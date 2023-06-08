Из армии – в армейцы.

Одной из главных тем лета-2022 была история Ивана Федотова. Вратарь на фоне успешного сезона, в котором довел сборную России к серебру на Олимпиаде, а ЦСКА – к Кубку Гагарина, подписал контракт с «Филадельфией». Только до НХЛ он так и не доехал – забрали в армию, и это было максимально неожиданно для всех.

Возникало много разных слухов и домыслов, как так произошло, что основного вратаря сборной и клуба-чемпиона КХЛ посреди дня увозят в военкомат, а потом отправляют в армию. Иван действительно отправился на вполне реальную службу – сначала в Северодвинск (Архангельская область), а через несколько месяцев его перевели в Сертолово – это рядом со Всеволожском, где он жил раньше и был зарегистрирован.

Федотов отыграл «на ноль» на турнире военных

При этом Федотову все равно удалось сохранить связь с хоккеем – разумеется, насколько это возможно в армии. В октябре появлялась информация, что Иван тренируется со сборной Военно-морского флота и помогает вратарям готовиться к играм и турнирам среди военных.

Судя по слухам, у него была самая обычная служба в армии, но он все равно имел некие преференции. Говорят, что у Федотова были даже индивидуальные тренировки, что особенно важно для вратаря.

А накануне стало известно, что Иван снова играет в хоккей. Речь идет о чемпионате Вооруженных сил РФ, где он представляет сборную ВМФ – ту самую, которой помогал еще осенью. Сам турнир проходит в Санкт-Петербурге – во дворце спорта «Хоккейный» на Ждановской набережной.

Телеграм-канал «За пределами Ленинградки» опубликовал состав на первую игру, из которого можно было узнать звание Ивана. Старший матрос Федотов провел первый матч достойно: сделал «сухарь» в матче с командой Западного военного округа, а его партнеры забросили аж 12 шайб.

Во втором матче вратарь остался без шатаута – нападающий сборной ЦВО огорчил Федотова лакроссом.

Федотова отправляли в ЦСКА и СКА, но он продолжал служить

Осенью прошлого года шло много разговоров о будущем вратаря – обсуждались самые разные варианты. По одному из них «Филадельфия» должна была заморозить контракт Ивана в НХЛ – и это бы открывало ему дорогу в ЦСКА. Также был слух о том, что москвичи подпишут многолетний контракт с Федотовым и обменяют его в СКА, но оба клуба это опровергали.

«Что касается слухов о контракте с ним, то никаких переговоров не было, – говорил тогда президент ЦСКА Игорь Есмантович «Р-Спорту». – Иван служит в вооруженных силах. Не понимаю, кто и для чего это все раздувает. Это ненужный пиар, который только усугубляет и увеличивает слухи вокруг него».

Была и еще одна интересная деталь: в сентябре Федотов отозвал свой иск по поводу того, что его призыв был незаконным – и суд прекратил разбирательство. Это могло быть связано либо с тем, что сам вратарь смирился со своей ситуацией и решил спокойно отслужить, либо ему дали понять, что без всяких исков ему будет и служить проще, и в дальнейшем по жизни проблем будет меньше.

Любопытно, но после сентябрьской информации о подписании контракта с ЦСКА или СКА и отзыва иска количество инсайдов о будущем Ивана сократилось до нуля. В следующий раз в контексте возвращения в состав московских армейцев его имя упоминалось только в марте, когда сам клуб реагировал на появляющиеся слухи в анонимных телеграм-каналах о запрете на подписание контракта с Федотовым со стороны главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«По завершении срока службы Федотова руководство ХК ЦСКА готово рассмотреть возможность его возвращения в состав клуба в случае заинтересованности в этом самого игрока, – комментировали армейцы. – Пока с такими предложениями ни Иван, ни его представители в ЦСКА не обращались. Хотели бы также отметить, что никаких разногласий на этот счет у руководства ХК ЦСКА с владельцем клуба, компанией «Роснефть», не имеется».

Федотова ждут в ЦСКА: скорее всего, о возвращении объявят после 1 июля

По будущему вратаря нет пока никаких официальных новостей. У него есть действующий контракт с «Филадельфией», который истекает 1 июля. При этом не было информации о том, что «летчики» заморозили его контракт на время службы в армии. Соглашение Федотова не переносится на следующий год – 1 июля он получит статус ограниченно свободного агента, и это подтверждал сам клуб.

В теории «Флайерс» могли предложить ему новое однолетнее соглашение и подписать его на сезон-2023/24, но это маловероятно. Совершенно непонятно, что случилось с Иваном за год, пока он не играл в хоккей на профессиональном уровне: в каких он кондициях, будет ли он хорош на уровне НХЛ? Никто не гарантирует на 100%, что он приедет и будет играть так же, как и прежде – давать соглашение даже на небольшие деньги рискованно.

Поэтому пока у Ивана вырисовывается только один вариант – оставаться в КХЛ после службы в армии. Права на него принадлежат ЦСКА, и Игорь Есмантович еще 1 мая заявил, что Федотов вернется в клуб. Сейчас армейцы просто ждут завершения контракта Федотова с «Филадельфией» и после 1 июля о его возвращении в ЦСКА объявят официально. Есмантович это подтвердил в интервью «Чемпионату».

«Мы с вами должны соблюдать корректность ситуации. Почему? Потому, что у Ивана подписан контракт в Северной Америке, и до 1 июля 2023 года он принадлежит «Филадельфии». Могу лишь вам сказать одно. Несколько месяцев назад я встречался с Федотовым, и мы разговаривали относительно перспективы вопроса. У Ивана есть желание, а у нас есть возможности, чтобы он остался в России и несколько лет поиграл в ЦСКА», – сказал президент армейцев.

Не исключено, что даже после пропущенного года Федотов будет в полном порядке для КХЛ – не сразу, но по ходу сезона он должен вернуться на прежний уровень. Талант и навыки никуда не делись, а морально Иван наверняка отошел от всего произошедшего с ним за последний год. Конечно, понадобится какое-то время на адаптацию, но в клубе ему все знакомо, тренер вратарей Сергей Наумов сделает все, чтобы правильным образом выстроить его подготовку. Есть все шансы на то, что в плей-офф-2024 ЦСКА будет заходить с одним из лучших вратарей лиги.

Фото: t.me/leningradka39; РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Овчаров