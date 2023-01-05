У чехов первый финал МЧМ за 22 года! Вышли героически: забили шведам на последних минутах основного времени и овертайма

Впереди – Канада.

Кажется, главными бенефициарами отсутствия сборной России на МЧМ можно смело назвать чехов. На августовском турнире они впервые за последние пять лет боролись за бронзу и проиграли шведам. Теперь же новая встреча с «Тре Крунур» в полуфинале МЧМ-2023 – и реванш.

Швеция ушла в откат с самого начала третьего периода, оберегая свои 1:0. Будь на ее месте Финляндия, можно было бы почти не сомневаться, что дотерпит. Но шведы за свою осторожность были наказаны – за 39 секунд до завершения основного времени забил Давид Иржичек.

Овертаймы по 10 минут в формате «3 на 3» – это особый кайф. Шведы вспомнили, что надо играть в хоккей, чтобы побеждать, но было поздно – удача уже отвернулась. Вратарь Томаш Суханек тащил чехов как мог. В дополнительное время он сделал минимум три стопроцентных спасения (ниже будут хайлайты, посмотрите, потому что это надо видеть), а за 50 секунд до конца все решил проспект «Баффало» Иржи Кулих.

У чехов растет отличное поколение – Кулих, Иржичек, Давид Шпачек, Матьяш Шаповалив, Станислав Свозил. Эти парни точно будут на слуху в ближайшие годы, но пока их главный матч в карьере – ближайший. В ночь на 6 января – финал с Канадой. Что может быть лучшей проверкой, чем решающая игра с канадцами на их территории?

Чехи гарантировали себе как минимум серебро – это будет их первая медаль на МЧМ с 2005 года, а в финале они последний раз играли 22 года назад – в 2001-м победили финнов.

МЧМ-2023

1/2 финала

Фото: East News/Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP