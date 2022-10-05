Катастрофа с посещаемостью в КХЛ: у «Спартака» и «Магнитки» нет и половины трибун, 15 тысяч на СКА в Минске – аномалия

Печальные цифры.

Первый месяц Фонбет чемпионата КХЛ-2022/23 получился насыщенным с точки зрения событий. В лиге достаточно интересных матчей, да и вообще поводов следить за ней хватает: сильно обновившийся СКА проиграл всего раз за месяц, «Автомобилист» до травм своих ведущих игроков выглядел настоящей машиной, звездный «Ак Барс» буксует и с большим трудом набирает очки, а для «Авангарда» не прошел бесследно 12-матчевый выезд. Про все команды с легкостью набирается 2-3 факта – и у каждой можно найти какие-то отличительные черты.

Лига в целом становится ровнее (пусть глобально фаворитами и выглядят те же клубы), все чаще встречаются какие-то неожиданные результаты, но зрительский интерес при этом стремительно падает. В среднем матчи КХЛ в сентябре посетил 4661 зритель – и эта цифра сильно проседает по сравнению с прошлым сезонами.

Если что, в хоккее нет FanID, как на некоторых футбольных аренах в России. И даже страшно представить, что было бы с посещаемостью, если б паспорт болельщика внедрили и на хоккее.

Причины таких грустных цифр, в общем-то, на поверхности. Пандемия изменила образ жизни и снизила доходы людей – и здесь речь не о фактическом снижении зарплат населения (хотя некоторые прошли и через это), а целом об инфляции, которая коснулась каждого. Приоритеты тоже изменились – да, кому-то сложно заменить поход на стадион чем-то другим, но есть немало людей, которым стало комфортнее смотреть хоккей дома, потому что это как минимум дешевле.

Еще один фактор – текущая ситуация в мире, которая тоже бьет по кошелькам людей в России. Наверняка лига и клубы еще проведут исследования на эту тему, но и без них все понимают главные причины.

Нельзя не отметить и цены на билеты. Команды не живут в отдельной реальности, их расходы тоже растут – поэтому и стоимость билетов, как правило, повышается год за годом. Периодически клубы придумывают какие-то акции – например, «Спартак» рассылает на электронную почту письма с предложением купить билет от 282 рублей, но даже это это не особо помогает красно-белым поднять посещаемость.

Глобальная проблема коснулась всех клубов. Разумеется, выводы по каким-то конкретным командам лучше делать на дистанции всего чемпионата, когда все сыграют со всеми и у каждой команды будет равное количество матчей. Но есть общий грустный тренд, который понимают и в руководстве лиги.

«Последние два года мы прожили в условиях пандемии и это сделало свое дело. Вернуть болельщиков на трибуны тяжелее. Мы получили от клубов коммерческие стратегии и видим их понимание как завлечь болельщиков на трибуны. С оптимизмом смотрим вперед. Уже есть города лидеры – Санкт-Петербург, Минск, а также Нижний Новгород и Новосибирск, где уже собирается более 90% арены. Надеемся, что в конце сезона вернемся к постпандемийным показателям», – сказал Алексей Морозов.

Но те самые традиционные лидеры – СКА и минское «Динамо» – пока далеки от лучших показателей, и таблица ниже с посещаемостью до пандемии и сейчас это только подтверждает.

• У Питера были зашкаливающие цифры из-за матчей на футбольной «Газпром Арене», но и без тех игр СКА имел бы средний показатель более 11 тысяч. В этом же сезоне заполняемость «Ледового» перешагивала 90% только в 5 из 8 матчей, а игры с «Барысом», «Торпедо» и «Адмиралом» собрали в районе 7 тысяч каждая – маловато по меркам армейцев, но очень неплохо в сравнении с остальными.

• С Минском и так все ясно – там исторически отлично ходят на хоккей. Даже на недавний на матч против СКА собрались 15 тысяч зрителей, что наверняка будет рекордом текущей регулярки. Но и здесь все совпало идеально – выходной день, плюс хоккей в Беларуси полностью выигрывает конкуренцию у других спортивных соревнований.

• Попадание в тройку «Салавата» в сентябре – повод последить за уфимцами на дистанции. Уфа провела всего четыре домашних матча, но принимала принципиальных соперников – «Ак Барс» и «Трактор», сыграла со «Спартаком», у которого отличная фан-база по всей стране, и собрала более 5 тысяч на игре с минским «Динамо». А если заглянуть в октябрь, то уже что-то пошло не так: на игре с «Авангардом» было 4634 зрителя.

В остальном – не так много клубов, которые заслуживают лестных оценок. Стоит похвалить «Торпедо» и «Сибирь»: в Нижнем практически на каждом матче аншлаг, а новосибирцы заполняют арену почти на 90%. В среднем 75% от максимальной вместимости собирает «Трактор», там было пару провальных матчей, но в остальном приемлемые цифры.

• «Ак Барс» по-хорошему должен был быть третьим, но команда Олега Знарка проводила номинально выездной матч с Минском на своей арене, и это была вторая игра между командами в Казани за четыре дня. Во второй раз люди просто не пошли на хоккей – и арена была заполнена только наполовину.

• Казалось бы, портит общую статистику «Куньлунь». Но даже если не учитывать его показатели, то средняя посещаемость была бы чуть выше – 4852. Так что проблема точно не в китайской команде. Бросается в глаза ситуация в Магнитогорске, где рекорд посещаемости этого сезона – 2770 зрителей на «Спартаке». И это притом, что «Металлург» в прошлом году был в финале и показывает очень зрелищный хоккей.

• В Магнитке почему-то самый дешевый билет стоит 400 рублей. Для сравнения: на домашний матч СКА или «Салавата» можно попасть за 300 рублей, у «Ак Барса» на отдельные игры (например, на «Автомобилист») можно найти билеты по 250, а у ЦСКА в продаже есть места даже за 200 рублей. Правда, центральные сектора на игры «Металлурга» продаются по 700 – это достаточно демократично, в остальных городах дороже.

• У «Спартака» все плохо с точки зрения заполняемости арены. До ковида, в сезонах-2018/19 и 2019/20, москвичи играли на «ЦСКА Арене» и собирали более 8 тысяч зрителей, попадая в топ-5 в КХЛ. Теперь же команда принимает соперников в «Мегаспорте», но приходят на нее 3327 в среднем за первые шесть домашних матчей – это 25,9% от общей вместимости арены.

В любом случае 8 клубов не заполняют домашние арены даже наполовину, еще 8 – собирают в диапазоне от 50% до 75%. И пока эти цифры очень печальны. Возможно, в дальнейшем действительно показатели вырастут, как рассчитывают в КХЛ, но прямо сейчас для этого нет никаких предпосылок.

Фото: VK/ska