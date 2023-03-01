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Пособие по «Формуле-1» для новичков: какие моторы и шины, зачем проводят пит-стопы, что значат сигнальные флаги

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Шарль Леклер Шарль Леклер
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Мерседес Мерседес
Феррари Феррари
Формула-1 Формула-1
Ред Булл Ред Булл
Уильямс Уильямс
Альпин Альпин
Макларен Макларен
Альфа Ромео Альфа Ромео
Серхио Перес Серхио Перес
Джордж Расселл Джордж Расселл
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Авто Авто

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Вы в блоге телеграм-канала RaceBros – здесь рассказывают о самом интересном в мире автомобилей и автоспорта. Не жалеем плюсов, чтобы таких постов было больше! Сегодня для вас – путеводитель по миру главных гонок планеты: от смысла сигнальных флагов до объяснения формата заездов и назначения пит-стопов.

Что такое «Формула-1»?

«Формула-1» – это ежегодный чемпионат мира по кольцевым гонкам, который проводится по правилам Международной автоспортивной федерации на машинах с «открытыми колесами».

Но недостаточно «открыть» колеса вашему автомобилю для участия в этом виде гонок, само слово «формула» используется здесь по причине определенного набора правил и регламентов, которому следуют все участники серии. Болиды строятся каждой командой самостоятельно, у других производителей разрешено покупать только ограниченное количество деталей.

Чемпионат мира проводится каждый год с марта по ноябрь-декабрь, с небольшим летним перерывом в августе. По окончании сезона подводятся итоги и вручаются титул чемпиона мира среди гонщиков (личный зачет) и Кубок Конструкторов (командный зачет).

С чего начиналась «Формула-1»?

Первый чемпионат мира среди пилотов был проведен в 1950 году. Прародителем «Ф-1» можно назвать чемпионат Европы по автогонкам Гран-при, который проводился с 20-х годов прошлого века.

Первым чемпионом мира в истории стал итальянец Джузеппе Фарина на «Альфа Ромео». В следующие 7 лет 5 раз чемпионом станет аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, один из величайших гонщиков в истории. Сейчас больше всего титулов чемпиона мира у немца Микаэля Шумахера и британца Льюиса Хэмилтона — по 7, и второй все еще выступает и имеет шансы стать самым титулованным гонщиком «Формулы-1» уже единолично. Действующий чемпион – Макс Ферстаппен.

Первый чемпион мира – Джузеппе Фарина

Кубок Конструкторов начали вручать только в 1958 году, его выиграла британская команда «Вануолл» с пилотами Стирлингом Моссом и Тони Бруксом. Самая титулованная команда в истории «Формулы-1» – «Феррари», у них 16 чемпионских титулов. Британские «Уильямс» и «Макларен» имеют 9 и 8 титулов соответственно. Также 8 титулов у «Мерседеса» – они выиграли их подряд с 2014 по 2021 год. Действующий обладатель – «Ред Булл».

Технический регламент «Формулы-1»

Нынешний технический регламент должен был начать действовать еще перед началом сезона-2021, но пандемия Covid-19 внесла коррективы и введение нового регламента перенесли на год позже.

Основные причины изменений: борьба с «грязным воздухом», повышение безопасности и снижение цены постройки болида, что становится еще важнее с новым правилом ограничения бюджета, которое введено с начала 2021 года. В первый сезон правила командам нельзя было тратить больше 145 миллионов долларов (для сравнения, «Мерседес», «Феррари» или «Ред Булл» тратили по 400 миллионов долларов за сезон) и эта сумма со временем будет уменьшаться. Ограничение бюджетов на сезон-2023 – 135 миллионов долларов.

Команды и пилоты «Формулы-1»

Сейчас в пелотоне «Формулы-1» выступают 10 команд, каждая из которых выставляет две машины. По нынешним правилам, в «Формуле-1» может выступать 26 машин, что ограничивает возможное количество команд до 13, но пока не набирается и столько. Одна из проблем – членские взнос, введенный в 2020 году. Чтобы войти в список команд-участниц, владельцы новой команды должны будут внести 200 миллионов долларов, которые поделят между собой первые 10 коллективов. Но даже взнос не гарантия успеха. Команды очень не хотят делиться пирогом доходов и выступают против 11-й команды.

В «Формуле-1», как мы теперь знаем, соревнуются 20 пилотов: по 2 в каждой команде. Давайте с ними познакомимся:

«Уильямс» – одна из самых титулованных команд, которая несколько лет назад оказалась на самом дне и пытается оттуда выбраться.

«Альфа Таури» – дочка «Ред Булла». Провалили прошлый сезон, на тестах в этом году тоже не впечатлили, многие считают, что «бычки» – самая слабая команда этого сезона.

«Хаас» – самая молодая команда в пелетоне. Оба пилота, казалось, что уходили из «Ф-1» с концами, но вернулись и попытаются затащить американцев в середину таблицы.

«Астон Мартин» – темные лошадки сезона. Команда очень высоко котируется после тестов, а Фернандо Алонсо сильно мотивирован даже в свои 41. За «Астонами» будет интересно следить.

«Альфа Ромео» – последний сезон команды под таким названием. Коллектив выкупает «Ауди» и в 2026-м он становится заводским.

«Макларен» – легендарная британская команда, кажется, в этом сезоне будет далека от борьбы за право быть лучшими после топ-3. Провальные тесты обещают очень трудный сезон. Отдельно интересно будет посмотреть на Оскара Пиастри – прошлым летом за австралийца «Маки» судились с «Альпин», членом молодежной команды которой являлся Оскар. Пиастри все-таки покинул французов, но сделал ли он правильный выбор?

«Альпин» – французский коллектив с французскими пилотами в составе. Команда для фанатов французских комедий, круассанов и вина.

«Мерседес» – впервые с 2014 года начинают сезон не в качестве действующего обладателя Кубка Конструкторов. Льюис Хэмилтон же не выиграл ни одной гонки в прошлом сезоне, впервые в карьере! Продолжится ли эта черная полоса еще на год?

«Феррари» – цирк в переводе с «формульного». Перед этим сезоном легендарный коллектив сменил и главу команды, и главного стратега. Итальянцы не видели новых трофеев на своей базе с 2007 года, пыль уже в несколько слоев.

«Ред Булл» – действующие чемпионы, обладатели самой быстрой машины на тестах. Кажется, ничего не помешает взять очередные титулы, но вдруг?

Чтобы получить контракт в «Формуле-1» нужно получить суперлицензию, которую выдают в Международной Автомобильной Федерации за выступление в молодежных чемпионатах.

Вообще, быть пилотом «Формулы-1» трудно физически. Гонщики теряют несколько килограмм к концу гран-при и испытывают сильные перегрузки, которые меряются в G-силе. Например, во время этой аварии Макс Ферстаппен испытал перегрузку в 51G. Это значит, что в какой-то момент голландский пилот испытал давление в 51 раз больше его собственного веса.

Двигатели в «Формуле-1»

С 2014 года «Формула-1» перешла на V6 1,6-литровые турбодвигатели, теперь этот отрезок времени называется «турбоэра». «Турбоэра» не очень нравится олдскульным фанатам, которые желают слышать только рев мотора, но прошлое не вернуть. Двигатель болида «Формулы-1» ограничен 15000 оборотами в минуту. Рекорд скорости принадлежит Хуану Пабло Монтойе, который на Гран-при Италии в 2005 году разогнал «Макларен» на движке «Мерседес» до 372 километров в час.

Прямо сейчас в «Формуле-1» 4 производителя моторов: «Мерседес», «Феррари», «Рено» и «Ред Булл». «Хонда» покинула чемпионат после 2021 года и новым производителем-мотористом стал «Ред Булл», который выкупил производство у японской компании. В 2026 году «Хонда» вернется в состав мотористов «Ф-1», «Ауди» станет делать моторы для своей команды, а моторы «Ред Булл» станут моторами «Форд».

С 2022 года моторы «заморозили» в развитии до нового моторного регламента, который введут в 2026 году.

Шины в «Формуле-1»

Шины играют огромную роль в гонке «Ф-1». Сейчас официальным поставщиком резины являются итальянцы из Pirelli. Раньше в «Формуле-1» были шинные сражения, то есть команды могли сами выбрать себе поставщиков резины, но после Гран-при США 2005 года, когда из-за проблем с шинами Michlein на старт вышло всего 6 машин, руководители чемпионата решили доверять поставку шин единственному производителю, который выиграет тендер. Pirelli является поставщиком с 2011 года.

Шины делятся на сухие и дождевые. Сухие бывают шести видов: от C0 — самой твердой резины, которая очень долго стирается, но долго прогревается, до C5 — самой мягкой резины. Pirelli из этих пяти выбирает три вида, которые привезет на гонку и дает им такую маркировку: самые мягкие – «софт», красный цвет; средние – «медиум», желтый цвет; самые твердые – «хард», белый цвет.

2022 Bahrain Grand Prix Tyre Compounds | F1 News

Дождевые шины делятся на два вида: дождевые – для мокрой трассы и промежуточные – для подсыхающего, но все еще влажного асфальта.

В 2022 году, с введением нового технического регламента, «Формула-1» перешла на 18-дюймовые шины, до этого несколько десятилетий использовались 13-дюймовые шины.

