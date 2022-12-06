Кочетков играет как рок-звезда: делает крутые спасения, тащит «Каролину» и уже бьет клубные рекорды

37 сэйвов в игре с «Нью-Джерси».

Если для кого-то 2022 год и можно назвать идеальным – то для Петра Кочеткова. Еще в январе он играл в «Торпедо», но потом поехал в Северную Америку и сходу заявил о себе в АХЛ, а потом и в НХЛ, удачно дебютировав в регулярке и даже сыграв в Кубке Стэнли.

Новый сезон он начал в фарм-клубе, но после травмы Фредерика Андерсена получил вызов в основу, и проявил себя еще круче. До такой степени, что сделал первый шатаут в НХЛ и подписал контракт на 4 года и 8 млн. Спустя месяц после подписания кажется, что он явно продешевил, а менеджменту и тренерам «Каролины» нужно поломать голову, что делать с тремя вратарями, когда вернется в строй Андерсен.

Кочеткова иногда называют рок-н-рольщиком: он рубится до последнего, делает шикарные сэйвы, закусывается с соперниками, и это выделяет его на фоне остальных вратарей в лиге. При этом он выглядит спокойнее многих коллег – и ему это, судя по всему, только помогает.

В очередной игре с «Нью-Джерси» Петр не просто одержал победу. Он именно что переиграл голкиперов соперника – Витека Ванечека и Маккензи Блэквуда (вышел на третий период). «Каролина» забила 4 гола с 20 бросков, а вот «дьяволы» смогли придумать только одну шайбу – остальные 37 (!) бросков Кочетков отразил.

Иногда он совершал какие-то феноменальные спасения. Выход 1-в-0 – без проблем, остался Хьюз перед воротами – он тоже будет остановлен. Когда вратарь играет так, будто он стена, то и партнеры получают больше уверенности. Просто посмотрите эти сэйвы – один лучше другого.

Отметился Петр и после матча. Став первой звездой, он остался на скамейке вместе с Джейккобом Слэвином, чтобы дать свое первое интервью в прямом эфире. Английский кипера пока не самый уверенный, но как же искренне Петр поблагодарил болельщиков и потом мощно заорал от того, что провел шикарный матч и выдал из себя несколько слов на другом языке. Реально рок-звезда!

Самое главное, что настолько надежная игра вратаря – совсем не разовая акция. «Каролина» набирает очки уже в 10 матчах подряд, когда Петр играет в воротах: за это время у него 8 побед в основное время и 2 поражения в овертаймах. Он повторил рекорд франшизы – Кэм Уорд в свое время имел три подобные серии. Однако Кочеткову уже принадлежит новое достижение клуба по продолжительности такой серии среди новичков.

В масштабах всей лиги ему тоже есть чем похвастаться. Всего десять вратарей-новичков за последние 30 лет имели аналогичные серии или даже больше. Для рекорда НХЛ, конечно, еще предстоит попотеть, но с нынешней формой вратаря и «Харрикейнс» все более чем реально. Ну и посмотрите на эту таблицу – компания солидная.

Сезон для Кочеткова в целом можно описать как прорывной. У него очень солидные показатели, и есть ощущение, что он вполне может претендовать на «Колдер Трофи». У вратарей, конечно, все иначе, чем у полевых игроков, но почему бы и нет?

Комментатор матчей «Каролины» Трипп Трэйси, сам бывший вратарь, в эфире сказал громкую фразу: «Кочетков – лучший вратарь НХЛ прямо сейчас». Спорить с этим утверждением трудно, да и бессмысленно, потому что горячее кипера в лиге действительно нет.

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Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports