«После байка в машине нет ощущения скорости – как по телевизору». Разговор с российской гонщицей, осилившей «Дакар» без механиков на двух колесах

От редакции: Вы в блоге телеграм-канала RaceBros – здесь рассказывают о самом интересном в мире автомобилей и автоспорта. На этот раз авторы поговорили с Анастасией Нифонтовой – первой в истории девушкой, которая прошла ралли «Дакар» без технической поддержки. Не жалеем плюсов, чтобы таких постов было больше!

Анастасия Нифонтова – единственная в России гонщица, вошедшая в тройку сильнейших в пяти видах мотогонок: мотокросс, эндуро, кросс-кантри ралли, супермото, шоссейно-кольцевые гонки. Сейчас Анастасия перешла в автоспорт, она мастер спорта международного класса по мотоспорту и кандидат в мастера спорта по автоспорту..

– Готовясь к интервью, наткнулись на видео с «Дакара» 2017 года, где у тебя не было сил поднять байк после падения – и француз помог тебе в этом. Поделись, какие у тебя были эмоции до и после этого инцидента? Видела ли ты подобную помощь со стороны российских пилотов, или может быть помогала кому-то сама?

– На самом деле, это абсолютно нормальная история для ралли-рейдов. Журналисты ухватились за нее, потому что обычно такое не попадает в кадр. Была жуткая жара. Непростая трасса. Был последний или предпоследний день «Дакара», и все уже были прилично измотаны. После падения возникло впечатление, что там небольшая горка и я смогу поднять его. И я его уже начала поднимать, но не хватило сил для последнего рывка. Жалко было бросить, и поднять не могла.

И в этот момент подбежал оператор. Лицо красное, в него летит песок. Ты на нервах, когда у тебя что-то не получается. И тут подбегает оператор, начинает все это снимать. Раздражает. Начинаешь реагировать. А поворот был песчаный и в горку, на таком легко не остановишься. Само собой, проезжали мимо. Здесь «себя бы довезти». Но француз – молодец. Остановился, помог, за что ему огромное спасибо. Помогают обычно все и всегда, будь то российский или иностранный пилот. Лично я помогала много раз разным пилотам. Например, одного пилота придавило мотоциклом и было видно, что не справляется. Я остановилась и помогла. Это нормальная ситуация. А журналистам история понравилась, поэтому мусолят до сих пор.

– Расскажи о самой запоминающейся гонке в твоей жизни?

– Как ни странно, это даже не «Дакар» или какой-то пафосный чемпионат мира, а семидневное Ралли Албании. Абсолютно любительская гонка. На него я поехала после первой серьезной травмы – перелома позвоночника. С того момента прошло всего 5 месяцев, и я не сильно восстановилось. Также была проблема, что половина спонсоров отвалились, а новых не было, и непонятно, как продолжать дальше. И вот у меня приглашение от итальянской команды на эту гонку, которая оплачивает все расходы. Мне нужно только купить билет на самолет. И подвох в том, что гонку придется ехать на тяжелом мотоцикле KTM 990 Adventure. Это туристический эндуро для путешествий, не для гонок. Большой, 200 килограмм. Все участники – здоровые мужики, девчонок в зачете никогда и не было. И албанская гонка – это не совсем ралли-рейд по пустыням, степям, барханам, как мы привыкли. Гонка больше похожа на классический эндуро. Гонять по горам на таком «слоне» было сложно, особенно с дождями и горными речками. Было на грани.

Единственная гонка в жизни, где после первого дня я решила, что больше никуда не поеду. Спина еще побаливала, потому что еще не успела восстановиться. Это был треш. Но я себя пересилила, заставила ехать дальше, а дальше уже привыкла и каким-то образом доехала до финиша. Эта гонка была действительно запоминающейся.

– Если у тебя появляется свободное время, то какие гоночные серии ты смотришь или за какими следишь?

– Честно признаюсь, на постоянной основе не слежу ни за какой гоночной серией. Краем глаза слежу за ралли-рейдами и время от времени смотрю какое-то классическое ралли. Подписана в социальных сетях на Baja 300, 400, 500 и все остальные Бахи, которые проходят в Америке. А также багги, мото, мотоциклетные гонки.

