Очень быстрый гайд по всем 32 командам НХЛ

Поехали!

Новый сезон НХЛ в своей структуре ничем не отличается от прошлых: 32 команды, две конференции (Запад и Восток), четыре дивизиона, 1312 матчей, 82 – для каждой команды, регулярный чемпионат – до середины апреля и плей-офф до июня-июля.

Но что будет происходить на протяжении всего этого времени – увлекательная загадка. И кто выиграет Кубок Стэнли в этом марафоне? Изучаем каждую команду – коротко.

Столичный дивизион

«Вашингтон»

Как провели прошлый сезон: плохо, хотя и временами парадоксально! Без отсутствующих половину сезона лидеров команда играла даже лучше, чем после их возвращения. Потом личная трагедия была у Овечкина, а потом «Вашингтон» поставил себя в такое положение, когда попасть в плей-офф было подвигом. Его не случилось.

Что ждем сейчас: будет примерно то же самое – вряд ли «Кэпс» будут откровенными аутсайдерами, но и выход в плей-офф выглядит невероятно сложной задачей.

Главная звезда: Александр Овечкин – тут без вариантов. Даже весь остальной «Вашингтон» вместе взятый уступает по звездности Ови.

«Каролина»

Как провели прошлый сезон: были хороши в регулярке, здорово рубились в плей-офф, но снова не дошли до финала – пожалуй, не хватило нестандартной атаки.

Что ждем сейчас: по-прежнему неплохой состав, в который добавился Дмитрий Орлов, но хочется увидеть более интересную игру впереди. При этом не сказать, что летняя селекция решила проблему. Возможно, «Каролина» доберется до решающих стадий Кубка Стэнли, но там нужно будет удивлять. Если нет – это будет закат эпохи Бринд’Амора.

Главная звезда: хотелось бы сказать, что Свечников, но все-таки Ахо.

«Коламбус»

Как провели прошлый сезон: грустно. Прошлым летом взяли Годро, и казалось, что он поможет бороться за плей-офф, но вместо этого – полный провал, последнее место в таблице Востока и отсутствие перспектив уже в декабре.

Что ждем сейчас: борьбы за восьмерку и удачной адаптации талантливых проспектов. Плюс сейчас «Коламбус» – самая русская команда НХЛ: смотрим, как зайдет в лигу Дмитрий Воронков (пока в фарме), будет ли держать прежний темп Кирилл Марченко, заработает ли новый контракт Егор Чинахов и сколько будет играть Даниил Тарасов. У Ивана Проворова проблем быть не должно – он в этой лиге уже не мальчик.

Главная звезда: Джонни Годро. Этот парень должен показать лучший хоккей и помочь «Коламбусу» выступить лучше, чем в прошлом сезоне.

«Нью-Джерси»

Как провели прошлый сезон: молодые «дьяволы» под руководством Линди Раффа (ему ассистировал Сергей Брылин) добились прорыва, но «Каролина» разбила их во втором раунде.

Что ждем сейчас: молодежь в лице Хишира, Братта и Хьюза обрела уверенность и опыт, так что может повторить прошлогодний успех или даже улучшить результат.

Главная звезда: Джек Хьюз – реальный лидер, который должен наконец-то набрать 100 очков.

«Айлендерс»

Как провели прошлый сезон: боролись за плей-офф и в итоге на финише заняли место в уайлд-кард. Правда, в Кубке Стэнли дальше первого раунда не зашли – проиграли «Каролине» в шести матчах.

Что ждем сейчас: пока нет ни одного аргумента, почему «Айлс» могут пошуметь в плей-офф – летние трейды даже сложно назвать усилением. Снова будет серьезная рубка за место в восьмерке, и сам факт выхода в плей-офф – успех.

Главная звезда: эта команда едет благодаря Илье Сорокину, и все в клубе должны молиться на то, чтобы русский вратарь был здоров и полон сил. Пока он ловит шайбы – шансы «Айлендерс» на успех вырастают в разы.

«Рейнджерс»

Как провели прошлый сезон: по ходу сезона собрали суперкоманду и замахивались на Кубок Стэнли, но закончили в первом раунде, проиграв молодым и дерзким «дьяволам».

Что ждем сейчас: поменялся главный тренер, теперь там рулит Питер Лавиолетт. При этом у команды все еще очень солидный состав, который может и должен бороться за трофей. Остается только понять, насколько новый тренер хорош для этого набора игроков.

Главная звезда: вообще Панарин, но не исключено, что при Лавиолетте более ценным игроком для «Рейнджерс» будет вратарь Игорь Шестеркин. А еще там есть Мика Зибанежад и Адам Фокс. В общем, сплошь звезды.

«Питтсбург»

Как провели прошлый сезон: Кросби и Малкин впервые вместе сыграли полный сезон, но проиграли «Чикаго» и не вышли в плей-офф.

Что ждем сейчас: Эрик Карлссон в результате главного обмена лета попробует все же взять кубок. Оборона усилена, балласт сброшен, но основная проблема – возраст лучших игроков. «Питтсбург» – самая старая команда лиги (средний возраст – 31,3 года, следующий – «Вашингтон», аж на полтора года моложе). Такие обычно не берут кубки, но ни у кого больше нет трех трехкратных чемпионов, поэтому не спешите.

Главная звезда: лучший № 87 в истории, не считая Вадима Шипачева. Кросби все еще в полном порядке, хоть он уже и не главная звезда лиги.

«Филадельфия»

Как провели прошлый сезон: привычно страдали, зато на драфте повезло взять Мичкова.

Что ждем сейчас: продолжения страданий. «Флайерс» потеряли ряд неплохих игроков (Проворов, Джеймс ван Римсдайк и не только) и никем их не заменили. Остается надеяться на прогресс молодежи. Ноа Кэйтс в прошлом сезоне, например, проявил себя как прекрасный двусторонний форвард, а Кэм Йорк в 22 года вполне может стать лучшим защитником команды.

Главная звезда: трудно заманить сильного игрока в «Филадельфию», поэтому остается только выбрать Марка Стаала. Но Марк опытен и играет за небольшие деньги, поэтому высок шанс, что на дедлайне сменит команду.

Атлантический дивизион

«Баффало»

Как провели прошлый сезон: действительно претендовали на первый с 2011 года плей-офф, но не хватило одного очка.

Что ждем сейчас: состав почти не изменился, и единственная реальная проблема – вратари, у которых нет стабильности и опыта: Юкко-Пекка Луукконен и Девон Леви. Это и может помешать «Баффало» наконец-то выйти в плей-офф.

Главная звезда: 25-летний американец Тейдж Томпсон тащит за собой атаку и набирает важнейшие очки, а связка с опытным Алексом Таком делает его еще лучше.

«Бостон»

Как провели прошлый сезон: набрали ветеранов и внезапно здорово поехали в регулярке – до такой степени, что побили пару рекордов, помогли вратарю взять «Везину» и уверенно выиграли Президентский кубок. Правда, в плей-офф сгорели «Флориде» в первом раунде, отдав серию с 3-1.

Что ждем сейчас: есть ощущение, что главный шанс на Кубок Стэнли был упущен полгода назад – обновленный «Бостон» без завершившего карьеру Патриса Бержерона и без усиления вроде Орлова не выглядит супертопом. Конечно, если «Брюинс» грамотно поработают с составом по ходу сезона, это может быть интересно. Пока же можно прогнозировать выход в плей-офф, но давать им высокие шансы – рискованно.

Главная звезда: Пастрняк. Да, есть Маршанд – новый капитан «Бостона», но Пастрняк из тех парней, кто кладет по 50 голов за сезон.

«Детройт»

Как провели прошлый сезон: фанаты «Детройта» уже который год ждут, когда их команда выйдет в плей-офф, и каждый раз «Ред Уингс» пролетают мимо – так случилось и на этот раз. Причем они и близко не были к кубковой зоне – с отставанием в 11 очков.

Что ждем сейчас: летом команда серьезно обновилась и была активной на рынке. Стив Айзерман и его помощники попытались сделать «Детройт» сильнее, сделав несколько хороших ходов.

Главная звезда: пожалуй, Дилан Ларкин, хотя будет очень интересно посмотреть на Дебринкета. У этого парня есть задатки хорошего снайпера, и он вполне может забросить 40+.

«Монреаль»

Как провели прошлый сезон: в команде перестройка, поэтому их главная цель – не плей-офф, а высокие пики на драфте. Ее они достигли.

Что ждем сейчас: продолжение прошлого сезона. Лидеры еще молодые: Сузуки, Кофилд, Слафковски, Дак – все моложе 25 лет, да и офис «Канадиенс» не нацелен на высокие результаты. Так что клуб опять сосредоточится на высоком пике.

Главная звезда: Коул Кофилд и Ник Сузуки. Оба молоды и дают неплохой результат (20+ голов за сезон), что вполне реально повторить. Они уже давно в команде и заслужили лидерские позиции.

«Оттава»

Как провели прошлый сезон: неплохо в атаке, но ужасно в обороне. 271 пропущенная шайба – не уровень претендента на плей-офф.

