«В Вашингтоне каждый второй в майке Овечкина – это завораживает». Кирилл Марченко – о жизни в Америке, хет-трике и настоящем футболе

Бодрый разговор с новой русской звездой «Коламбуса».

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко лихо ворвался в НХЛ. Он начал сезон в фарме и быстро стал одним из лучших бомбардиров АХЛ: набрал 19 (8+11) очков в 16 играх и получил вызов в основу. За «Блю Джекетс» он уже забил 9 голов в 21 игре, причем успел сделать первый хет-трик в карьере, и прямо сейчас делит четвертую строчку в списке лучших снайперов команды.

После выездной игры с «Нэшвиллом» Кирилл вернулся в Коламбус и вышел на связь с российскими журналистами. Рассказал о своих впечатлениях от НХЛ и жизни в Америке, смене агента, помощи русских с адаптацией и многом другом.

– Кирилл, откуда ты выходишь на связь?

– Это отель в Коламбусе, апартаменты с небольшой кухней.

– Какая площадь?

– На глаз если определять, то метров 20-25.

– Скромно.

– У нас до этого просто был обыкновенный номер в отеле. Мы попросили, и нас переселили сюда. Здесь места чуть побольше и есть кухня.

– Почему до сих пор в отеле? Еще могут вернуть в АХЛ?

– Пока у меня двусторонний контракт, вероятность поездки в «Кливленд» есть всегда. Но стараюсь своей игрой показывать, что ехать туда не хочу. Есть определенные правила и регламент для таких случаев, что надо два месяца подождать и после этого снимать квартиру. Как раз второй месяц подходит к концу. Посмотрим, что будет.

– То есть ты ждешь сигнала от генменеджера или от руководства, что можно снимать жилье?

– Да, но есть ли смысл в этом сезоне уже… Тут осталось 3-4 месяца, и снять квартиру на такое время, я думаю, не получится. Посмотрим, поговорим – и разберемся, как лучше сделать.

АХЛ, «Коламбус», первый хет-трик

– Ты приехал в тренировочный лагерь, потом отправился в АХЛ, а через какое-то время тебя подняли в основу. Как ты оценишь свой сезон на сегодняшний день?

– Когда я вышел на лед в тренировочном лагере, я понимал, что здесь совершенно другой уровень, надо много работать, бежать и так далее. Когда я выходил, играл неплохо, но это не был мой максимальный уровень.

Я понимаю, почему меня отправили в АХЛ. Это чтобы дать мне больше времени адаптироваться под этот хоккей. Мне это неплохо помогло, на самом деле. Я поймал свою игру, понял, где, как и в каких нюансах действовать, как играть. Буквально через месяц я уже был готов ехать в основу, и меня как раз подняли, дали шанс, и все складывается удачно.

Но поначалу было непросто. Когда отправили в АХЛ, все равно были двоякие эмоции.

– Боялся, что тебя буду динамить и говорить одно, а делать другое?

– Да, конечно, такие мысли возникали, но я старался об этом не думать, фокусировался на работе и на том, что мне нужно делать. Понимал, что главная задача – становиться лучше с каждым днем, просто тренироваться и работать.

– У тебя ни одной голевой передачи в НХЛ. Что за аномалия?

– Не знаю. Вроде бы и отдаю передачи, но не так много, как хотелось бы. Какие-то моменты все равно получаются, что-то создаю, но пока с передачами вообще не везет. Мы с ребятами уже смеемся на эту тему, что, бывает, и на пустые отдам, а там либо просто промажут, либо вратарь классный сэйв сделает. Я уже смирился с этим.

– В том матче, когда ты сделал хет-трик, то после двух голов начал еще больше бросать. Понял, что это твой шанс забить три?

– Да, я забил быстрые два гола, и мне все ребята сказали: «Бросай». Ну, ладно, раз все говорят бросать, значит, надо бросать. В следующем же моменте я отдаю пас вместо броска – и мы не забиваем. Думаю, ну, е-мое.

Вообще здорово, что так сложилось. Честно, как во сне. Получилось забить третий гол, хотя бросок получился не очень. Но там хороший «скрин» был, и вратарь не видел.

