😱 Из «Авангарда» посреди сезона ушел генеральный менеджер. Говорит, что в клубе его не слушали

А ведь совсем недавно был чемпионом.

Когда из клуба, который полтора года назад выиграл Кубок Гагарина, вдруг посреди сезона уходит генеральный менеджер, а перед этим еще и тренер – это означает, что там не все так хорошо, как может показаться.

Алексей Волков написал заявление по собственному желанию и объявил об этом через журналистов. Релиз от «Авангарда» появился позднее и в нем нет никакой прощальной цитаты (пожалуй, Волков и так много сказал), нет объяснений от главного босса Александра Крылова, а только сухой факт и скромная благодарность за проделанную работу – в одном предложении. Как будто и не было Кубка Гагарина в апреле 2021-го, пусть даже Волков, возможно, и не главный творец той победы.

«Авангард» вернулся в Омск, а в клуб вернулись мутные истории

«Причина моего ухода – разногласия по ключевым вопросам управления клубом, – объяснил Волков в интервью «Спорт-Экспрессу». – Я никогда не был против дискуссий и аргументированных споров по любым темам. Но уверен, что при этом должно обязательно сохраняться единство целей. Те, кто осуществляет руководство «Авангардом» на своих должностях, должны смотреть в одну сторону, соблюдать обозначенные правила игры и нести ответственность за свои решения не только перед клубом, но и друг перед другом. В последнее время этого не происходило. Еще в конце прошлого сезона я начал замечать тенденцию по откладыванию принятия важных решений».

К Волкову можно относиться по-разному – как и у любого менеджера, у него были и удачные шаги, и не очень. Тем не менее он оставил свой след в клубе, и именно при его непосредственном участии «ястребы» взяли Кубок Гагарина. Можно сколько угодно говорить про багаж Сушинского и Хацея, но важный вклад Волкова отрицать глупо.

Равно как и нельзя назвать однозначно успешной летнюю селекцию омичей, к которой были претензии и в которой Алексей принимал непосредственное участие. Поэтому с одной стороны в его уходе есть хоть какая-то доля логики, но с другой – обстоятельства, при которых это происходит (Омск вышел из кризиса и одержал 7 побед подряд), а главное – способ, который был выбран, все же не совсем нормальны.

За четыре года в Балашихе мы привыкли, что «Авангард» – это что-то вроде команды-семьи, в которой все настроено грамотно. Есть Крылов – главный человек в организации, погружающийся от и до во все процессы; был Хартли – топ-тренер по меркам КХЛ; все заняты своим делом, никаких конфликтов и скандалов. Ну, кроме случая с уходом Максима Сушинского, но от таких вещей не застрахован ни один клуб. Поэтому шлейф различных омских приключений с нелепыми отставками тренеров и драками на корпоративах как-то подзабылся.

Летом команда вернулась в Омск, и вместе с тем вернулись прежние мутные истории. И очевидно, что процессы внутри явно идут не так, как прежде. Назначение Рябыкина главным тренером было предсказуемым, но со слов Волкова мы узнаем, что это было решение Крылова, а генеральный менеджер предлагал совсем других кандидатов. Итог – в сентябре начали менять помощников, а в октябре уже и главный тренер покинул клуб.

Рябыкин после увольнения в негативном ключе комментировал некоторые шаги генерального менеджера. Теперь ушел и Волков, который в своем прощальном интервью хоть и поблагодарил Крылова за возможность проявить себя в сильном клубе, но также открыто сказал о разногласиях и выразил недовольство от процесса принятия решений.

Эта история наверняка беспокоит Крылова, который, кажется, заботится об имидже и всегда старался делать так, чтобы «Авангард» производил позитивное впечатление. Но хорошие эмоции от возвращения команды в Омск и запуска новой арены могут быстро закончиться.

Волков хотел другого тренера, Рябыкин был пожарным вариантом

В интервью Волкова можно найти несколько интересных цитат, которые дают представление о структуре клуба и работе организации. Конечно, было бы интересно послушать и главного босса – возможно, он еще выскажется, но пока разберем мнение другой стороны.

