8 комментариев

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Радулов выбил бонус в 90 млн рублей в овертайме последнего матча! Забил с подсказки своего вратаря

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Александр Радулов Александр Радулов
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Целая драма в заключительный день.

Регулярка-2022/23 вышла просто шикарной с точки зрения развязки: на Востоке три пары плей-офф определились только в последний день. Все менялось в таблице буквально с каждым забитым голом, а окончательная сетка первого раунда стала ясна только после финальной сирены в матче «Ак Барс» – «Авангард».

На нее самым прямым образом повлиял капитан казанцев Александр Радулов. Кажется, он полностью оправдал ожидания от возвращения в Россию – даже несмотря на то, что по ходу сезона трясло и Казань, и самого Радулова. Команда на каком-то этапе даже выпадала из восьмерки, но все закончилось хэппи-эндом.

Радулов забил гол в 90 млн рублей

15 февраля журналисты «Бизнес Онлайн» напомнили, что в контракте Радулова прописан бонус в 90 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ. На тот момент казанцам оставалось провести пять матчей в регулярке, нападающий шел 12-м в списке самых результативных игроков лиги, но отставание было не таким критическим – пять очков.

К последнему матчу – с «Авангардом» – Александр подходил уже в тройке лидеров и вышел на лед, даже несмотря на повреждение, полученное пару дней назад (с «Магниткой» досрочно ушел в раздевалку). В теории его могли обойти Стефан Да Коста и Тэйлор Бек, но оба закончили без очков. Имел шансы забраться в тройку Александр Хохлачев из «Спартака» (на кону был и клубный рекорд результативности за сезон) – но тоже мимо: не смог отличиться против «Динамо».

Были претенденты и из «Авангарда». Рид Буше отставал на одно очко от Радулова, но ему дали отдохнуть и на игру не заявили. По-настоящему огненный сюжет закрутился с участием другого лидера Омска – во втором периоде Сергей Толчинский отдал две передачи и сравнялся с капитаном казанцев. Еще одна точная атака с его участием – и кругленькая сумма пролетела бы мимо капитана «Ак Барса».

Но в овертайме судья Роман Щенев, проводивший последний матч в карьере, назначил буллит в ворота «Авангарда» за фол на Радулове. Александр успел пообщаться с Тимуром Биляловым – было видно, как они обсуждают готовящийся буллит. Похоже, кипер «барсов» дал ценные указания партнеру, подсказав, что Мишуров попытается выбить шайбу клюшкой.

Радулов был готов: вовремя переложил шайбу на неудобную, принес победу «Ак Барсу» и исполнил «птичку» перед скамейкой «Авангарда».

Он заработал солидную прибавку, которая даже превосходит его оклад за сезон, но вряд ли игроки «Авангарда» сильно расстроены: с этим голом они избежали поездки на Дальний Восток, потому что туда полетит «Салават Юлаев», бывший клуб Радулова.

Радулов все еще в порядке

Капитану «Ак Барса» 36 лет, но он по-прежнему в отличной форме и играет с теми же эмоциями и задором. Он повторил рекорд Яромира Ягра по голам в возрасте 36 и старше, по очкам он тоже в топ-5.

При этом стоит отметить, как он добавлял по ходу сезона. Наиболее результативный отрезок выдал как раз на финише регулярки – за последние 12 игр у него 18 (6+12) очков. Удивляет и то, как он преобразился после появления в тренерском штабе Зинэтулы Билялетдинова. Ему удалось зажечь Радулова общими идеями за счет простых – на первый взгляд – приемов: он получил капитанскую нашивку, стабильных партнеров в лице Дмитрия Воронкова и Ильи Сафонова и стал одним из важных игроков большинства Казани.

Понятно, что не обошлось и без личных бесед, но выгоду извлекли все: Радулов стал больше играть на команду и выбил тот самый бонус, а у тренеров есть игрок, который может вытаскивать матчи в ключевые моменты. Накануне старта плей-офф он выглядит еще одним важным винтиком в системе Билялетдинова. Ну и для большего понимания есть наглядная табличка, которая отражает изменения в игре Радулова и его влияние на команду.

Теперь у Радулова, Билялетдинова и всего «Ак Барса» следующая цель – Кубок Гагарина. Его команде «отдавали» еще летом, после громкой селекции, к ноябрю все перевернулось и в удачный плей-офф никто не верил, но прямо сейчас ситуация снова кардинально другая – на Востоке команды сильнее Казани попросту нет.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Ак Барс – Авангард 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)
Дата проведения
26 февраля, 17.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 26 Дергачев (Толчинский, Якупов)
1:1 – 31 Сафонов ()
2:1 – 34 Кагарлицкий (Лямкин, Панюков)
2:2 – 40 Якупов (Толчинский, Дергачев)
3:2 – 63 Радулов ()
Вратари: Билялов 30/32 – Мишуров 35/38.

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Фото: ХК «Ак Барс»

8 комментариев

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dem
За птичку отхватит этот «инвестор» в следующем матче.
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AERN
Человек бабла поднял -молодец, че уж там, любой бы так хотел. Другое дело, что ему больше надо: деньги или приз? Продолжит ли он играть результативно?
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Эд..19
Так он даже не выходя на площадку сегодня, выбил бы 90 лямов. Что за провокационный заголовок? ))) Только бы хайпа и кликов насобирать, да, Дмитрий Шевченко? ) А источник в виде известного собирателя слухов с репутацией туалетного листка? Вылезший со своими сплетнями, когда ненавидимый ими Ак Барс вышел на первое место? Спортс - вы ставите себя в один ряд с БО )))))))) Не стрёмно?
+3
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+2
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Рик Нэш
какая же убогая лига, бабки только и могут что считать.
+5
-2
+3
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Dr. J 24
Это показывает насколько КХЛ уступает НХЛ.
+8
-1
+7
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Валентин и ыч
в последней таблице очки за игру перепутаны
+2
0
+2
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Igo-go
В каком Радулов порядке мы видели по его последним сезонам в НХЛ. Попадание его в тройку лучших бомбардиров КХЛ, только лишний раз говорит об уровне КХЛ.
+31
-2
+29
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banchik1
Вот вам и разница между двумя лигами...(
+8
-1
+7
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