– Первые два гола в том матче ты забил после удаления Андрея Свечникова, третий – после того, как вылез из борьбы с ним у борта и бросил. Вы шутили после матча, что он тебе проиграл барнаульское дерби? Вы же даже по детям с ним в одном звене играли?

– Если честно, не помню, в одном звене или нет, но в одной команде точно. После игры посмеялись, он сказал, что я наказал его за какие-то ошибки, но это больше в шутку было. Мы в хороших отношениях, классно поговорили. Было просто приятно и пообщаться, и поиграть против него. Правда, в следующем матче уже он победил – мы проиграли «Каролине».

Да, два гола забил после его удалений, в третьем он дал вылезти. Какая-то барнаульская солидарность, хотя это шутки, конечно.

– После хет-трика появились мысли о «Колдер Трофи»?

– Конечно, такие мысли появляются, но я стараюсь их быстро отбрасывать в сторону. По хет-трику больше даже скажу: такие эмоции, как я пережил в тот день, хочется испытать еще раз. Хочется побыстрее забить еще раз три, это прям приятно и классно. А на «Колдере» стараюсь не зацикливаться, главное – качество игры, надо стремиться к этому.

– Насколько сложно перестроиться на скорости НХЛ после АХЛ?

– Вообще было сложно перестроиться на североамериканскую игру, потому что сам хоккей другой. Я где-то полмесяца привыкал. Адаптировался в АХЛ – там хорошие скорости, быстрый и классный хоккей. А потом приехал в НХЛ – и не сказал бы, что ребята бегут быстрее. Просто у них передачи сильнее, может, все играют чуть-чуть правильнее, и кажется, что это в два раза быстрее. Наверное, игр десять в НХЛ мне понадобилось, чтобы освоиться и чувствовать себя более раскрепощенно.

– Тебя очень хвалил главный тренер «Кливленда» Трент Фогельхубер.

– Ему, кстати, тоже большое спасибо, он мне помог в каких-то мелочах по адаптации в этом хоккее, быстрее понять игру. Когда я был в АХЛ, мы с ним разговаривали, он показывал видео. Это очень помогло.

– Чем отличается работа в течение сезона от того, что есть в КХЛ?

– Здесь много игр, тренировок очень мало. Больше идет разбор ошибок. 82 игры, тренер всегда спокойно объясняет, показывает какие-то нюансы, над которыми нужно работать. Посадить в запас тоже могут, у меня были матчи, когда я играл не очень хорошо. В целом, идет какой-то диалог, добавь в этом и этом, а в целом все хорошо. Главное, что говорят: «Получай удовольствие от игры, это важно, ты играешь в хоккей». Это приятно слышать, дает ощущение какой-то свободы.

– В НХЛ много тренеров по развитию. Как строится твоя работа с ними по улучшению бросков, например?

– Да, они подсказывают и помогают в каких-то нюансах. Я уже понимаю, что я не молодой игрок, но и не старый еще. Пришел к мнению, что уже стал профессионалом и понял, какой бросок нужно отработать именно мне. Тут на диалог тренеры по развитию идут спокойно. Я подъезжаю после тренировки и говорю: «Мне надо бросить так, так и так». И все. Я сам понимаю, что мне нужно, и работаю над этим.

– Мы заметили, что приезжают ребята из КХЛ и забивают много голов с подставления. У Кузьменко несколько таких голов, у тебя тоже один был. Вам как-то прокачивают этот навык?

– Мы с Кузей в шутку разговаривали, что если не знаешь, что делать, то можно просто на пятак приехать и подставить. Рабочая схема – подождать, когда кто-нибудь бросит. В целом, наверное, здесь просто защитники больше бросают на подставление. Не вспомню, когда у нас в команде защитник щелкал в последний раз. В основном, все броски с кистей и идут на подставление, такие шайбы намного легче подправлять. Если стоишь перед воротами и защитник в спину не тычет, то любой игрок, который сейчас в НХЛ, сможет подставить клюшку, это не так сложно. Наверное, поэтому и пошли голы с подставления. У меня пока только один, но подставлений стало больше, где-то раз в две игры получается.

– Кто из оппонентов запомнился особенными скиллами или, если брать защитников, жесткостью?

