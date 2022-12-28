Билл снова в деле! Это его третий заход в «Ак Барс» – пришел сделать то, что не получилось у Знарка

Возвращение легенды.

«Ак Барс» разбавил скучноватый дедлайн в КХЛ новостью, которая, в принципе, читалась еще после отставки Олега Знарка. Новым главным тренером стал Зинэтула Билялетдинов. В последних 7 играх исполняющим обязанности главного был Юрий Бабенко, а Билл – его временным ассистентом. Теперь сделали рокировку и утвердили окончательные должности: Билялетдинов – главный, Бабенко – снова ассистент, как это было при Знарке.

Билялетдинов вернулся, хотя и не собирался

Все началось еще в межсезонье. Билялетдинов назывался одним из основных претендентов на пост главного тренера после ухода Дмитрия Квартальнова, однако в Казани в итоге сделали ставку на Знарка. Биллу досталась должность в клубной структуре – он стал советником директора по хоккейной вертикали. Но уже тогда в формате шуток обсуждали, что в теории Билялетдинов может в какой-то момент заменить Знарка.

Так и получилось, хотя Билл этого явно не хотел. Он отдыхал с весны 2019-го, когда «Ак Барс» отлетел от «Авангарда» в первом раунде плей-офф со счетом 0-4. Делать его крайним за тот провал язык не поворачивается – после чемпионства-2018 «Ак Барс» не досчитался нескольких важных игроков, из новичков полноценно заиграл только Андрей Педан, а по ходу сезона добавились новые проблемы. Тогда вылетел из-за травмы и пропустил серию с Омском основной вратарь Эмиль Гарипов, а перед стартом плей-офф команда массово слегла из-за болезни.

Билялетдинов после того сезона решил уйти на заслуженный отдых. В последние годы он наслаждался своим положением, и отсутствие работы его вообще не тяготило. «Конечно, я за это время привык бездельничать, и, откровенно говоря, это безделье мне нравилось, – рассказывал он после того, как вернулся на тренерскую скамейку в начале декабря. – В то же время, когда я окунулся в новую работу, она стала приносить мне удовольствие».

Все остальные детали и дальнейшие слова тренера прямо говорят о том, что он не собирался становиться и главным. Ему и работа ассистентом была не сильно по душе – он спустился из ложи на лавку только из-за того, что команда попала в сложную ситуацию. Нести ответственность за возможный провал ему, наверное, тоже не хотелось, но его все-таки убедили возглавить команду.

«Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору, – сказал Билялетдинов после назначения главным тренером. – Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали».

Зачем это «Ак Барсу» и самому Билялетдинову?

Казань вполне могла оставить все, как было в последнее время. С тандемом Бабенко – Билялетдинов, где первый на бумаге главнее, «барсы» выиграли 5 из 7 матчей и взяли 11 из 14 очков. Вполне неплохой результат, но, по всей видимости, процессами внутри действительно рулил более опытный Зинэтула Хайдярович. Да и если посмотреть на работу на скамейке, то четко видно, что он активнее взаимодействует с игроками и другими тренерами, как будто он уже главный. Поэтому в Казани не стали ничего изображать и сделали то, что и должны были.

Есть мнение, что у Билла ничего не выйдет, потому что он не хотел вписываться в эту авантюру. Что у него уже не горят глаза и, соответственно, исход этого сотрудничества изначально предрешен. Согласиться с этим трудно. «Ак Барс» ему действительно небезразличен, и видно, что на лавке он живет работой и кайфует от того, что вернулся в свою стихию. Да, Билялетдинов всячески отрицал свое желание вернуться к работе, но она очевидно уже дает ему новые эмоции, которые он запускает в нужное русло.

При этом, заметьте, как поменялась игра казанцев. Уже проявляется тот хоккей, который был при нем раньше. Даже на ассистентской должности он за короткий срок поменял многое. Поэтому так называемая ширма, при которой Бабенко был бы главным, а Билялетдинов лишь ассистентом, очевидно не имела смысла. И это даже могло навредить команде лишними разговорами.

Возвращение в Казань – уже не первое

Интересно, как бы складывалась карьера Билялетдинова, если бы не пауза в клубе на время работы в сборной. Он работал в Казани с 2004-го по 2011-й, и за это время выиграл золото Суперлиги и взял два Кубка Гагарина. Он категорически не хотел идти в сборную и отказывался от предложений, пока вопрос о его назначении не решили на самом верху: после переговоров Путина с президентом Татарстана Миннихановым отказаться было невозможно.

Дальше был победный ЧМ-2012, вылет в четвертьфинале от американцев на ЧМ-2013 и кошмарный Сочи-2014, сразу после которого Билл вернулся в Казань. До конца сезона-2013/14 он занимал должность генерального менеджера, а со следующего уже снова был на привычном месте.

Возвращение в клубный хоккей получилось отличным. «Ак Барс» сходу вышел в финал Кубка Гагарина, в котором проиграл невероятной машине СКА, которой руководил Вячеслав Быков. Через два года – бронза КХЛ и вылет от «Магнитки» в финале Востока, а потом еще один Кубок Гагарина – уже третий по счету.

Опыт назначения по ходу сезона у него уже есть. В свой первый приезд в Казань он возглавил команду в конце сентября после Кубка мира-2004, где тоже был главным в сборной. До этого он возвращался в «Динамо» в феврале 2002-го. В обоих случаях дело закончилось неудачно: два вылета в первом раунде плей-офф, причем с «Ак Барсом» это было в локаутный сезон, когда команду доверху напичкали звездами.

Летом было много сравнений нынешнего состава казанцев с командой сезона-2004/05. И что-то в этом есть, если сейчас в Казани сложилась похожая ситуация с одним важным отличием – тогда «на заработки» приезжали легионеры. После селекции-2022 в клубе даже слышать не хотели про такие сравнения, но в какой-то степени история повторяется.

Билялетдинов пришел в команду за два месяца до конца регулярки, и это огромный вызов. Проблески в игре «Ак Барса» уже появились, но назвать эту команду похожей на чемпионскую все равно трудно. Впереди два месяца и 25 игр для того, чтобы это изменить. Но то, что «Ак Барс» не будет такой сладкой булочкой, как в октябре – уже очевидно.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Владимир Астапкович, Михаил Фомичев