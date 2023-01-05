У чехов первый финал МЧМ за 22 года! Вышли героически: забили шведам на последних минутах основного времени и овертайма
Впереди – Канада.
Кажется, главными бенефициарами отсутствия сборной России на МЧМ можно смело назвать чехов. На августовском турнире они впервые за последние пять лет боролись за бронзу и проиграли шведам. Теперь же новая встреча с «Тре Крунур» в полуфинале МЧМ-2023 – и реванш.
Швеция ушла в откат с самого начала третьего периода, оберегая свои 1:0. Будь на ее месте Финляндия, можно было бы почти не сомневаться, что дотерпит. Но шведы за свою осторожность были наказаны – за 39 секунд до завершения основного времени забил Давид Иржичек.
Овертаймы по 10 минут в формате «3 на 3» – это особый кайф. Шведы вспомнили, что надо играть в хоккей, чтобы побеждать, но было поздно – удача уже отвернулась. Вратарь Томаш Суханек тащил чехов как мог. В дополнительное время он сделал минимум три стопроцентных спасения (ниже будут хайлайты, посмотрите, потому что это надо видеть), а за 50 секунд до конца все решил проспект «Баффало» Иржи Кулих.
У чехов растет отличное поколение – Кулих, Иржичек, Давид Шпачек, Матьяш Шаповалив, Станислав Свозил. Эти парни точно будут на слуху в ближайшие годы, но пока их главный матч в карьере – ближайший. В ночь на 6 января – финал с Канадой. Что может быть лучшей проверкой, чем решающая игра с канадцами на их территории?
Чехи гарантировали себе как минимум серебро – это будет их первая медаль на МЧМ с 2005 года, а в финале они последний раз играли 22 года назад – в 2001-м победили финнов.
МЧМ-2023
1/2 финала
- Дата проведения
- 4 января, 22.30, «Scotiabank Centre»
- 0:1 – 22 Янссон (Петтерссон, Эстлунд)
- 1:1 – 60 Иржичек (Шпачек, Стурц)
- 2:1 – 70 Кулих (Шаповалив, Шпачек)
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Фото: East News/Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP
Шведы так глупо пробросились на последней минуте, детская ошибка.