– Патрик Кэйн. Просто поиграть против него, посмотреть на его руки – понимаю, что нужно еще работать и работать. Я считаю, что у меня хорошие руки, но еще надо много работать. Просто он, не опуская головы, делает с шайбой все. Тот же Никита Кучеров. Не то, чтобы он удивил, я знал, что он в полном порядке. Он в первой игре с нами 3 очка набрал, потом 4. Тоже все очень умно и правильно делает. Наверное, я больше за нападающими смотрю.

Александр Овечкин нам забил сходу, щелчок очень хороший. По другим игрокам тоже смотрю, на кого-то обращаю внимание. Вчера отметил щелчок Романа Йоси, потому что он мне попал в ногу. Сильный бросок у него. Тут все на уровне. Когда я на льду, не обращаю внимания на других игроков. А когда есть время на скамейке или посмотреть игру уже после матча, то отмечаю для себя какие-то вещи.

– Ты играл с «Вашингтоном» дома и в гостях. Насколько чувствуется, что Овечкин – это рок-звезда?

– Когда мы играли дома, тут наша арена, для меня был просто восторг – поиграть против него. Когда приехали на выезд, то он выходит на лед – и там все сидят в его майках, каждый второй с Овечкиным. Это завораживает. Даже когда объявляют стартовые звенья, вся арена взрывается.

– Как вы выстраиваете план по его сдерживанию?

– Все разбирается на таком уровне, что под каждого игрока подстраиваемся. Есть игроки, про которых разговариваем постоянно, что надо читать игру и не давать им бросать. Такие нюансы и про Овечкина нам говорят на собраниях. Но и не только про него. Есть тот же Стивен Стэмкос и еще пару человек, с которыми говорят играть поплотнее, чтобы не давали им бросать. Потому что, если это бросок – процентов 80, что это гол. Нужно как-то обороняться, поэтому нам говорят, как правильно сыграть. Наша тактика и схемы меняются в зависимости от соперника.

– Это твой первый большой сезон. Привык к тяжелому графику, когда идет много игр подряд?

– На самом деле, да, матчей очень много. Помню себя по России, что я мог сыграть 3-4 матча через день и уже все, нужен отдых, выходной. В этом месяце у нас почти все матчи через день, бывают и бэк-ту-бэк. Позавчера играли с «Рейнджерс», вчера с «Нэшвиллом». Сейчас прилетели, завтра играем с «Сан-Хосе». Не знаю как, но я вошел в этот ритм быстро и чувствую себя хорошо. Меня больше напрягает, что меньше времени с семьей получается проводить. Я всегда в разъездах, проводим мало времени вместе.

– Как тебе играется с Кентом Джонсоном?

– С ним очень весело играть, потому что он креативный игрок и очень специфичный. Он не сделает стандартного действия, от него можно ожидать чего угодно. Когда я первый гол в НХЛ забивал, он мне пас отдавал на пустые – я его даже не ждал, если честно. Мне нравится с ним играть, нас иногда разбивают, но я стараюсь на это внимания не обращать, потому что здесь каждый игрок уровня НХЛ, с каждым приятно по-своему играть, я получаю удовольствие. Мне главное – выходить и играть. Со всеми нравится, и с Кентом весело и классно.

– Какой Джонни Годро в жизни и в тренировочном процессе?

– По тренировкам у меня точно быть вопросов ни к кому не может, здесь больше профессионализма, и каждый игрок готовит себя сам. Тем более, человек после стольких лет в лиге понимает, что ему нужно делать. У меня пока своя какая-то система. По поводу качеств – это очень добрый и отзывчивый человек. Всегда извинится, если что-то сделает не так, всегда поддержит. Нет такого, что он как-то косо посмотрит. Не скажу, что меня это удивило, но это очень приятно. Мы с ним выходим в большинстве в последних играх, он всегда подскажет. Если где-то шайбу потеряю – он скажет: «Все хорошо, не парься». Всегда с улыбкой и с позитивом.

– Нет ощущения, что вы с Егором Чинаховым конкуренты, тем более что вы можете сыграть на одной позиции?