How much more does the 18-inch 2022 Formula 1 tire and wheel weigh than the 13-inch 2021 tire and wheel? – Quora

Трассы «Формулы-1»

Трасса «Формулы-1» – это кольцо, со специальной лицензией от Международной Автомобильной Федерации. По правилам, каждая гонка проходит столько кругов, сколько необходимо для достижения 305 пройденных километров, и занимает примерно 1,5-2 часа. Единственное исключение – Монако, там из-за медленной трассы, для финиша надо пройти 260 километров. Трасса в Монте-Карло также имеет и самую маленькую длину круга равную 3337 метрам.

Список трасс в сезоне-2023:

The definitive 2023 Formula 1 calendar: There will be 23 races instead of 24 | Marca

Пит-стопы в «Формуле-1»

Пит-стопы необходимы болидам для замены шин, а также для ремонта, механической регулировки или в качестве штрафа. Дозаправка в «Формуле-1» запрещена с 2010 года. Если гонка сухая, то гонщики должны сделать хотя бы один пит-стоп, чтобы сменить шины. В каждой гонке каждый гонщик должен использовать как минимум два разных комплекта резины. В дождевых гонках это правило не действует из-за соображений безопасности.

Питы расположены сбоку от финишной прямой и распределяются в порядке силы команд в прошлом сезоне. В 2023 году право выбирать место (с начала или с конца) «боксов» будет у «Ред Булла».

Флаги в «Формуле-1»

Во всех видах автоспорта используется система флагов или сигнальных огней для информирования гонщиков об опасностях во время сессии. Хотя технологические достижения привели к тому, что в «Формуле-1» многие флаги были заменены сигнальными огнями, система флагов осталась неизменной с первых лет гонок.

Давайте разберемся в значении самых частых флагов:

  • Одиночный желтый флаг – опасность рядом с трассой
  • Одиночный желтый флаг, маршалы машут – опасность на трассе
  • Двойной желтый флаг – опасность, обгон запрещен, необходимо снизить скорость
  • Желто-красный флаг – скользкая трасса или животное на треке
  • Зеленый флаг — сессия возвращается к гоночным условиям
  • Синий флаг — гонщик, отстающий на круг, обязан пропустить лидера
  • Красный флаг — сессия остановлена из-за опасности на трассе
  • Черный флаг с оранжевым кругом — гонщик должен заехать в боксы для замены поврежденных деталей
  • Черно-белый флаг — предупреждение гонщику

Квалификация в «Формуле-1»

Квалификация в «Формуле-1» определяет стартовый порядок гонщиков на воскресную гонку. Гонщик должен показать быстрейший круг, чтобы занять лучшую позицию. Квалификационная сессия состоит из 3 сегментов:

  • Первый сегмент – 18 минут, участвуют все пилоты
  • Второй сегмент – 15 минут, участвуют 15 лучших пилотов из первого сегмента
  • Третий сегмент – 12 минут, участвуют 10 лучших пилотов из второго сегмента

Время, показанное в одном сегменте, никак не учитывается в другом, то есть между сегментами времена гонщиков обнуляются.

Большую часть времени квалификация проводится по субботам, за день до гонки, но на трех этапах в этом году квалификация будет проводиться в пятницу, из-за спринт-гонки в субботу.

На двух этапах в сезоне-2023 будет тестироваться экспериментальная система квалификаций с определенными шинами в каждом сегменте: «хард» в первом сегменте, «медиум» – во втором сегменте и «софт» – в третьем.

Гоночный уик-энд «Формулы-1»

Уик-энд в «Формуле-1» длится с пятницы по воскресенье. В настоящий момент существует два вида уик-эндов: классические и со спринт-гонками.

Классический:

  • Пятница – первая и вторая практики
  • Суббота – третья практика и квалификация
  • Воскресенье – гонка

Со спринт-гонками:

  • Пятница – первая практика и квалификация
  • Суббота – вторая практика и спринт-гонка
  • Воскресенье – гонка

Где смотреть «Формулу-1»

В связи с «ситуацией» в Украине, доступа к официальным трансляциям у российских зрителей сейчас нет. Подробнее о способах посмотреть трансляции гонок можно узнать в нашем телеграм-канале.

В Украине права на трансляцию «Ф-1» принадлежат Setanta Ukraine. Если вы из другой страны, список вещателей в вашей стране можно найти по этой ссылке.

Мы – сообщество авторов телеграм-канала RaceBros. Рассказываем о самом интересном в мире автомобилей и автоспорта. Наш телеграм – t.me/racebros

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Keystone/Hulton Archive; commons.wikimedia.org/El Grafico; pirelli.com; formula1.com

2 комментария

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Рейтинг
А за такие статейки деньги, чтоль, платят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Рубанков
Супер, спасибо, вынесем в раздел!

А вот если бы вы еще написали что-то вроде "Как смотреть гонки и начать понимать происходящее" с пояснениеми, почему пит-стопы начинаются в такие моменты и что означает та или иная графика - то это главная будет:)
+2
0
+2
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