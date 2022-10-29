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Гонки суперяпонцев на 700 л.с. – олдскул, который вы ищете. Инженерные и шинные войны, сочнейшие обгоны, странные тактики

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Дженсон Баттон Дженсон Баттон
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Наоки Ямамото
Тойота Тойота
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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Вы в блоге телеграм-канала RaceBros – здесь рассказывают о самом интересном в мире автомобилей и автоспорта. Не жалеем плюсов, чтобы таких постов было больше!

Что вообще такое этот ваш «Супер ГТ»?

Это главный автоспортивный чемпионат Японии, основанный в 1993 году, ранее известный как JGTC. Это некая смесь «Формулы-1» и гонок на выносливость.

Дистанция гонки варьируется от 300 до 1000 километров, а в самом заезде выступают автомобили двух классов: GT500 и GT300. В экипаже одного силуэт-прототипа едут два пилота, которые сменяют друг друга по ходу дистанции, а во время пит-стопов помимо смены шин проводят дозаправки.

Самые внимательные читатели уже могли заметить некоторое сходство машин из ДТМ и «Супер ГТ», и это не спроста. Оба чемпионата почти всегда шли рядом и долгое время предпринимали попытки объединится. В 2020-м организаторы обоих чемпионатов приняли регламент Class 1 унифицировав часть компонентов, но даже тут отразился разный подход чемпионатов. Если в ДТМ пытались унифицировать как можно больше деталей и запретить доработку болидов по ходу сезона для борьбы с раздутыми бюджетами, то японцы наоборот оставили за собой право дорабатывать свои машины.

«У нас совершенно разные культуры. В ДТМ вкладываются в рекламу и отдел продаж, а у нас производители хотят тратить ресурсы на развитие техники», – Масааки Бандо, промоутер «Супер ГТ».

Итог этого печального «объединения» известен многим. Никакие попытки ограничить бюджеты не помогли ДТМ, и в том же 2020-м он очередной раз перезапустился, отказавшись от Class 1 и перейдя на более простую технику GT3. А все права на регламент перешли в руки японцев.

Так почему все-таки стоит приобщиться к миру японских гонок? Сейчас об этом и поговорим!

Это очень красиво и быстро

Как и было сказано выше, в «Супер ГТ» выступают два класса автомобилей. GT500 – это силэут-прототипы, построенные по регламенту «Class 1 + Alpha», т.е. с теми самыми доработками. Это самые быстрые машины с закрытыми колесами в мире.

В этом классе выступают три крупнейших автопроизводителя Японии: «Ниссан», «Тойота»/«Лексус» и «Хонда». Благодаря регламенту, силуэты в целом очень узнаваемы, несмотря на то, что по факту от автомобиля тут остаются в лучшем случае оптика и форма.

«Ниссан» GT-R, «Тойота» Supra, «Хонда» NSX-GT

Смотреть на такие машины гораздо приятнее и понятнее обычному человеку, чем за прототипами из LMP2 или LMH, которые выступают в гонках на выносливость и не имеют ничего общего с дорожными автомобилями.

«Тойота» Supra GT500 (сверху) и «Тойота» GR010 Hybrid по новому регламенту Hypercar (LMH)

С классом GT300 все немного сложнее. Тут уже три подкласса, которые сражаются друг с другом: GT3, JAF GT 300 и JAF GT 300 (MC).

Рассказывать про GT3 особого смысла нет – это самый массовый гоночный класс в мире. А вот остальные подклассы уже являются особенностью «Супер ГТ». JAF 300 – это самые дорогие силуэт-прототипы, которые полностью спроектированы по регламенту японской автофедерации. Такие машины очень сложны в производстве и поэтому в этом классе участвуют только заводские команды.

JAF MC – это более дешевые и стандартизированные силуэт-прототипы, которые используют одинаковые монококи и моторы, что существенно сокращает бюджет на постройку такого автомобиля.

Все эти автомобили так же имеют общие черты с заводскими, но не только это делает их такими привлекательными.

В «Супер ГТ» большая свобода в плане внешности автомобиля. В ливреях нет никаких обязательных элементов раскраски, в GT3 не обязательно использовать только омологированные диски к конкретной модели. Да и просто, видимо, у японцев очень хорошо развито чувство прекрасного. Вы сами посмотрите на это:

Это тот самый олдскул, который вы ищете

Нынешний автоспорт стал слишком прилизанным, политизированным и унифицированным, но только не в Стране восходящего солнца. Жесткая борьба между пилотами, никакой командной тактики, минимально-возможная унификация машин, шинные войны и никакого DRS или его аналогов, превративших обгоны в обычное опережение на прямых.

