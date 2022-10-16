Антирекорд «Ак Барса» – 6 поражений подряд! Провалились даже в Челябинске

Знарок – все?

В межсезонье «Ак Барс» провел мощную селекцию и поменял тренерский штаб, но пока эти шаги не приносят пользы. Новая команда выглядит гораздо хуже прошлогодней – ее результаты не просто намекают, а кричат о том, что нужны определенные кадровые решения. Как поступят в Татарстане и с кого начнут – с тренеров или игроков – еще предстоит узнать, но, очевидно, в клубе пора что-то менять.

За последние две недели «Ак Барс» трижды сгорел «Автомобилисту», по разу проиграл «Барысу» с «Магниткой» и теперь приехал в Челябинск, чтобы не допустить рекордную для себя серии поражений в КХЛ. Но уже в первом периоде стало ясно, что команда Олега Знарка уверенно к ней и идет.

Оказалось, что для «Трактора», болтающегося в нижней части таблицы Востока, этот матч даже принципиальнее, чем для Казани с их пятью поражениями подряд. К 35-й минуте «барсы» были просто в катастрофическом положении: уступали 6:31 по броскам в створ и 0:4 по счету, а движение и темп игры были просто максимально ветеранскими.

При этом если в первых 10 матчах казанцев еще выручали вратари, то теперь перестали спасать и они. Первый гол «Трактора» – вратарский. Конечно, есть вопросы к Василию Токранову, который так легко позволил убежать Антону Бурдасову, но куда больше претензий должно быть к Тимуру Билялову.

С защитой – тоже беда. Во втором периоде Теему Пулккинен и Кирилл Капустин пошли вдвоем против нескольких соперников, и настолько шикарно все организовали, что на оборону казанцев было просто жалко смотреть. Это был четвертый гол Челябинска в матче.

Казань умудрилась даже отыграть две шайбы, но «Ак Барс» не был бы собой, если б не начал стрелять себе в ногу: Галиев получил две минуты и тут же судьи выписали еще двушку за неспортивное поведение. Всего за вечер гости 6 раз играли в меньшинстве – пропустили две. И с нынешней дисциплиной будет сложно вылезать из ямы – даже при вполне уверенной игре вчетвером по сезону.

«И в этой игре моментами я был доволен. Но это совершенно не наша игра, – как-то неуверенно говорил Олег Знарок на пресс-конференции. – Психологически просели, может быть. Как решать? Нужно вылезать из ситуации в любом случае. Наверное, сильнее сплотиться». Было заметно, что готового решения у тренера нет.

Игрокам определенно пора показывать свой характер. Тем более, ближайшие игры легкими точно не будут – «Ак Барс» дома примет «Магнитку» и «Салават», а потом к ним же поедет на выезд.

В начале сезона в трансляциях игр «барсов» часто мелькал Зинэтула Билялетдинов – летом он стал советником директора клуба по хоккейной вертикали. Если команда продолжит падение, то уже очень скоро золотой тренер для Казани может спуститься из ложи на тренерскую скамейку.

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Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk