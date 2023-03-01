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От редакции: Вы в блоге телеграм-канала RaceBros – здесь рассказывают о самом интересном в мире автомобилей и автоспорта. Не жалеем плюсов, чтобы таких постов было больше! Сегодня для вас – путеводитель по миру главных гонок планеты: от смысла сигнальных флагов до объяснения формата заездов и назначения пит-стопов.

Что такое «Формула-1»?

«Формула-1» – это ежегодный чемпионат мира по кольцевым гонкам, который проводится по правилам Международной автоспортивной федерации на машинах с «открытыми колесами».

Но недостаточно «открыть» колеса вашему автомобилю для участия в этом виде гонок, само слово «формула» используется здесь по причине определенного набора правил и регламентов, которому следуют все участники серии. Болиды строятся каждой командой самостоятельно, у других производителей разрешено покупать только ограниченное количество деталей.

Чемпионат мира проводится каждый год с марта по ноябрь-декабрь, с небольшим летним перерывом в августе. По окончании сезона подводятся итоги и вручаются титул чемпиона мира среди гонщиков (личный зачет) и Кубок Конструкторов (командный зачет).

С чего начиналась «Формула-1»?

Первый чемпионат мира среди пилотов был проведен в 1950 году. Прародителем «Ф-1» можно назвать чемпионат Европы по автогонкам Гран-при, который проводился с 20-х годов прошлого века.

Первым чемпионом мира в истории стал итальянец Джузеппе Фарина на «Альфа Ромео». В следующие 7 лет 5 раз чемпионом станет аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, один из величайших гонщиков в истории. Сейчас больше всего титулов чемпиона мира у немца Микаэля Шумахера и британца Льюиса Хэмилтона — по 7, и второй все еще выступает и имеет шансы стать самым титулованным гонщиком «Формулы-1» уже единолично. Действующий чемпион – Макс Ферстаппен.

Первый чемпион мира – Джузеппе Фарина

Кубок Конструкторов начали вручать только в 1958 году, его выиграла британская команда «Вануолл» с пилотами Стирлингом Моссом и Тони Бруксом. Самая титулованная команда в истории «Формулы-1» – «Феррари», у них 16 чемпионских титулов. Британские «Уильямс» и «Макларен» имеют 9 и 8 титулов соответственно. Также 8 титулов у «Мерседеса» – они выиграли их подряд с 2014 по 2021 год. Действующий обладатель – «Ред Булл».

Технический регламент «Формулы-1»

Нынешний технический регламент должен был начать действовать еще перед началом сезона-2021, но пандемия Covid-19 внесла коррективы и введение нового регламента перенесли на год позже.

Основные причины изменений: борьба с «грязным воздухом», повышение безопасности и снижение цены постройки болида, что становится еще важнее с новым правилом ограничения бюджета, которое введено с начала 2021 года. В первый сезон правила командам нельзя было тратить больше 145 миллионов долларов (для сравнения, «Мерседес», «Феррари» или «Ред Булл» тратили по 400 миллионов долларов за сезон) и эта сумма со временем будет уменьшаться. Ограничение бюджетов на сезон-2023 – 135 миллионов долларов.

Команды и пилоты «Формулы-1»

Сейчас в пелотоне «Формулы-1» выступают 10 команд, каждая из которых выставляет две машины. По нынешним правилам, в «Формуле-1» может выступать 26 машин, что ограничивает возможное количество команд до 13, но пока не набирается и столько. Одна из проблем – членские взнос, введенный в 2020 году. Чтобы войти в список команд-участниц, владельцы новой команды должны будут внести 200 миллионов долларов, которые поделят между собой первые 10 коллективов. Но даже взнос не гарантия успеха. Команды очень не хотят делиться пирогом доходов и выступают против 11-й команды.

В «Формуле-1», как мы теперь знаем, соревнуются 20 пилотов: по 2 в каждой команде. Давайте с ними познакомимся:

«Уильямс» – одна из самых титулованных команд, которая несколько лет назад оказалась на самом дне и пытается оттуда выбраться.

«Альфа Таури» – дочка «Ред Булла». Провалили прошлый сезон, на тестах в этом году тоже не впечатлили, многие считают, что «бычки» – самая слабая команда этого сезона.

«Хаас» – самая молодая команда в пелетоне. Оба пилота, казалось, что уходили из «Ф-1» с концами, но вернулись и попытаются затащить американцев в середину таблицы.

