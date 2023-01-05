Канада снова в финале МЧМ, но у американцев есть вопросы к судьям. Отменили два гола при 2:3 и 2:4
«Кленовые» идут на второй титул за полгода.
МЧМ для российского болельщика проходит буднично, но этот турнир получается куда более ярким, чем та августовская пародия, которая была не нужна даже канадцам – из-за очередного секс-скандала. Тогда в плюсе остались разве что игроки сборной Канады, которые и стали чемпионами. Теперь же их ждет второй финал за полгода.
В августе канадцы прошлись катком на групповом этапе, уверенно вынесли швейцарцев и чехов в плей-офф, в решающей игре не без доли везения (помните сэйв Мактавиша?) в овертайме обыграли финнов.
На этот раз путь к финалу получился более тернистым. В группе Канаду опередили чехи, в 1/4 был тяжелейший матч со Словакией, когда в овертайме все решил Коннор Бедард. Полуфинал с американцами принес убедительную по счету победу, но и там не все прошло гладко.
Несмотря на итоговые 6:2, интрига там была приличная, а прибили ее в какой-то степени судьи.
Американцы повели 2:0 уже к середине первого периода. После сорока минут было уже 4:2 в пользу Канады. Вот эти 4:2 должны были становиться 3:3, но в моменте с голом Джексона Блэйка судьи увидели атаку вратаря. Понятно, что МЧМ судят не по правилам НХЛ, а по правилам ИИХФ. Но есть ощущение, что такой гол и в КХЛ засчитали бы, потому что атаку вратаря тут нужно очень хотеть увидеть.
Уже в начале третьего периода американцы забили еще раз. И гол снова не засчитали после видеопросмотра, но по этому эпизоду вопросов меньше – тут действительно шайбу «закапывали» как могли.
Конечно, американцы могут предъявить претензии и себе – очень уж много ошибок наделали в обороне. Но факт в том, что могло быть 3:3, и это уже потенциально совсем другая развязка.
Наверняка вам еще интересно, как там дела у Бедарда. У него гол + пас с американцами, и какие-то сумасшедшие 23 (9+14) очка в 6 матчах. По поводу того, кого выберут первым на следующем драфте, сомнений нет никаких. Зато несостоявшийся первый пик драфта-2022 Шейн Райт с американцами скромно откатал по нулям. Самое интересное, что со словаками в четвертьфинале у него было так же.
Теперь Бедард, Райт и вся канадская сборная думают о финале, куда «кленовые» вышли четвертый раз подряд. Впереди встреча с чехами, которые нанесли им единственное поражение на турнире. Финал – в ночь на 6 января в 2:30 по Москве.
МЧМ-2023
1/2 финала
- Дата проведения
- 5 января, 02.30, «Scotiabank Centre»
- 1:0 – 2 Кули (Уфко, Снаггеруд)
- 2:0 – 11 Коннорс (Страмель, Брайндли)
- 2:1 – 12 Бедард (Дель Мастро, Руа)
- 2:2 – 22 Станковен (Руа, Кларк)
- 2:3 – 26 Фантилли (Дин, Зеллвегер)
- 2:4 – 33 Руа (Станковен, Бедард)
- 2:5 – 50 Кларк (Фантилли, Бек)
- 2:6 – 57 Руа ()
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Фото: globallookpress.com/Simon Hasteg/Keystone Press Agency
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