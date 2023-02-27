8 комментариев

Целая драма в заключительный день.

Регулярка-2022/23 вышла просто шикарной с точки зрения развязки: на Востоке три пары плей-офф определились только в последний день. Все менялось в таблице буквально с каждым забитым голом, а окончательная сетка первого раунда стала ясна только после финальной сирены в матче «Ак Барс» – «Авангард».

На нее самым прямым образом повлиял капитан казанцев Александр Радулов. Кажется, он полностью оправдал ожидания от возвращения в Россию – даже несмотря на то, что по ходу сезона трясло и Казань, и самого Радулова. Команда на каком-то этапе даже выпадала из восьмерки, но все закончилось хэппи-эндом.

Радулов забил гол в 90 млн рублей

15 февраля журналисты «Бизнес Онлайн» напомнили, что в контракте Радулова прописан бонус в 90 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ. На тот момент казанцам оставалось провести пять матчей в регулярке, нападающий шел 12-м в списке самых результативных игроков лиги, но отставание было не таким критическим – пять очков.

К последнему матчу – с «Авангардом» – Александр подходил уже в тройке лидеров и вышел на лед, даже несмотря на повреждение, полученное пару дней назад (с «Магниткой» досрочно ушел в раздевалку). В теории его могли обойти Стефан Да Коста и Тэйлор Бек, но оба закончили без очков. Имел шансы забраться в тройку Александр Хохлачев из «Спартака» (на кону был и клубный рекорд результативности за сезон) – но тоже мимо: не смог отличиться против «Динамо».

Были претенденты и из «Авангарда». Рид Буше отставал на одно очко от Радулова, но ему дали отдохнуть и на игру не заявили. По-настоящему огненный сюжет закрутился с участием другого лидера Омска – во втором периоде Сергей Толчинский отдал две передачи и сравнялся с капитаном казанцев. Еще одна точная атака с его участием – и кругленькая сумма пролетела бы мимо капитана «Ак Барса».

Но в овертайме судья Роман Щенев, проводивший последний матч в карьере, назначил буллит в ворота «Авангарда» за фол на Радулове. Александр успел пообщаться с Тимуром Биляловым – было видно, как они обсуждают готовящийся буллит. Похоже, кипер «барсов» дал ценные указания партнеру, подсказав, что Мишуров попытается выбить шайбу клюшкой.

Радулов был готов: вовремя переложил шайбу на неудобную, принес победу «Ак Барсу» и исполнил «птичку» перед скамейкой «Авангарда».

Он заработал солидную прибавку, которая даже превосходит его оклад за сезон, но вряд ли игроки «Авангарда» сильно расстроены: с этим голом они избежали поездки на Дальний Восток, потому что туда полетит «Салават Юлаев», бывший клуб Радулова.

Радулов все еще в порядке

Капитану «Ак Барса» 36 лет, но он по-прежнему в отличной форме и играет с теми же эмоциями и задором. Он повторил рекорд Яромира Ягра по голам в возрасте 36 и старше, по очкам он тоже в топ-5.

При этом стоит отметить, как он добавлял по ходу сезона. Наиболее результативный отрезок выдал как раз на финише регулярки – за последние 12 игр у него 18 (6+12) очков. Удивляет и то, как он преобразился после появления в тренерском штабе Зинэтулы Билялетдинова. Ему удалось зажечь Радулова общими идеями за счет простых – на первый взгляд – приемов: он получил капитанскую нашивку, стабильных партнеров в лице Дмитрия Воронкова и Ильи Сафонова и стал одним из важных игроков большинства Казани.

Понятно, что не обошлось и без личных бесед, но выгоду извлекли все: Радулов стал больше играть на команду и выбил тот самый бонус, а у тренеров есть игрок, который может вытаскивать матчи в ключевые моменты. Накануне старта плей-офф он выглядит еще одним важным винтиком в системе Билялетдинова. Ну и для большего понимания есть наглядная табличка, которая отражает изменения в игре Радулова и его влияние на команду.

Теперь у Радулова, Билялетдинова и всего «Ак Барса» следующая цель – Кубок Гагарина. Его команде «отдавали» еще летом, после громкой селекции, к ноябрю все перевернулось и в удачный плей-офф никто не верил, но прямо сейчас ситуация снова кардинально другая – на Востоке команды сильнее Казани попросту нет.

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Фото: ХК «Ак Барс»