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Канада снова в финале МЧМ, но у американцев есть вопросы к судьям. Отменили два гола при 2:3 и 2:4

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«Кленовые» идут на второй титул за полгода.

МЧМ для российского болельщика проходит буднично, но этот турнир получается куда более ярким, чем та августовская пародия, которая была не нужна даже канадцам – из-за очередного секс-скандала. Тогда в плюсе остались разве что игроки сборной Канады, которые и стали чемпионами. Теперь же их ждет второй финал за полгода.

В августе канадцы прошлись катком на групповом этапе, уверенно вынесли швейцарцев и чехов в плей-офф, в решающей игре не без доли везения (помните сэйв Мактавиша?) в овертайме обыграли финнов.

На этот раз путь к финалу получился более тернистым. В группе Канаду опередили чехи, в 1/4 был тяжелейший матч со Словакией, когда в овертайме все решил Коннор Бедард. Полуфинал с американцами принес убедительную по счету победу, но и там не все прошло гладко.

Несмотря на итоговые 6:2, интрига там была приличная, а прибили ее в какой-то степени судьи.

Американцы повели 2:0 уже к середине первого периода. После сорока минут было уже 4:2 в пользу Канады. Вот эти 4:2 должны были становиться 3:3, но в моменте с голом Джексона Блэйка судьи увидели атаку вратаря. Понятно, что МЧМ судят не по правилам НХЛ, а по правилам ИИХФ. Но есть ощущение, что такой гол и в КХЛ засчитали бы, потому что атаку вратаря тут нужно очень хотеть увидеть.

Уже в начале третьего периода американцы забили еще раз. И гол снова не засчитали после видеопросмотра, но по этому эпизоду вопросов меньше – тут действительно шайбу «закапывали» как могли.

Конечно, американцы могут предъявить претензии и себе – очень уж много ошибок наделали в обороне. Но факт в том, что могло быть 3:3, и это уже потенциально совсем другая развязка.

Наверняка вам еще интересно, как там дела у Бедарда. У него гол + пас с американцами, и какие-то сумасшедшие 23 (9+14) очка в 6 матчах. По поводу того, кого выберут первым на следующем драфте, сомнений нет никаких. Зато несостоявшийся первый пик драфта-2022 Шейн Райт с американцами скромно откатал по нулям. Самое интересное, что со словаками в четвертьфинале у него было так же.

Теперь Бедард, Райт и вся канадская сборная думают о финале, куда «кленовые» вышли четвертый раз подряд. Впереди встреча с чехами, которые нанесли им единственное поражение на турнире. Финал – в ночь на 6 января в 2:30 по Москве.

МЧМ-2023

1/2 финала

США U-20 – Канада U-20 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)
Дата проведения
5 января, 02.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Кули (Уфко, Снаггеруд)
2:0 – 11 Коннорс (Страмель, Брайндли)
2:1 – 12 Бедард (Дель Мастро, Руа)
2:2 – 22 Станковен (Руа, Кларк)
2:3 – 26 Фантилли (Дин, Зеллвегер)
2:4 – 33 Руа (Станковен, Бедард)
2:5 – 50 Кларк (Фантилли, Бек)
2:6 – 57 Руа ()
Вратари: Августин 31/36 – Милик 43/45.

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Фото: globallookpress.com/Simon Hasteg/Keystone Press Agency

9 комментариев

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Evgeny Trifonov
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Ответ Snag
Честно говоря, США не впечатляет на этом турнире, очень примитивно играют, отхватили бездарно от словаков, которые такие же прямолинейные, как американцы. Так что канадцы заслуженно проходят дальше.
Ну от этих словаков и кананадцы чуть не отхватили в четвертьфинале
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ktenzin
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> Но есть ощущение, что такой гол и в КХЛ засчитали бы, потому что атаку вратаря тут нужно очень хотеть увидеть.

А ничего так, что американский игрок боком въехал в голову вратаря во вратарской? На видео видно этот контакт отлично виден - голову дёрнуло примерно на ширину шлема
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SergioGF
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В первом случае если бы американский форвард не ударил канадкого вратаря задом по голове, тот вполне был мог сместиться влево и парировать бросок. Так что не так всё однозначно.
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Snag
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Честно говоря, США не впечатляет на этом турнире, очень примитивно играют, отхватили бездарно от словаков, которые такие же прямолинейные, как американцы. Так что канадцы заслуженно проходят дальше.
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Delantero812
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Ну слушайте, не знаю, даже если бы засчитали 1-2 шайбы, у меня одного было ощущение, что Канада просто мощнее, разнообразнее по игре чем США и в итоге бы забрала свое.
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Сергей Доплер
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Для меня первая 70 на 30 в пользу того, чтобы засчитывать. Вторая 60 на 40, чтобы нет.
Та ситуация, когда американское недоумение обосновано, но и у арбитров "по документам" всё чисто. "Нашли щёлочку" в правилах.
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Daniyar8
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Канадцы постоянно отлетают от американцев, и здесь было бы также, если не судьи
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hett
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Вообще равнодушно
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Gord Lane
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Мутное судейство. Не могу сказать, что Канаду тащили, но осадок от действий судей остался. Хотя при такой поддержке трибун, при таком реве, они могли просто поплыть. Американцы играли очень прямолинейно, решили поддавить, но Милик уверенно тащил.
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