Что ждем сейчас: возможного прорыва. Восьмилетний контракт Джейка Сэндерсона, конечно, вызывает много вопросов: зачем и с какой стати выдавать восемь миллионов 21-летнему защитнику с одним полноценным сезоном в НХЛ, но приход Владимира Тарасенко и Йоонаса Корписало действительно может изменить положение дел.

Главная звезда: Владимир Тарасенко – по совокупности факторов. Он сочетает в себе качества молодых претендентов на это звание – Брэди Ткачака и Тима Штюцле – с опытом Клода Жиру.

«Тампа-Бэй»

Как провели прошлый сезон: для франшизы с чемпионскими амбициями – плохо, вылетев в первом раунде от «Торонто». И есть ощущение, что Стэмкос, Пойнт и Хедман устали.

Что ждем сейчас: в межсезонье «Тампа» обновила исключительно боттом-6. Так что лидеры остались теми же – только на год старше. Выходить в плей-офф они все равно обязаны, а дальше все зависит от соперника.

Главная звезда: Никита Кучеров, без вариантов. Его креатив – возможно, единственная причина все еще считать «Тампу» контендером.

«Торонто»

Как провели прошлый сезон: впервые с 2004-го прошли первый раунд. Проклятье сняли – уже праздник для болельщиков, но на этом и остановились.

Что ждем сейчас: плей-офф – как минимум, чемпионство – мечта. Команда настолько непредсказуемая, что возможно все.

Главная звезда: Остон Мэттьюс. Есть, конечно, Марнер, Таварес, но все-таки Мэттьюс – безоговорочно первая опция: не каждый игрок сможет забивать 40+ голов на протяжении пяти лет.

«Флорида»

Как провели прошлый сезон: сенсационно. На каждом этапе плей-офф «Пантеры» считались андердогом – и всегда удивляли. Но на финал против «Вегаса» истощенному составу «Флориды» уже не хватило сил.

Что ждем сейчас: повторить прошлогодний подвиг вряд ли получится, но выход в плей-офф – вполне реальная задача.

Главная звезда: Мэттью Ткачак. После обмена из «Калгари» он уверенно стал лидером, сместив с этой роли Александра Баркова.

Центральный дивизион

«Аризона»

Как провели прошлый сезон: как всегда – в погоне за высоким драфт-пиком. Перестройка «Аризоны» затянулась, и конца ей пока не видно.

Что ждем сейчас: ничего. За молодыми игроками – такими, как Хэйтон, Рятю, Доан и Гюнтер – посмотреть интересно, но командный результат, скорее всего, останется таким же.

Главная звезда: Клейтон Келлер тащит за собой атаку не только забрасывая, но и отдавая (37+49 в прошлом сезоне). Многие ожидают прорыва от 19-летнего Логана Кули, но вряд ли американец станет лидером в первый же сезон.

«Виннипег»

Как провели прошлый сезон: по ходу прошлого сезона «Джетс» показывали впечатляющие результаты и шли в группе лидеров конференции, но в середине января внутри команды что-то сломалось – до такой степени, что место в плей-офф они обеспечили только в конце регулярки, а потом бесславно отскочили от «Вегаса».

Что ждем сейчас: ждали обмена Хеллибака и Шайфли, но их продлили. С учетом этого у «Виннипега» собирается очень интересный состав, который должен не просто решать задачу выхода в плей-офф.

Главная звезда: Матчи «Джетс» можно включать только ради Кайла Коннора, но человек номер один там другой Коннор – Хеллибак.

«Даллас»

Как провели прошлый сезон: почти вытащили безнадежную серию с «Вегасом» в полуфинале, но только почти.

Что ждем сейчас: «Даллас» стал еще сильнее, взяв Дюшена вместо ушедшего Доми, и выглядит командой вообще без слабых мест. Если Павелски продлит режим бога, то «Даллас» – один из главных фаворитов сезона. Джейсон Робертсон в прошедшем сезоне впервые выбил сотню очков – теперь попробует впервые выбить 50 шайб.

Главная звезда: три выходца с драфта-2017 – Робертсон, Хейсканен и Эттинджер. Те выборы Джима Нилла привели в «Даллас» ядро на долгие годы вперед – и все трое достаточно окрепли, чтобы вести команду к вершине.

«Колорадо»

Как провели прошлый сезон: мучились от травм и неожиданно вылетели в первом раунде от «Сиэтла».

Что ждем сейчас: пора привыкать жить без капитана – Ландескуга в этом сезоне на льду не будет. Но даже без него «Колорадо» практически гарантированно выйдет в плей-офф, а чемпионский дух еще не остыл.