– С моей стороны – точно нет. Да и не думаю, что у него это есть. Мы друг к другу хорошо относимся. Думаю, это плюс российских игроков, что и я, и он можем сыграть справа и слева. Я у него спрашиваю – ему без разницы. Мне тоже. Вчера я играл два периода слева, в третьем вышел справа. Игра очень быстрая, и я особо не замечаю. Приехал в зону обороны слева, значит, я играю слева. Приехал справа – играю справа. У него сейчас травма, и я, наоборот, хочу, чтобы он поскорее вышел. Когда больше русских игроков в команде – поговорить можно, просто веселее с ним будет. А играть с ним в одном звене я только рад.

Русские в Коламбусе, помощь Федора Тютина, новый агент

– У Коламбуса репутация такого города, из которого все стараются уехать. Как там тебе живется?

– Когда мы сюда приехали, я не до конца понял, почему у города такая репутация. Лично меня и мою жену он полностью устраивает. Не скажу, что это какой-то большой мегаполис, но здесь есть все для жизни, для отдыха, есть чем заняться в выходной. Тем более, это НХЛ – для меня главное играть, а играть дают.

Да, кому-то Коламбус не очень нравится. Но мы с женой домоседы, у нас такой образ жизни. По крайней мере, я не люблю спешку и города, где много людей. Это новый, чистый, хороший город. Относительно других мест он еще и не самый дорогой. Например, в Нью-Йорке цены раза в три выше. А здесь даже IKEA есть. Нас все устраивает, никаких вопросов нет и не будет, я думаю.

– Насколько помогли в адаптации Гавриков и Чинахов?

– Чинахов сам еще молодой, но он все равно мне помог в каких-то моментах. Больше Гавриков помогает – всем русским, кто приезжает. Он здесь дольше всех. Но оба сыграли большую роль, спасибо им за это.

– Со стороны складывается ощущение, что Гавриков – не только для русских ребят наставник, но и в целом обладает большим авторитетом в команде. Это так или нет?

– Думаю, что да. Вся команда относится к нему с уважением. Он всегда на позитиве, нет такого, что он злится из-за чего-то или грустит. Он любому человеку поможет, неважно, русский он или нет. Если кто-то заболел и надо что-то привезти – он это сделает первым, у него есть эти лидерские качества.

– Вы же первое время вообще жили у Федора Тютина?

– Да, большое спасибо ему, он очень помог на первом этапе и мне, и жене. Мы приехали, банально ничего не знали. Изначально я звонил Владу Гаврикову, он мне подсказал, что и как лучше сделать. Договорился о какой-то квартире, чтобы я мог там пожить какое-то время. А потом я познакомился с Федей Тютиным, и он сказал: «Не парься, приезжай ко мне».

Мы прожили полтора месяца у Феди, и это было хорошее, новое и интересное время. Я очень благодарен ему. Я вообще не знал ничего, а он меня взял под свое крыло и в какие-то дни даже на тренировки возил.

– Вы все-таки из разных поколений. Кто вас познакомил?

– Мы тренировались не на основной арене, где играем сейчас, а на другой, где Федя тренирует детей. Пересекались, он летом заезжал на арену, общался с руководством, все равно у него есть какие-то друзья в клубе, он тут много отыграл. Он приезжал на тренировки и игры, когда я был еще в лагере развития, проявил инициативу. Было приятно познакомиться и пообщаться с ним.

– Ты не так давно сменил агента. Почему начал работать с Мильштейном?

– Сначала хотел бы сказать большое спасибо предыдущим агентам, Марку Гандлеру и его команде, которые помогали мне адаптироваться в начале всего пути, когда я только сюда приехал. Я принял решение пойти дальше с Дэном, посчитал, что это будет лучше для меня и моей семьи. Спасибо за то, что он помог мне на этом этапе.

– Для тебя было ключевым то, что он работает больше с русскими игроками и подписывает неплохие контракты?

– Не то, чтобы я не смотрю на контракты – это, конечно, здорово, это хорошая работа. Но меня сейчас больше волнует вопрос быта, как все организовано, чтобы я мог спокойно довериться человеку. И Дэн как раз такой человек. А контракт больше будет зависеть от меня. Какой результат буду показывать на льду, такой контракт и получу. В любом случае, это [и его] работа, но я буду стараться сделать максимум от себя.

