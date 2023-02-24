17 комментариев

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😳 «Вашингтон» отправил Орлова в «Бостон». Похоже, «столичные» отказались от борьбы за плей-офф

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Первый русский в «Брюинс» за последние пять лет.

В НХЛ еще один громкий обмен с участием русского! «Вашингтон» неожиданно решил избавиться от защитника Дмитрия Орлова, который играл в клубе с 2011-го и последние 8 лет был твердым игроком основы. Он продолжит карьеру в «Бостоне», где получит отличный шанс побороться за второй Кубок Стэнли в карьере.

«Брюинс» выгодно забрали Орлова и получили еще одного хорошего чекера

«Бостон» в этом сезоне просто в полнейшем порядке: команда много забивает, мало пропускает и в целом выглядит настоящей машиной без слабых мест. Не так давно «мишки» повторили рекорд НХЛ по скорости достижения первых 40 побед – управились за 53 матча. И когда кажется, что команда полностью готова для похода за кубком, все равно можно добавить пару деталей, чтобы собрался пазл.

В результате обмена этими деталями стали защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и форвард Гарнет Хэтэуэй. Также «Брюинс» получили права на нападающего ЦСКА Андрея Светлакова, который вряд ли собирается в НХЛ этим летом. При этом «Кэпиталс» удержали в своей платежке 50% зарплаты Орлова, но получили неплохую компенсацию: форварда Крэйга Смита, выбор в 1-м раунде драфта-2023, в 3-м раунде драфта-2024 и во 2-м раунде драфта-2025.

Вам наверняка интересно, откуда у «столичных» права на Светлакова. Здесь все просто: «Миннесота» стала третьей стороной сделки – «Уайлд» взяли на себя еще 25% оклада Орлова, за что получили от «Бостона» драфт-пик в пятом раунде ближайшего драфта.

Конечно, тут на лицо хитрые маневры с потолком зарплат – хотя все в рамках закона. Менеджмент «Брюинс» чувствует, что сейчас есть реальная возможность побороться за кубок, поэтому делает ставку на этот сезон. Понять можно: в команде есть костяк ветеранов, которые еще очень и очень полезны (и играют за символические контракты, что немаловажно), а Давид Пастрняк и Линус Улльмарк находятся в потрясающей форме. Все складывается в пользу «мишек».

В итоге Дон Суини красиво скинул контракт Смита (3,1 млн), пожертвовал драфт-пиками для того, чтобы максимально раздать зарплату Орлова и вписать его в потолок, и еще усилил нижние звенья добротным чекером. Хэтэуэй и без того проводит хороший сезон, а в нынешний «Бостон» он со своим опытом и стилем игры должен вписаться идеально. Скажем так, будет совсем неудивительно, если в плей-офф он станет одним из незаметных героев команды.

«Вашингтон» может пролететь мимо плей-офф

Как бы ни было грустно это осознавать, но похоже, что «столичные» отказываются от борьбы за плей-офф. В клубе обещали, что не будут уходить в перестройку, пока Овечкин не побьет рекорд Гретцки. Однако этот обмен, скорее, намекает на обратное. Конечно, на текущем этапе это вряд ли будет похожим на то, что летом происходило в «Чикаго», и наверняка до такого не дойдет в принципе, но в том или ином виде «Вашингтон» будет меняться – это уже очевидно.

У «Кэпс» в списке травмированных Джон Карлсон, сейчас ушел Орлов – в обороне команда точно просядет, а вернувшиеся из лазарета Никлас Бэкстрем и Том Уилсон не сказать, что блещут – в среднем у них по 0,5 очка за игру и «-20» на двоих. А турнирная ситуация тем временем все хуже и хуже: шесть поражений подряд и не лучшие позиции в борьбе за место в уайлд-кард. С одной стороны, у команды не самое большое отставание, но с другой – матчей сыграно больше, чем у конкурентов.

Впрочем, и топовые партнеры от Овечкина никуда не денутся – у многих лидеров есть действующие контракты на ближайшие сезоны, хотя и от обмена никто не застрахован. Если уж от Орлова отказались, то где гарантия, что кто-то другой не сменит клуб?

Хотя и Орлов покинул «Кэпс» не просто так. Летом у него истекает контракт, и его, скорее всего, хотели сохранить. Только рынок диктует свои условия: Дмитрию 31 год, у него впереди еще несколько хороших сезонов, и он вполне мог рассчитывать на прибавку в зарплате. Судя по всему, как раз ее «Вашингтон» давать и не готов, поэтому стороны и пришли к крайней мере – обмену, из которого «Кэпс» извлекли неплохую выгоду.

Орлов – первый русский в «Бостоне» со времен Худобина

Забавно, что на фоне новостей в последнюю неделю многие ждали в «Бостоне» другого русского – защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова. Он пропустил несколько игр по причинам, связанным с готовящимся обменом – в моменте казалось, что клубы уже обо всем договорились, и «Брюинс» просто ищут варианты, как расчистить место под потолком.

По факту все сложилось иначе. «Мишки» все равно усилили оборону, но только функционал Орлова и Гаврикова все-таки разный. Дмитрий больше про атаку, но у «Бостона» с атакующими дефами проблем нет, поэтому интересно, как именно его будут использовать в новой команде. В обороне он тоже будет полезен, но с точки зрения разрушения и баланса в составе Гавриков, пожалуй, подходил бы «Брюинс» больше.

Орлов станет первым русским в команде с сезона-2017/18, когда там выступал Антон Худобин. Вообще у наших в «Бостоне» дела шли не особо – из 13 полевых и одного вратаря больше 100 игр за клуб сыграли всего трое. Один из них – Сергей Самсонов – провел очень достойную карьеру, был достаточно важным игроком, выиграл «Колдер» и отыграл в общей сложности более 7 сезонов.

Главную задачу в «Брюинс» – Кубок Стэнли – он так и не выполнил, да и вообще не доходил дальше второго раунда. Теперь у Орлова есть шанс сделать то, что не удавалось другим русским в «Бостоне». А вот как сложится дальше – вопрос, потому что в межсезонье он с большой вероятностью снова поменяет команду.  

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Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; globallookpress.com/AP Photo/Jess Rapfoge, Darryl Dyck/Keystone Press Agency; REUTERS/James Guillory

17 комментариев

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al77
Как раз все логично.
на востоке безумная конкуренция, шесть команд уже в ПО, а на вайлд карт претендует 7 команд...
у столичных в сезоне дофига проблем, Карлсон половину матчей пропустил и когда появится неизвестно.
Уилсон только пытается набрать форму.
Бекс не молодеет.
Да и еще... у всей защиты заканчивается контракт.
Шансов на ПО не особо много с учетом провала в 5 матчей.
А так пусть у Бостона невысокий пик будет - но кого то достать можно.
Может сейчас еще Элера отдадут(тоже контракт заканчивается)
ну а летом будем смотреть новую команду.
Есть пока Кюмпер, в защите только Карлсон и нападение Ови-Оши-Бекс-Кузя-Уилсон плюс Строум, Дауд, Милано
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личные рекорды это не хоккей
Ответ Фёдор Кузнецов
Давно такого бреда не читал
бред это то что посредственность в ранг Бога возвели и кланяются, принципы игры утратились , командные победы не нужны а нужны идолы, все ждут с нетерпением не КС а рекорд, вот это и есть настоящий бред!!!
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Владимир Ф
Неожиданно конечно, но (при условии что не люблю Бостон) стоит отдать должное Бостону-в этом году они на голову выше всех. Самый реальный претендент на чашку. Но всë может быть конечно. Удачи Дмитрию с медведями.
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личные рекорды это не хоккей
Ответ IceHockeyGuest
только делать они это будут года три. жаль остальных парней, которые могли бы еще и выиграть что-то. и вот когда наконец тот, кому будут поднимать веки и привозить в зону на каталке, наконец получит цифру 895, вот тогда начнется перестройка.
я думаю что якорь команды за три не справится, терпеть до пенсии его будут
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Fandorin Erast
Уайлд взяли на себя 50 процентов от остатка контракта!Научитесь считать уже спортс!В итоге и получилось 25 процентов которые доехали до Брюинс.если бы Уайлд взяли себе 25 процентов,Орлов приехал бы в Бостон с остатком своей зп 37,5 процентов,а это другая сумма совершенно!
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Фёдор Кузнецов
Ответ личные рекорды это не хоккей
так они не знают что делать и как играть, их учат только на рекорд играть и тактики другой нет, у них все передачи на него а его нет
Давно такого бреда не читал
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IceHockeyGuest
Ответ личные рекорды это не хоккей
повезло хоть одному, тут пока рекорд не побьют то никому ничего не светит , загубленная карьера ради тщеславия одного эгоиста
только делать они это будут года три. жаль остальных парней, которые могли бы еще и выиграть что-то. и вот когда наконец тот, кому будут поднимать веки и привозить в зону на каталке, наконец получит цифру 895, вот тогда начнется перестройка.
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личные рекорды это не хоккей
Ответ Фёдор Кузнецов
Его не было 4 матча, где победы?
так они не знают что делать и как играть, их учат только на рекорд играть и тактики другой нет, у них все передачи на него а его нет
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IceHockeyGuest
Ответ личные рекорды это не хоккей
повезло хоть одному, тут пока рекорд не побьют то никому ничего не светит , загубленная карьера ради тщеславия одного эгоиста
полностью согласен
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личные рекорды это не хоккей
и все в порядке если только на площадке , великолепная пятерка и вратарь, а у них великолепная Овечка и от этого не все в порядке
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Фёдор Кузнецов
Ответ личные рекорды это не хоккей
там где его нет , те и выигрывают, где в хоккей играют командой а не погоня за личными склянками
Его не было 4 матча, где победы?
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личные рекорды это не хоккей
Ответ Фёдор Кузнецов
Что ж они не выиграли ни разу пока его не было?
там где его нет , те и выигрывают, где в хоккей играют командой а не погоня за личными склянками
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ABarca
Отличное подписание Бостона. Орлов на сачка не похож. Должен пахать. И так у Бостона состав бомба, так и еще и защиту добавят и атаку. Вообще, в этом сезоне Бостон должен брать КС. Тампа вон сегодня опозорилась с Василевским, хотя команда играла хорошо
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Фёдор Кузнецов
Ответ личные рекорды это не хоккей
повезло хоть одному, тут пока рекорд не побьют то никому ничего не светит , загубленная карьера ради тщеславия одного эгоиста
Что ж они не выиграли ни разу пока его не было?
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Mephi027
Миннесота опять за кого-то платит.

Любят они взять на себя часть зарплаты.
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личные рекорды это не хоккей
повезло хоть одному, тут пока рекорд не побьют то никому ничего не светит , загубленная карьера ради тщеславия одного эгоиста
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Леонид Гордеев
так им и с орловым нечего там делать
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