Главная звезда: Нэтан Маккиннон с пока что самой высокой зарплатой в лиге – $12,6 млн на ближайшие 8 лет. Нэтану наконец покорилась отметка в 100 очков за сезон – и у него есть все, чтобы добиться этого снова.

«Миннесота»

Как провели прошлый сезон: 100-очковая регулярка, прогресс Болди, все еще полезный Зукарелло – но все равно очередной вылет в первом раунде плей-офф, теперь – от «Далласа».

Что ждем сейчас: борьбы с «Далласом» и «Колорадо» за победу в дивизионе. 14,7 млн долларов штрафа под потолком не позволяют усилиться настолько, чтобы бороться за поздние стадии кубка, но в плей-офф они наверняка выйдут.

Главная звезда: Кирилл Капризов. Если он проведет полный сезон, то наверняка выбьет вторую в карьере сотню.

«Нэшвилл»

Как провели прошлый сезон: устроили распродажу и все равно до самого конца боролись за плей-офф, но не зацепились.

Что ждем сейчас: новый генеральный менеджер Барри Троц постарался собрать состав под попадание в восьмерку лучших на Западе. Помешать выходу в плей-офф может недостаток игроков с хорошим броском и одна из слабейших центральных осей в лиге.

Главная звезда: Юусе Сарос. Финский кипер уже не первый год тащит «Предс».

«Сент-Луис»

Как провели прошлый сезон: не набрали даже 50% доступных очков и впервые за пять лет не попали в плей-офф.

Что ждем сейчас: после распродажи на прошедшем дедлайне осталось мало поводов для оптимизма. Возможно, новый тренер спецбригад Майк Уэбер усилит игру в меньшинстве (в прошлом сезоне все складывалось ужасно) и тем самым оживит команду, но лидеры конференции все равно лишь отдаляются от «Блюз».

Главная звезда: после обменов О’Райлли и Тарасенко этот титул делят молодые Джордан Кайру и Роберт Томас. Пока им предстоит оправдать новые большие контракты ($8,125 млн на 8 лет у каждого).

«Чикаго»

Как провели прошлый сезон: один из самых неприкрытых танкингов в истории окупился – Коннор Бедард теперь «ястреб».

Что ждем сейчас: Тэйлор Холл попробует помочь одному из самых многообещающих проспектов взять «Колдер». Для чего-то большего нынешний состав не годится, а после дедлайна качественных игроков останется еще меньше.

Главная звезда: только начинает на взрослом уровне, но уже столкнулся с грузом ответственности. На Бедарда давят мегаожидания – и хочется верить, что он с ним справится лучше Наиля Якупова (первый номер драфта-2012) и Алексиса Лафреньера (первый номер драфта-2020).

Тихоокеанский дивизион

«Анахайм»

Как провели прошлый сезон: отвратительно, последняя команда регулярки.

Что ждем сейчас: генменеджер «Дакс» Пэт Вербик провел хорошую работу на рынке – Любушкин и Гудас усилят оборону, а Киллорн добавит опций в атаке. Впрочем, значительного рывка в этом году ждать не стоит: наверняка сейчас «утки» начнут заводить в состав топ-проспектов – Павла Минтюкова и Лео Карлссона.

Главная звезда: Тревор Зеграс. Вообще у «Анахайма» есть талантливая молодежь, которая с годами должна становиться лучше и лучше.

«Ванкувер»

Как провели прошлый сезон: плохо – команду достаточно быстро затрясло, в обороне возникли проблемы, часть которых решилась после смены тренера. Правда, в глобальном плане это мало что изменило – «Кэнакс» не вышли в плей-офф, а отставание от места в уайлд-кард было 12 очков.

Что ждем сейчас: летом в клубе поработали над усилением вратарской линии и обороны, в атаке там и так в целом все неплохо. В теории у «Ванкувера» есть многое для того, чтобы забраться в плей-офф.

Главная звезда: Элиас Петтерссон. В прошлом году набрал 102 очка и стал одним из двух игроков, которые выбили сотню, когда их команда не вышла в плей-офф.

«Вегас»

Как провели прошлый сезон: триумфально – стали первыми в конференции и выиграли Кубок Стэнли. Безоговорочно лучшая команда прошлого сезона.

Что ждем сейчас: «рыцари» сохранили главных творцов победы, продлив Хилла и Барбашева. В остальном – многие ключевые игроки имели действующие контракты, и сейчас «Вегас» вполне может зайти на второй Кубок подряд. Это не «Колорадо», который потерял второе звено после победы. У «рыцарей» иная ситуация, и на этом багаже они могут снова доехать до финала.