Говорить про то, сколько тут сочных обгонов, я просто не вижу смысла. Это лучше увидеть самому. Вбиваете в YouTube – SuperGt highlights – и вперед. Но что позволяет пилотам так бороться друг с другом? Конечно же, техника. И тут она по-настоящему уникальная.

Как и в «Формуле-1», тут развиваются настоящие конструкторские войны. Каждое инженерное бюро пытается выжать максимум возможного для победы. Сложная и развитая аэродинамика, постоянная доработка мотора. Про последнее стоит отдельно отметить, что эти четырехцилиндровые монстры выдают по 700 л.с. на обычном бензине и без каких-либо гибридных установок. Подход всех производителей разный, и поэтому преимущество нередко переходит из рук в руки в зависимости от трассы.

Различия в аэродинамике боковых каналов GT500

Помимо этого, огромную роль играет и выбор производителя шин. В «Супер ГТ» четыре поставщика: «Мишлен», «Бриджстоун», «Йокогама» и «Данлоп». И каждый из производителей старается дать своим клиентам лучшую шину для каждой гонки, ведь от этого может многое зависеть. Да, шинные производители действительно подготавливают разные составы под каждую трассу и каждого экипажа.

Ну и третий, не менее важный элемент борьбы – это тактика. На пит-стопах разрешается менять не все четыре колеса, и нужно рассчитывать, сколько доливать топлива. Ведь промахнувшись, можно лишиться не только победы в гонке, но и в чемпионате.

Горечь поражения

Все это в совокупности дает постоянную борьбу, и, зачастую, судьба титула решается в последней гонке.

Это битва самураев

Ни в коем случае нельзя забывать про тех, кто за всем стоит – это, конечно же, люди. Одна из причин популярности «Формулы-1» – это то, что гораздо проще следить за 20 «гладиаторами» и найти для себя пилота, за которым приятно следить и сопереживать ему. Именно поэтому многие гонки GT кажутся немного безликими, ведь новичку будет очень трудно выбрать себе любимчика из 120-180 пилотов, которые участвуют в заезде. Но только не тут.

Подиум GT500 (слева направо): Рё Хиракава, Ник Кэссиди, Кадзуя Осима, Кента Ямашита, Юдзи Кунимото и Сё Цубои

Да, на одну машину тут приходится по два пилота, но и машин в GT500 всего 15. А так как GT500 – высшая ступень японского автоспорта, то и залетных людей тут почти не бывает. Помимо бывших пилотов «Формулы-1», таких как Баттон и Ковалайнен, в чемпионате участвовали такие мастодонты японского автоспорта как Комуи Кобаяши, Казуки Накаджима, Кейичи Цучия (да, тот самый) и многие другие.

К сожалению, из-за ковидных ограничений количество европейцев в «Супер ГТ» сокращается. Баттон ушел после сезона-2019, Хейкки Ковалайнен покидает серию из-за того, что ему приходилось все время находиться в Японии. Но это не означает, что следить там больше не за кем.

Чемпионский экипаж Дженсона Баттона и Наоки Ямамото

Можно обратить внимание на двухкратного чемпиона Наоки Ямамото, который вместе с Дженсоном Баттоном смог завоевать свой первый титул в 2018-м и до последних кругов боролся за чемпионство в этом году. А чего только стоит история Нобы Танигучи, прошедшего путь от уличного гонщика до трехкратного чемпиона «Супер ГТ». Он все еще выступает на узнаваемом «анимэшном» «Мерседесе» GT3. И это только пара примеров. На всех не хватит никакой длины текста, ведь есть и Джулиано Алези, который поедет за чемпионскую «Тойотe», чемпион «Формулы-Рено» и японской «Формулы-3» – Саша Фенестраз, чемпион GT300 Жуан Пауло де Оливейра и уйма других отличных гонщиков.

В общем, есть за кого поболеть!

Радость первой победы Сюнсукэ Коно

Ну что, уговорили?

Стоит понимать, что все это только вершина айсберга, как и в любом автоспорте. И если вас это заинтересует, то найдете там уйму интересных мелочей, которые дают пищу для анализа и только подогревают интерес к происходящему.

К следующему сезону «Тойота» и «Хонда» обновят машины, а «Ниссан» заменит старичка GT-R на абсолютно новую «Z-тку», поэтому расклад сил может поменяться в очередной раз.

«Ниссан» Fairlady Z GT500

Следить за развитием сезона можно будет с 14 апреля на Моторспорт.ТВ с русскоязычными комментариями или на других ресурсах с английскими комментаторами. Также можно посмотреть в записи сезоны-2021 и 2022 на Моторспорт.ТВ или найти англоязычные повторы гонок.

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В конце прошлого года мы выпустили ролик, посвященный SuperGT. Эта статья легла в основу его создания.

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