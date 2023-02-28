Его парням крепко досталось.

Первый раунд складывается очень непросто для победителя регулярки. Минск уже зацепил две игры и явно заставил нервничать Романа Ротенберга.

Пятый матч СКА в итоге забрал, но и тут «Динамо» не сдалось без боя.

В самой концовке второго периода очень неприятное повреждение получил Марат Хуснутдинов. После проигранного вбрасывания он попытался в падении выбить шайбу у соперника, и это ему удалось. Вот только клюшка бросающего Джозефа Душака по инерции пошла дальше и влетела точно в лицо Хуснутдинову.

Выглядело страшновато. Хуснутдинов пытался именно выбить шайбу, поэтому разговоры о том, что Марат не совсем правильно лег под бросок не совсем верны – он его не блокировал, а именно мешал бросить, а дальше случилось то, что случилось.

Роман Ротенберг моментально завелся. В предыдущей смене, прям перед этим вбрасыванием, СКА потерял из-за травмы Захара Бардакова. Судьи в том эпизоде тоже не усмотрели нарушения, а форвард отправился в раздевалку и в третьем периоде на льду не появился.

Сразу после эпизода с Хуснутдиновым Ротенберг спустился к бортику и на английском пытался донести свои мысли до канадских легионеров «Динамо», раз шесть выкрикнув «fuck you». Были и другие фразы, но разобрать их в трансляции было сложно из-за шума трибун.

Дальше пришло время арбитров. Они поехали смотреть эпизод на планшете, чтобы вынести свой вердикт. Однако с прошлого сезона в КХЛ действует четкое правило – если клюшка после броска продолжает движение вверх и попадает в лицо защищающемуся игроку, нарушение не фиксируется. Соответственно, арбитры оставили этот момент даже без двухминутного удаления, что снова вывело из себя Ротенберга.

Он активно приглашал их к скамейке, чтобы поговорить, и вот тут его слова были слышны куда лучше: «Товарищ судья, #####, подойди ко мне».

На пресс-конференции Роман заявил, что Душак якобы специально продолжил движение клюшкой.

«Знаете, есть правила игры в хоккей, а есть жизненные понятия, – сказал он. – Наверное, по правилам хоккея нет нарушения в том, что в момент броска Душак ударил клюшкой по лицу нашего игрока. Но он мог этого не делать. Он сделал это специально. Там получилось на тоненького – вопрос жизни и смерти. Так не делается. Будем наказывать голами за все эти грязные приемчики – нам не привыкать.

Канадцы так играют, но они должны понимать, что есть жизненные правила. Почему, когда наши хоккеисты приезжают в НХЛ, они себе такого не позволяют? Канадцы приезжают сюда, играют так, что можно не просто здоровье потерять, а вообще… У нас столько хоккеистов в этом сезоне выпали из-за травм. Держим удар. Будем отвечать на это голами – другого варианта у нас нет».

Несмотря на серьезную травму лица и наложенные швы, Хуснутдинов вернулся на лед в третьем периоде в защитной маске, сыграл 3 с лишним минуты и даже отдал передачу на последний гол в пустые ворота. Как минимум характером молодого игрока Роман Ротенберг точно должен быть доволен.

Счет в серии – 3-2

Фото: vk.com/ska