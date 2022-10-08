На одном коньке
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Прошел всю пятерку в стиле Харламова (или Макдэвида)! Настоящий голасо в Казани

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Артем Галимов Артем Галимов
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Претендент на лучший гол сезона.

Летом «Ак Барс» усилился топ-звездами, но прошло шесть недель чемпионата, а команду все еще швыряет из стороны в сторону: 8 побед в 15 матчах, 4 поражения в последних 5 играх – явно не то, на что рассчитывали в Казани. Хотя, несмотря на все неудачи, есть у «барсов» и яркие моменты – пусть это и индивидуальные действия отдельных хоккеистов.

В матче с «Барысом» казанцы горели 1:3 в середине второго периода, и ситуацию взялся исправлять Артем Галимов. Нападающий получил место в тройке с Шипачевым и Кагарлицким, но в этом голе партнеры ему не понадобились. Атака началась с его отбора, а дальше Галимов настолько нагло и красиво двинулся к чужим воротам, что просто вывалился один на один с вратарем, оставив за спиной всю пятерку.

Нынешний сезон складывается для Галимова не лучшим образом. За 12 матчей он набрал лишь 2 (1+1) очка – в предыдущих шести играх уходил со льда с нулем, а спаренные игры с «Автомобилистом» вообще пропустил. И тут такое красивое возвращение.

И все в курсе, что он так может. В сезоне-2019/20 Галимов стал лучшим новичком КХЛ, набрав 23 (13+10) очка в 55 матчах – это до сих пор наивысший показатель в его карьере. В следующей регулярке сыграл меньше, набрал всего 16 очков, но выдавал не менее шедевральные вещи.

Например, голевой пас в дерби с «Салаватом Юлаевым». Так гениально уйти от соперников и отдать на пустые – нужно иметь огромное мастерство, и оно у этого парня действительно есть.

Но самый яркий хайлайт в карьере Галимова – гол в ворота «Куньлуня», который стал лучшим в сезоне 2020/21. Этот момент можно пересматривать несколько раз и просто наслаждаться – эстетика в чистом виде.

Если КХЛ сделает топ-10 голов за всю историю лиги, то как минимум одна шайба форварда «Ак Барса» там точно будет. Но в топ этого сезона точно войдет его перфоманс в игре с «Барысом».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Ак Барс – Барыс 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Дата проведения
8 октября, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Данияр (Муратов)
1:1 – 23 Петров (Сафонов, Войнов)
1:2 – 28 Бекетаев (Сергиенко)
1:3 – 32 Вей (Луис, Григорьев)
2:3 – 37 Галимов ()
Вратари: Билялов 30/33 – Гудачек 23/25.

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Фото: ak-bars.ru

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