– Ужин новичков был у вас? Во сколько тебе это обошлось?

– Уже был, но пока мне это ничего не стоило. Я только пришел из АХЛ и сразу попал на ужин новичков, поэтому мне еще придется выступать в следующем году. Кто не платит в этом году, но участвует в ужине новичков, тот платит в следующем и тоже делает все те конкурсы и задания, которые ставятся перед новичками. Тут Егор Чинахов пропускает это мероприятие уже во второй раз за два сезона, так что в следующем я буду не один, это радует.

– А что за задания и конкурсы?

– Веселые конкурсы, не знаю даже, рассказывают об этом или нет. Есть разные костюмы, и надо просто сфотографироваться на улице – например, с собакой. Ничего обидного нет, это просто смешно, по-доброму поулыбаться, и все.

– Сами игроки придумывают эти задания?

– Точно не знаю, но я уверен, что это ребята постарше садятся и придумывают, что можно в этом году сделать веселого, что понравится всем.

– Как ты вообще к деньгам относишься? Панарин вот инвестирует, книги читает на эту тему.

– У меня пока нет таких денег, поэтому книги на эту тему не читаю, но я потребляю разумно. Нам платят зарплату 8 месяцев в году, а оставшиеся четыре придется жить без нее – это все лето, плюс тренировки и так далее. Нужно накопить какую-то сумму, чтобы комфортно прожить лето и хорошо потренироваться. Это первое, о чем я думаю.

КХЛ и ВХЛ, тесть – Варицкий, жизнь в Америке

– Какая команда в КХЛ самая североамериканская?

– Не могу сравнивать, потому что у нас немного другой менталитет в плане хоккея, просто по-разному играем. Мы любим больше играть с шайбой, сохранять ее, проводить позиционные атаки. И это тоже хорошо, мне такой хоккей нравится. А здесь игра складывается по-другому, все бегут, все бросают, много приходится бегать туда-обратно. В России мы приехали в одну зону и там закрепились, потом поехали обратно. В этом вся разница, поэтому сравнить не смогу. В КХЛ все команды хорошо сохраняют шайбу, любят ее подержать в чужой зоне, а здесь больше забросов, давления и работы ног без шайбы. К этому надо было привыкать.

– Прошлый сезон ты заканчивал в ВХЛ, и уже меньше чем через год делаешь хет-трик в НХЛ. Как вообще это давление в системе СКА отражается на игроках?

– На самом деле, я два или три года играл в КХЛ, и только на последнюю часть сезона поехал в ВХЛ. Думаю, у меня тот сезон не очень сложился. Отсрочил ли переход в СКА мой отъезд в НХЛ? Я не очень хочу рассуждать об этом. Все равно мы ничего не можем поменять, получилось так, как получилось, и сейчас я в НХЛ – меня это радует.

Во многом мне это даже помогло, что было какое-то чересчур [сильное] давление. СКА мне дал много положительного, я начал играть в КХЛ и раскрылся достаточно неплохо. Думаю, в последнем сезоне посчитали, что из-за моей физической формы я не готов играть концовку регулярки и плей-офф, поэтому провел конец сезона в ВХЛ. Это не сказалось на моих игровых качествах, сильных сторонах и так далее. Я сам понимаю, какие у меня сильные стороны, что нужно делать на льду, просто требовалось перенести это сюда. А играть я всегда рад, и готов выходить за любую команду.

– Насколько удается следить за КХЛ?

– Игры полностью точно не смотрю, но обзоры матчей на сайте КХЛ и в YouTube – с радостью. Я поиграл в КХЛ два-три года, есть какие-то знакомые в разных командах – вот за ними и слежу. В том числе, и за СКА. Последний матч ЦСКА – СКА не смотрел, сейчас пойду обзор включать.

– Твоя жена Вика – дочь Игоря Варицкого. Как вы познакомились?

