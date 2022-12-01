Капризов выбил 200 очков в НХЛ быстрее Макдэвида! Сегодня оторвался на «Оттаве» – 1+2

А на матч приехал в костюме эльфа.

Похоже, мы не ошиблись, когда написали, что Капризов начал новую результативную серию. Кирилл проводит просто огненный сезон (это всего третья регулярка для него!) и в пятый раз за последние два месяца набирает 3 (1+2) очка в матче. На этот раз пострадала «Оттава».

Для «Миннесоты» эта игра была последней домашней перед Рождеством, поэтому «Уайлд» попытались создать праздничное настроение на трибунах. Капризов вместе с Райаном Ривсом вообще приехали на арену в новогодних костюмах, а потом и на разминку вышли в шапочках и бросали болельщикам подарки.

Поздравления нашлись и для «Сенаторс». Уже к середине игры «дикари» отгрузили три гола Антону Форсбергу, и особенно постарался как раз Капризов. Если в прошлой игре Кирилл помог сделать хет-трик Матсу Зукарелло, то теперь норвежец начал возвращать долги. Есть 19-й гол в сезоне русской звезды!

Во втором он уже сам ассистировал. Сначала попал в протокол со второй передачей при голе Зуккарело, но потом сотворил мини-шедевр, выдав шикарнейший пас на Джареда Сперджена. Это лучше один раз увидеть, потому что передача просто идеальна по всем компонентам – качество исполнения, тайминг, а дальше великолепное завершение от партнера. Просто наслаждение!

Теперь у Кирилла 42 (19+23) очка в сезоне, и здесь он снова обновил свое же достижение по скорости набора 40 баллов. В прошлом сезоне он добрался до этой цифры за 32 матча, в этом – за 31.

В общей сложности за три неполных сезона в НХЛ у него уже 201 очко. Он стал первым в истории «Миннесоты», кто выбил 200 очков меньше, чем за 200 игр – Брайану Ролстону удалось это сделать лишь за 239 матчей.

Кириллу же понадобилось 167 игр для достижения отметки – из действующих хоккеистов в лиге быстрее эту цифру пробивали только очень солидные хоккеисты. Теперь к ним в компанию попал Капризов. Самое интересное, что даже Коннор Макдэвид затратили на это больше матчей.

По таблице еще хорошо видно, что все, кроме Капризова, были задрафтованы в первом раунде – более того, не ниже четвертого пика. То есть каждый из них – топ из топов, что, собственно, и доказывают их цифры в статистике в настоящее время. Так что, владелец «Миннесоты» должен боготворить прежнего генменеджера Чака Флетчера, который совершил настоящую кражу и забрал Кирилла в пятом раунде под 135-м номером на драфте-2015.

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Фото: twitter.com/mnwild ; REUTERSBrace Hemmelgarn-USA TODAY Sports