Сказать, что сижу у телевизора и смотрю – это не про меня. Я подписана на информационные каналы, поэтому немного знаю про «Формулу-1». Не люблю и не смотрю ее, но в курсе о лидере чемпионата и некоторых деталях. Времени на просмотр нет, больше люблю гонять сама.

– Ты решила перейти из мотосоревнований в гонки на багги. Почему именно багги?

– Все произошло не одним днем. Это не решение вроде: «Заканчиваю мото-выступления, а завтра перехожу на багги». Это скорее стечение обстоятельств. В 2019 году я получила вторую серьезную травму, даже несколько за раз, когда упала на ралли «Шелковый путь». Снова сломала позвоночник, а также ключицу, хорошо так переломалась. Встал вопрос, что пора с мотогонками все-таки завязывать. Выше головы не прыгнешь. Знаковые гонки проехала, успехов достигла, поэтому начала думать о переходе в авто. Получилось даже немного раньше задуманного.

В 2018 году организаторы «Шелкового пути» объявили о мотозачете, а на тот момент моим основным спонсором была компания Toyota. Изначально думали, что я поеду ралли на мотоцикле, но в последний момент организаторы передумали и отменили мотозачет. Помню, мы сидели и обсуждали в офисе с девочками из Toyota, что весь план порушен. И тогда вдруг пришла мысль: «Давайте я поеду на машине, это будет классно и прикольно». Авантюра вылилась в то, что я впервые пересела на четыре колеса.

Попробовали себя в зачете Т2 (стандартные автомобили) и поездила несколько гонок. И уже в 2019 году, после всех переломов, мысль о переходе на авто победила. Взор пал на класс машины Т3 - это багги. Он был лояльнее [в денежном плане] протипов Т1 и интереснее Т2. Благодаря короновирусным приключениям освободился определенный бюджет, так как гонок не было и все сидели дома. Эти деньги потратили на постройку первой машины. Вот так оно и сложилось.

– Был ли для тебя примером Валентино Росси, который не раз выражал интерес к четырехколесным болидам «Ф-1», а сейчас выступает в GT World Challenge на «Ауди» R8 GT?

– Нет, Валентино не был примером. Больше примером был Стефан Петерансель и Хуан Нани Рома. Эти гонщики мне ближе, чем Валентино. Они сначала участвовали и побеждали на мотоциклах в ралли «Дакар», а потом садились в авто и показывали неплохие результаты.

Тот же Петрансель 6 раз победил в «Дакаре» на байке, а потом еще 6 раз на авто. Стало понятно, что человек, гоняющий на двух колесах, может пересесть на четыре колеса и сразу показывать неплохие результаты. Это было основной мотивацией, что и у меня получится. Вот и получилось.

– С какими трудностями ты столкнулась при адаптации к авто?

– Основной проблемой было то, что машина не наклоняется, как мотоцикл. Ее не наклонить в повороте и не компенсировать центробежную силу, которая пытается вытолкнуть тебя наружу, а машина кренится на внешнюю сторону. Этот крен всегда был странным ощущением. Приходилось бороться, мириться и привыкать. Особенно видно на багги с большим ходом подвески, где тебе кажется, что все сейчас перевернется наружу.

Другая проблема была с ощущением скорости. Впереди лобовое стекло, шлем с наушниками. Абсолютно тихо в ушах, и никакого ветра в лицо нет, только штурман бормочет. Было ощущение, что я просто сижу перед телевизором и впереди что-то мелькает. Иногда казалось, что стоим на месте, а в реальности летели со скоростью 150 км/ч и надо поворачивать. А мне казалось, что я еле-еле еду.

– В России есть успешная серия, которая признается на мировом уровне — Russian Drift Series. Будь у тебя возможность, приняла бы в ней участие как пилот?

– Любой спортсмен с удовольствием попробует себя в разных видах спорта. Вопрос один – бюджет. Я бы поехала, у меня мечта поучаствовать в чемпионате по классическому ралли. Дрифт тоже интересно попробовать. Помню, как Федор Дзежиц дал чуть-чуть покататься на своей дрифт-тачке в Мячково [ADM Raceway]. Было очень интересно. Если бы не вопрос бюджета, то гоняла бы каждый день даже в дрэг-рейсинге. Интересно почувствовать ощущение безумного ускорения.

– Во многих чемпионатах команды взаимодействуют с производителями запчастей и расходников, обмениваются опытом. Есть ли такое взаимодействие, кроме партнерства с G-Drive, у тебя в команде?

– Как правило, производители хотят получить фидбек, если сотрудничество с теми, кто производят что-то для авто, а ранее – мото, экипировка и другие вещи.

Помимо G-Drive у меня партнеры G-Energy, что многие воспринимают как одно целое, но это не так. G-Energy – это масла, подразделение, которое занимается исключительно маслами. И когда в этому году я начала с ними сотрудничать, проявили себя очень заинтересовано, чтобы знать, как работает их продукт.

Когда мы обсуждали, какое масло подойдет на наше багги, они пригнали мобильную лабораторию. Специалист взял пробы нашего старого масла – и на основе этого они давали рекомендации, мобильная лаборатория ездила с нами на «Шелковый путь».

Каждый день сдавали тесты масла. Таким образом смотрели как оно работает, не потеряло ли свойства. Примеси в масле указывали бы на неполадки с двигателем, благо все отработало идеально и нареканий не было. Для меня масло G-Energy – это открытие года. Ведь есть стереотип, что наши масла – «шляпа», которая подходит только для «газелей» и «жигулей», а вот великие иностранные бренды... А по факту оказалось, что наше масло прекрасно работает в самых тяжелых гоночных условиях и еще по ряду параметров превосходит иностранные аналоги.

– Говоря о поставках запчастей, как изменились логистические цепочки для вашей команды? Был ли дефицит каких-то деталей?

– Конечно, первое время были сложности. Какие-то лазейки всегда остаются, но часть поставок закрылась. Мы нашли источники, где можно брать запчасти к нашей технике. К сожалению, теперь заехать в Москве к дилеру и поехать дальше уже не выйдет.

Приходится заранее заказывать партию запчастей. Но расход деталей нам более-менее понятен, поэтому спокойно делаем запас и пользуемся им. С каким-то вещами были проблемы, но какой-то катастрофы нет.

– С точки зрения гонщицы, с каких соревнований легче втянуться в просмотр российских ралли-рейдов? Где их можно посмотреть массовому зрителю?

– Это больная тема, потому что для зрителя ралли-рейды – крайне тяжелая дисциплина. Действие происходит не на стадионе, не на автодроме, а сама гонка длится сразу несколько дней. Посмотреть ралли-рейд в режиме онлайн звучит как что-то из разряда фантастики. Даже «24 часа Ле-Мана», проходящие на автодроме, редкий человек сумеет одолеть полностью.

Также у ралли-рейдов есть проблема с тем, как снять все это полностью. Поэтому такие заезды это истории про гонщиков. «Дакар» как раз за счет этого стал популярным среди простых людей. Они сделали шоу, в рамках которого ты болеешь за своего героя. Тебе не надо наблюдать за тем, как он проезжает весь маршрут. Зрители следят за результатом и ждут ежедневных отчетов о том, как кто проехал.

К сожалению, в российских рейдах такого очень не хватает, если сравнивать с дрифтом, где пилоты сами рассказывают своим подписчикам про гонки. И у каждого из них есть армия фанатов. А в ралли-рейдах участвуют «богатые дядьки», которым не нужно отрабатывать спонсорские контракты, как и лишнего внимания к их персоне. «Ой, не-не-не… Не надо менять снимать» – это про них.

И получается, что про российские ралли-рейды рассказывают всего несколько человек, включая меня. Это обидно и плохо. Дисциплина не самая смотрибельная, это большая проблема. Был вот финиш ралли «Шелковый путь» в «Лужниках» – и туда уже массовый зритель пришел посмотреть на технику и пилотов. А посмотреть как все они гоняли – крайне сложно.

Однако сейчас все таки ситуация немного выправляется. Организаторы гонок много работают для привлечения прессы, есть отдельные журналисты, которые освещают дисциплину, да и команды с пилотами все таки чуть-чуть начали шевелиться в сторону популяризации спорта.

– Возьмем условную ситуацию: «Я хочу стать мотогонщиком». Где тренироваться этой дисциплине? Есть ли в России именитые мотошколы?

– Есть всего несколько мест на весь мир, где можно тренироваться в ралли-рейдах. Это очень проблемная история, нужен даже не стадион. В идеале это перекрытая дорога с дорожной книгой, чтобы не пересекаться с гражданскими машинами, жителями, грибниками. Должно быть очень большое расстояние, должна быть медицинская поддержка, если что-то случится. Все это могут себе позволить только очень богатые команды. Условно, устроить для себя мини-гонку в Марокко, Эмиратах или где-то еще.

