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Гол вратаря броском через всю площадку – топ-момент из АХЛ. Это кипер из системы «Миннесоты»

Мальте Стремвалль Мальте Стремвалль
Пекка Ринне Пекка Ринне
Василий Пономарев Василий Пономарев
Йеспер Валльстедт
Айова Уайлд Айова Уайлд
Чикаго Вулвс Чикаго Вулвс
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Нашел внезапное решение.

В НХЛ был большой игровой день, но самый огонь – во второй по силе заокеанской лиге. В игре фармов «Миннесоты» и «Каролины» произошло редкое событие – забил вратарь.

К концу матча «Чикаго Вулвс» в два раза перебросал «Айову», но к последней минуте горел с разницей в две шайбы. За 1:10 до сирены «Чикаго» получил большинство, тренеры решились на смену вратаря, но в итоге получили издевательский гол в свои.

Если кого-то и винить в этом эпизоде, то только форварда хозяев Максима Лажойе. Он уходил от силового приема и сделал вброс в сторону ворот, но прямо на Йеспера Валльстедта. Тот сделал все по классике для таких моментов: поймал, опустил шайбу и запустил свечку через всю поляну.

Кстати, непосредственно со льда наблюдали за происходящим два экс-игрока КХЛ – Василий Пономарев и швед Мальте Стремвалль. Петр Кочетков в этой встрече участия не принимал – несколько дней назад его подняли в основу из-за травмы Фредерика Андерсена.

В НХЛ голов от вратарей не было с 2020-го, когда забивал Пекка Ринне. Хотя и был близок к подобному Игорь Шестеркин, который в феврале этого года чуть не поразил ворота «Оттавы».

Для Валльстедта же этот гол точно станет особенным и, возможно, поможет ему прийти в себя после не самого удачного старта сезона. 20-летний швед – одна из главных вратарских надежд «дикарей» в будущем. Год назад «Миннесота» взяла его на драфте под общим 20-м номером, выше из вратарей ушел только Себастьян Косса в «Детройт».

В межсезонье Йеспер перебрался в Северную Америку. В прошлом году он стал лучшим в SHL по коэффициенту надежности (1,98) и довел «Лулео» до серебряных медалей. На перенесенном августовском МЧМ он помог шведам взять бронзу, а организаторы по праву признали его лучшим вратарем турнира: 94% отраженных бросков и 1,62 шайбы за матч – круче не выступил никто.

Дебют за «Миннесоту» случился в выставочном матче против «Далласа», который Йеспер выиграл – 5:2, пусть и составы были далеки от оптимальных. Правда, затем его ожидаемо спустили в АХЛ, и влиться в новую лигу ему пока тяжело: он проигрывает конкуренцию Зэну Макинтайру, сыграл всего три матча и ни одного не выиграл, пропуская в среднем больше трех шайб за матч.

Однако прошлой ночью этот парень точно был главным героем: 37 сэйвов, первая победа в Северной Америке и гол, которым он вписал свое имя в историю лиги. Достойно для 20-летнего дебютанта.

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Фото: iowawild.com

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