У Летанга – инсульт! Уже второй за последние 8 лет: тогда он вернулся на лед через два месяца

Здоровья!

Шокирующая новость пришла из-за океана: защитник «Питтсбурга» Крис Летанг перенес инсульт – уже второй. Первый был в феврале 2014-го – в то время Крису было всего 26 лет, тогда же у него обнаружили врожденный порок сердца. Звучит страшно, тем не менее после ряда обследований и медицинских тестов врачи вынесли вердикт: Крису можно играть в хоккей, и это не будет нести угрозу его жизни.

Спустя восемь с лишним лет история повторилась. «Питтсбург» выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что в понедельник 35-летний хоккеист перенес второй инсульт. Самое главное, что у Летанга нет каких-либо длительных последствий инсульта, в течение этой и следующей недель он пройдет необходимые медицинские тесты и после этого будет понятно, сколько он пропустит.

«Крис сообщил о симптомах персоналу команды в понедельник и был немедленно доставлен в больницу для тестирования, – сказал генменджер клуба Рон Хекстолл. – Результаты тестов были шокирующими, но мы благодарны за то, что у Криса все хорошо. Мы благодарны медицинскому персоналу и врачам. Он воин на льду, но в первую очередь он сын, отец, муж и друг. Его здоровье — наш приоритет номер один».

Сам Летанг готов вернуться в хоккей после завершения всех необходимых медицинских процедур и получения допуска от врачей. «Мне повезло, я хорошо знаю свое тело, чтобы вовремя понять, когда что-то идет не так, – заявил хоккеист. – Об этом сложно говорить публично, но я надеюсь, это поможет повысить осведомленность. Для меня важно, чтобы мои товарищи по команде, семья и болельщики знали, что со мной все в порядке. Я оптимистично настроен и надеюсь скоро вернуться на лед».

Первый инсульт произошел внезапно. У Криса просто закружилась голова, когда он был дома, и он упал лицом на пол в ванной. Через какое-то время он пришел в себя и отправился в поездку с командой – это был особенный выезд, «Питтсбург» впервые взял в самолет мам игроков. На борту ему снова стало плохо, его стошнило, поэтому он отправился на обследование, после которого врачи вынесли вердикт: Летанг перенес инсульт. По их словам, 0,01% людей могут получить инсульт в таком возрасте.

Он остался без любимого дела и с непонятными перспективами, и это было тяжелое время для него и его семьи. Родные и близкие были потрясены случившимся, Крис какое-то время испытывал различные симптомы и испытывал последствия инсульта. Головокружение, тошнота, проблемы со зрением, чувство усталости – малая часть того, с чем он столкнулся. В течение шести недель он принимал препараты для разжижения крови, находясь под постоянным контролем врачей и регулярно проходя различные медицинские тесты.

Тогда было высказано предположение, что причиной инсульта могло быть небольшое отверстие в стенке сердца Летанга. Некоторые люди рождаются с этим дефектом, но у большинства со временем эта дыра зарастает. Впрочем, врачи не были уверены на 100%, что вся проблема в этом отверстии. Тем более, до 26 лет Крис неоднократно проходил медосмотры, играл в хоккей, нагружал организм – и все было нормально.

Важно понять одну деталь: после инсульта Летанг не испытывал никаких проблем с конечностями, двигательными функциями, и ни одна часть его тела не была парализована. То есть мозг и организм в целом не столкнулись с критическими последствиями. По сути, он перенес инсульт «на ногах». Медики все равно были аккуратны с прогнозами, появлялась информация, что восстановление может затянуться на несколько месяцев.

Однако затем врачи не нашли, что может помешать Крису вернуться к полноценной работе, и в апреле 2014-го, спустя два месяца после инсульта, он снова вышел на лед в составе «пингвинов». С того момента Летанг провел еще 543 матча в регулярках НХЛ и 69 в плей-офф, выиграв с командой два Кубка Стэнли.

Как отразится второй инсульт на его карьере – предугадать невозможно. В «Питтсбурге» заявили, что его текущее состояние не считается опасным для продолжения карьеры. В любом случае на какое-то время он окажется вне хоккея – наверняка сейчас физические нагрузки сведены к минимуму, плюс нужно сделать все необходимые исследования, чтобы понять, какое влияние инсульт мог оказать на мозг и организм Криса. В любом случае, нужно хорошо подумать, стоит ли рисковать после двух инсультов.

Фото: Gettyimages.ru/Kirk Irwin