У нас в России единственный вариант – это ездить на гонки, где все нужные условия соблюдены: есть медики, перекрытия, судьи, роудбук (устройство для проматывания дорожной легенды). И желательно, чтобы было относительно недорого.

Есть серия Moto Rally Cup, в которой главный Алексей Кузьмич – известный штурман. И все любители гоняют на легких и тяжелых эндуро. Например, на «БМВ» GS1200, KTM 990, 690. Вот туда я рекомендую поехать, каждый год проводится несколько этапов и все очень дружелюбно. Все покажут, расскажут и научат. Прекрасная серия! Каждый год стараемся участвовать в парочке этапов, но уже на багги. Вот такая мото и автошкола, только ралли-рейдовая и в режиме гонки, но это самый правильный вариант.

А если говорить по классику жанра – тренировки по мотокроссу, это база. Тренируешься, выезжаешь на гонки и получаешь опыт для ралли-рейдов.

– В эфире на радио тебе задали вопрос: «Как начать заниматься мотокроссом?» Ты ответила, что тренер – половина успеха. А какая оставшаяся половина?

– Да, в любом спорте половина успеха – это твой наставник, тренер, педагог, учитель, если даже ты занимаешься музыкой или чем-то еще. Человек видит тебя, понимает как работать с тобой, находит какие-то личные подходы, какой-то ключик.

А вторая половина – это дисциплина, как и в любой тренировке. Если ты решил что-то делать и делать качественно, это и есть дисциплина. Хочешь не хочешь, но минимум 3 раза в неделю надо заниматься мотокроссом и также ходить в зал, чтобы был хоть какой-то прогресс. А мы же все ленивые по самой сути своей. Побороть лень сможешь, когда есть мотивация. Найдешь мотивацию – и дисциплина сама собой придет.

Я иногда пропускаю тренировки под каким-нибудь незамысловатым предлогом. Но это не дело. Если ты хочешь добиться цели, то нужно достаточно жестко к себе относиться.

– Что думаешь о текущем развитии мотоспорта в России. Куда мы двигаемся? Есть ли шансы увидеть российских пилотов в MotoGP?

– С нынешней ситуацией сложно сказать, где и кого мы увидим в международных гонках. Если оглянуться назад и вспомнить 1999 год, когда я поехала на первую гонку, то прогресс есть. Сейчас много детей занимаются мини-байками, супермото и другими мотоциклами. Есть известная команда, Motokids, они как раз тренируют детей. Это такая база для гонок. Когда детишки подрастут, они будут участвовать в шоссейно-кольцевых гонках.

С мотокроссом у нас все гораздо веселее, потому что страна внедорожная. У нас есть семьи кроссменов и ребята которые занимали высокие позиции в международных соревнованиях: Женя Бобрышев, Сева Брыляков и другие. Кстати, наши парни несколько лет назад были на 4-м месте в «Мотокроссе Наций», что очень серьезно. Надо отдать должное Саше Яхничу и его команде. Они уже не первый год работают в связке с мотоциклетной федерацией Россией и развивают спорт. Они недавно проводили подобие «Мотокросса Наций» для команд из ближайшего зарубежья под названием «Кубок Содружества».

Постоянно что-то придумывают, организовывают, даже привозили этап чемпионата мира по мотокроссу. Сейчас это все несколько встало, но народ не унывает, продолжает двигаться, поэтому шансы есть всегда. Более того, в MotoGP Вова Леонов в свое время ездил на тесты благодаря команде Yakhnich Motorsport и участвовал в чемпионате мира по супербайку и даже поднимался на подиум на отдельных этапах.

К счастью, энтузиасты есть. На них все держится. Все действительно развивается и в значительной степени зависит от организаторов. Только немного не хватает поддержки партнеров и спонсоров.

В топе - дрифт. Дрэг-рейсинг активно развивается в том числе благодаря личному участию Дмитрия Саморукова. В мотоспорте, как я уже говорила, много работы проводит команда Yakhnich Motorsport совместно с мотофедерацией и пытаются развить отечественный мотокросс, чемпионат России и региональные соревнования. Думаю, так или иначе, все будет и дальше развиваться. А там уже посмотрим.

Александр Яхнич, президент Yakhnich Motorsport

– Как мы знаем, с выступлений в автоспорте ты ничего не зарабатываешь, максимум выходишь в ноль. Без выступлений в международных соревнованиях, получается сохранять прежний уровень заработка?

– Когда я перешла из мото в автозачет, то снова начались приключения. К моменту завершения выступлений на мотоциклах начинали оставаться деньги от спонсорских контрактов на жизнь. А когда я пересела на багги, все началось сначала. Потому что автоспорт куда дороже, чем мото. Решила с большим усердием подходить к поиску партнеров и спонсоров, благо G-Drive и G-Energy меня поддерживают.

«Газпром-Нефть» спасли меня от того, что называют «шлем на гвоздь», потому что из семейного бюджета нереально потянуть новую дисциплину. Скажем так, сейчас я выступаю не совсем в ноль, то есть какая-то сумма на жизнь остается. Про международные соревнования речи пока, разумеется, не идет. Даже если опустить всю ситуацию, мне не хватит денег на поездки за рубеж. Другое дело, если бы такая возможность была, то мы бы начали переговоры с нынешними и новыми партнерами, дабы повышать бюджет. Но толку сейчас это обсуждать, если этого нет. Пока так.

– 2007 год. Россия пухнет от денег, кучи спонсоров, предложений, развития. Каким был тот год для тебя?

– В 2006-м я впервые после многолетнего перерыва вспомнила, что такое мотоцикл, и поучаствовала первый раз в жизни в мотокроссе. Приняла участие в женском кубке России и заняла по итогам то ли второе, то ли третье место.

В 2007 году я училась во ВГИКе, работала и участвовала в отдельных этапах по мотокроссу, но не весь сезон, потому что поняла, что этот вид соревнований мне не интересен. Нравилось тренироваться, но не нравилось гоняться по разным причинам. Еще тогда я не задумывалась о спонсорах, потому что ради таких выступлений хватало и своих денег. Даже не думала, что буду заниматься этим профессионально. У меня была другая работа – кинооператор.

– 2022 год. Допустим, что мы знаем потенциально быстрого пилота, но чтобы выступать где-то, всегда нужны деньги. Где искать спонсоров? Как их привлекать или позиционировать себя?

– Хороший вопрос! У меня есть курс на SkillBox, который называется «Личный бренд спортсмена», он посвящен этой теме. Еще об этом рассказано в книге «Чистое небо Дакара», которую я выпустила 2 года назад. К сожалению, быстро ответить на этот вопрос не получится. Но в этом деле я, как говорится, собаку съела. Попробую кратко.

Нужно принять то, что ты не просто гонщик, ты – шоумен. Если ты не будешь условным Филиппом Киркоровым, то находить спонсоров и партнеров будет крайне проблематично. Яркий пример – дрифт. Все наши дрифтеры – это блоггеры и публичные люди. Поэтому крайне важно развивать личный бренд. Нужно иметь свою аудиторию, интересную брендам. Но даже когда все это есть, поиск денег остается бесконечно сложным процессом. Условно, из 1000 запросов только с двумя-тремя потенциальными партнерами будет хоть какой-то диалог. А то и все 1000 тебя просто в спам кинут.

И если мы знаем потенциально быстрого пилота, то нужно посоветовать ему работать не только на трассе и в спортзале, но и в социальных сетях. Иначе никак. Самое главное, что на построение собственного бренда у тебя будет уходить больше времени, чем на что-либо еще. Да, вот так. На работу со спонсорами нужно больше сил, чем на сами гонки.

– 2023 год. Поделись планами на будущее. Каким ты видишь следующий год для себя?

– Хочется быть оптимистом, поэтому ставлю для себя целью участвовать в чемпионате России и в «Шелковом пути». Очень надеюсь на то, что получится найти деньги и поехать на гонки в другие страны, например, в Монголию.

У меня есть знакомые монголы, которые рассказывали про то, что у них есть 3 интересные гонки: Баха Монголии, Ралли Монголии и еще какая-то третья. Было бы здорово погонять там, пока на каких-то других международных гонках нас не ждут.

Главное – без проблем доехать до финиша «Шелкового пути» и попасть на подиум. Конечно, идеальным вариантом будет победа в своей категории, но стоит попытаться замахнуться на топ-5 общего зачета. Это уже совсем амбициозные планы.

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