«Астон Мартин» – темные лошадки сезона. Команда очень высоко котируется после тестов, а Фернандо Алонсо сильно мотивирован даже в свои 41. За «Астонами» будет интересно следить.

«Альфа Ромео» – последний сезон команды под таким названием. Коллектив выкупает «Ауди» и в 2026-м он становится заводским.

«Макларен» – легендарная британская команда, кажется, в этом сезоне будет далека от борьбы за право быть лучшими после топ-3. Провальные тесты обещают очень трудный сезон. Отдельно интересно будет посмотреть на Оскара Пиастри – прошлым летом за австралийца «Маки» судились с «Альпин», членом молодежной команды которой являлся Оскар. Пиастри все-таки покинул французов, но сделал ли он правильный выбор?

«Альпин» – французский коллектив с французскими пилотами в составе. Команда для фанатов французских комедий, круассанов и вина.

«Мерседес» – впервые с 2014 года начинают сезон не в качестве действующего обладателя Кубка Конструкторов. Льюис Хэмилтон же не выиграл ни одной гонки в прошлом сезоне, впервые в карьере! Продолжится ли эта черная полоса еще на год?

«Феррари» – цирк в переводе с «формульного». Перед этим сезоном легендарный коллектив сменил и главу команды, и главного стратега. Итальянцы не видели новых трофеев на своей базе с 2007 года, пыль уже в несколько слоев.

«Ред Булл» – действующие чемпионы, обладатели самой быстрой машины на тестах. Кажется, ничего не помешает взять очередные титулы, но вдруг?

Чтобы получить контракт в «Формуле-1» нужно получить суперлицензию, которую выдают в Международной Автомобильной Федерации за выступление в молодежных чемпионатах.

Вообще, быть пилотом «Формулы-1» трудно физически. Гонщики теряют несколько килограмм к концу гран-при и испытывают сильные перегрузки, которые меряются в G-силе. Например, во время этой аварии Макс Ферстаппен испытал перегрузку в 51G. Это значит, что в какой-то момент голландский пилот испытал давление в 51 раз больше его собственного веса.

Двигатели в «Формуле-1»

С 2014 года «Формула-1» перешла на V6 1,6-литровые турбодвигатели, теперь этот отрезок времени называется «турбоэра». «Турбоэра» не очень нравится олдскульным фанатам, которые желают слышать только рев мотора, но прошлое не вернуть. Двигатель болида «Формулы-1» ограничен 15000 оборотами в минуту. Рекорд скорости принадлежит Хуану Пабло Монтойе, который на Гран-при Италии в 2005 году разогнал «Макларен» на движке «Мерседес» до 372 километров в час.

Прямо сейчас в «Формуле-1» 4 производителя моторов: «Мерседес», «Феррари», «Рено» и «Ред Булл». «Хонда» покинула чемпионат после 2021 года и новым производителем-мотористом стал «Ред Булл», который выкупил производство у японской компании. В 2026 году «Хонда» вернется в состав мотористов «Ф-1», «Ауди» станет делать моторы для своей команды, а моторы «Ред Булл» станут моторами «Форд».

С 2022 года моторы «заморозили» в развитии до нового моторного регламента, который введут в 2026 году.

Шины в «Формуле-1»

Шины играют огромную роль в гонке «Ф-1». Сейчас официальным поставщиком резины являются итальянцы из Pirelli. Раньше в «Формуле-1» были шинные сражения, то есть команды могли сами выбрать себе поставщиков резины, но после Гран-при США 2005 года, когда из-за проблем с шинами Michlein на старт вышло всего 6 машин, руководители чемпионата решили доверять поставку шин единственному производителю, который выиграет тендер. Pirelli является поставщиком с 2011 года.

Шины делятся на сухие и дождевые. Сухие бывают шести видов: от C0 — самой твердой резины, которая очень долго стирается, но долго прогревается, до C5 — самой мягкой резины. Pirelli из этих пяти выбирает три вида, которые привезет на гонку и дает им такую маркировку: самые мягкие – «софт», красный цвет; средние – «медиум», желтый цвет; самые твердые – «хард», белый цвет.

Дождевые шины делятся на два вида: дождевые – для мокрой трассы и промежуточные – для подсыхающего, но все еще влажного асфальта.

