Русский «Сент-Луис» в порядке: у Тарасенко хет-трик из передач, Барбашев красиво впечатал в борт Райта
У Владимира 2+3 за 2 игры.
Некоторые команды НХЛ сыграли уже по 4-5 матчей, но «Сент-Луис» в среду проводил только второй в сезоне. После победы над «Коламбусом» (5:2) «Блюз» приехали в Сиэтл и уже к 13-й минуте повели 3:1. Самое главное для музыкантов, что их лидер Владимир Тарасенко в первых играх регулярки в большом порядке.
«Сент-Луис» решил прибить соперника двумя серийными голами. В обеих шайбах поучаствовал Тарасенко – причем на два ассиста ему понадобилось всего 17 секунд! В первом эпизоде он мог забить сам, и только Шенн сыграл на добивании, а во втором уже именно Владимир отдал шикарный пас за спину в средней зоне, запустив голевую комбинацию.
«Сиэтлу» после первых матчей сезона уже начали навешивать ярлыки и называть бесхребетной командой, которая, пропуская 2-3 гола, уже не может подняться. Но с «Сент-Луисом» они вернулись в игру, сравняв счет еще во втором – первый результативный пас сделал Шейн Райт (раньше Юрая Слафковски!) несостоявшийся первый номер драфта. Правда, он отыграл всего 6:36 и в одном из эпизодов попал под мощный хит Ивана Барбашева – русский парень достойно поприветствовал новичка в лиге.
Впрочем, «Кракены» все равно проиграли. В овертайме слово взял Тарасенко, который оформил третий ассист в матче, выложив шайбу Джастину Фолку.
Как это часто бывает, если кто-то был хорош, то кому-то повезет гораздо меньше. Одним из главных неудачников матча стал экс-одноклубник Тарасенко – Джейден Шварц. В одном из эпизодов камера выхватила двух форвардов на вбрасывании – и Шварц сказал: «Не бросай сегодня».
Владимир послушал – и отдал три голевые, а Джейден закончил матч без очков и с «-4». Такая же статистика и у претендента на Колдер Трофи – Мэтью Бенирса – не лучшие 20 минут в карьере молодого форварда.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- 0:1 – 8 Кайру (Ледди, Парайко)
- 1:1 – 11 Борген (Бьоркстранн, Веннберг)
- 1:2 – 12 Шенн (Томас, Тарасенко)
- 1:3 – 13 Фолк (Тарасенко, Шенн)
- 2:3 – 31 Донато (Райт, Танев)
- 3:3 – 39 Ларссон (Бьоркстранн, Веннберг)
- 3:4 – 63 Фолк (Томас, Тарасенко)
- Вратари: М.Джонс 24/28 – Биннингтон 32/35.
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Фото: East News/Steph Chambers/Getty Images/AFP
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