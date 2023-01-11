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«Ванкувер» устроил реалити-шоу с отставкой тренера. Болельщики его поддержали, несмотря на провальный сезон

НХЛ НХЛ
Брюс Будро Брюс Будро
Ванкувер Ванкувер
Василий Подколзин Василий Подколзин
Сергей Гончар Сергей Гончар
Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
Рик Токкет
Илья Михеев Илья Михеев
Джим Рутерфорд Джим Рутерфорд
Патрик Альвин
Хоккей Хоккей

Довели пожилого человека до слез.

Как правило, тренерские перестановки логичны, и в них нет пространства для сомнений. Если команда валится, много проигрывает, а просвета не видно – увольнение неизбежно. Но отставка Брюса Будро из «Ванкувера» выделяется на общем фоне. Конечно, «Кэнакс» играли не не очень, у команды были проблемы, но это тот случай, когда вопросов к генеральному менеджеру Патрику Альвину и вице-президенту по хоккейным операциям Джиму Рутерфорду должно быть не меньше, чем к тренеру.

В клубе из увольнения Будро сделали какой-то сериал или реалити-шоу. Рутерфорд еще в ноябре на радио Sportsnet 650 выступил с публичной критикой тренера за игровой стиль и плохую работу в тренировочном лагере. Это был один из сигналов, что отношения между руководством и тренером испорчены. Однако никаких кадровых решений после этого не последовало – Будро остался, но и слухи о его отставке продолжали регулярно всплывать.

Особенно активно эта тема стала обсуждаться в последние недели. «Ванкувер» проиграл 10 из 12 предыдущих игр, а сам Рутерфорд на пресс-конференции в прошлый понедельник подтвердил, что общался с потенциальными кандидатами на пост главного тренера. Как раз неделю назад появились слухи о том, что новым главным тренером станет Рик Токкет. Выглядит это максимально нелепо.

При этом надо понимать, что Будро появился в клубе незадолго до назначения Рутерфорда. По ходу прошлого сезона Брюса нанял в команду владелец клуба Франческо Аквилини. Команда под его руководством не вышла в плей-офф, но одержала 32 победы в 57 играх, остановившись лишь в пяти очках от места в wild card.

Однако именно Джим обсуждал будущее тренера в «Кэнакс» и договаривался с ним о работе в сезоне-2022/23. Никто не знает, где и когда между ними пробежала черная кошка, и с чего вдруг уже в ноябре Рутерфорд начал предпринимать попытки избавиться от Будро. По сути, в межсезонье он мог спокойно нанять другого тренера, но сам заявлял прессе, что хотел видеть Брюса у руля команды.

Но по ходу сезона началась какая-то дичь. В последнее время слухов о скором уходе Будро было настолько много, что репортеры уже в ежедневном режиме спрашивали у тренера, что ему об этом известно. В итоге из далеко не последнего тренера в истории лиги, который работает на лавке около 30 лет и из них 15 – главным в НХЛ, сделали посмешище.

Он каждый день подбирал какие-то новые слова, чтобы объяснить свои чувства, и каждый раз было видно, что Брюс в свои 68 совсем не хочет расставаться с работой, и еще даст фору многим молодым. Но вместо того, чтобы сосредоточиться, получать удовольствие от работы и приносить пользу организации, он вынужден каждый день объяснять, что не дурак, что читает новости и видит все, что обсуждается, но продолжает делать свое дело, несмотря на паршивое настроение.

В этой ситуации даже не удивляет, что Брюса поддержали болельщики, несмотря на удручающие результаты команды. В разборках руководства и тренера фанаты «Ванкувера» встали именно на сторону Будро. Им явно не нравится то, что делает с любимой командой тандем Рутерфорд – Альвин. В последнем матче с «Эдмонтоном» болельщики уже понимали, что Будро вот-вот уйдет, и на последних секундах игры скандировали его имя. На глаза тренера наворачивались слезы – это был очень трогательный момент.

«Никогда не знаешь, конец ли это, – сказал тренер на пресс-конференции. – Когда ты был в этом деле почти 50 лет, большую часть своей жизни, и, если это конец… Мне пришлось остаться там и просто смотреть на болельщиков и пытаться сказать себе: «Хорошо, запомни этот момент».

Я просто хотел насладиться видом на трибуны, потому что кто знает, получу ли я еще когда-нибудь такой шанс. И просто буду держать это в уме, в памяти».

Конечно, у «Кэнакс» были формальные поводы уволить Будро. Команда проиграла 10 из последних 12 матчей, отстает от третьего места в дивизионе на 18 очков, находится на втором месте с конца по пропущенным шайбам (182) и имеет худшее меньшинство в лиге (65,9%).

Но тут снова возникают вопросы к менеджерам. Если в атаке у команды проблем почти нет, то в обороне – просто ужас. Вина за это лежит в том числе и на руководстве, которое в межсезонье работало в основном над усилением атаки. Единственные защитники-новички появились в команде только в октябре – Райлли Стиллман и Итэн Бир, до этого подписывались только игроки в АХЛ.

Плюс добавьте, что основной вратарь Тэтчер Демко не играет с 1 декабря. В итоге к каким-то ошибкам Будро добавилась явная недоработка менеджеров и неудачные стечения обстоятельств. А крайним, причем очень некрасиво, сделали тренера. В теории, наверное, можно было решить вопрос приглашением хорошего помощника, который бы наладил оборону, но в клубе решили по-своему.

Теперь разруливать ситуацию должен Рик Токкет, которому надо прыгнуть выше головы на фоне всеобщей любви фанатов «Кэнакс» к прежнему тренеру. Рик – отличный ассистент, который знаком Рутерфорду по совместной работе в «Питтсбурге», где Токкет брал два Кубка Стэнли в качестве помощника. Однако опыт главного тренера у него не самый удачный – в общей сложности это 6 сезонов и лишь один выход в плей-офф в пандемийный год, когда в лиге не доиграли регулярку, и в кубковых матчах приняли участие 24 команды вместо обычных 16.

В обновленный штаб вошел Сергей Гончар, который будет тренером по развитию защитников – эта та же должность, с которой он начинал свой тренерский путь в НХЛ в том же «Питтсбурге».

На перспективах российских игроков в системе «Кэнакс» эти назначения наверняка отразятся. Гончар вряд ли как-то повлияет на прогресс Андрея Кузьменко, Ильи Михеева и Василия Подколзина. Просто потому что они форварды, а у Сергея совсем другая зона ответственности. А Подколзин вообще почти два месяца играет в АХЛ. Хотя, наверное, в каких-то моментах он наверняка упростит коммуникацию парням с остальным штабом.

Но Токкет – приверженец оборонительного хоккея. В какой-то степени из-за игры в защите у команды и было столько проблем, так что в этом смысле назначение должно пойти «Ванкуверу» на пользу.

Что будет с нашими? Сможет ли сохранить прежнюю результативность Андрей Кузьменко? Очевидно, что новый тренер повлияет на расклад в переговорах по его следующему контракту. Вполне возможно, что стиль нового тренера лучше подойдет Илье Михееву, который имеет больше скиллов по игре в обороне, чем Кузьменко. Что касается Подколзина, то он нашел свою игру в АХЛ, в последнее время стабильно набирает очки и наверняка скоро получит приглашение в основу.

А что Будро? Скорее всего, это была его последняя работа в НХЛ – по крайней мере, главным тренером, и можно подводить итоги. Кубок Стэнли он не выиграл, но провел достойную карьеру. Даже несмотря на неизбежное увольнение, Брюс не упускал возможности пошутить: «Я владею юниорской командой. Возможно, придется уволить своего сына, который работает там тренером».

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Фото: eastnews.ru/The Canadian Press/Associated Press

12 комментариев

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AnTikVar
Будро тренер не кризисный и шансов, что он построит что-то дельное в Ванкувере изначально особо не было. Идеальным местом для него была Флорида, сразу после увольнение Кенневиля. Там, где все было готово и поставлено, он возможно бы смог допилить химию до чашки.
В общем главный подопечный в его карьере смог снять с себя ярлык "регулярщика" и нанести свое имя на КМ, а сам Брюс - нет.
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Андрей Корбут
Будро добрый "бро тренер". Миллер и Гарланд же настоящие подонки, они разложили всю команду. Таким нужен жестокий и деспотичный тренер. Токкетт тоже не справится, это подмена до конца сезона.
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master_of_dzen
Ответ Алексей Белов
Ну вот в случае с Будро болельщики, кажется, как раз разобрались)
скорее исключение из правил, но да зачастую правящие менеджеры те еще самодуры. сразу вспоминается один почивший итальянский президент футбольного клуба
+1
0
+1
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Максим Толкачев
Ответ Алексей Белов
Ну вот в случае с Будро болельщики, кажется, как раз разобрались)
Даже Рутерфорд растрогался и извинился за критику в адрес Будро ))
+2
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+2
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NACfoRekcuF
Ответ SilverDragonKnight
Первое что мне приходит в голову про Ванкувер, это цитата из сериала "Звёздные врата")) Там инопланетянин говорит что болеет за Ванкувер, и на вопрос полковника из США "Канадцы?" отвечает "я думаю они лучшие воины"))
Да. Воины, которые ни с кем, кроме папусаов не воевали.
Брюса спасибо за все, янг ганз помнят.
+4
-2
+2
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SilverDragonKnight
Первое что мне приходит в голову про Ванкувер, это цитата из сериала "Звёздные врата"))
Там инопланетянин говорит что болеет за Ванкувер, и на вопрос полковника из США "Канадцы?" отвечает "я думаю они лучшие воины"))
0
0
0
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Александр Романов
Оставили команду без вратаря и защиты и все на деда посещали , но он стойко это выдержал
+14
0
+14
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maxoc
Почему же не стать ему больше главным? Из-за возраста? Может ещё получится посмотреть на трибуны с этого ракурса.
+2
0
+2
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Алексей Белов
Ответ Andre_3000
Хоть и совсем не понимаю и не смотрю хоккей, но пришёл поддержать тренера. К сожалению, тренеров слишком часто делают крайними в вещах, которые они зачастую даже не способны контролировать. Хочется, чтобы болельщики больше думали головой и разбирались более предметно, кто на самом деле должен нести бòльшую часть ответственности. Это касается всех командных видов спорта.
Ну вот в случае с Будро болельщики, кажется, как раз разобрались)
+18
0
+18
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Andre_3000
Хоть и совсем не понимаю и не смотрю хоккей, но пришёл поддержать тренера. К сожалению, тренеров слишком часто делают крайними в вещах, которые они зачастую даже не способны контролировать. Хочется, чтобы болельщики больше думали головой и разбирались более предметно, кто на самом деле должен нести бòльшую часть ответственности. Это касается всех командных видов спорта.
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧакЧак
забавный он
0
-1
-1
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Kuryanin
Удачи Борису Бурде!
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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