Русский «Сент-Луис» в порядке: у Тарасенко хет-трик из передач, Барбашев красиво впечатал в борт Райта

У Владимира 2+3 за 2 игры.

Некоторые команды НХЛ сыграли уже по 4-5 матчей, но «Сент-Луис» в среду проводил только второй в сезоне. После победы над «Коламбусом» (5:2) «Блюз» приехали в Сиэтл и уже к 13-й минуте повели 3:1. Самое главное для музыкантов, что их лидер Владимир Тарасенко в первых играх регулярки в большом порядке.

«Сент-Луис» решил прибить соперника двумя серийными голами. В обеих шайбах поучаствовал Тарасенко – причем на два ассиста ему понадобилось всего 17 секунд! В первом эпизоде он мог забить сам, и только Шенн сыграл на добивании, а во втором уже именно Владимир отдал шикарный пас за спину в средней зоне, запустив голевую комбинацию.

«Сиэтлу» после первых матчей сезона уже начали навешивать ярлыки и называть бесхребетной командой, которая, пропуская 2-3 гола, уже не может подняться. Но с «Сент-Луисом» они вернулись в игру, сравняв счет еще во втором – первый результативный пас сделал Шейн Райт (раньше Юрая Слафковски!) несостоявшийся первый номер драфта. Правда, он отыграл всего 6:36 и в одном из эпизодов попал под мощный хит Ивана Барбашева – русский парень достойно поприветствовал новичка в лиге.

Впрочем, «Кракены» все равно проиграли. В овертайме слово взял Тарасенко, который оформил третий ассист в матче, выложив шайбу Джастину Фолку.

Как это часто бывает, если кто-то был хорош, то кому-то повезет гораздо меньше. Одним из главных неудачников матча стал экс-одноклубник Тарасенко – Джейден Шварц. В одном из эпизодов камера выхватила двух форвардов на вбрасывании – и Шварц сказал: «Не бросай сегодня».

Владимир послушал – и отдал три голевые, а Джейден закончил матч без очков и с «-4». Такая же статистика и у претендента на Колдер Трофи – Мэтью Бенирса – не лучшие 20 минут в карьере молодого форварда.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: East News/Steph Chambers/Getty Images/AFP