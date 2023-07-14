Коля-гол разрывает.

После солидной предсезонки – победы в семи матчах – «Спартак» смотрелся отнюдь не лузером на Западе. Потом случился неожиданный обмен Александра Хохлачева (54 очка в прошлом сезоне) в «Амур», фиаско в первой игре с «Куньлунем» (3:4), и стало понятно – команда у Алексея Жамнова будет веселой.

Это подтвердилось и во второй игре чемпионата – против «Северстали» (6:4). «Красно-белые» вновь пропустили четыре шайбы, но этого хватило для первой победы. Помог хет-трик Николая Голдобина, звездного новичка из «Магнитки».

Голдобин заменит в «Спартаке» Хохлачева?

Нынешний «Спартак» – хорошая среда для игровичков вроде Голдобина, но при Илье Воробьеве так здорово сезон не начинал. Коля-гол отличился в игре с «Куньлунем», а теперь положил хет-трик Череповцу.

Первый гол и третий в чем-то похожи – там была идеальная реализация выхода 1-в-0, разве что во втором случае Николай ушел от защитника и убрал вратаря.

Вторая шайба получилась отличной. Посмотрите, какое там было сумасшедшее попадание с неудобной. Может, повезло с отскоком шайбы от конька соперника, но исполнение Голдобина – высший класс.

Болельщики «Магнитки» возразят: мол, Голдобин играет по настроению – и отчасти это правда. Но Николай уже с первых игр за новый клуб доказывает, что не зря вопрос по его обмену решался на уровне руководителей клубов.

Голдобин никогда не начинал сезон так результативно: за первые три игры в ЦСКА у него было 0+1 и ровно то же самое в оба сезона в «Металлурге». Зато в «Спартаке» – 4+0.

Особый кайф – лицо, с которым Николай сидел на скамейке после хет-трика. Полный покер-фейс и кепка поверх шлема, которую поправил сам Жамнов.

Жамнов и его штаб собрали классную первую тройку. И это уже мини-успех

Феерия Голдобина возникла не на пустом месте. Условия вокруг него способствуют результативной игре, и на самом деле очень здорово смотрится не только Николай, но и вся первая тройка Голдобин – Морозов – Порядин.

После обмена Никишина в СКА в формате девять на одного менеджменту «Спартака» тоже досталось. Не сказать, что все игроки из того списка себя здорово проявили в прошлом сезоне, но этим летом в КХЛ вернулся Иван Морозов – и играет он солидно. Тот же Рубцов взял и забил сегодня – вдруг и он оживет при Жамнове.

Карьера Морозова так вообще стремительно катилась вниз – на ЧМ-2021 он был первым центром сборной, после этого забуксовал в СКА, потом была скрытая аренда в «Сочи» и отъезд в «Вегас», где он набрал всего 17 (6+11) очков в 58 матчах при показателе полезности «-22». Похоже, сейчас он приходит в себя: три передачи в первой игре сезона, гол + пас – во второй.

Порядин – еще один игрок, к переходу которого из «Нефтехимика» приложил руку главный куратор «Спартака» Геннадий Тимченко. Так что, красно-белые благодаря админресурсу нашли двух хороших крайних, в центр к ним поставили Морозова – и эта тройка уже удивляет.

1+4 выбил Морозов, 1+2 – Порядин, 4+0 – у Голдобина – из всех девяти шайб «Спартака» эта тройка забила шесть!

Самое интересное, как их игра будет меняться на дистанции. Пока же есть две интересные даты:

• 6 сентября к «Спартаку» приедет «Амур», и это можно воспринимать как личное противостояние Голдобина и Хохлачева;

• 12 сентября игра в гостях со СКА, и это будет самая серьезная проверка для команды Жамнова на старте.

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Фото: трансляция КХЛ