«Когда у клуба истек контракт с Бобом Хартли, у меня было два отличных варианта на должность главного тренера, но на протяжении месяца вышестоящее руководство не давало никакой конкретики, – рассказывает Волков. – Вы прекрасно понимаете, что чем дольше откладывался вопрос назначения главного тренера, тем меньше возможностей оставалось на подписание ключевых игроков. Селекция предстоящего сезона – это совместная работа с главным тренером. Только спустя месяц после завершения плей-офф Александр Владимирович Крылов решил назначить Дмитрия Рябыкина. Мое мнение и видение развития команды вообще не были приняты во внимание».

Здесь обратим внимание на две детали. Первая – «Матч ТВ» через несколько часов после интервью Волкова рассказал, что теми самыми кандидатами были Вячеслав Буцаев и Андрей Скабелка. Если это так, то варианты, мягко говоря, вызывающие сомнения: Буцаев год сидел без работы и в итоге пошел в «Витязь», а Скабелка уже имел печальный опыт в Омске, и тогда все закончилось конфликтом и ранней отставкой. Похоже, Крылов грезил иностранным тренером типа Бэбкока или Кенневилла, Волков в это время искал альтернативы на внутреннем рынке, а Рябыкин был таким себе пожарным вариантом.

Второй момент – Рябыкин после ухода из «Авангарда» заявил, что никаких обсуждений по подписаниям новичков у него с генеральным менеджером не было. «Я ему с начала предсезонки свое мнение высказывал. Поэтому, может быть, меня и уволили, – говорил Дмитрий в октябре. – Ответ всегда был единственным: «Сейчас рынок пустой, никого нет. Надо играть с теми, кто есть». Ну, хорошо. Но это же не моя работа – хоккеистов искать, да? Со мной никто не согласовывал ни одного подписания».

Нынешний главный тренер «Авангарда» – уже человек Волкова

Генеральный менеджер подчеркнул, что именно он нашел и реализовал запасной план уже по ходу сезона, когда команда много проигрывала. «Когда кризис в игре «Авангарда» достиг пика, руководство наконец-то пошло навстречу и позволило пригласить моего кандидата Михаила Кравеца на должность исполняющего обязанности главного тренера. Он оправдал свое назначение на тысячу процентов, и я очень благодарен ему за это», – рассказал Волков.

И эти слова вполне сходятся с тем, что говорил Рябыкин после отставки. «Я изначально это понимал (что Кравец приходит ему на замену – Sports.ru), но его назначили, не спрашивая меня, поэтому как есть, так и есть. У нас получилось так, что Алексей Волков сказал: «Каждый должен заниматься своим делом: он занимается селекцией, а я – тренирую». Так и получалось. Должны работать в связке, я согласен, но у него более американский подход, таково его видение», – рассказывал Дмитрий в интервью «Чемпионату».

Надо сказать, что увольнение Рябыкина, кем бы оно ни было инициировано, все-таки пошло на пользу команде. При Кравеце игра преобразилась (хотя сначала шло все не так уж гладко) и пошли победы. Притом что подбор игроков тот же – добавился только защитник Зият Пайгин, появившийся уже после смены тренера.

Вратари – все еще больная тема для «Авангарда»

Главная претензия к Волкову связана с вратарями – это был настоящий бразильский сериал. «Авангард» перебрал множество кандидатов, но никто из них так и не доехал до Омска. Генеральный менеджер говорит, что это произошло не по его вине. «В этом сезоне мне не позволили подписать на минимальных условиях двух вратарей – Брэндона Максвелла и Юлиуса Гудачека. С вето по данным кандидатам я был категорически не согласен, понимая, что это наш последний шанс. <…> Я сделал максимум и могу сказать, что никогда ранее не сталкивался с такого уровня отсутствием понимания важности решения стратегических вопросов», – объяснил Волков и заодно упрекнул своего бывшего шефа.

