Антирекорд «Ак Барса» – 6 поражений подряд! Провалились даже в Челябинске
Знарок – все?
В межсезонье «Ак Барс» провел мощную селекцию и поменял тренерский штаб, но пока эти шаги не приносят пользы. Новая команда выглядит гораздо хуже прошлогодней – ее результаты не просто намекают, а кричат о том, что нужны определенные кадровые решения. Как поступят в Татарстане и с кого начнут – с тренеров или игроков – еще предстоит узнать, но, очевидно, в клубе пора что-то менять.
За последние две недели «Ак Барс» трижды сгорел «Автомобилисту», по разу проиграл «Барысу» с «Магниткой» и теперь приехал в Челябинск, чтобы не допустить рекордную для себя серии поражений в КХЛ. Но уже в первом периоде стало ясно, что команда Олега Знарка уверенно к ней и идет.
Оказалось, что для «Трактора», болтающегося в нижней части таблицы Востока, этот матч даже принципиальнее, чем для Казани с их пятью поражениями подряд. К 35-й минуте «барсы» были просто в катастрофическом положении: уступали 6:31 по броскам в створ и 0:4 по счету, а движение и темп игры были просто максимально ветеранскими.
При этом если в первых 10 матчах казанцев еще выручали вратари, то теперь перестали спасать и они. Первый гол «Трактора» – вратарский. Конечно, есть вопросы к Василию Токранову, который так легко позволил убежать Антону Бурдасову, но куда больше претензий должно быть к Тимуру Билялову.
С защитой – тоже беда. Во втором периоде Теему Пулккинен и Кирилл Капустин пошли вдвоем против нескольких соперников, и настолько шикарно все организовали, что на оборону казанцев было просто жалко смотреть. Это был четвертый гол Челябинска в матче.
Казань умудрилась даже отыграть две шайбы, но «Ак Барс» не был бы собой, если б не начал стрелять себе в ногу: Галиев получил две минуты и тут же судьи выписали еще двушку за неспортивное поведение. Всего за вечер гости 6 раз играли в меньшинстве – пропустили две. И с нынешней дисциплиной будет сложно вылезать из ямы – даже при вполне уверенной игре вчетвером по сезону.
«И в этой игре моментами я был доволен. Но это совершенно не наша игра, – как-то неуверенно говорил Олег Знарок на пресс-конференции. – Психологически просели, может быть. Как решать? Нужно вылезать из ситуации в любом случае. Наверное, сильнее сплотиться». Было заметно, что готового решения у тренера нет.
Игрокам определенно пора показывать свой характер. Тем более, ближайшие игры легкими точно не будут – «Ак Барс» дома примет «Магнитку» и «Салават», а потом к ним же поедет на выезд.
В начале сезона в трансляциях игр «барсов» часто мелькал Зинэтула Билялетдинов – летом он стал советником директора клуба по хоккейной вертикали. Если команда продолжит падение, то уже очень скоро золотой тренер для Казани может спуститься из ложи на тренерскую скамейку.
- Дата проведения
- 16 октября, 14.30, «Арена Трактор»
- 1:0 – 16 Бурдасов ()
- 2:0 – 19 Пулккинен (Калинин)
- 3:0 – 33 Телегин (Бывальцев)
- 4:0 – 35 Капустин (Пулккинен)
- 4:1 – 37 Галиев (Радулов, Войнов)
- 4:2 – 50 Дыняк (Хенкель, Радулов)
- 5:2 – 56 Бурдасов (Бывальцев, Калинин)
- Вратари: Проскуряков 18/20 – Билялов 28/32, Мифтахов 18/19.
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