиг делает хет-трик и приносит победу 4:3. За это ему вручают приз лучшего игрока турнира. Когда команда увидела, что именно за приз подарили Гартигу, мы все вместе заржали в голос. Организаторы вручили Гартигу, который, мягко скажем, не отличался техникой, сделанную из дерева фигурку футболиста!

Но самый смешной случай случился на другом сборе. У Петржелы был такой ход, который потом назвали «акция». Суть его в следующем. Сборы длились две недели, и ровно посередине сбора Власта собрал нас и сказал: «У вас есть один день, выходной, в который можете делать что угодно, забыв про режим. Полная свобода, за вами никто не будет следить и не будет никаких последствий, но только один день». С точки зрения психологии – потрясающий ход, потому что две недели безвылазно сидеть на сборах тяжело, а тут такая психологическая разгрузка.

Но у этого был один нюанс – не все футболисты могли ограничиться одним днем, перенося «акцию» на день следующий. Одним из таких и был Гартиг. И вот, чутка продлив «акцию» и придя на тренировку слегка «нарядным», Гартиг умудрился повалить со смеху команду на газон. Упражнение – игра на укороченном поле, для этого переносные ворота ставятся на линиях штрафной, игровая площадка получается уменьшенных размеров, но основные, стационарные ворота остаются позади, где и стояли до этого. В одном из эпизодов Гартиг принимает мяч на фланге, разворачивается и ... бежит за пределы игровой площадки к основным воротам. Гартиг понял, что что-то неладно, только когда увидел, что его никто не преследует, а вся команда лежит на газоне, скорчившись от смеха.

Правда, уже после ухода из «Зенита» Гартиг пошумел в Лиге Чемпионов со словацкой «Артмедией», а потом Петржела позвал его с собой в «Сигму». Все-таки за что-то Власта этого долговязого увальня ценил!

Приезжал в Петербург и другой нападающий – Марек Кинцл. У него было хорошее портфолио, он поиграл в сборной и Лиге Чемпионов, в которой даже забивал Спартаку, да и приходил уже опытным игроком, ему было 30. От него ждали многого, но уже на первых тренировках в глаза бросилась особенность – Кинцл бил по воротам только щекой, вообще не бил подъемом. Даже по стоящему мячу с линии штрафной все равно подстраивался и бил щекой. Оказывается, его терзала хроническая травма голеностопа, которая просто не позволяла ему бить иначе. Разумеется, к Мареку мгновенно прилипло прозвище «Щека». В первой же игре Кинцла в футболке «Зенита» мы в первом тайме летим «Ротору» 0:2. В перерыве его заменили на Быстрова, и Володька уже спустя минуту забил, а потом еще и отдал голевую Аршавину, а «Зенит» одержал волевую победу 3:2. С тех пор Марек «Щека» Кинцл практически не играл, а вскоре и покинул Петербург.

Еще одним запоминающимся легионером из того восточноевропейского эшелона был Ян Флахбарт. Его лицо украшала безупречная аккуратная бородка, но вот игра в обороне была далека от аккуратной. Расскажу самый запоминающийся эпизод. Кубок УЕФА тогда проводился в странном формате – в группе было по 5 команд, которые играл в один круг, хозяева и гости определялись жребием, а дальше выходили 3 команды. В первом матче мы разгромили АЕК 5:1, потом уступили «Лиллю», сыграли вничью с «Севильей». Последний тур мы пропускали, а в четвертом поехали в гости к «Алемании» – немецкой команде, которая играла во второй Бундеслиге, но благодаря выходу в финал Кубка Германии они квалифицировались в Кубок УЕФА.

Непростой гостевой матч, немцы ведут, я сравниваю с пенальти, а во втором тайме подаю со штрафного на Горшкова – 2:1. Последние минуты немцы давят, мы держимся. За пять минут до конца выходит этот Флахбарт, и в совершенно ненужном моменте дергает немца за рукав – пенальти, 2:2. До сих пор перед глазами Слава Малафеев, который в полном недоумении машет кулаком в сторону чеха: «Ты что творишь?!». В итоге ничья, из-за которой мы не вышли из группы, а трофей в том году забрал ЦСКА. В раздевалке Флахбарт схватился за сердце, звал врача, говорил, что ему плохо, но многим показалось, что он просто ппридумывал какую-то проблему со здоровьем, чтобы оправдать слабую игру. Через несколько месяцев в «Зенит» перейдет Александр Анюков, а Флахбарт и его бородка плотно сядут на скамейку.

Чуть позже в «Зенит» приехал Эрик Хаген. Болельщикам он запомнился как кровожадный и агрессивный неуступчивый защитник, но в жизни был славным малым. После финала чемпионата мира-2006 у нас с Эриком возникла добрая традиция – я пробивал его головой в грудь, как Зидан ударил Матерацци. Не так сильно, разумеется, просто чтобы взбодриться. Хаген при этом очень сильно радовался и смеялся, нравилась ему наша традиция.

Доброта Хагена проявилась, когда он приютил на базе бродячую собаку, которая бегала неподалеку. Он соорудил для нее будку, подкармливал, все на базе об этом знали. Но однажды, когда в команде уже было три корейских игрока, в один из дней собака пропала. Просто исчезла! После этого Эрик очень злобно косился на корейских ребят. И смех и грех!

Сами корейцы, уже при Адвокате, друг друга сильно поддерживали, а на тренировках постоянно подсказывали друг другу фразой «Ури!Ури». Это означало «Один, свободен», но звучало так забавно, что потом все команда травила друг друга фразой «Ури!» даже в быту. Адвокат, когда слышал «Ури!» от русских ребят, всегда улыбался.

Заметным трансфером в свое время стал переход Фатиха Текке. Он сразу же поднял планку, пообещав забить 61 гол за два сезона, и эту фразу ему часто вспоминали, особенно когда игра в «Зените» пошла не так ярко, как хотелось. Мастерство у него было, да и на тренировках он выделялся, умел практически все, с мячом был просто прекрасен, но его подводила физика. Дело в том, что Текке достаточно набожный человек и соблюдал строгий пост, отчего не всегда был в рабочей форме, да и травмы частенько тревожили.

Конечно, курьезных и необычных историй хватает и про русских ребят. Но об этом предлагаю рассказать уже в следующем посте.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Vladimir Rys