В 2022 году, с введением нового технического регламента, «Формула-1» перешла на 18-дюймовые шины, до этого несколько десятилетий использовались 13-дюймовые шины.

Трассы «Формулы-1»

Трасса «Формулы-1» – это кольцо, со специальной лицензией от Международной Автомобильной Федерации. По правилам, каждая гонка проходит столько кругов, сколько необходимо для достижения 305 пройденных километров, и занимает примерно 1,5-2 часа. Единственное исключение – Монако, там из-за медленной трассы, для финиша надо пройти 260 километров. Трасса в Монте-Карло также имеет и самую маленькую длину круга равную 3337 метрам.

Список трасс в сезоне-2023:

Пит-стопы в «Формуле-1»

Пит-стопы необходимы болидам для замены шин, а также для ремонта, механической регулировки или в качестве штрафа. Дозаправка в «Формуле-1» запрещена с 2010 года. Если гонка сухая, то гонщики должны сделать хотя бы один пит-стоп, чтобы сменить шины. В каждой гонке каждый гонщик должен использовать как минимум два разных комплекта резины. В дождевых гонках это правило не действует из-за соображений безопасности.

Питы расположены сбоку от финишной прямой и распределяются в порядке силы команд в прошлом сезоне. В 2023 году право выбирать место (с начала или с конца) «боксов» будет у «Ред Булла».

Флаги в «Формуле-1»

Во всех видах автоспорта используется система флагов или сигнальных огней для информирования гонщиков об опасностях во время сессии. Хотя технологические достижения привели к тому, что в «Формуле-1» многие флаги были заменены сигнальными огнями, система флагов осталась неизменной с первых лет гонок.

Давайте разберемся в значении самых частых флагов:

Одиночный желтый флаг – опасность рядом с трассой

Одиночный желтый флаг, маршалы машут – опасность на трассе

Двойной желтый флаг – опасность, обгон запрещен, необходимо снизить скорость

Желто-красный флаг – скользкая трасса или животное на треке

Зеленый флаг — сессия возвращается к гоночным условиям

Синий флаг — гонщик, отстающий на круг, обязан пропустить лидера

Красный флаг — сессия остановлена из-за опасности на трассе

Черный флаг с оранжевым кругом — гонщик должен заехать в боксы для замены поврежденных деталей

Черно-белый флаг — предупреждение гонщику

Квалификация в «Формуле-1»

Квалификация в «Формуле-1» определяет стартовый порядок гонщиков на воскресную гонку. Гонщик должен показать быстрейший круг, чтобы занять лучшую позицию. Квалификационная сессия состоит из 3 сегментов:

Первый сегмент – 18 минут, участвуют все пилоты

Второй сегмент – 15 минут, участвуют 15 лучших пилотов из первого сегмента

Третий сегмент – 12 минут, участвуют 10 лучших пилотов из второго сегмента

Время, показанное в одном сегменте, никак не учитывается в другом, то есть между сегментами времена гонщиков обнуляются.

Большую часть времени квалификация проводится по субботам, за день до гонки, но на трех этапах в этом году квалификация будет проводиться в пятницу, из-за спринт-гонки в субботу.

На двух этапах в сезоне-2023 будет тестироваться экспериментальная система квалификаций с определенными шинами в каждом сегменте: «хард» в первом сегменте, «медиум» – во втором сегменте и «софт» – в третьем.

Гоночный уик-энд «Формулы-1»

Уик-энд в «Формуле-1» длится с пятницы по воскресенье. В настоящий момент существует два вида уик-эндов: классические и со спринт-гонками.

Классический:

Пятница – первая и вторая практики

Суббота – третья практика и квалификация

Воскресенье – гонка

Со спринт-гонками:

Пятница – первая практика и квалификация

Суббота – вторая практика и спринт-гонка

Воскресенье – гонка

Где смотреть «Формулу-1»

В связи с «ситуацией» в Украине, доступа к официальным трансляциям у российских зрителей сейчас нет. Подробнее о способах посмотреть трансляции гонок можно узнать в нашем телеграм-канале.

В Украине права на трансляцию «Ф-1» принадлежат Setanta Ukraine. Если вы из другой страны, список вещателей в вашей стране можно найти по этой ссылке.

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Keystone/Hulton Archive; commons.wikimedia.org/El Grafico; pirelli.com; formula1.com