– Это произошло в Остраве, когда мы проиграли канадцам в финале (речь об МЧМ-2020 – Sports.ru). В тот вечер я познакомился с Викой, она работала на «Матч ТВ» редактором и приехала на турнир, я тогда даже не знал, кто у нее отец. Так сложилось, что все закрутилось. Уже и не помню, как узнал об отце. Мы с ее родителями познакомились где-то месяца через два-три. Игорь Константинович – очень хороший мужчина, помогает мне до сих пор в каких-то хоккейных аспектах, спасибо ему.

– Как ты вписался в американскую жизнь? Язык ты знал неплохо, да?

– Если честно, не очень хорошо – просто делал вид, что знаю, постоянно разговаривал, и меня как-то понимали. Старался больше общаться. Была ситуация, когда играл в АХЛ, как раз шел чемпионат мира. А я люблю футбол, смотрю, и думаю, что надо идти с кем-то обсуждать матчи. Прихожу в раздевалку, и понимаю, что из русских никого нет, надо говорить на английском.

Я уже в Кливленде хорошо подучил язык. Был там один на протяжении месяца, и это пошло на пользу. А здесь есть Влад Гавриков, Егор Чинахов и тот же Даня Тарасов, они мне могут помочь, и я расслабляюсь.

В плане быта – большое спасибо Вике. Я не думал, что это так сложно для жены хоккеиста, который играет первый сезон в НХЛ. Она здесь практически одна. У меня игры, выезды, и я хоть как-то провожу свое время, а ей тут делать банально нечего. Она классно справляется с этой ситуацией, нет никакой депрессии, всегда с улыбкой меня встречает. Очень уважаю ее за это.

– Ты говорил, что ты домосед. Но в соцсетях вы выкладывали, что в Коламбусе ходили на футбол, да?

– Как раз-таки с Федей Тютиным. На нормальный футбол, в который играют ногами.

– Соккер.

– Да, для меня это футбол, я всем говорю, что это не соккер, а футбол. Ребята, нет, foot и ball. Мы посмотрели где-то до 75-й минуты, потом было предупреждение о грозе, матч остановили на 30 минут, и мы ушли.

Интересно, но по сравнению с баскетболом – а я очень люблю баскетбол, если мы говорим об американских видах спорта, то сходить на матч НБА – это была моя мечта. И в Кливленде наша команда играла на одной арене с «Кавальерс», и к ним приехали «Бостон Селтикс». А это очень классный матч. Уже не вспомню, по-моему, они в прошлом году в финале только проиграли.

Мы попали на эту игру, я много игроков знаю, особенно из «Бостона», и мне было очень интересно. Матч еще хорошим получился, в овертайме закончился. Это вот две игры, которые я смог посетить в Америке, но на баскетбол я бы еще раз с удовольствием сходил.

– Американский футбол тебе не зашел?

– По телевизору только. Мне интересно что-то изучать, поэтому я разобрался в правилах американского футбола и бейсбола. Но мне лень смотреть всю эту историю. У нас в раздевалке есть мячи для американского футбола, вот я каждый день практикуюсь, чтобы правильно отдавать передачи. Это сложно, и это все, что у меня есть общего с американским футболом.

А бейсбол – это чисто включить телевизор, чтоб он фоном шел. Достаточно долгая и скучная игра, как по мне. Хотя бывает интересно в какие-то моменты, если понимать правила.

– Что ты читаешь и смотришь в поездках?

– Самое банальное – YouTube. У меня есть подписка, скачиваю себе видео, чтобы посмотреть в самолете. Читаю книгу, но никак не дочитаю – «Инферно» Дэна Брауна. Фильм еще сняли в Голливуде по мотивам этой книги, но я его смотрел не полностью. Интересно, но никак дочитать не могу, потому что, если честно, иногда лень.

– А что смотришь в YouTube?

– Я играю в PlayStation, иногда смотрю что-нибудь об этом. Могу про хоккей что-то посмотреть, про машины. Сейчас порекомендовали посмотреть про историю. Канал Arzamas отзывается, вспоминаю школьные годы.

Фото: East News/AP Photo/Paul Vernon, AP Photo/Duane Burleson, AP Photo/Matt Slocum, AP Photo/Jay LaPrete, Bruce Bennett/Getty Images/AFP; REUTERS/Steve Roberts-USA TODAY Sports, Aaron Doster-USA TODAY Sports; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; instagram.com/marchenkokirill86