Журналист Алексей Шевченко считает, что последней каплей для Волкова стало решение Крылова отказаться от Владислава Подъяпольского. Якобы генеральный менеджер провел большую работу и был близок к договоренности по обмену с «Северсталью», но этот вариант был заблокирован вышестоящим начальством. Вратарь в итоге оказался в СКА, но, объективно говоря, не совсем ясно, как он может усилить любой топ-клуб в своей текущей форме. Возможно, в будущем в «Авангарде» только порадуются, что сейчас приняли такое решение.

Волков дождался, пока «Авангард» начнет побеждать, и только после этого ушел

Возможно, нового генерального менеджера до конца сезона и не назначат. «В нынешнем году был создан селекционный комитет, в котором последнее слово имел Александр Владимирович [Крылов], – рассказал Волков. – Конечно, это сразу же дало ощущение, что моим решениям не доверяют, но ответственность и общая критика будут сосредоточены на мне». Так что клубу надо будет еще найти человека, который пойдет работать на таких условиях.

Неизвестно, кто в этом комитете сейчас, однако в прежние годы похожий орган в клубе уже создавался: в него входили генеральный менеджер Максим Сушинский, Евгений Хацей, скаут академии Вячеслав Ренев, Рашид Хабибулин и даже Алексей Морозов, в те времена – член совета директоров клуба.

Именно Хабибулин считается советником Крылова и не исключено, что какие-то трансферные успехи или неудачи принадлежали ему. Это не инсайд, но есть ощущение, что до конца сезона селекционные вопросы будет решать Рашид. Ранее ему приписывали заслуги в подписании Шимона Грубеца. Тогда появлялись слухи, что он выиграл внутренний спор у Волкова и отстоял кандидатуру чеха. Волков якобы предлагал финна Ланкинена, но вы знаете, чем все закончилось – подписали Грубеца, ставшего одним из главных героев «Авангарда» в победном плей-офф. Хотя сейчас Волков утверждает, что это он привез чешского вратаря.

Хабибулин в свое время работал в пражском «Льве», был советником в «Ак Барсе» и спортивным директором в «Сочи». Он создал топ-команду в Праге, которая дошла до финала, открыл для лиги немало новых имен и привозил интересных легионеров – Иржи Секача, Джастина Азеведо, Мальте Стремвалля и так далее. Наверняка и у него были не лучшие решения, но вряд ли существуют менеджеры, которые не ошибаются.

В целом, Волков оставляет после себя неплохую команду с качественным подбором игроков в линии атаки. Возможно, есть вопросы по некоторым защитникам. Остается проблема с вратарями, но последние результаты показывают, что и с Демченко в рамке «ястребы» могут побеждать. А после интервью Волкова уже и не совсем ясно, только ли он виноват, что команда не усилила вратарскую бригаду.

Тем более, устаканился вопрос с тренером. Михаил Кравец здорово влился в команду и умело распоряжается имеющимся набором игроков. Команда выдала хорошую победную серию, удачно съездила по маршруту Магнитогорск – Уфа – Казань. Так что, вероятно, у тренера скоро уберут приставку и.о. и дадут спокойно доработать до конца сезона, а дальнейшие выводы будут делать уже после плей-офф.

Поэтому прямо сейчас увольнение Волкова, может, и выглядит диковато, но какое-то глобальное влияние вряд ли окажет. Сезон идет, команда собрана, еще одного вратаря рано или поздно найдут. Главное – не получить очередной конфликт на ровном месте.

Но и не стоит забывать, что в феврале-марте уже нужно начинать думать о следующем сезоне, и к этому времени желательно иметь в клубе человека, который полноценно проведет селекцию и с которого потом за эти решения можно будет спрашивать.

А пока было бы неплохо разобраться, почему в топовой, в общем-то, организации случаются такие нестандартные ситуации.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев, Алексей Мальгавко; VK/hc_avangardomsk; hawk.ru