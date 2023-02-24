17 комментариев

Первый русский в «Брюинс» за последние пять лет.

В НХЛ еще один громкий обмен с участием русского! «Вашингтон» неожиданно решил избавиться от защитника Дмитрия Орлова, который играл в клубе с 2011-го и последние 8 лет был твердым игроком основы. Он продолжит карьеру в «Бостоне», где получит отличный шанс побороться за второй Кубок Стэнли в карьере.

«Брюинс» выгодно забрали Орлова и получили еще одного хорошего чекера

«Бостон» в этом сезоне просто в полнейшем порядке: команда много забивает, мало пропускает и в целом выглядит настоящей машиной без слабых мест. Не так давно «мишки» повторили рекорд НХЛ по скорости достижения первых 40 побед – управились за 53 матча. И когда кажется, что команда полностью готова для похода за кубком, все равно можно добавить пару деталей, чтобы собрался пазл.

В результате обмена этими деталями стали защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и форвард Гарнет Хэтэуэй. Также «Брюинс» получили права на нападающего ЦСКА Андрея Светлакова, который вряд ли собирается в НХЛ этим летом. При этом «Кэпиталс» удержали в своей платежке 50% зарплаты Орлова, но получили неплохую компенсацию: форварда Крэйга Смита, выбор в 1-м раунде драфта-2023, в 3-м раунде драфта-2024 и во 2-м раунде драфта-2025.

Вам наверняка интересно, откуда у «столичных» права на Светлакова. Здесь все просто: «Миннесота» стала третьей стороной сделки – «Уайлд» взяли на себя еще 25% оклада Орлова, за что получили от «Бостона» драфт-пик в пятом раунде ближайшего драфта.

Конечно, тут на лицо хитрые маневры с потолком зарплат – хотя все в рамках закона. Менеджмент «Брюинс» чувствует, что сейчас есть реальная возможность побороться за кубок, поэтому делает ставку на этот сезон. Понять можно: в команде есть костяк ветеранов, которые еще очень и очень полезны (и играют за символические контракты, что немаловажно), а Давид Пастрняк и Линус Улльмарк находятся в потрясающей форме. Все складывается в пользу «мишек».

В итоге Дон Суини красиво скинул контракт Смита (3,1 млн), пожертвовал драфт-пиками для того, чтобы максимально раздать зарплату Орлова и вписать его в потолок, и еще усилил нижние звенья добротным чекером. Хэтэуэй и без того проводит хороший сезон, а в нынешний «Бостон» он со своим опытом и стилем игры должен вписаться идеально. Скажем так, будет совсем неудивительно, если в плей-офф он станет одним из незаметных героев команды.

«Вашингтон» может пролететь мимо плей-офф

Как бы ни было грустно это осознавать, но похоже, что «столичные» отказываются от борьбы за плей-офф. В клубе обещали, что не будут уходить в перестройку, пока Овечкин не побьет рекорд Гретцки. Однако этот обмен, скорее, намекает на обратное. Конечно, на текущем этапе это вряд ли будет похожим на то, что летом происходило в «Чикаго», и наверняка до такого не дойдет в принципе, но в том или ином виде «Вашингтон» будет меняться – это уже очевидно.

У «Кэпс» в списке травмированных Джон Карлсон, сейчас ушел Орлов – в обороне команда точно просядет, а вернувшиеся из лазарета Никлас Бэкстрем и Том Уилсон не сказать, что блещут – в среднем у них по 0,5 очка за игру и «-20» на двоих. А турнирная ситуация тем временем все хуже и хуже: шесть поражений подряд и не лучшие позиции в борьбе за место в уайлд-кард. С одной стороны, у команды не самое большое отставание, но с другой – матчей сыграно больше, чем у конкурентов.

Впрочем, и топовые партнеры от Овечкина никуда не денутся – у многих лидеров есть действующие контракты на ближайшие сезоны, хотя и от обмена никто не застрахован. Если уж от Орлова отказались, то где гарантия, что кто-то другой не сменит клуб?

Хотя и Орлов покинул «Кэпс» не просто так. Летом у него истекает контракт, и его, скорее всего, хотели сохранить. Только рынок диктует свои условия: Дмитрию 31 год, у него впереди еще несколько хороших сезонов, и он вполне мог рассчитывать на прибавку в зарплате. Судя по всему, как раз ее «Вашингтон» давать и не готов, поэтому стороны и пришли к крайней мере – обмену, из которого «Кэпс» извлекли неплохую выгоду.

Орлов – первый русский в «Бостоне» со времен Худобина

Забавно, что на фоне новостей в последнюю неделю многие ждали в «Бостоне» другого русского – защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова. Он пропустил несколько игр по причинам, связанным с готовящимся обменом – в моменте казалось, что клубы уже обо всем договорились, и «Брюинс» просто ищут варианты, как расчистить место под потолком.

По факту все сложилось иначе. «Мишки» все равно усилили оборону, но только функционал Орлова и Гаврикова все-таки разный. Дмитрий больше про атаку, но у «Бостона» с атакующими дефами проблем нет, поэтому интересно, как именно его будут использовать в новой команде. В обороне он тоже будет полезен, но с точки зрения разрушения и баланса в составе Гавриков, пожалуй, подходил бы «Брюинс» больше.

Орлов станет первым русским в команде с сезона-2017/18, когда там выступал Антон Худобин. Вообще у наших в «Бостоне» дела шли не особо – из 13 полевых и одного вратаря больше 100 игр за клуб сыграли всего трое. Один из них – Сергей Самсонов – провел очень достойную карьеру, был достаточно важным игроком, выиграл «Колдер» и отыграл в общей сложности более 7 сезонов.

Главную задачу в «Брюинс» – Кубок Стэнли – он так и не выполнил, да и вообще не доходил дальше второго раунда. Теперь у Орлова есть шанс сделать то, что не удавалось другим русским в «Бостоне». А вот как сложится дальше – вопрос, потому что в межсезонье он с большой вероятностью снова поменяет команду.

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; globallookpress.com/AP Photo/Jess Rapfoge, Darryl Dyck/Keystone Press Agency; REUTERS/James Guillory