Главная звезда: ох, глаза разбегаются, потому что «Вегас» хорош именно командой. Если все-таки выделять конкретного игрока, то, наверное, это должен быть Джонатан Маршессо – впечатления от потрясающего плей-офф все еще свежи в памяти.

«Калгари»

Как провели прошлый сезон: потеряли двух лидеров перед сезоном, получили Юбердо, почти до последней игры цеплялись за плей-офф, но так и не попали в восьмерку. Итог печальный – уволили тренера и генменеджера.

Что ждем сейчас: видимо, расчет на то, что новый тренер взбодрит команду и те же игроки покажут совсем другой результат. Из приобретений выделяется разве что Егор Шарангович, которому нужна была перезагрузка. Если белорус себя здорово проявит, то все от этого только выиграют.

Главная звезда: а вот тут надо подумать: если судить по зарплате, то главные звезды – Юбердо и Кадри, но оба в прошлом сезоне этот статус не оправдали. Был хорош Элиас Линдхольм, но тянет ли он на статус звезды? С натяжкой. В общем, если кто-то из пары Юбердо – Кадри покажет ту игру, которую от них ждут, то вопрос о звезде вообще стоять не будет.

«Лос-Анджелес»

Как провели прошлый сезон: достаточно бодрая регулярка, но на финише пропустили вперед «Эдмонтон» и им же сгорели в первом раунде плей-офф, пусть и навязав борьбу.

Что ждем сейчас: будет примерно та же картина – у «королей» приличная банда, и они еще могут попробовать продвинуться по сетке плей-офф. Разумеется, туда надо сначала попасть, но если у команды не будет эпидемий травм лидеров, то эта решаемая задача. Плюс смотрим на то, как впишется Пьер-Люк Дюбуа и на попытки Михаила Мальцева пробиться из АХЛ.

Главная звезда: ветеран Анже Копитар был в огне в прошлом сезоне, но хочется отметить Кевина Фиалу. Швейцарец просто в большущем порядке – он оживляет игру и делает атаку «Кингс» еще мощнее.

«Сан-Хосе»

Как провели прошлый сезон: делали все, чтобы заполучить Коннора Бедарда, но в итоге выбирали только четвертыми. В принципе, никто и не ждал от «Шаркс» прорыва – команда ушла в перестройку и откровенно провалилась.

Что ждем сейчас: летом менеджмент был активен, провернув несколько сделок. Выделить можно переходы Рутты, Дюклера, Задины, Хоффмана и Гранлунда – топ-6 станет чуть бодрее, что должно помочь выступить успешнее.

Главная звезда: безоговорочно лучшим был Эрик Карлссон, но его отдали в «Питтсбург». Можно было бы назвать Кутюра, но говорят, что его тоже могут поменять. Так что, пусть будет Томаш Гертл.

«Сиэтл»

Как провели прошлый сезон: учли ошибки после провального дебюта и очень здорово провели второй год в лиге. Не просто вышли в плей-офф, но и красиво выбили «Колорадо». В теории могли выходить и в финал конференции, но в равной серии уступили «Далласу».

Что ждем сейчас: «Кракены» добавили глубины и опыта в оборону и атаку. Эта та команда, которая будет кусаться по сезону и периодически приятно удивлять. Правда, после такой игры в плей-офф на них тоже будут настраиваться по-другому. Это не «Вегас», который достаточно быстро взял Кубок Стэнли после захода в лигу, но в обойме талантливая молодежь – Бенирс плюс Райт.

Главная звезда: тот случай, когда в порядке любой человек из топ-6 атаки, топ-4 обороны или основной вратарь. Например, Джаред Макканн забил 40 голов в регулярке, хотя до «Сиэтла» у него не было больше 14 шайб. Только вот он потерялся в плей-офф, что ж это за звезда?! Наверное, по совокупности факторов стабильно хорош Джордан Эберле.

«Эдмонтон»

Как провели прошлый сезон: собирались идти за Кубком, Макдэвид бил рекорды, а в итоге сгорели во втором раунде «Вегасу».

Что ждем сейчас: за лето в команде мало что поменялось. Топ-6 остался в том же виде, в обороне без серьезных изменений, минус Клим Костин, который теперь в «Детройте». «Эдмонтон» почти наверняка выйдет в плей-офф, но должно очень многое сложиться, чтобы эта команда боролась за Кубок.

Главная звезда: а есть вообще варианты? Коннор Макдэвид тут номер один, хотя и Леон Драйзайтль в большущем порядке.

Фото: East News/AP Photo/Andrew Harnik, AP Photo/Paul Sancya, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Gene J. Puskar, Martin KEEP / AFP, AP Photo/Godofredo A. Vasquez, AP Photo/John Locher