Беспредел в Нью-Джерси: фанаты бросали на лед еду и стаканы из-за трех (!) незасчитанных голов

«Торонто» прервал победную серию «дьяволов».

«Нью-Джерси» в этом сезоне выглядит настоящей машиной: до игры с «Торонто» команда выдала одну из самых длинных успешных серий в истории НХЛ – 13 побед. Видимо, успех вскружил голову болельщикам – и они настолько сильно начудили, что судьям пришлось прерывать матч на несколько минут, а игрокам «Лифс» уходить в раздевалку.

Надо отдать должное «листьям»: они вышли с огромным желанием поставить на место «Девилс» – и к 15-й минуте вели 2:0.

• Игра могла пойти по-другому сценарию, если б при счете 0:0 засчитали гол Натана Бастиана. Но нет – стоя во вратарской, по мнению судей, он помешал Мюррею переместиться и отбить шайбу.

• Уже во втором периоде арбитры снова усмотрели помеху вратарю – реф сразу развел руки в стороны, когда увидел падающего Мюррея после того, как мимо него прокатился Томаш Татар.

Настоящий карнавал начался в середине третьего периода. «Нью-Джерси» забил снова и сделал это в меньшинстве, но судьи снова поехали смотреть момент.

Что было дальше – вы догадались. Арбитр объявил, что гол не засчитан, и в этот момент на лед полетело все, что только можно.

Справедлив ли гнев болельщиков и скамейки «Девилс»? Конечно, обидно, когда команда забивает три – а на табло по-прежнему ноль. Но что поделать, если ни один из голов не был забит по правилам? Давайте разбираться.

• В первом случае, может, и стоит поспорить, но, скорее, судьи правы: Бастиан стоит во вратарской, Мюррей упирается коньком в ноги соперника и теряет даже теоретическую возможность переместиться и отбить бросок;

• Во втором голе все очевидно: вратарям с их объемной экипировкой достаточно малейшего контакта, чтобы свалиться на лед – Татар этот контакт обеспечил;

• Третий тоже вопросов вызывать не должен: это прям удар коньком по шайбе, потом рикошет и гол, который засчитывать никак нельзя.

Линди Рафф был очень недоволен, но куда более показательна реакция Эрика Хаулы, который со льда жестами попросил болельщиков ничего не бросать на лед.

Площадку быстро привели в нормальный вид, игроки «Торонто» вернулись из подтрибунки, а пауза помогла «Нью-Джерси» забить один чистый гол. Но не больше – на этом серия прервалась, а «дьяволы» так и не смогли установить новый клубный рекорд по длительности побед.

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Фото: East News/Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP