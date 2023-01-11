«Ванкувер» устроил реалити-шоу с отставкой тренера. Болельщики его поддержали, несмотря на провальный сезон

Довели пожилого человека до слез.

Как правило, тренерские перестановки логичны, и в них нет пространства для сомнений. Если команда валится, много проигрывает, а просвета не видно – увольнение неизбежно. Но отставка Брюса Будро из «Ванкувера» выделяется на общем фоне. Конечно, «Кэнакс» играли не не очень, у команды были проблемы, но это тот случай, когда вопросов к генеральному менеджеру Патрику Альвину и вице-президенту по хоккейным операциям Джиму Рутерфорду должно быть не меньше, чем к тренеру.

В клубе из увольнения Будро сделали какой-то сериал или реалити-шоу. Рутерфорд еще в ноябре на радио Sportsnet 650 выступил с публичной критикой тренера за игровой стиль и плохую работу в тренировочном лагере. Это был один из сигналов, что отношения между руководством и тренером испорчены. Однако никаких кадровых решений после этого не последовало – Будро остался, но и слухи о его отставке продолжали регулярно всплывать.

Особенно активно эта тема стала обсуждаться в последние недели. «Ванкувер» проиграл 10 из 12 предыдущих игр, а сам Рутерфорд на пресс-конференции в прошлый понедельник подтвердил, что общался с потенциальными кандидатами на пост главного тренера. Как раз неделю назад появились слухи о том, что новым главным тренером станет Рик Токкет. Выглядит это максимально нелепо.

При этом надо понимать, что Будро появился в клубе незадолго до назначения Рутерфорда. По ходу прошлого сезона Брюса нанял в команду владелец клуба Франческо Аквилини. Команда под его руководством не вышла в плей-офф, но одержала 32 победы в 57 играх, остановившись лишь в пяти очках от места в wild card.

Однако именно Джим обсуждал будущее тренера в «Кэнакс» и договаривался с ним о работе в сезоне-2022/23. Никто не знает, где и когда между ними пробежала черная кошка, и с чего вдруг уже в ноябре Рутерфорд начал предпринимать попытки избавиться от Будро. По сути, в межсезонье он мог спокойно нанять другого тренера, но сам заявлял прессе, что хотел видеть Брюса у руля команды.

Но по ходу сезона началась какая-то дичь. В последнее время слухов о скором уходе Будро было настолько много, что репортеры уже в ежедневном режиме спрашивали у тренера, что ему об этом известно. В итоге из далеко не последнего тренера в истории лиги, который работает на лавке около 30 лет и из них 15 – главным в НХЛ, сделали посмешище.

Он каждый день подбирал какие-то новые слова, чтобы объяснить свои чувства, и каждый раз было видно, что Брюс в свои 68 совсем не хочет расставаться с работой, и еще даст фору многим молодым. Но вместо того, чтобы сосредоточиться, получать удовольствие от работы и приносить пользу организации, он вынужден каждый день объяснять, что не дурак, что читает новости и видит все, что обсуждается, но продолжает делать свое дело, несмотря на паршивое настроение.

В этой ситуации даже не удивляет, что Брюса поддержали болельщики, несмотря на удручающие результаты команды. В разборках руководства и тренера фанаты «Ванкувера» встали именно на сторону Будро. Им явно не нравится то, что делает с любимой командой тандем Рутерфорд – Альвин. В последнем матче с «Эдмонтоном» болельщики уже понимали, что Будро вот-вот уйдет, и на последних секундах игры скандировали его имя. На глаза тренера наворачивались слезы – это был очень трогательный момент.

«Никогда не знаешь, конец ли это, – сказал тренер на пресс-конференции. – Когда ты был в этом деле почти 50 лет, большую часть своей жизни, и, если это конец… Мне пришлось остаться там и просто смотреть на болельщиков и пытаться сказать себе: «Хорошо, запомни этот момент».

Я просто хотел насладиться видом на трибуны, потому что кто знает, получу ли я еще когда-нибудь такой шанс. И просто буду держать это в уме, в памяти».

Конечно, у «Кэнакс» были формальные поводы уволить Будро. Команда проиграла 10 из последних 12 матчей, отстает от третьего места в дивизионе на 18 очков, находится на втором месте с конца по пропущенным шайбам (182) и имеет худшее меньшинство в лиге (65,9%).

Но тут снова возникают вопросы к менеджерам. Если в атаке у команды проблем почти нет, то в обороне – просто ужас. Вина за это лежит в том числе и на руководстве, которое в межсезонье работало в основном над усилением атаки. Единственные защитники-новички появились в команде только в октябре – Райлли Стиллман и Итэн Бир, до этого подписывались только игроки в АХЛ.

Плюс добавьте, что основной вратарь Тэтчер Демко не играет с 1 декабря. В итоге к каким-то ошибкам Будро добавилась явная недоработка менеджеров и неудачные стечения обстоятельств. А крайним, причем очень некрасиво, сделали тренера. В теории, наверное, можно было решить вопрос приглашением хорошего помощника, который бы наладил оборону, но в клубе решили по-своему.

Теперь разруливать ситуацию должен Рик Токкет, которому надо прыгнуть выше головы на фоне всеобщей любви фанатов «Кэнакс» к прежнему тренеру. Рик – отличный ассистент, который знаком Рутерфорду по совместной работе в «Питтсбурге», где Токкет брал два Кубка Стэнли в качестве помощника. Однако опыт главного тренера у него не самый удачный – в общей сложности это 6 сезонов и лишь один выход в плей-офф в пандемийный год, когда в лиге не доиграли регулярку, и в кубковых матчах приняли участие 24 команды вместо обычных 16.

В обновленный штаб вошел Сергей Гончар, который будет тренером по развитию защитников – эта та же должность, с которой он начинал свой тренерский путь в НХЛ в том же «Питтсбурге».

На перспективах российских игроков в системе «Кэнакс» эти назначения наверняка отразятся. Гончар вряд ли как-то повлияет на прогресс Андрея Кузьменко, Ильи Михеева и Василия Подколзина. Просто потому что они форварды, а у Сергея совсем другая зона ответственности. А Подколзин вообще почти два месяца играет в АХЛ. Хотя, наверное, в каких-то моментах он наверняка упростит коммуникацию парням с остальным штабом.

Но Токкет – приверженец оборонительного хоккея. В какой-то степени из-за игры в защите у команды и было столько проблем, так что в этом смысле назначение должно пойти «Ванкуверу» на пользу.

Что будет с нашими? Сможет ли сохранить прежнюю результативность Андрей Кузьменко? Очевидно, что новый тренер повлияет на расклад в переговорах по его следующему контракту. Вполне возможно, что стиль нового тренера лучше подойдет Илье Михееву, который имеет больше скиллов по игре в обороне, чем Кузьменко. Что касается Подколзина, то он нашел свою игру в АХЛ, в последнее время стабильно набирает очки и наверняка скоро получит приглашение в основу.

А что Будро? Скорее всего, это была его последняя работа в НХЛ – по крайней мере, главным тренером, и можно подводить итоги. Кубок Стэнли он не выиграл, но провел достойную карьеру. Даже несмотря на неизбежное увольнение, Брюс не упускал возможности пошутить: «Я владею юниорской командой. Возможно, придется уволить своего сына, который работает там тренером».

Фото: eastnews.ru/The Canadian Press/Associated Press