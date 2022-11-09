Жуткая травма в НХЛ: Эвандер Кэйн получил коленом в голову, и тут же ему наступили коньком на руку

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«Тампа» в интересном матче зарубилась с «Эдмонтоном»: помимо крутого ассиста Кучерова, очередных голов Макдэвида и Драйзайтля (немец вообще с неудобной дал так, что у Василевского и шансов не было), произошел эпизод, который будет обсуждаться больше, чем сама игра.

В начале второго периода форвард «Ойлерс» Кэйн в борьбе с Майерсом оказался на льду, и дальше случилось ужасное. Кативший мимо Марун коленом съездил по голове лежачему Кэйну и попутно наступил ему на руку – через какие-то мгновения нападающий «Эдмонтона» понял, что случилось, и рванул к скамейке с криками о помощи. Выглядело это жутковато.

Лезвие конька Маруна могло зацепить и сухожилия, но пока можно только догадываться – характер травмы и сроки восстановления будут известны позже. Главное, что все среагировали быстро: на льду моментально появились носилки, пусть они и не требовались, а сам Кэйн был оперативно доставлен в больницу.

«У него глубокий порез на запястье. Его состояние стабилизировалось, и он был отправлен в больницу, – сказал генменеджер «Ойлерс» Кен Холланд. – Кэйну предстоит операция на запястье, с ним все будет в порядке».

Игрок перешел в «Эдмонтон» по ходу прошлого сезона – и с тех пор показывает шикарную результативность. Он здорово вписался в команду; его влияние на игру, конечно, не такое, как у Макдэвида или Драйзайтля, но он точно один из ключевых хоккеистов и стабильно играет в топ-6. Если забыли, именно канадец был лучшим снайпером последнего плей-офф.

В текущем сезоне он не сбавляет обороты. Неделю назад Кэйн отгрузил три шайбы «Нэшвиллу» – это его четвертый хет-трик в 2022 году, хотя прежде за всю карьеру НХЛ их было всего три. Прямо сейчас Эвандер идет по графику очко за игру – у него 5+8 в 13 матчах, он пятый бомбардир «Эдмонтона». Прошедшая встреча стала для него лишь третьей в регулярке без очков.

О его важности для команды хорошо говорит игровое время, которое дают ему тренеры: в среднем проводит на льду более 20 минут – третий показатель среди нападающих в команде (сами понимаете, кто первые два). Теперь же штабу Джея Вудкрофта какое-то время придется обходиться без канадца.

Но игру с «Тампой» гости довели до победы благодаря тому, что вели в счете 3:1 к 25-й минуте встречи. Любопытно, что «Ойлерс» забили дважды в большинстве в начале второго периода: сначала удаление Сергачева реализовал Макдэвид, а затем после двухминутного штрафа Кучерова отличился Драйзайтль. Такой бросок от Леона – это отдельный вид искусства.

В третьем «Тампа» была близка к тому, чтобы отыграться и даже забила гол. Тот самый Марун, наступивший на руку Кэйну, сделал счет 3:3, но судьи после видеопросмотра отменили взятие ворот. И эта новость наверняка порадует Эвандера Кэйна, когда он придет в себя после операции.

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Фото: East News/AP Photo/Jason Behnken; REUTERS/Perry Nelson-USA TODAY Sports